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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 23146 Главный судья: Ангула Гаэль
Гавр
3:1
Конец матча
Лион
0'
1:0
18' Гол
Льорис Готье
28' Undefined phrase: football_event_
О'Брайан Джек
30' Красная карточка
О'Брайан Джек
2:0
50' Гол
Сабби Эммануэль
2:1
54' Гол
Ляказетт Александр
3:1
62' Гол
Опери Кристофер
87' Желтая карточка
Опери Кристофер
90' Красная карточка
Чалета-Цар Дуе
90'+7

Ход матча

18'
Льорис Готье
(Опери Кристофер)
1:0
28'
 
О'Брайан Джек
30'
 
О'Брайан Джек
32'
 
Кумбеди Саэль
Морейра Диегу
50'
Сабби Эммануэль
2:0
54'
2:1
Ляказетт Александр
(Шерки Райан)
62'
Опери Кристофер
3:1
70'
Алиуи Набиль
Кузяев Далер
 
70'
Джуджу Антуан
Сабби Эммануэль
 
70'
 
Фофана Малик
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
85'
Эль-Хаджам Уалид
Касимир Хосуэ
 
85'
Мбемба Нолан
Таргаллин Уссама
 
85'
Нгура Стив
Него Лоик
 
87'
Опери Кристофер
 
90'
 
Чалета-Цар Дуе
90'
 
Адриэлсон
Шерки Райан

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 2
  • 5 Замены 3
  • 431 Количество передач 588
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Гавр 9.4% (12)
X 26.8% (34)
Лион 63.8% (81)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
5
Таргаллин
Уссама
7
Него
Лоик
14
Кузяев
Далер
8
Кечта
Яссин
11
Сабби
Эммануэль
23
Касимир
Хосуэ
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
12
О'Брайан
Джек
55
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
8
Толиссо
Корентен
6
Какере
Максанс
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
18
Шерки
Райан
19
Морейра
Диегу
10
Ляказетт
Александр
Гавр
4-1-4-1
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

Гавр
Лион

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 4 (1) 0.22
Алиуи Набиль 4 0.22
Сабби Эммануэль 3 0.17
Льорис Готье 2 0.11
Кузяев Далер 2 0.11
Опери Кристофер 1 0.06
Сальмье Йоанн 1 0.06
Мбемба Нолан 1 0.06
Грандсир Самуэль 1 0.06
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 8 (1) 0.44
О'Брайан Джек 3 0.17
Джеффиньо 1 0.06
Нуама Эрнест 1 0.06
Тальяфико Николас 1 0.06
Альверо Скелли 1 0.06
Толиссо Корентен 1 (1) 0.06
Шерки Райан 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
Какере Максанс 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 2
Грандсир Самуэль 2 2
Касимир Хосуэ 4 0
Санганте Аруна 4 0
Байо Мохамед 3 0
Сальмье Йоанн 2 0
Опери Кристофер 2 0
Сабби Эммануэль 2 0
Таргаллин Уссама 2 0
Айю Андре 0 1
Туре Абдулайе 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 4 0
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Чалета-Цар Дуе 1 1
О'Брайан Джек 1 1
Мата Клинтон 2 0
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Альверо Скелли 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Морейра Диегу 1 0

Результаты матчей

Гавр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Лион
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Гавр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Лион
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

6
8
Гавр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Лион
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
3
23%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
38%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
4
29%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
2
12%
1-15
4
40%
4
24%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
20%
3
18%
76-90

Забито

21
16
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
4
19%
1
6%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
6
29%
2
13%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
4
19%
4
25%
76-90

Пропущено

18
31
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
1
6%
2
6%
1-15
6
33%
8
26%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
5
28%
5
16%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
4
22%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1
Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2
Лион
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0
Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0

Результаты матчей

Гавр
Лион

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
5 раз 28%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гавр
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
2
7
3
6
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
12
6
7
11
1.5
3
15
3
15
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 18 10 5 3 19 - 11 35
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 18 10 3 5 34 - 25 33
5.
Лилль
 Заявка 18 8 7 3 24 - 14 31
6.
Реймс
 Заявка 18 9 2 7 25 - 24 29
7.
Марсель
 Заявка 18 7 7 4 26 - 19 28
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 18 6 6 6 19 - 23 24
10.
Ренн
 Заявка 18 5 7 6 25 - 22 22
11.
Гавр
 Заявка 18 5 7 6 19 - 20 22
12.
Нант
 Заявка 18 5 3 10 20 - 30 18
13.
Монпелье
 Заявка 18 4 7 7 23 - 25 18
14.
Тулуза
 Заявка 18 3 8 7 16 - 23 17
15.
Мец
 Заявка 18 4 4 10 16 - 28 16
16.
Лион
 Заявка 18 4 4 10 17 - 30 16
17.
Клермон
 Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
18.
Лорьян
 Заявка 18 2 6 10 21 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 3 0 15 - 3 21
3.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
8.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
11.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
13.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
14.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
17.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 9
Лион Ляказетт Александр 8
Монпелье Адамс Акор 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Ренн Омари Вармед 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Гавр заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Гавр: 42%, Лион: 58%.
  • 97'
    Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Мата Клинтон из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Опери Кристофер из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Кумбеди Саэль
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Гавр 9.4% (12)
    X 26.8% (34)
    Лион 63.8% (81)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 3:1 Лион

    Исход игры
    Гавр
    9.4% (12)
    Ничья
    26.8% (34)
    Лион
    63.8% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.5% (49)
    Меньше
    59.5% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    66.94% (81)
    Нет
    33.06% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    30.7% (39)
    1:1 Ничья
    25.2% (32)
    0:1 Лион
    20.5% (26)
    0:2 Лион
    6.3% (8)
    2:1 Гавр
    4.7% (6)
    1:0 Гавр
    3.9% (5)
    1:3 Лион
    1.6% (2)
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