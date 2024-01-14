Тур: 18. Стадион: Осеан. Зрители: 23146 Главный судья: Ангула Гаэль
0'
1:0
18' ГолЛьорис Готье
28' Undefined phrase: football_event_О'Брайан Джек
30' Красная карточкаО'Брайан Джек
2:0
50' ГолСабби Эммануэль
2:1
54' ГолЛяказетт Александр
3:1
62' ГолОпери Кристофер
87' Желтая карточкаОпери Кристофер
90' Красная карточкаЧалета-Цар Дуе
90'+7
Ход матча
18'
1:0
28'
30'
50'
2:0
54'
62'
3:1
85'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
3 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 2
-
5 Замены 3
-
431 Количество передач 588
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мбемба НоланПолузащитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
-
66 Траоре АлиуПолузащитник
-
10 Алиуи НабильНападающий
-
13 Нгура СтивНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фофана МаликЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Гавр
Лион
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|4 (1)
|0.22
|Алиуи Набиль
|4
|0.22
|Сабби Эммануэль
|3
|0.17
|Льорис Готье
|2
|0.11
|Кузяев Далер
|2
|0.11
|Опери Кристофер
|1
|0.06
|Сальмье Йоанн
|1
|0.06
|Мбемба Нолан
|1
|0.06
|Грандсир Самуэль
|1
|0.06
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|8 (1)
|0.44
|О'Брайан Джек
|3
|0.17
|Джеффиньо
|1
|0.06
|Нуама Эрнест
|1
|0.06
|Тальяфико Николас
|1
|0.06
|Альверо Скелли
|1
|0.06
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.06
|Шерки Райан
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Грандсир Самуэль
|2
|2
|Касимир Хосуэ
|4
|0
|Санганте Аруна
|4
|0
|Байо Мохамед
|3
|0
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Опери Кристофер
|2
|0
|Сабби Эммануэль
|2
|0
|Таргаллин Уссама
|2
|0
|Айю Андре
|0
|1
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|4
|0
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ловрен Деян
|2
|1
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Чалета-Цар Дуе
|1
|1
|О'Брайан Джек
|1
|1
|Мата Клинтон
|2
|0
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Лион
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Гавр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Лион
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
6
8
Гавр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Лион
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
3
23%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
38%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
4
29%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
25%
1
7%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
2
12%
1-15
4
40%
4
24%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
20%
3
18%
76-90
Забито
21
16
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
4
19%
1
6%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
6
29%
2
13%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
4
19%
4
25%
76-90
Пропущено
18
31
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
1
6%
2
6%
1-15
6
33%
8
26%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
5
28%
5
16%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
4
22%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1
Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2
Лион
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0
Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0
Результаты матчей
Гавр
Лион
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
5 раз 28%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гавр
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
45
27
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
54
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
126
711
315
315
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|42 - 14
|40
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|19 - 11
|35
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 15
|34
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 25
|33
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|24 - 14
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|25 - 24
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 23
|24
|10.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 22
|22
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 20
|22
|12.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 30
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|23 - 25
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 28
|16
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 30
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|18.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|21 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|9
|Лион
|Ляказетт Александр
|8
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Ренн
|Омари Вармед
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 3:1 Лион
Исход игры
Гавр
9.4% (12)
Ничья
26.8% (34)
Лион
63.8% (81)
Тотал 2.5
Больше
40.5% (49)
Меньше
59.5% (72)
Обе команды забьют
Да
66.94% (81)
Нет
33.06% (40)
Популярный счёт
1:2 Лион
30.7% (39)
1:1 Ничья
25.2% (32)
0:1 Лион
20.5% (26)
0:2 Лион
6.3% (8)
2:1 Гавр
4.7% (6)
1:0 Гавр
3.9% (5)
1:3 Лион
1.6% (2)
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