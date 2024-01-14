Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Команда Гавр имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Лион

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Лион

42' Касимир Хосуэ оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

38' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Санганте Аруна пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

33' Удар от ворот произведет Лион

30' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке О'Брайан Джек из команды Лион - была желтая, а стала красная.

29' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Лион

28' Удар от ворот произведет Лион

27' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Лион

22' Матч возобновлен

21' Таргаллин Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Команда Гавр забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Г О О О О О О Л - Льорис Готье из команды Гавр с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

18' Кечта Яссин пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

17' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Лион

12' Сабби Эммануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Гавр

8' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

5' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

3' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Гавр начинает с центра поля