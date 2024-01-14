Тур: 18. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Лиссорг Ромен
0'
0:1
29' ГолНиколсон Шамар
38' Желтая карточкаМолле Флоран
1:1
47' ГолМолле Флоран
54' Желтая карточкаГастьен Йоан
74' Красная карточкаТраоре Бени
Ход матча
29'
0:1
38'
47'
1:1
54'
74'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 4
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
264 Количество передач 201
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Коко
Маркус
24
Кёмерт
Эрай
25
Молле
Флоран
77
Траоре
Бени
17
Пельмар
Анди
21
Ожье
Флоран
15
Конате
Шейк
25
Гастьен
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Коко МаркусЗащитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранНападающий
-
77 Траоре БениНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Аблин МаттисНападающий
-
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пельмар АндиЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
-
15 Конате ШейкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Борн ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Нант
Клермон
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Среднее время на гол
60
102
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.21
0.86
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
74
105
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|6 (2)
|0.33
|Молле Флоран
|4
|0.22
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.17
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.06
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.06
|Коко Маркус
|1
|0.06
|Чиривелья Педро
|1
|0.06
|Кёмерт Эрай
|1
|0.06
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.06
|Аблин Маттис
|1
|0.06
|Паллуа Николя
|0
|0
|Траоре Бени
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|3 (1)
|0.17
|Николсон Шамар
|2
|0.11
|Конате Шейк
|2
|0.11
|Маньен Йоанн
|2
|0.11
|Гоналон Максим
|1
|0.06
|Ожье Флоран
|1
|0.06
|Ветеска Матеуш
|1
|0.06
|Аллевина Джим
|1
|0.06
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.06
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|Молле Флоран
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Паллуа Николя
|2
|0
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Дуглас Гомес
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Траоре Бени
|0
|1
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|5
|1
|Кофрие Максимилиано
|4
|1
|Конате Шейк
|4
|0
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Гоналон Максим
|3
|0
|Гастьен Йоан
|3
|0
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Кейта Хабиб
|2
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|1
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
Результаты матчей
Нант
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Клермон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
5
Нант
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Клермон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
3
1
Нант
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
59% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Клермон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
3
23%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
38%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Пропущено
12
12
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
4
33%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
4
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
16
13
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
6
38%
4
31%
76-90
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
4
21%
4
33%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
7
37%
3
25%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
2
11%
1
8%
76-90
Пропущено
28
25
8 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
14%
5
20%
1-15
3
11%
4
16%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
5
18%
4
16%
46-60
6
21%
3
12%
61-75
9
32%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1
Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1
Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0
Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0
Результаты матчей
Нант
Клермон
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Нант
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
36
18
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
89
413
314
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|42 - 14
|40
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|19 - 11
|35
|3.
|1:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 15
|34
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 25
|33
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|24 - 14
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|25 - 24
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 23
|24
|10.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 22
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|12.
|1:1 Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 29
|19
|13.
|0:1 Заявка
|18
|4
|7
|7
|23 - 24
|18
|14.
|1:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|16.
|0:1 Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 28
|16
|17.
|1:1 Заявка
|18
|2
|6
|10
|14 - 31
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|21 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|0:1 Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|16.
|1:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|1:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|11.
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|12.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|16.
|1:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|17.
|1:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|9
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Лион
|Ляказетт Александр
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Ренн
|Омари Вармед
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 1:1 Клермон
Исход игры
Нант
88.8% (111)
Ничья
9.6% (12)
Клермон
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.58% (37)
Меньше
69.42% (84)
Обе команды забьют
Да
38.02% (46)
Нет
61.98% (75)
Популярный счёт
1:0 Нант
45.6% (57)
2:1 Нант
28% (35)
2:0 Нант
12% (15)
1:1 Ничья
7.2% (9)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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