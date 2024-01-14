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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Нант
1:2
Конец матча
Клермон
0'
0:1
29' Гол
Николсон Шамар
38' Желтая карточка
Молле Флоран
1:1
47' Гол
Молле Флоран
54' Желтая карточка
Гастьен Йоан
73' Красная карточка
Траоре Бени
1:2
89' Гол
Аллевина Джим
90'+6

Ход матча

29'
0:1
Николсон Шамар
38'
Молле Флоран
 
46'
Бамба Абдул-Кадер
Чиривелья Педро
 
47'
Молле Флоран
(Траоре Бени)
1:1
51'
 
Армугом Йоэль
Конате Шейк
54'
 
Гастьен Йоан
64'
 
Кейта Хабиб
Гастьен Йоан
72'
 
Чам Мухаммед
Бутубба Биляль
73'
 
Рашани Эльбасан
Виржинюс Алан
73'
 
Маньен Йоанн
Гоналон Максим
73'
Траоре Бени
 
75'
Сентонз Фабьен
Коко Маркус
 
87'
Дюверн Жан-Кевин
Кёмерт Эрай
 
89'
1:2
Аллевина Джим
(Николсон Шамар)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 6
  • 11 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 426 Количество передач 403
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Нант 88.8% (111)
X 9.6% (12)
Клермон 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
11
Коко
Маркус
24
Кёмерт
Эрай
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
5
Чиривелья
Педро
17
Сиссоко
Мусса
6
Дуглас
Гомес
15
Кадевере
Тино
25
Молле
Флоран
77
Траоре
Бени
1
Ндиайе
Массамба
17
Пельмар
Анди
21
Ожье
Флоран
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
15
Конате
Шейк
11
Аллевина
Джим
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
8
Бутубба
Биляль
26
Виржинюс
Алан
23
Николсон
Шамар
Нант
4-4-2
Клермон
3-4-2-1

История личных встреч

Нант
Клермон

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л2
0:1
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
3:2
Л2
2:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Среднее время на гол

60
102

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.21
0.86

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

74
105

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 6 (2) 0.33
Молле Флоран 4 0.22
Саймон Мозес 3 (1) 0.17
Бамба Абдул-Кадер 1 0.06
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.06
Коко Маркус 1 0.06
Чиривелья Педро 1 0.06
Кёмерт Эрай 1 0.06
Мутуссами Самуэль 1 0.06
Аблин Маттис 1 0.06
Паллуа Николя 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 (1) 0.17
Николсон Шамар 2 0.11
Конате Шейк 2 0.11
Маньен Йоанн 2 0.11
Аллевина Джим 2 0.11
Гоналон Максим 1 0.06
Ожье Флоран 1 0.06
Ветеска Матеуш 1 0.06
Киэ Грежон 1 (1) 0.06
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Молле Флоран 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Дуглас Гомес 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 5 1
Кофрие Максимилиано 4 1
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Гоналон Максим 3 0
Гастьен Йоан 3 0
Рашани Эльбасан 2 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 1
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Пельмар Анди 1 0

Результаты матчей

Нант
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Клермон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
5
Нант
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Клермон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

3
1
Нант
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Клермон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
21%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
21%
3
30%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
14%
4
31%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
4
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
6
38%
4
31%
76-90

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 9
4
20%
4
29%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
20%
3
21%
31-45
8
40%
3
21%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
2
10%
2
14%
76-90

Пропущено

30
26
9 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
13%
5
19%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
1
3%
3
12%
31-45
5
17%
5
19%
46-60
6
20%
3
12%
61-75
10
33%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1
Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1
Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0
Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0

Результаты матчей

Нант
Клермон

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%

Тоталы голов в матче

Нант
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
6
3
7
1.5
1
8
2
8
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
9
9
4
14
1.5
4
14
2
16
2.5
1
17
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 18 10 5 3 19 - 11 35
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 18 10 3 5 34 - 25 33
5.
Лилль
 Заявка 18 8 7 3 24 - 14 31
6.
Реймс
 Заявка 18 9 2 7 25 - 24 29
7.
Марсель
 Заявка 18 7 7 4 26 - 19 28
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 18 6 6 6 19 - 23 24
10.
Ренн
 Заявка 18 5 7 6 25 - 22 22
11.
Гавр
 3:1 Заявка 18 5 7 6 19 - 20 22
12.
Нант
 Заявка 18 5 3 10 20 - 30 18
13.
Монпелье
 Заявка 18 4 7 7 23 - 25 18
14.
Тулуза
 Заявка 18 3 8 7 16 - 23 17
15.
Мец
 Заявка 18 4 4 10 16 - 28 16
16.
Лион
 1:3 Заявка 18 4 4 10 17 - 30 16
17.
Клермон
 Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
18.
Лорьян
 Заявка 18 2 6 10 21 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 3 0 15 - 3 21
3.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
8.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 3:1 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 1:3 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
11.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
13.
Гавр
 3:1 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
14.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
15.
Лион
 1:3 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
17.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 9
Лион Ляказетт Александр 8
Монпелье Адамс Акор 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Ренн Омари Вармед 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Нант: 52%, Клермон: 48%.
    • 89'
      Николсон Шамар сделал результативную передачу.
    • 89'
      Г О О О О Л - Аллевина Джим забивает с правой ноги!
    • 89'
      Николсон Шамар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Бамба Абдул-Кадер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Клермон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Нант: 58%, Клермон: 42%.
    • 47'
      Николсон Шамар из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Конате Шейк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Нант пытается что-то создать.
    • 46'
      Ндиайе Массамба взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Нант пытается что-то создать.
    • 45'
      Нант контролирует мяч.
    • 45'
      Сиссоко Мусса выиграл воздушное противоборство у Бутубба Биляль.
    • 45'
      Контроль мяча: Нант: 59%, Клермон: 41%.
    • 44'
      Сиссоко Мусса пробует нанести удар издали, но Massamba Ndiaye держит все под контролем
    • 44'
      Мерлин Квентин из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Нант пытается что-то создать.
    • 44'
      Нант контролирует мяч.
    • 43'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 43'
      Аллевина Джим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 43'
      Николсон Шамар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 42'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 42'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 40'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Нант.
    • 40'
      Николсон Шамар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      Бутубба Биляль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Контроль мяча: Нант: 58%, Клермон: 42%.
    • 39'
      Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Клермон начинает контратаку
    • 39'
      Чиривелья Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Ндиайе Массамба из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Гастьен Йоан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Нант пытается что-то создать.
    • 38'
      Молле Флоран получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Безумный фол. Молле Флоран грубо играет против соперника. Пострадал Конате Шейк
    • 38'
      Нант пытается что-то создать.
    • 37'
      Нант контролирует мяч.
    • 36'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 35'
      Контроль мяча: Нант: 55%, Клермон: 45%.
    • 35'
      Молле Флоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Ндиайе Массамба из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Пельмар Анди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Нант пытается что-то создать.
    • 34'
      Нант контролирует мяч.
    • 33'
      Мерлин Квентин пробует нанести удар издали, но Massamba Ndiaye держит все под контролем
    • 33'
      Гастьен Йоан из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Николсон Шамар из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Чиривелья Педро пробует нанести удар издали, но Massamba Ndiaye ловит мяч
    • 33'
      Дуглас Гомес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Клермон контролирует мяч.
    • 31'
      Кадевере Тино из команды Нант опасно и грубо сыграл. Гоналон Максим пострадал.
    • 30'
      Контроль мяча: Нант: 55%, Клермон: 45%.
    • 30'
      Команда Клермон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 30'
      Лафон Альбан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 29'
      Г О О О О Л - Николсон Шамар первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 29'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Хорошую попытку сделал Бутубба Биляль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Николсон Шамар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 28'
      Коко Маркус из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 27'
      Гоналон Максим из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Молле Флоран пробил со штрафного прямо в стенку
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Виржинюс Алан из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Дуглас Гомес
    • 25'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Нант пытается что-то создать.
    • 25'
      Игра в одни ворота сейчас. Нант доминирует и владеет мячом
    • 25'
      Контроль мяча: Нант: 57%, Клермон: 43%.
    • 25'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Кёмерт Эрай наказан за толчок Николсон Шамар
    • 24'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Ожье Флоран из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Молле Флоран пробует нанести удар издали, но Massamba Ndiaye ловит мяч
    • 23'
      Чиривелья Педро из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Виржинюс Алан из команды Клермон в офсайде
    • 22'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Траоре Бени из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
    • 20'
      Контроль мяча: Нант: 56%, Клермон: 44%.
    • 20'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Кадевере Тино. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Траоре Бени создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Нант пытается что-то создать.
    • 19'
      Мерлин Квентин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 18'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Мерлин Квентин выиграл воздушное противоборство у Конате Шейк.
    • 18'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Николсон Шамар
    • 16'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 15'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Нант: 57%, Клермон: 43%.
    • 14'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 14'
      Конате Шейк не смог попасть в створ ударом издали
    • 14'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Бутубба Биляль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Николсон Шамар из команды Клермон толкнул локтем оппонента. Это Коко Маркус заработал фол
    • 12'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 11'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето не смог попасть в створ ударом издали
    • 11'
      Коко Маркус из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Сиссоко Мусса из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 10'
      Дуглас Гомес из команды Нант опасно и грубо сыграл. Виржинюс Алан пострадал.
    • 10'
      Контроль мяча: Нант: 59%, Клермон: 41%.
    • 9'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 9'
      Гоналон Максим из команды Клермон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 9'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 8'
      Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Ожье Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Ожье Флоран ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Нант пытается что-то создать.
    • 5'
      Кёмерт Эрай из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Нант: 68%, Клермон: 32%.
    • 4'
      Клермон контролирует мяч.
    • 4'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Конате Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Конате Шейк выиграл воздушное противоборство у Кадевере Тино.
    • 2'
      Молле Флоран из команды Нант в офсайде
    • 1'
      Нант пытается что-то создать.
    • 1'
      Кёмерт Эрай выиграл воздушное противоборство у Николсон Шамар.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Нант 88.8% (111)
    X 9.6% (12)
    Клермон 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Нант 1:2 Клермон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 1:2 Клермон

    Исход игры
    Нант
    88.8% (111)
    Ничья
    9.6% (12)
    Клермон
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.58% (37)
    Меньше
    69.42% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    38.02% (46)
    Нет
    61.98% (75)
    Популярный счёт
    1:0 Нант
    45.6% (57)
    2:1 Нант
    28% (35)
    2:0 Нант
    12% (15)
    1:1 Ничья
    7.2% (9)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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