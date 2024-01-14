Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Клермон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Ндиайе Массамба взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Сиссоко Мусса пробует нанести удар издали, но Massamba Ndiaye держит все под контролем

44' Мерлин Квентин из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Нант

43' Аллевина Джим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Николсон Шамар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Нант

42' Матч возобновлен

42' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Нант

40' Николсон Шамар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Бутубба Биляль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Молле Флоран получил желтую карточку от судьи

36' Матч возобновится спорным мячом

35' Молле Флоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Мерлин Квентин пробует нанести удар издали, но Massamba Ndiaye держит все под контролем

33' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Чиривелья Педро пробует нанести удар издали, но Massamba Ndiaye ловит мяч

33' Дуглас Гомес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Команда Клермон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

30' Лафон Альбан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

29' Г О О О О Л - Николсон Шамар первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

29' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Хорошую попытку сделал Бутубба Биляль . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Николсон Шамар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Удар от ворот произведет Клермон

28' Коко Маркус из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Молле Флоран пробил со штрафного прямо в стенку

25' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Игра в одни ворота сейчас. Нант доминирует и владеет мячом

25' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

24' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Молле Флоран пробует нанести удар издали, но Massamba Ndiaye ловит мяч

23' Чиривелья Педро из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Хорошую попытку сделал Кадевере Тино . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Траоре Бени создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Клермон

15' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Нант

14' Конате Шейк не смог попасть в створ ударом издали

14' Бутубба Биляль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Нант

9' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Нант

9' Гоналон Максим из команды Клермон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

8' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ожье Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Конате Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Нант начинает с центра поля