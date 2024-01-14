Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Хефти Сильван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Брест

72' Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали

71' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

70' Удар от ворот произведет Монпелье

70' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Матч возобновлен

69' Фаяд Халил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Леруа Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Оооо... вот это был удар! Жереми Ле Дуарон должен был забить с этой позиции.

68' Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку

68' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Тактическая замена. Перейра-Лаже Матиаш уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон

66' Камара Махди нанес удар головой, но Бенжамен Леконт спокойно отбил мяч.

66' Перейра-Лаже Матиаш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Игра в одни ворота сейчас. Брест доминирует и владеет мячом

62' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Монпелье

61' Оооо... вот это был удар! Перейра-Лаже Матиаш должен был забить с этой позиции.

60' Перейра-Лаже Матиаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Лис-Мелу Пьерр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Удар от ворот произведет Монпелье

58' Матч возобновлен

58' Перейра-Лаже Матиаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Жюльен Кристофер получил желтую карточку от судьи

55' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

55' Фаяд Халил пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

54' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' Перейра-Лаже Матиаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Матч возобновлен

51' Лис-Мелу Пьерр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Г О О О О Л - Маньетти Уго забивает с правой ноги!

48' Камара Махди создает голевую возможность для своего партнера по команде.