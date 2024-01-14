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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Брест
1:0
Второй тайм: 82'
Монпелье
0'
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Мунье Стив
44' Желтая карточка
Шотар Жорис
45' Желтая карточка
Маньетти Уго
1:0
48' Гол
Маньетти Уго
57' Желтая карточка
Жюльен Кристофер

Ход матча

9'
 
Йебоа Келвин
Кулибали Танги
22'
Мунье Стив
 
44'
 
Шотар Жорис
45'
Маньетти Уго
 
46'
 
Ферри Жордан
Омерагич Бечир
48'
Маньетти Уго
(Камара Махди)
1:0
57'
 
Жюльен Кристофер
66'
Ле Дуарон Жереми
Перейра-Лаже Матиаш
 
67'
 
Хазри Вахби
Адамс Акор
67'
 
Леруа Лео
Шотар Жорис
73'
 
Норден Арно
Фаяд Халил
76'
Мартен Жонас
Камара Махди
 
76'
Сатриано Мартин
Мунье Стив
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 296 Количество передач 149
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 128
Брест 70.3% (90)
X 22.7% (29)
Монпелье 7% (9)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
8
Маньетти
Уго
20
Лис-Мелу
Пьерр
45
Камара
Махди
26
Перейра-Лаже
Матиаш
9
Мунье
Стив
10
Дель
Кастильо
Ромен
40
Лекомт
Бенжамен
27
Омерагич
Бечир
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
36
Хефти
Сильван
38
Геген
Аксель
70
Кулибали
Танги
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
22
Фаяд
Халил
8
Адамс
Акор
Брест
4-3-3
Монпелье
5-3-2

История личных встреч

Брест
Монпелье

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

18 матчей

16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
0:7
Л1
1:2
Л1
0:4
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:3
Л2
1:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.75
0.9

Среднее время на гол

120
100

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.7
2.5

Среднее время на гол

52
36

Всего голов

23
29

Голов в среднем за матч

1.28
1.61

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

70
55

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.28
Думбия Камори 5 0.28
Мунье Стив 3 0.17
Ле Дуарон Жереми 3 0.17
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.11
Маньетти Уго 2 0.11
Лала Кенни 1 0.06
Камара Махди 1 0.06
Сатриано Мартин 1 0.06
Лис-Мелу Пьерр 1 0.06
Брассье Лилиан 1 0.06
Шардонне Брендан 0 0
Лебо Адриен 0 0
Локо Брэдли 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.39
Саванье Тежи 5 (5) 0.28
Аль-Тамари Мусса 5 0.28
Норден Арно 2 0.11
Фаяд Халил 2 0.11
Эстев Максим 1 0.06
Хазри Вахби 1 0.06
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 6 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Камара Махди 5 0
Маньетти Уго 3 0
Бизот Марко 2 0
Мартен Жонас 2 0
Лала Кенни 2 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Локо Брэдли 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Браими Билаль 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шотар Жорис 5 0
Куяте Кики 3 1
Саванье Тежи 4 0
Жюльен Кристофер 4 0
Эстев Максим 2 1
Мишель Тер-Закарян 1 1
Ферри Жордан 2 0
Адамс Акор 2 0
Омерагич Бечир 2 0
Леруа Лео 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0

Результаты матчей

Брест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Монпелье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
3
Брест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Монпелье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

9
7
Брест
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Монпелье
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
4
27%
2
18%
16-30
5
33%
3
27%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
3
30%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Забито

9
10
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
56%
3
30%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
3
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
0
0%
3
14%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
5
21%
4
19%
31-45
8
33%
3
14%
46-60
2
8%
5
24%
61-75
4
17%
3
14%
76-90

Пропущено

16
19
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
19%
6
32%
1-15
7
44%
0
0%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
2
13%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1
Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1
Монпелье
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0
Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1

Результаты матчей

Брест
Монпелье

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брест
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
4
1.5
2
7
3
5
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4
4
5
1.5
3
5
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
10
7
8
9
1.5
5
12
4
13
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 18 10 5 3 19 - 11 35
3.
Брест
 1:0 Заявка 18 10 4 4 26 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 18 10 3 5 34 - 25 33
5.
Лилль
 Заявка 18 8 7 3 24 - 14 31
6.
Реймс
 Заявка 18 9 2 7 25 - 24 29
7.
Марсель
 Заявка 18 7 7 4 26 - 19 28
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 18 6 6 6 19 - 23 24
10.
Ренн
 Заявка 18 5 7 6 25 - 22 22
11.
Гавр
 Заявка 17 4 7 6 16 - 19 19
12.
Нант
 1:1 Заявка 18 5 4 9 20 - 29 19
13.
Монпелье
 0:1 Заявка 18 4 7 7 23 - 24 18
14.
Тулуза
 1:0 Заявка 18 3 8 7 16 - 23 17
15.
Лион
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
16.
Мец
 0:1 Заявка 18 4 4 10 16 - 28 16
17.
Клермон
 1:1 Заявка 18 2 6 10 14 - 31 12
18.
Лорьян
 Заявка 18 2 6 10 21 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 3 0 15 - 3 21
3.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 1:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
8.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Нант
 1:1 Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 0:1 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 1:0 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 0:1 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 1:1 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 1:0 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 0:1 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 0:1 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
11.
Тулуза
 1:0 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
12.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
13.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
14.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
15.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
16.
Клермон
 1:1 Заявка 9 1 4 4 10 - 18 7
17.
Нант
 1:1 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 9
Монпелье Адамс Акор 7
Лион Ляказетт Александр 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Ренн Омари Вармед 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 81'
    Маньетти Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 81'
    Геген Аксель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 80'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 80'
    Сатриано Мартин пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем
  • 80'
    Брест пытается что-то создать.
  • 80'
    Хазри Вахби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 79'
    Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 79'
    Леруа Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 79'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 78'
    Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 78'
    Хазри Вахби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 78'
    Брест пытается что-то создать.
  • 77'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 77'
    Матч возобновлен
  • 77'
    Йебоа Келвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Бонусы букмекеров
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    Прогнозы 128
    Брест 70.3% (90)
    X 22.7% (29)
    Монпелье 7% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Монпелье
    1.98
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    6.90
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    6.65
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 1:0 Монпелье

    Исход игры
    Брест
    70.3% (90)
    Ничья
    22.7% (29)
    Монпелье
    7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.28% (52)
    Меньше
    57.72% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    60.98% (75)
    Нет
    39.02% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Брест
    32.8% (42)
    1:0 Брест
    24.2% (31)
    1:1 Ничья
    18.8% (24)
    2:0 Брест
    8.6% (11)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    1:2 Монпелье
    2.3% (3)
    3:1 Брест
    1.6% (2)
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