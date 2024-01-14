Тур: 18. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
22' Undefined phrase: football_event_Мунье Стив
44' Желтая карточкаШотар Жорис
45' Желтая карточкаМаньетти Уго
1:0
48' ГолМаньетти Уго
57' Желтая карточкаЖюльен Кристофер
2:0
90' ГолЛе Дуарон Жереми
90'+6
Ход матча
22'
44'
45'
48'
1:0
57'
67'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
571 Количество передач 315
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
14
Эстев
Максим
38
Геген
Аксель
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
22
Фаяд
Халил
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
- Защитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
-
38 Геген АксельЗащитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Тео АллиЗащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
23 Йебоа КелвинПолузащитник
-
39 Иссуфу ЯнисНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Брест
Монпелье
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
18 матчей
16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.75
0.9
Среднее время на гол
120
100
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.7
2.5
Среднее время на гол
52
36
Всего голов
23
29
Голов в среднем за матч
1.28
1.61
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
70
55
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|5 (3)
|0.28
|Думбия Камори
|5
|0.28
|Ле Дуарон Жереми
|4
|0.22
|Мунье Стив
|3
|0.17
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.11
|Маньетти Уго
|2
|0.11
|Лала Кенни
|1
|0.06
|Камара Махди
|1
|0.06
|Сатриано Мартин
|1
|0.06
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.06
|Брассье Лилиан
|1
|0.06
|Мартен Жонас
|0
|0
|Шардонне Брендан
|0
|0
|Лебо Адриен
|0
|0
|Локо Брэдли
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|7
|0.39
|Саванье Тежи
|5 (5)
|0.28
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.28
|Норден Арно
|2
|0.11
|Фаяд Халил
|2
|0.11
|Эстев Максим
|1
|0.06
|Хазри Вахби
|1
|0.06
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брассье Лилиан
|6
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0
|Камара Махди
|5
|0
|Маньетти Уго
|3
|0
|Бизот Марко
|2
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Лала Кенни
|2
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0
|Сатриано Мартин
|2
|0
|Локо Брэдли
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Эрик Рой
|2
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шотар Жорис
|5
|0
|Куяте Кики
|3
|1
|Саванье Тежи
|4
|0
|Жюльен Кристофер
|4
|0
|Эстев Максим
|2
|1
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Ферри Жордан
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Омерагич Бечир
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
Результаты матчей
Брест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Монпелье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
3
Брест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Монпелье
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
9
7
Брест
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Монпелье
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
4
24%
2
18%
16-30
5
29%
29%
3
27%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
24%
2
18%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
14%
3
25%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Забито
9
10
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
56%
3
30%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
3
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
26
21
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
0
0%
3
14%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
5
19%
4
19%
31-45
9
35%
3
14%
46-60
2
8%
5
24%
61-75
5
19%
3
14%
76-90
Пропущено
16
21
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
19%
6
29%
1-15
7
44%
0
0%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
2
13%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1
Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1
Монпелье
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0
Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1
Результаты матчей
Брест
Монпелье
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Брест
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
54
27
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
45
45
36
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
108
99
513
414
315
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|42 - 14
|40
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|19 - 11
|35
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 15
|34
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 25
|33
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|24 - 14
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|25 - 24
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 23
|24
|10.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 22
|22
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 20
|22
|12.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 30
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|23 - 25
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 28
|16
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 30
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|18.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|21 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|9
|Лион
|Ляказетт Александр
|8
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Ренн
|Омари Вармед
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 2:0 Монпелье
Исход игры
Брест
70.3% (90)
Ничья
22.7% (29)
Монпелье
7% (9)
Тотал 2.5
Больше
42.28% (52)
Меньше
57.72% (71)
Обе команды забьют
Да
60.98% (75)
Нет
39.02% (48)
Популярный счёт
2:1 Брест
32.8% (42)
1:0 Брест
24.2% (31)
1:1 Ничья
18.8% (24)
2:0 Брест
8.6% (11)
0:0 Ничья
2.3% (3)
1:2 Монпелье
2.3% (3)
3:1 Брест
1.6% (2)
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