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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Брест
2:0
Конец матча
Монпелье
0'
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Мунье Стив
44' Желтая карточка
Шотар Жорис
45' Желтая карточка
Маньетти Уго
1:0
48' Гол
Маньетти Уго
57' Желтая карточка
Жюльен Кристофер
2:0
90' Гол
Ле Дуарон Жереми
90'+6

Ход матча

9'
 
Йебоа Келвин
Кулибали Танги
22'
Мунье Стив
 
44'
 
Шотар Жорис
45'
Маньетти Уго
 
46'
 
Ферри Жордан
Омерагич Бечир
48'
Маньетти Уго
(Камара Махди)
1:0
57'
 
Жюльен Кристофер
66'
Ле Дуарон Жереми
Перейра-Лаже Матиаш
 
67'
 
Хазри Вахби
Адамс Акор
67'
 
Леруа Лео
Шотар Жорис
72'
 
Норден Арно
Фаяд Халил
76'
Мартен Жонас
Камара Махди
 
76'
Сатриано Мартин
Мунье Стив
 
90'
Ле Дуарон Жереми
(Мартен Жонас)
2:0
90'
Браими Билаль
Маньетти Уго
 
90'
Ле Кардинал Жюльен
Дель Кастильо Ромен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 571 Количество передач 315
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Брест 70.3% (90)
X 22.7% (29)
Монпелье 7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
8
Маньетти
Уго
20
Лис-Мелу
Пьерр
45
Камара
Махди
26
Перейра-Лаже
Матиаш
9
Мунье
Стив
10
Дель
Кастильо
Ромен
40
Лекомт
Бенжамен
27
Омерагич
Бечир
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
36
Хефти
Сильван
38
Геген
Аксель
70
Кулибали
Танги
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
22
Фаяд
Халил
8
Адамс
Акор
Брест
4-3-3
Монпелье
5-3-2

История личных встреч

Брест
Монпелье

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

18 матчей

16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
0:7
Л1
1:2
Л1
0:4
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:3
Л2
1:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.75
0.9

Среднее время на гол

120
100

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.7
2.5

Среднее время на гол

52
36

Всего голов

23
29

Голов в среднем за матч

1.28
1.61

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

70
55

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.28
Думбия Камори 5 0.28
Ле Дуарон Жереми 4 0.22
Мунье Стив 3 0.17
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.11
Маньетти Уго 2 0.11
Лала Кенни 1 0.06
Камара Махди 1 0.06
Сатриано Мартин 1 0.06
Лис-Мелу Пьерр 1 0.06
Брассье Лилиан 1 0.06
Мартен Жонас 0 0
Шардонне Брендан 0 0
Лебо Адриен 0 0
Локо Брэдли 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.39
Саванье Тежи 5 (5) 0.28
Аль-Тамари Мусса 5 0.28
Норден Арно 2 0.11
Фаяд Халил 2 0.11
Эстев Максим 1 0.06
Хазри Вахби 1 0.06
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 6 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Камара Махди 5 0
Маньетти Уго 3 0
Бизот Марко 2 0
Мартен Жонас 2 0
Лала Кенни 2 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Локо Брэдли 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Браими Билаль 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шотар Жорис 5 0
Куяте Кики 3 1
Саванье Тежи 4 0
Жюльен Кристофер 4 0
Эстев Максим 2 1
Мишель Тер-Закарян 1 1
Ферри Жордан 2 0
Адамс Акор 2 0
Омерагич Бечир 2 0
Леруа Лео 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0

Результаты матчей

Брест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Монпелье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
3
Брест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Монпелье
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

9
7
Брест
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Монпелье
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
4
24%
2
18%
16-30
5
29%
29%
3
27%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
24%
2
18%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
14%
3
25%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Забито

9
10
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
56%
3
30%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
3
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

26
21
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
0
0%
3
14%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
5
19%
4
19%
31-45
9
35%
3
14%
46-60
2
8%
5
24%
61-75
5
19%
3
14%
76-90

Пропущено

16
21
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
19%
6
29%
1-15
7
44%
0
0%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
2
13%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1
Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1
Монпелье
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0
Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1

Результаты матчей

Брест
Монпелье

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брест
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
10
8
9
9
1.5
5
13
4
14
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 18 10 5 3 19 - 11 35
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 18 10 3 5 34 - 25 33
5.
Лилль
 Заявка 18 8 7 3 24 - 14 31
6.
Реймс
 Заявка 18 9 2 7 25 - 24 29
7.
Марсель
 Заявка 18 7 7 4 26 - 19 28
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 18 6 6 6 19 - 23 24
10.
Ренн
 Заявка 18 5 7 6 25 - 22 22
11.
Гавр
 Заявка 18 5 7 6 19 - 20 22
12.
Нант
 Заявка 18 5 3 10 20 - 30 18
13.
Монпелье
 Заявка 18 4 7 7 23 - 25 18
14.
Тулуза
 Заявка 18 3 8 7 16 - 23 17
15.
Мец
 Заявка 18 4 4 10 16 - 28 16
16.
Лион
 Заявка 18 4 4 10 17 - 30 16
17.
Клермон
 Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
18.
Лорьян
 Заявка 18 2 6 10 21 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 3 0 15 - 3 21
3.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
8.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
11.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
13.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
14.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
17.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 9
Лион Ляказетт Александр 8
Монпелье Адамс Акор 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Ренн Омари Вармед 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Брест заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Брест: 65%, Монпелье: 35%.
  • 96'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Тактическая замена. Дель Кастильо Ромен уходит с поля и его заменяет Julien Le Cardinal
  • 95'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Тактическая замена. Маньетти Уго уходит с поля и его заменяет Билал Браими
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Брест пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Брест: 65%, Монпелье: 35%.
    • 90'
      Эстев Максим нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.
    • 90'
      Саванье Тежи из команды Монпелье подал угловой справа.
    • 90'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 89'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 89'
      Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 89'
      Эстев Максим выиграл воздушное противоборство у Сатриано Мартин.
    • 89'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Жюльен Кристофер успешно блокирует удар.
    • 88'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 88'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест подал угловой слева.
    • 88'
      Хефти Сильван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Брест пытается что-то создать.
    • 87'
      Норден Арно ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Брест пытается что-то создать.
    • 86'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 86'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 86'
      Эстев Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Брест пытается что-то создать.
    • 86'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Сатриано Мартин пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем
    • 85'
      Брест пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Брест: 64%, Монпелье: 36%.
    • 85'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Матч возобновлен
    • 84'
      Эстев Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 84'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 83'
      Эстев Максим успешно блокирует удар.
    • 83'
      Сатриано Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 83'
      Брест пытается что-то создать.
    • 83'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 83'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 82'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 82'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 82'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 82'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 82'
      Матч возобновлен
    • 81'
      Маньетти Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 81'
      Геген Аксель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 80'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 80'
      Сатриано Мартин пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем
    • 80'
      Брест пытается что-то создать.
    • 80'
      Хазри Вахби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 79'
      Леруа Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 79'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Хазри Вахби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Брест пытается что-то создать.
    • 77'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      Матч возобновлен
    • 77'
      Йебоа Келвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 77'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 77'
      Лала Кенни успешно блокирует удар.
    • 77'
      Йебоа Келвин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 76'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 76'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 76'
      Тактическая замена. Мунье Стив уходит с поля и его заменяет Сатриано Мартин
    • 76'
      Тактическая замена. Камара Махди уходит с поля и его заменяет Мартен Жонас
    • 75'
      Жюльен Кристофер успешно блокирует удар.
    • 75'
      Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 75'
      Хорошую попытку сделал Лис-Мелу Пьерр. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 75'
      Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 75'
      Брест начинает контратаку
    • 75'
      Контроль мяча: Брест: 66%, Монпелье: 34%.
    • 75'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 74'
      Хефти Сильван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Брест пытается что-то создать.
    • 73'
      Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 73'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 72'
      Фаяд Халил получил легкую травму, и его заменил Норден Арно.
    • 72'
      Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали
    • 72'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 71'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 71'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 70'
      Брест пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Брест: 68%, Монпелье: 32%.
    • 70'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Матч возобновлен
    • 69'
      Фаяд Халил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 69'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 69'
      Брест пытается что-то создать.
    • 69'
      Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 69'
      Леруа Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Брест пытается что-то создать.
    • 68'
      Лекомт Бенжамен делает важнейший сейв!
    • 68'
      Оооо... вот это был удар! Жереми Ле Дуарон должен был забить с этой позиции.
    • 68'
      Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 68'
      Брест начинает контратаку
    • 68'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Тактическая замена. Шотар Жорис уходит с поля и его заменяет Леруа Лео
    • 67'
      Тактическая замена. Адамс Акор уходит с поля и его заменяет Хазри Вахби
    • 66'
      Тактическая замена. Перейра-Лаже Матиаш уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон
    • 66'
      Камара Махди нанес удар головой, но Бенжамен Леконт спокойно отбил мяч.
    • 66'
      Перейра-Лаже Матиаш создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 65'
      Жюльен Кристофер из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Брест пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Брест: 67%, Монпелье: 33%.
    • 64'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Брест пытается что-то создать.
    • 64'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Хефти Сильван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Йебоа Келвин из команды Монпелье в офсайде
    • 63'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Игра в одни ворота сейчас. Брест доминирует и владеет мячом
    • 62'
      Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 62'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 61'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 61'
      Оооо... вот это был удар! Перейра-Лаже Матиаш должен был забить с этой позиции.
    • 60'
      Перейра-Лаже Матиаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 60'
      Контроль мяча: Брест: 66%, Монпелье: 34%.
    • 60'
      Лис-Мелу Пьерр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 60'
      Брест пытается что-то создать.
    • 60'
      Йебоа Келвин выиграл воздушное противоборство у Лала Кенни.
    • 59'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Хефти Сильван
    • 59'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 59'
      Шанс! Мунье Стив из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 58'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 58'
      Матч возобновлен
    • 58'
      Перейра-Лаже Матиаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 57'
      Жюльен Кристофер получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      Безумный фол. Жюльен Кристофер грубо играет против соперника. Пострадал Перейра-Лаже Матиаш
    • 57'
      Йебоа Келвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Брест пытается что-то создать.
    • 55'
      Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
    • 55'
      Контроль мяча: Брест: 65%, Монпелье: 35%.
    • 55'
      Фаяд Халил пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • 55'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 54'
      Брест пытается что-то создать.
    • 54'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест фолит на Саванье Тежи, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 54'
      Хефти Сильван из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Хефти Сильван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Брест пытается что-то создать.
    • 53'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Матч возобновлен
    • 53'
      Перейра-Лаже Матиаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 52'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 51'
      Контроль мяча: Брест: 68%, Монпелье: 32%.
    • 51'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Матч возобновлен
    • 51'
      Лис-Мелу Пьерр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Камара Махди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Хефти Сильван из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Брест пытается что-то создать.
    • 48'
      Камара Махди сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Маньетти Уго забивает с правой ноги!
    • 48'
      Камара Махди создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Брест пытается что-то создать.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Хефти Сильван
    • 47'
      Ферри Жордан выиграл воздушное противоборство у Маньетти Уго.
    • 46'
      Мунье Стив наказан за толчок Эстев Максим
    • 46'
      Брест пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Омерагич Бечир уходит с поля и его заменяет Ферри Жордан
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Брест 70.3% (90)
    X 22.7% (29)
    Монпелье 7% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брест 2:0 Монпелье онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 2:0 Монпелье

    Исход игры
    Брест
    70.3% (90)
    Ничья
    22.7% (29)
    Монпелье
    7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.28% (52)
    Меньше
    57.72% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    60.98% (75)
    Нет
    39.02% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Брест
    32.8% (42)
    1:0 Брест
    24.2% (31)
    1:1 Ничья
    18.8% (24)
    2:0 Брест
    8.6% (11)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    1:2 Монпелье
    2.3% (3)
    3:1 Брест
    1.6% (2)
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