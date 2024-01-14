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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Ланс
0:1
Первый тайм: 35'
ПСЖ
0'
0:0
7' Не забитый пенальти
Франковски Пшемыслав
0:1
30' Гол
Баркола Бредли

Ход матча

7'
Франковски Пшемыслав
0:0
30'
0:1
Баркола Бредли
(Мбаппе Килиан)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 148
Ланс 2.7% (4)
X 5.4% (8)
ПСЖ 91.9% (136)
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30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
23
Эль
Айнауи
Нейл
18
Диуф
Энди
20
Мауасса
Фет
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
10
Коста
Давид
99
Доннарумма
Джанлуиджи
33
Заир-Эмери
Уоррен
5
Маркиньос
Маркос
15
Данилу
Перейра
21
Эрнандес
Люка
28
Солер
Карлос
4
Угарте
Мануэль
17
Витинья
II
10
Дембеле
Усман
7
Мбаппе
Килиан
29
Баркола
Бредли
Ланс
3-4-3
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Ланс
ПСЖ

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

5.9%
47.1%
47%
1 победа 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:0
К
5:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
КЛ
1:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
0.7

Среднее время на гол

78
128

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2.4
1.43

Среднее время на гол

37
63

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.88
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 4 0.22
Сотока Флориан 3 (2) 0.17
Мачадо Дейвер 3 0.17
Вахи Элю 2 0.11
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.11
Гилавоги Морган 2 0.11
Медина Факундо 1 0.06
Кортес Оскар 1 0.06
Томассон Адриен 1 0.06
Гради Жонатан 1 0.06
Эль Айнауи Нейл 1 0.06
Агилар Рубен 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 18 (5) 1
Витинья II 5 0.28
Коло-Муани Рандаль 4 0.22
Хакими Ашраф 3 0.17
Рамуш Гонсалу 3 0.17
Баркола Бредли 2 0.11
Заир-Эмери Уоррен 2 0.11
Асенсио Марко 2 0.11
Дембеле Усман 1 0.06
Фабиан Руис 1 0.06
Солер Карлос 1 0.06
Кан-Ин Ли 1 0.06
Угарте Мануэль 0 0
Эрнандес Люка 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 5 1
Гради Жонатан 6 0
Медина Факундо 6 0
Сотока Флориан 2 1
Дансо Кевин 3 0
Самба Брис 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль Айнауи Нейл 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Фабиан Руис 2 0
Эрнандес Люка 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Ланс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
ПСЖ
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
2
Ланс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ПСЖ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

4
23
Ланс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
ПСЖ
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

6
25

Голы по времени матча

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
1
7%
2
12%
1-15
2
14%
4
24%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
4
29%
2
12%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
25
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
2
29%
3
12%
1-15
2
29%
2
8%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
1
14%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
2
29%
7
28%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

21
42
9 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
3
14%
5
12%
1-15
4
19%
6
14%
16-30
2
10%
9
21%
31-45
3
14%
7
17%
46-60
4
19%
5
12%
61-75
5
24%
10
24%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
6
35%
1
7%
31-45
4
24%
4
29%
46-60
2
12%
4
29%
61-75
3
18%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1
Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1
Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0

Результаты матчей

Ланс
ПСЖ

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
3
7 раз 41%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ланс
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
8
1
2
6
2.5
6
3
1
7
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
5
3
1
8
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
2
6
11
1.5
13
4
3
14
2.5
10
7
1
16
3.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 18 13 4 1 43 - 14 43
2.
Ницца
 Заявка 18 10 5 3 19 - 11 35
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 18 10 3 5 34 - 25 33
5.
Лилль
 Заявка 18 8 7 3 24 - 14 31
6.
Реймс
 Заявка 18 9 2 7 25 - 24 29
7.
Марсель
 Заявка 18 7 7 4 26 - 19 28
8.
Ланс
 0:1 Заявка 18 7 5 6 21 - 18 26
9.
Страсбург
 Заявка 18 6 6 6 19 - 23 24
10.
Ренн
 Заявка 18 5 7 6 25 - 22 22
11.
Гавр
 Заявка 18 5 7 6 19 - 20 22
12.
Нант
 Заявка 18 5 3 10 20 - 30 18
13.
Монпелье
 Заявка 18 4 7 7 23 - 25 18
14.
Тулуза
 Заявка 18 3 8 7 16 - 23 17
15.
Мец
 Заявка 18 4 4 10 16 - 28 16
16.
Лион
 Заявка 18 4 4 10 17 - 30 16
17.
Клермон
 Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
18.
Лорьян
 Заявка 18 2 6 10 21 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 3 0 15 - 3 21
3.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 0:1 Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
8.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 9 6 3 0 18 - 6 21
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
9.
Ланс
 0:1 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
11.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
13.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
14.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
17.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 9
Лион Ляказетт Александр 8
Монпелье Адамс Акор 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Ренн Омари Вармед 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    10 минут остается играть в первой половине встречи, продолжает "ПСЖ" подолгу разыгрывать мяч в поисках острого варианта в передней линии.
  • 34'
    Сотока в предыдущем моменте был сбит соперником, далеко не сразу Флориан поднимается на ноги, но помощи врачей семерке "Ланса" не потребовалось.
  • 33'
    Франковски получает мяч на правом фланге атаки, однако подачу в штрафную защитники "ПСЖ" прерывают.
  • 31'
    Класс есть класс, первый же момент "ПСЖ" приводит к забитому мячу, Баркола забивает второй гол в Лиге 1 в составе "ПСЖ".
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! БРЕДЛИ БАРКОЛА!
    Мбаппе получает мяч на левом полуфланге и исполняет проникающий пас на Баркола, тот врывается в штрафную с левого края и эффектно переигрывает Самба!
  • 29'
    Проход Франковски по правому флангу завершается прострелом на линию штрафной, Мауасса пробивает в касание с 16 метров, но мяч проходит над перекладиной.
  • 28'
    Две трети игрового времени мячом владеет "ПСЖ", однако по-прежнему моментов у ворот хозяев парижане совсем не создают.
  • Фол, нарушение
    26'
    Не в первый раз сегодня достается Заиру-Эмери, в центре поля против него нарушает правила один из игроков "Ланса".
  • Травма, повреждение
    25'
    Эль Айнауи получает мячом в лицо, блокируя удар соперника, врачи "Ланса" приводят своего футболиста в чувство.
  • Фол, нарушение
    24'
    Мауасса жестковато играет против Заира-Эмери на фланге, на грани желтой карточки подвисает левый латераль хозяев.
  • Угловой
    23'
    Дансо после навеса с углового пробивает головой из скопления игроков, однако мяч проходит мимо створа.
  • 22'
    Вахи смещается с левого фланга в центр и пробивает в ближний угол метров с 23 - Доннарумма в прыжке отбивает мяч на угловой.
  • 21'
    Заир-Эмери отмечается ударом из-за пределов штрафной, однако мяч попадает в защитника.
  • 20'
    Продолжает "ПСЖ" контролировать мяч на чужой половине поля, но моментов у ворот Самба не возникает.
  • Фол, нарушение
    18'
    Мбаппе в попытке уйти от опеки Гради подтолкнул в спину соперника, что от внимания рефери не ускользнуло.
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    • 17'
      Заир-Эмери находит на правом краю штрафной Солера, однако испанцу не удается развернуться в борьбе с защитником.
    • 16'
      В прошлом сезоне счёт 3:1 был зафиксирован в обоих матчах чемпионата, в обоих случаях хозяева были сильнее.
    • 15'
      В третьем туре команды встречались на "Парк де Пренс", тогда хозяева были сильнее со счётом 3:1 благодаря голу Асенсио и дублю Мбаппе. 
    • 13'
      Мбаппе входит в штрафную с правого края и пытается накрутить защитника, однако упускает мяч за лицевую линию после контакта с соперником. Попытка намекнуть на нарушение арбитра не впечатлила.
    • 12'
      "ПСЖ" в текущем чемпионате и вовсе уступил лишь однажды - в пятом туре всё той же "Ницце". После этого у чемпиона 10 побед при двух ничьих.
    • 11'
      "Ланс" после второго места в прошлом сезоне в этом чемпионате стартовал плохо, однако затем выдал 11-матчевую беспроигрышную серию, которая прервалась в Ницце в последнем туре первого круга.
    • Травма, повреждение
      10'
      Получил Доннарумма повреждение в предыдущем эпизоде, врачи парижского клуба оказывают помощь итальянцу.
    • 9'
      Мауасса после заброса из глубины поля врывается в штрафную с левого края, проталкивает мяч мимо Доннаруммы, однако поле в этот момент уже и закончилось.
    • 8'
      Да, отличный шанс взорвать эту игру упускают хозяева поля, при счёте 0:0 особого рвения от парижан нам вряд ли стоит ожидать.
    • Не забитый пенальти
      7'
      Франковски не забивает пенальти! Поляк с "точки" пробивает низом по центру, Доннарумма успевает скрестить колени и парирует удар соперника!
    • Пенальти!
      6'
      Пенальти в ворота "ПСЖ"! Вахи получает мяч от партнера на левом краю штрафной, а Данилу Перейра в подкате его срубает!
    • 5'
      Мбаппе врывается в штрафную хозяев с левого края и пробивает в ближний угол - Самба в прыжке отводит угрозу.
    • 4'
      Напомним, что "ПСЖ" после осечек "Ниццы" и "Монако" может увеличить отрыв от ближайшего преследователя до восьми очков и снова поставить под сомнение чемпионскую интригу.
    • 3'
      С первых же минут "ПСЖ" устанавливает тотальный контроль над мячом, своему стилю Луис Энрике изменять не намерен.
    • 2'
      Маркиньос исполняет заброс со своей половины поля, Мбаппе обрабатывает мяч и вторым касанием бьет мимо, плюс у Килиана зафиксирован офсайд.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 32%, ПСЖ: 68%.
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 33'
      Витинья II наказан за толчок Франковски Пшемыслав
    • 33'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 32'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Медина Факундо задерживает мяч рукой
    • 31'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Данилу Перейра сделал ключевой пас для гола!
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 31%, ПСЖ: 69%.
    • 30'
      Мбаппе Килиан сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Баркола Бредли забивает с правой ноги!
    • 30'
      Мбаппе Килиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 30'
      Данилу Перейра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 30'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 29'
      Мауасса Фет не смог попасть в створ ударом издали
    • 29'
      Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Эль Айнауи Нейл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Мауасса Фет из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Угарте Мануэль
    • 26'
      Эль Айнауи Нейл возвращается на поле.
    • 26'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 26'
      Ох, нехорошо это выглядит. Эль Айнауи Нейл получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 25'
      Эль Айнауи Нейл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 33%, ПСЖ: 67%.
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 24'
      Эль Айнауи Нейл успешно блокирует удар.
    • 24'
      Витинья II нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Мауасса Фет из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Заир-Эмери Уоррен
    • 23'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 23'
      Шанс! Дансо Кевин из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • 22'
      Мауасса Фет из команды Ланс подал угловой слева.
    • 22'
      Вахи Элю пробует нанести удар издали, но Джанлуиджи Доннарумма держит все под контролем
    • 22'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Ланс: 42%, ПСЖ: 58%.
    • 19'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 19'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 18'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Угарте Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Эль Айнауи Нейл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Данилу Перейра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 15'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 15'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 42%, ПСЖ: 58%.
    • 15'
      Эль Айнауи Нейл наказан за толчок Угарте Мануэль
    • 14'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 13'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Баркола Бредли
    • 12'
      Заир-Эмери Уоррен из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 11'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 10'
      Матч возобновлен
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 34%, ПСЖ: 66%.
    • 9'
      Доннарумма Джанлуиджи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Хорошую попытку сделал Мауасса Фет. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 9'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Заир-Эмери Уоррен ошибается в защите.
    • 8'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 8'
      Данилу Перейра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Эль Айнауи Нейл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 7'
      Франковски Пшемыслав нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 7'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Франковски Пшемыслав пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 23%, ПСЖ: 77%.
    • 5'
      ПЕНАЛЬТИ - Данилу Перейра из команды ПСЖ привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Вахи Элю.
    • 5'
      Ланс начинает контратаку
    • 5'
      Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Хорошую попытку сделал Мбаппе Килиан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 5'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 5'
      Витинья II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Мбаппе Килиан из команды ПСЖ в офсайде
    • 2'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 2'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ПСЖ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 0:1 ПСЖ

    Исход игры
    Ланс
    2.7% (4)
    Ничья
    5.4% (8)
    ПСЖ
    91.9% (136)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.42% (96)
    Меньше
    22.58% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    79.03% (98)
    Нет
    20.97% (26)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    50% (74)
    1:3 ПСЖ
    9.5% (14)
    0:2 ПСЖ
    8.1% (12)
    0:1 ПСЖ
    6.8% (10)
    1:1 Ничья
    4.1% (6)
    0:3 ПСЖ
    2% (3)
    2:1 Ланс
    1.4% (2)
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