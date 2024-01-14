Две трети игрового времени мячом владеет "ПСЖ", однако по-прежнему моментов у ворот хозяев парижане совсем не создают.

Проход Франковски по правому флангу завершается прострелом на линию штрафной, Мауасса пробивает в касание с 16 метров, но мяч проходит над перекладиной.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! БРЕДЛИ БАРКОЛА! Мбаппе получает мяч на левом полуфланге и исполняет проникающий пас на Баркола, тот врывается в штрафную с левого края и эффектно переигрывает Самба!

Класс есть класс, первый же момент "ПСЖ" приводит к забитому мячу, Баркола забивает второй гол в Лиге 1 в составе "ПСЖ".

Франковски получает мяч на правом фланге атаки, однако подачу в штрафную защитники "ПСЖ" прерывают.

Сотока в предыдущем моменте был сбит соперником, далеко не сразу Флориан поднимается на ноги, но помощи врачей семерке "Ланса" не потребовалось.

10 минут остается играть в первой половине встречи, продолжает "ПСЖ" подолгу разыгрывать мяч в поисках острого варианта в передней линии.

Мбаппе в попытке уйти от опеки Гради подтолкнул в спину соперника, что от внимания рефери не ускользнуло.

Продолжает "ПСЖ" контролировать мяч на чужой половине поля, но моментов у ворот Самба не возникает.

Вахи смещается с левого фланга в центр и пробивает в ближний угол метров с 23 - Доннарумма в прыжке отбивает мяч на угловой.

Дансо после навеса с углового пробивает головой из скопления игроков, однако мяч проходит мимо створа.

Мауасса жестковато играет против Заира-Эмери на фланге, на грани желтой карточки подвисает левый латераль хозяев.

Эль Айнауи получает мячом в лицо, блокируя удар соперника, врачи "Ланса" приводят своего футболиста в чувство.

Не в первый раз сегодня достается Заиру-Эмери, в центре поля против него нарушает правила один из игроков "Ланса".

17' Заир-Эмери находит на правом краю штрафной Солера, однако испанцу не удается развернуться в борьбе с защитником.

16' В прошлом сезоне счёт 3:1 был зафиксирован в обоих матчах чемпионата, в обоих случаях хозяева были сильнее.

15' В третьем туре команды встречались на "Парк де Пренс", тогда хозяева были сильнее со счётом 3:1 благодаря голу Асенсио и дублю Мбаппе.

13' Мбаппе входит в штрафную с правого края и пытается накрутить защитника, однако упускает мяч за лицевую линию после контакта с соперником. Попытка намекнуть на нарушение арбитра не впечатлила.

12' "ПСЖ" в текущем чемпионате и вовсе уступил лишь однажды - в пятом туре всё той же "Ницце". После этого у чемпиона 10 побед при двух ничьих.

11' "Ланс" после второго места в прошлом сезоне в этом чемпионате стартовал плохо, однако затем выдал 11-матчевую беспроигрышную серию, которая прервалась в Ницце в последнем туре первого круга.

10' Получил Доннарумма повреждение в предыдущем эпизоде, врачи парижского клуба оказывают помощь итальянцу.

9' Мауасса после заброса из глубины поля врывается в штрафную с левого края, проталкивает мяч мимо Доннаруммы, однако поле в этот момент уже и закончилось.

8' Да, отличный шанс взорвать эту игру упускают хозяева поля, при счёте 0:0 особого рвения от парижан нам вряд ли стоит ожидать.