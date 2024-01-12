Тур: 18. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Брисар Жером
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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- Травмирован
- Травмирован
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- Травмирован
История личных встреч
Ланс
ПСЖ
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
5.9%
47.1%
47%
1 победа 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
0.7
Среднее время на гол
78
128
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2.4
1.43
Среднее время на гол
37
63
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
1.88
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саид Уэсли
|4
|0.24
|Сотока Флориан
|3 (2)
|0.18
|Мачадо Дейвер
|3
|0.18
|Вахи Элю
|2
|0.12
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.12
|Гилавоги Морган
|2
|0.12
|Медина Факундо
|1
|0.06
|Кортес Оскар
|1
|0.06
|Томассон Адриен
|1
|0.06
|Гради Жонатан
|1
|0.06
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0.06
|Агилар Рубен
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|18 (5)
|1.06
|Витинья II
|5
|0.29
|Коло-Муани Рандаль
|4
|0.24
|Хакими Ашраф
|3
|0.18
|Рамуш Гонсалу
|3
|0.18
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.12
|Асенсио Марко
|2
|0.12
|Дембеле Усман
|1
|0.06
|Фабиан Руис
|1
|0.06
|Солер Карлос
|1
|0.06
|Кан-Ин Ли
|1
|0.06
|Баркола Бредли
|1
|0.06
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вахи Элю
|5
|1
|Гради Жонатан
|6
|0
|Медина Факундо
|6
|0
|Сотока Флориан
|2
|1
|Дансо Кевин
|3
|0
|Самба Брис
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Менди Нампали
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|1
|Фабиан Руис
|2
|0
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Угарте Мануэль
|2
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Мукиэле Норди
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Баркола Бредли
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
ПСЖ
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
2
Ланс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ПСЖ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
4
23
Ланс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
ПСЖ
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
6
25
Голы по времени матча
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
1
7%
2
12%
1-15
2
14%
4
24%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
4
29%
2
12%
61-75
3
21%
3
18%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
7
25
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
2
29%
3
12%
1-15
2
29%
2
8%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
1
14%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
2
29%
7
28%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
21
42
9 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
3
14%
5
12%
1-15
4
19%
6
14%
16-30
2
10%
9
21%
31-45
3
14%
7
17%
46-60
4
19%
5
12%
61-75
5
24%
10
24%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
6
35%
1
7%
31-45
4
24%
4
29%
46-60
2
12%
4
29%
61-75
3
18%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1
Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1
Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0
Результаты матчей
Ланс
ПСЖ
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
3
7 раз 41%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ланс
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
44
81
26
63
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
71
27
53
18
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
152
611
134
314
107
116
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|42 - 14
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|19 - 9
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 15
|31
|5.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|7.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 23
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 22
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 23
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|21 - 35
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|8
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Лион
|Ляказетт Александр
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
Прогнозы на матч Ланс - ПСЖ
Исход игры
Ланс
2.4% (1)
Ничья
2.4% (1)
ПСЖ
95.1% (39)
Тотал 2.5
Больше
72.5% (29)
Меньше
27.5% (11)
Обе команды забьют
Да
75% (30)
Нет
25% (10)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
56.1% (23)
0:2 ПСЖ
14.6% (6)
0:1 ПСЖ
9.8% (4)
1:3 ПСЖ
9.8% (4)
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