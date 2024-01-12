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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Ланс
 
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ПСЖ
Прогнозы 41
Ланс 2.4% (1)
X 2.4% (1)
ПСЖ 95.1% (39)
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ПСЖ

История личных встреч

Ланс
ПСЖ

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

5.9%
47.1%
47%
1 победа 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:0
К
5:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
КЛ
1:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
0.7

Среднее время на гол

78
128

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2.4
1.43

Среднее время на гол

37
63

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.88
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 4 0.24
Сотока Флориан 3 (2) 0.18
Мачадо Дейвер 3 0.18
Вахи Элю 2 0.12
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.12
Гилавоги Морган 2 0.12
Медина Факундо 1 0.06
Кортес Оскар 1 0.06
Томассон Адриен 1 0.06
Гради Жонатан 1 0.06
Эль Айнауи Нейл 1 0.06
Агилар Рубен 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 18 (5) 1.06
Витинья II 5 0.29
Коло-Муани Рандаль 4 0.24
Хакими Ашраф 3 0.18
Рамуш Гонсалу 3 0.18
Заир-Эмери Уоррен 2 0.12
Асенсио Марко 2 0.12
Дембеле Усман 1 0.06
Фабиан Руис 1 0.06
Солер Карлос 1 0.06
Кан-Ин Ли 1 0.06
Баркола Бредли 1 0.06
Угарте Мануэль 0 0
Эрнандес Люка 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 5 1
Гради Жонатан 6 0
Медина Факундо 6 0
Сотока Флориан 2 1
Дансо Кевин 3 0
Самба Брис 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль Айнауи Нейл 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Фабиан Руис 2 0
Эрнандес Люка 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Ланс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
ПСЖ
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
2
Ланс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ПСЖ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

4
23
Ланс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
ПСЖ
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

6
25

Голы по времени матча

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
1
7%
2
12%
1-15
2
14%
4
24%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
4
29%
2
12%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
25
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
2
29%
3
12%
1-15
2
29%
2
8%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
1
14%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
2
29%
7
28%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

21
42
9 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
3
14%
5
12%
1-15
4
19%
6
14%
16-30
2
10%
9
21%
31-45
3
14%
7
17%
46-60
4
19%
5
12%
61-75
5
24%
10
24%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
6
35%
1
7%
31-45
4
24%
4
29%
46-60
2
12%
4
29%
61-75
3
18%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1
Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1
Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0

Результаты матчей

Ланс
ПСЖ

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
3
7 раз 41%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ланс
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
8
1
2
6
2.5
6
3
1
7
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
5
3
1
8
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
2
6
11
1.5
13
4
3
14
2.5
10
7
1
16
3.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 17 10 5 2 19 - 9 35
3.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
4.
Брест
 Заявка 17 9 4 4 25 - 15 31
5.
Лилль
 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
6.
Марсель
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
7.
Реймс
 Заявка 17 8 2 7 22 - 23 26
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 17 6 5 6 18 - 22 23
10.
Ренн
 Заявка 17 4 7 6 23 - 22 19
11.
Гавр
 Заявка 17 4 7 6 16 - 19 19
12.
Нант
 Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13.
Монпелье
 Заявка 17 4 7 6 23 - 23 18
14.
Лион
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
15.
Мец
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
16.
Тулуза
 Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
17.
Лорьян
 Заявка 17 2 6 9 21 - 35 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 13 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
Марсель
 Заявка 8 6 2 0 14 - 2 20
4.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
7.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
8.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
5.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Страсбург
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
11.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
14.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
15.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
16.
Клермон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
17.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
18.
Лорьян
 Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 8
Монпелье Адамс Акор 7
Лион Ляказетт Александр 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ланс - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2024, осталось 2 дня 11 часов 34 минуты.

    Главный судья: Брисар Жером

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 41
    Ланс 2.4% (1)
    X 2.4% (1)
    ПСЖ 95.1% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    ПСЖ
    3.82
    4.10
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    4.10
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    Прогнозы на матч Ланс - ПСЖ

    Исход игры
    Ланс
    2.4% (1)
    Ничья
    2.4% (1)
    ПСЖ
    95.1% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.5% (29)
    Меньше
    27.5% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (30)
    Нет
    25% (10)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    56.1% (23)
    0:2 ПСЖ
    14.6% (6)
    0:1 ПСЖ
    9.8% (4)
    1:3 ПСЖ
    9.8% (4)
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