Тур: 18. Стадион: Сэн-Сэнфорьен. Главный судья: Батта Флоран
0'
0:1
12' ПенальтиСьерро Венсан
18' Желтая карточкаЖан-Жак Данле
20' Желтая карточкаСабали Шейх
33' Желтая карточкаЛасло Болони
37' Желтая карточкаН'Дорам Кевин
40' Желтая карточкаДаллинга Тийс
72' Красная карточкаЭрей Кристоф
Ход матча
12'
0:1
18'
20'
33'
37'
40'
72'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
167 Количество передач 284
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Эрей
Кристоф
21
Жан
Н'Гессан
99
Асоро
Йоэль
14
Сабали
Шейх
50
Рестес
Гийом
15
Доннум
Арон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
-
14 Сабали ШейхНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ло АбабакарЗащитник
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Защитник
-
38 Сане СадибуПолузащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
-
26 Мбайе МаликПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Арадж ИльЗащитник
-
37 Гбоо ЯннПолузащитник
-
34 Лахмади НоаПолузащитник
- Нападающий
-
-
33 Noah Edjouma
-
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Мец
Тулуза
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.4
Среднее время на гол
67
225
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.5
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.17
|Сабали Шейх
|3
|0.17
|Асоро Йоэль
|2
|0.11
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.11
|Юдоль Матьё
|1
|0.06
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.06
|Камара Ламин
|1
|0.06
|Траоре Исмаэль
|1
|0.06
|Мазиз Юссеф
|1
|0.06
|Элисор Симон
|1
|0.06
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|5
|0.28
|Магри Франк
|4
|0.22
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.17
|Хелаберт Сесар
|1
|0.06
|Сьерро Венсан
|1 (1)
|0.06
|Шмидт Никлас
|1
|0.06
|Николайсен Расмус
|1
|0.06
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Коста Логан
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрей Кристоф
|2
|1
|Юдоль Матьё
|3
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Н'Дорам Кевин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Сабали Шейх
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ласло Болони
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Колин Максим
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Жан-Жак Данле
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
|Камара Ламин
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|5
|0
|Даллинга Тийс
|5
|0
|Коста Логан
|5
|0
|Сьерро Венсан
|4
|0
|Шмидт Никлас
|3
|0
|Суасо Габриэль
|3
|0
|Магри Франк
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Мартинес Карлес
|2
|0
|Диарра Мусса
|2
|0
|Николайсен Расмус
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
Результаты матчей
Мец
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
3
Мец
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Тулуза
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
6
8
Мец
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Тулуза
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
44%
2
14%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
22%
3
30%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
18
9
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
5
28%
2
22%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
5
28%
4
44%
76-90
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
4
25%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
6
38%
3
20%
61-75
3
19%
3
20%
76-90
Пропущено
27
23
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
5
19%
2
9%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
2
7%
3
13%
61-75
7
26%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1
Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2
Тулуза
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0
ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1
Результаты матчей
Мец
Тулуза
Точный счет
0:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
6 раз 35%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мец
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
71
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
116
413
314
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|42 - 14
|40
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|19 - 11
|35
|3.
|1:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 15
|34
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 25
|33
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|24 - 14
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|25 - 24
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 23
|24
|10.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 22
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|12.
|1:1 Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 29
|19
|13.
|0:1 Заявка
|18
|4
|7
|7
|23 - 24
|18
|14.
|1:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|16.
|0:1 Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 28
|16
|17.
|1:1 Заявка
|18
|2
|6
|10
|14 - 31
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|21 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|0:1 Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|16.
|1:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|1:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|11.
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|12.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|16.
|1:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|17.
|1:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|9
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Лион
|Ляказетт Александр
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Ренн
|Омари Вармед
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мец 0:1 Тулуза
Исход игры
Мец
25.4% (32)
Ничья
54% (68)
Тулуза
20.6% (26)
Тотал 2.5
Больше
23.97% (29)
Меньше
76.03% (92)
Обе команды забьют
Да
73.55% (89)
Нет
26.45% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.4% (61)
1:0 Мец
13.5% (17)
1:2 Тулуза
11.9% (15)
2:1 Мец
7.1% (9)
0:1 Тулуза
6.3% (8)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
0:2 Тулуза
1.6% (2)
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