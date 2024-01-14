Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

71' Матч возобновлен

71' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

70' Ох, нехорошо это выглядит. Каманзи Уоррен получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Каманзи Уоррен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Тулуза

67' Шейк Сабали оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновится спорным мячом

65' Шейк Сабали уходит с поля. Тетте Бенджамин выходит вместо него

64' Николайсен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

62' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Шейк Сабали навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Кассерес Кристиан нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.

58' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

56' Игра в одни ворота сейчас. Мец доминирует и владеет мячом

56' Каманзи Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Тулуза

53' Шейк Сабали из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Жан Н'Гессан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Удар от ворот произведет Тулуза

51' Колин Максим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Матч возобновится спорным мячом

49' Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Шейк Сабали нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Шейк Сабали наказан за толчок Доннум Арон