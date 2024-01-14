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Тур: 18. Стадион: . Зрители: 21065 Главный судья: Батта Флоран
Мец
0:1
Конец матча
Тулуза
0'
0:1
12' Пенальти
Сьерро Венсан
18' Желтая карточка
Жан-Жак Данле
20' Желтая карточка
Сабали Шейх
33' Желтая карточка
Ласло Болони
37' Желтая карточка
Н'Дорам Кевин
40' Желтая карточка
Даллинга Тийс
72' Красная карточка
Эрей Кристоф
81' Желтая карточка
Каманзи Уоррен
90'+6

Ход матча

12'
0:1
Сьерро Венсан
18'
Жан-Жак Данле
 
20'
Сабали Шейх
 
33'
Ласло Болони
 
37'
Н'Дорам Кевин
 
40'
 
Даллинга Тийс
66'
Тетте Бенджамин
Сабали Шейх
 
72'
Эрей Кристоф
 
77'
Диалло Папе
Асоро Йоэль
 
79'
 
Гбоо Янн
Хелаберт Сесар
81'
 
Каманзи Уоррен
88'
Атта Артур
Жан Н'Гессан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 316 Количество передач 524
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Мец 25.4% (32)
X 54% (68)
Тулуза 20.6% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
29
Эрей
Кристоф
3
Юдоль
Матьё
21
Жан
Н'Гессан
6
Н'Дорам
Кевин
27
Жан-Жак
Данле
99
Асоро
Йоэль
10
Микаутадзе
Жорж
14
Сабали
Шейх
50
Рестес
Гийом
12
Каманзи
Уоррен
2
Николайсен
Расмус
13
Мависса
Кристиан
17
Суасо
Габриэль
4
Спирингс
Стейн
24
Кассерес
Кристиан
15
Доннум
Арон
8
Сьерро
Венсан
11
Хелаберт
Сесар
9
Даллинга
Тийс
Мец
4-3-3
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Мец
Тулуза

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
КЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
3:2
Л1
3:0
Л1
0:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.4

Среднее время на гол

67
225

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаллоу Абли 3 (1) 0.17
Сабали Шейх 3 0.17
Асоро Йоэль 2 0.11
Микаутадзе Жорж 2 0.11
Юдоль Матьё 1 0.06
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.06
Камара Ламин 1 0.06
Траоре Исмаэль 1 0.06
Мазиз Юссеф 1 0.06
Элисор Симон 1 0.06
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 5 0.28
Магри Франк 4 0.22
Абухляль Закария 3 (1) 0.17
Хелаберт Сесар 1 0.06
Сьерро Венсан 1 (1) 0.06
Шмидт Никлас 1 0.06
Николайсен Расмус 1 0.06
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрей Кристоф 2 1
Юдоль Матьё 3 0
Тетте Бенджамин 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Куао Коффи 2 0
Сабали Шейх 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ласло Болони 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Канде Фали 1 0
Элисор Симон 1 0
Жан-Жак Данле 1 0
Диалло Папе 1 0
Камара Ламин 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 5 0
Даллинга Тийс 5 0
Коста Логан 5 0
Сьерро Венсан 4 0
Шмидт Никлас 3 0
Суасо Габриэль 3 0
Магри Франк 3 0
Деслер Миккел 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мартинес Карлес 2 0
Диарра Мусса 2 0
Николайсен Расмус 2 0
Бангре Мамади 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0

Результаты матчей

Мец
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
3
Мец
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Тулуза
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

6
8
Мец
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Тулуза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
5
50%
2
14%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
22%
3
30%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
5
28%
2
22%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
5
28%
4
44%
76-90

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
4
25%
4
25%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
6
38%
3
19%
61-75
3
19%
3
19%
76-90

Пропущено

28
23
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
6
21%
2
9%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
5
18%
3
13%
31-45
5
18%
3
13%
46-60
2
7%
3
13%
61-75
7
25%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1
Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2
Тулуза
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0
ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1

Результаты матчей

Мец
Тулуза

Точный счет

0:1
5 раз 56%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:1
7 раз 39%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мец
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
5
1
8
1.5
1
9
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
12
6
4
14
1.5
3
15
2
16
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 18 10 5 3 19 - 11 35
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 18 10 3 5 34 - 25 33
5.
Лилль
 Заявка 18 8 7 3 24 - 14 31
6.
Реймс
 Заявка 18 9 2 7 25 - 24 29
7.
Марсель
 Заявка 18 7 7 4 26 - 19 28
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 18 6 6 6 19 - 23 24
10.
Ренн
 Заявка 18 5 7 6 25 - 22 22
11.
Гавр
 Заявка 18 5 7 6 19 - 20 22
12.
Нант
 Заявка 18 5 3 10 20 - 30 18
13.
Монпелье
 Заявка 18 4 7 7 23 - 25 18
14.
Тулуза
 Заявка 18 3 8 7 16 - 23 17
15.
Мец
 Заявка 18 4 4 10 16 - 28 16
16.
Лион
 Заявка 18 4 4 10 17 - 30 16
17.
Клермон
 Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
18.
Лорьян
 Заявка 18 2 6 10 21 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 3 0 15 - 3 21
3.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
8.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
11.
Страсбург
 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
13.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
14.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
17.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 9
Лион Ляказетт Александр 8
Монпелье Адамс Акор 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Ренн Омари Вармед 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 21065 болельщиков
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Мец пытается что-то создать.
  • 95'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 94'
    Игрок из команды Мец делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 94'
    Мец пытается что-то создать.
  • 94'
    Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Мец пытается что-то создать.
  • 93'
    Доннум Арон из команды Тулуза разыграл угловой с правого угла.
  • 93'
    Юдоль Матьё из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Тулуза пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 92'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 92'
      Микаутадзе Жорж навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Суасо Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Мец пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Мец контролирует мяч.
    • 90'
      Команда Тулуза довольна результатом к этому моменту.
    • 90'
      Контроль мяча: Мец: 48%, Тулуза: 52%.
    • 89'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 88'
      Тактическая замена. Жан Н'Гессан уходит с поля и его заменяет Атта Артур
    • 88'
      Гбоо Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 88'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Судья сигнализирует, что Жан Н'Гессан из команды Мец поставил подножку. Пострадал Гбоо Янн
    • 87'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 87'
      Колин Максим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 87'
      Мависса Кристиан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Назначен штрафной. Пострадал Микаутадзе Жорж, его свалил Мависса Кристиан.
    • 86'
      Мец пытается что-то создать.
    • 86'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 86'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 86'
      Кассерес Кристиан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Мец пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Мец: 49%, Тулуза: 51%.
    • 85'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 85'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 85'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 84'
      Укиджа Александр делает важнейший сейв!
    • 84'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 84'
      Кассерес Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 84'
      Хорошую попытку сделал Доннум Арон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 84'
      Гбоо Янн из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 84'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 83'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 83'
      Мец пытается что-то создать.
    • 82'
      Игра в одни ворота сейчас. Тулуза доминирует и владеет мячом
    • 82'
      Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
    • 81'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 81'
      Каманзи Уоррен получил желтую карточку от судьи
    • 81'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 81'
      Судья сигнализирует, что Каманзи Уоррен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Микаутадзе Жорж
    • 80'
      Контроль мяча: Мец: 50%, Тулуза: 50%.
    • 79'
      Жан Н'Гессан задерживает мяч рукой
    • 79'
      Траоре Исмаэль успешно блокирует удар.
    • 79'
      Доннум Арон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 79'
      Тактическая замена. Хелаберт Сесар уходит с поля и его заменяет Гбоо Янн
    • 78'
      Жан Н'Гессан наказан за толчок Кассерес Кристиан
    • 78'
      Guillaume Restes делает важнейший сейв!
    • 78'
      Хорошую попытку сделал Микаутадзе Жорж. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 78'
      ШТАНГА! Пробил головой Траоре Исмаэль прямо в каркас ворот!
    • 77'
      Мец пытается что-то создать.
    • 77'
      Тактическая замена. Асоро Йоэль уходит с поля и его заменяет Диалло Папе
    • 76'
      Доннум Арон из команды Тулуза заходит слишком далеко, он валит Юдоль Матьё.
    • 76'
      Судья сигнализирует, что Доннум Арон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Юдоль Матьё
    • 76'
      Мец пытается что-то создать.
    • 75'
      Мец контролирует мяч.
    • 75'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 75'
      КАРТОЧКА! - После просмотра видео, судья подтвердил карточку, которую получил Эрей Кристоф из команды Мец.
    • 73'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Мец.
    • 72'
      УДАЛЕНИЕ! - Эрей Кристоф увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 72'
      Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Мец поставил подножку. Пострадал Даллинга Тийс
    • 72'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 72'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Мец пытается что-то создать.
    • 72'
      Николайсен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Каманзи Уоррен возвращается на поле.
    • 71'
      Мец пытается что-то создать.
    • 71'
      Матч возобновлен
    • 71'
      Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
    • 70'
      Контроль мяча: Мец: 51%, Тулуза: 49%.
    • 70'
      Ох, нехорошо это выглядит. Каманзи Уоррен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 69'
      Каманзи Уоррен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 69'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 68'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 68'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Мец пытается что-то создать.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 67'
      Шейк Сабали оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 67'
      Мец пытается что-то создать.
    • 67'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Мец пытается что-то создать.
    • 66'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 66'
      Шейк Сабали уходит с поля. Тетте Бенджамин выходит вместо него
    • 65'
      Контроль мяча: Мец: 51%, Тулуза: 49%.
    • 64'
      Николайсен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 64'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 64'
      Николайсен Расмус успешно блокирует удар.
    • 64'
      Жан Н'Гессан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 64'
      Мависса Кристиан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
    • 62'
      Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе
    • 62'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Шейк Сабали навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 61'
      Каманзи Уоррен из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Контроль мяча: Мец: 50%, Тулуза: 50%.
    • 60'
      Мец пытается что-то создать.
    • 60'
      Кассерес Кристиан нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.
    • 60'
      Суасо Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Жан Н'Гессан из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Кассерес Кристиан.
    • 59'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 58'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Спирингс Стейн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Микаутадзе Жорж
    • 57'
      Сьерро Венсан наказан за толчок Жан-Жак Данле
    • 57'
      Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
    • 56'
      Игра в одни ворота сейчас. Мец доминирует и владеет мячом
    • 56'
      Юдоль Матьё наказан за толчок Доннум Арон
    • 56'
      Каманзи Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Мец пытается что-то создать.
    • 55'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Мец: 48%, Тулуза: 52%.
    • 55'
      Н'Дорам Кевин выиграл воздушное противоборство у Хелаберт Сесар.
    • 55'
      Судья сигнализирует, что Асоро Йоэль из команды Мец поставил подножку. Пострадал Суасо Габриэль
    • 54'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 54'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Николайсен Расмус успешно блокирует удар.
    • 54'
      Жан Н'Гессан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 54'
      Мец пытается что-то создать.
    • 53'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 53'
      Шанс! Траоре Исмаэль из команды Мец пробил головой, но мимо
    • 53'
      Шейк Сабали из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 52'
      Жан Н'Гессан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 52'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 52'
      Судья сигнализирует, что Сьерро Венсан из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Жан Н'Гессан
    • 52'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 51'
      Колин Максим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 51'
      Суасо Габриэль из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Мец пытается что-то создать.
    • 51'
      Мец контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Мец: 46%, Тулуза: 54%.
    • 50'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 49'
      Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 49'
      Николайсен Расмус успешно блокирует удар.
    • 49'
      Шейк Сабали нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Мависса Кристиан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Хелаберт Сесар из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
    • 48'
      Мец пытается что-то создать.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Каманзи Уоррен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
    • 48'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Жан Н'Гессан из команды Мец поставил подножку. Пострадал Сьерро Венсан
    • 48'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 47'
      Шейк Сабали наказан за толчок Доннум Арон
    • 46'
      Мец пытается что-то создать.
    • 46'
      Мец контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 47'
      Жан Н'Гессан из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Кассерес Кристиан.
    • 47'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Эрей Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 46'
      Шейк Сабали оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Колин Максим из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Мец пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 45'
      Контроль мяча: Мец: 47%, Тулуза: 53%.
    • 45'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 45'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 44'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Эрей Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 44'
      Жан Н'Гессан пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем
    • 44'
      Мец пытается что-то создать.
    • 43'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Мец контролирует мяч.
    • 42'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Жан Н'Гессан из команды Мец поставил подножку. Пострадал Спирингс Стейн
    • 41'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 40'
      Даллинга Тийс получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 40'
      Спирингс Стейн наказан за толчок Н'Дорам Кевин
    • 40'
      Контроль мяча: Мец: 46%, Тулуза: 54%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 40'
      Суасо Габриэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 37'
      Н'Дорам Кевин получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Безумный фол. Н'Дорам Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Доннум Арон
    • 37'
      Доннум Арон пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 37'
      Тулуза начинает контратаку
    • 37'
      Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Мец пытается что-то создать.
    • 36'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Мец: 46%, Тулуза: 54%.
    • 35'
      Мец пытается что-то создать.
    • 35'
      Мец контролирует мяч.
    • 35'
      Судья свистит. Н'Дорам Кевин атаковал сзади соперника. Это Николайсен Расмус заработал своей команде штрафной
    • 34'
      Мец пытается что-то создать.
    • 34'
      Сьерро Венсан наказан за толчок Жан Н'Гессан
    • 34'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 33'
      Рефери не любит споров - именно за это Ласло Болони сейчас получил желтую
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Траоре Исмаэль из команды Мец поставил подножку. Пострадал Сьерро Венсан
    • 32'
      Мец контролирует мяч.
    • 31'
      Мависса Кристиан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Судья свистит. Каманзи Уоррен атаковал сзади соперника. Это Шейк Сабали заработал своей команде штрафной
    • 31'
      Мец начинает контратаку
    • 31'
      Шейк Сабали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Мец: 42%, Тулуза: 58%.
    • 30'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 29'
      Жан-Жак Данле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 29'
      Шейк Сабали навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Каманзи Уоррен успешно блокирует удар.
    • 29'
      Юдоль Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Колин Максим из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Спирингс Стейн успешно блокирует удар.
    • 28'
      Жан Н'Гессан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Мец пытается что-то создать.
    • 27'
      Мец контролирует мяч.
    • 27'
      Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 26'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Шейк Сабали из команды Мец поставил подножку. Пострадал Доннум Арон
    • 26'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 26'
      Николайсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Мец пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Мец: 42%, Тулуза: 58%.
    • 25'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Мец пытается что-то создать.
    • 24'
      Мависса Кристиан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Микаутадзе Жорж
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Хелаберт Сесар из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Асоро Йоэль
    • 23'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Мец контролирует мяч.
    • 22'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 22'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Мец контролирует мяч.
    • 22'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 20'
      Шейк Сабали получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 20'
      Шейк Сабали из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Кассерес Кристиан.
    • 20'
      Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
    • 20'
      Игра в одни ворота сейчас. Тулуза доминирует и владеет мячом
    • 20'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Траоре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Контроль мяча: Мец: 35%, Тулуза: 65%.
    • 19'
      Сьерро Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Жан-Жак Данле получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Безумный фол. Жан-Жак Данле грубо играет против соперника. Пострадал Сьерро Венсан
    • 18'
      Шанс! Шейк Сабали из команды Мец пробил головой, но мимо
    • 18'
      Колин Максим из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Сьерро Венсан наказан за толчок Жан Н'Гессан
    • 18'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Мец пытается что-то создать.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Суасо Габриэль из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Асоро Йоэль
    • 17'
      Мец пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 16'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 16'
      Н'Дорам Кевин из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Хелаберт Сесар.
    • 16'
      Жан-Жак Данле выиграл воздушное противоборство у Кассерес Кристиан.
    • 15'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 15'
      Контроль мяча: Мец: 30%, Тулуза: 70%.
    • 15'
      Спирингс Стейн из команды Тулуза заходит слишком далеко, он валит Укиджа Александр.
    • 14'
      Суасо Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Эрей Кристоф из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 13'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 13'
      Команда Тулуза забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 12'
      Г О О О О О Л - Сьерро Венсан из команды Тулуза забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Александр Укиджа прыгнул не в ту сторону.
    • 10'
      ПЕНАЛЬТИ - Асоро Йоэль из команды Мец привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Сьерро Венсан.
    • 10'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 10'
      Колин Максим из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Мец: 41%, Тулуза: 59%.
    • 10'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 10'
      Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 8'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Мец пытается что-то создать.
    • 8'
      Мец контролирует мяч.
    • 8'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 8'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 7'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Мец пытается что-то создать.
    • 7'
      Юдоль Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Тетте Бенджамин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 6'
      Шанс! Н'Дорам Кевин из команды Мец пробил головой, но мимо
    • 6'
      Шейк Сабали из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Микаутадзе Жорж из команды Мец разыграл угловой с левого угла.
    • 6'
      Мависса Кристиан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Мец: 42%, Тулуза: 58%.
    • 4'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 4'
      Мец пытается что-то создать.
    • 3'
      Мец контролирует мяч.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Жан Н'Гессан из команды Мец поставил подножку. Пострадал Доннум Арон
    • 2'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 2'
      Мец пытается что-то создать.
    • 2'
      Даллинга Тийс выиграл воздушное противоборство у Траоре Исмаэль.
    • 2'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 1'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 1'
      Мец начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Мец 25.4% (32)
    X 54% (68)
    Тулуза 20.6% (26)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 0:1 Тулуза

    Исход игры
    Мец
    25.4% (32)
    Ничья
    54% (68)
    Тулуза
    20.6% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.97% (29)
    Меньше
    76.03% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    73.55% (89)
    Нет
    26.45% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.4% (61)
    1:0 Мец
    13.5% (17)
    1:2 Тулуза
    11.9% (15)
    2:1 Мец
    7.1% (9)
    0:1 Тулуза
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    0:2 Тулуза
    1.6% (2)
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