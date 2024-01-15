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  3. Кубок Азии 2024
Тур: 1. Стадион: .
Южная Корея
FIFA #23
1:0
Перерыв
Бахрейн
FIFA #86
0'
9' Желтая карточка
Пак Ен-У
13' Желтая карточка
Мин-Чжэ Ким
28' Желтая карточка
Ли Ки Че
31' Желтая карточка
Мадан Али
1:0
39' Гол
Ин-Бом Хван
45' Желтая карточка
Мозес Джона

Ход матча

9'
Пак Ен-У
 
13'
Мин-Чжэ Ким
 
28'
Ли Ки Че
 
31'
 
Мадан Али
39'
Ин-Бом Хван
1:0
45'
 
Мозес Джона
Прогнозы 138
Южная Корея 97.8% (135)
X 2.2% (3)
Бахрейн 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Южная Корея
Ничья
Бахрейн
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ким
Сон-Кю
22
Соль
Ен
У
15
Чжон
Сын-Хен
4
Мин-Чжэ
Ким
2
Ли
Ки
Че
18
Кан-Ин
Ли
5
Пак
Ен-У
6
Ин-Бом
Хван
10
Чхэ-Сон
Ли
II
7
Хын
Мин
Сон
9
Гуэ-Сон
Чо
22
Лутфалла
Эбрахим
18
Адель
Мохамед
2
Бенадди
Амине
3
Аль-Хаям
Валид
19
Али
Хазаа
7
Мадан
Али
6
Аль-Хардан
Мохаммед
13
Мозес
Джона
8
Мархун
Мохамед
10
Аль-Асвад
Камиль
14
Аль-Хашшаш
Абдулла
Южная Корея
Бахрейн

История личных встреч

Южная Корея
Бахрейн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

КА
2:1
АЧК
2:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Южная Корея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ин-Бом Хван 1 1
Бахрейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Южная Корея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ли Ки Че 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Пак Ен-У 1 0
Бахрейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мадан Али 1 0

Результаты последних матчей

Южная Корея
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ирак - Южная Корея 0:1 Китай - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Сингапур 5:0 Южная Корея - Вьетнам 6:0
Южная Корея - Тунис 4:0 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Уэльс - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Сальвадор 1:1 Южная Корея - Перу 0:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 Бразилия - Южная Корея 4:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Южная Корея - Гана 2:3 Уругвай - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Южная Корея - Камерун 1:0 Южная Корея - Коста-Рика 2:2 Япония - Южная Корея 3:0 Южная Корея - Гонконг 3:0
Бахрейн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бахрейн - Ангола 0:3 Бахрейн - Австралия 0:2 Бахрейн - ОАЭ 0:2 Йемен - Бахрейн 0:2
Бахрейн - Филиппины 1:0 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Бахрейн - Туркменистан 1:1 Бахрейн - Кувейт 1:3 Бахрейн - Сирия 1:0 Бахрейн - Оман 0:1 Бахрейн - Кувейт 1:1 Катар - Бахрейн 1:2 Бахрейн - ОАЭ 2:1 Бахрейн - Сербия 1:5 Бахрейн - Канада 2:2 Бахрейн - Панама 0:2 Бахрейн - Кабо-Верде 1:2 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Малайзия - Бахрейн 1:2 Бахрейн - Бангладеш 2:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Южная Корея
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Иордания
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Малайзия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бахрейн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Южная Корея
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Бахрейн
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Иордания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Малайзия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Малайзия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Иордания
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Южная Корея
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бахрейн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Катар Афиф Акрам 2
Катар Али Алмоез 1 (1)
Иран Ансарифард Карим 1
Австралия Ирвайн Джексон 1
Весь список

Топ нарушителей
Катар Алаэльдин Ахмед 1
Таджикистан Умарбаев Парвизджон 1
Ливан Хайдар Мохамад 1
Китай Шангуань Ван 1
Южная Корея Ли Ки Че 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. 1:0. Сборная Южной Кореи выигрывает у сборной Бахрейна с минимальным счётом по итогам первой половины встречи. После перерыва, как обычно, будет второй тайм.
  • 45'
    Вратарь номинальных гостей Эбрахим Лутфалла делает характерный жест, показывая, что потребуется вынужденная замена его партнёру. Арбитр демонстрирует, что нужны носилки. Но всё же Амине Бенадди покидает пределы поля без них. Замены пока нет - наверно, она произойдёт уже в перерыве. Подвернул ногу Бенадди без контакта с соперником.
  • Травма, повреждение
    45'
    Главный арбитр матча на поле медицинскую бригаду, чтобы она оказала помощь по своему профилю защитнику сборной Бахрейна Амине Бенадди.
  • Фол, нарушение
    45'
    Сейчас привычная картина для первого тайма: сборная Южной Кореи проводит очередную позиционную атаку. Завершается она нарушением правил в нападении.
  • 45'
    Сон Хын Мин пробил обводящим ударом в левый угол из-за пределов штрафной площади. Мяч чётко выловил голкипер сборной Бахрейна Эбрахим Лутфалла.
  • 45'
    Сборная Бахрейна сейчас в позиционной атаке. Удар с подступов к штрафной площади подвергается блокировке. Дальше ничего интересного у номинальных гостей не получается.
  • Дополнительное время
    45'
    +6 минут к первому тайму.
  • Желтая карточка
    45'
    Джона Мозес упал в середине чужой половины поля и хотел штрафной удар в пользу сборной Южной Кореи, однако арбитр не дал свисток. Тогда лёжа на газоне Мозес забрал мяч руками, за что получил жёлтую карточку.
  • 44'
    Напомним, что в одно время с Кубком Азии проходит и Кубок Африки, то есть тем, кто любит футбол именно сборных, есть на что посмотреть.
  • Опасный момент
    43'
    Напрямую со штрафного удара пробил Ли Кан-Ин. Мяч подбросился над стенкой и перелетел также через перекладину в районе правой девятки.
  • Фол, нарушение
    42'
    Хын Мин Сон на подступах к чужой штрафной площади стал смещаться левее, и его уронил на газон Джона Мозес. Перспективный стандарт исполнит команда Южной Кореи.
  • 41'
    Сборная Южной Кореи не прочь ещё забить в первом тайме в чужие ворота, поэтому продолжает позиционно атаковать, не откатывается назад.
  • Анонс
    40'
    Также сегодня в рамках Кубка Азии пройдёт матч между сборными Индонезии и Ирака с текстовой трансляцией на LiveResult.Ru.
  • 39'
    Можно сказать, сборная Южной Кореи реализовала своё территориальное преимущество, но расслабляться ей ещё рано, ведь впереди много игрового времени.
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Хван Ин-Бом!
    Прострел с левого полуфланга состоялся у южнокорейцев, два игрока в красной форме оказались не на пути мяча, зато в нужном месте был Хван Ин-Бом, вкрутивший сферу в левый угол.
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    • 37'
      Ли Чхэ -Сон принял перевод на левом фланге, оторвался от Мохамеда Аделя и прострелил прямо в руки Эбрахима Лутфаллы.
    • Опасный момент
      36'
      Подача с правого фланга полетела у номинальных хозяев, Чо-Гуэ-Сон не дотянулся до мяча в падении головой, ну и Ли Чхэ-Сону не удалось как следует замкнуть дальнюю штангу.
    • 35'
      Перевод на правый фланг у южнокорейской сборной, и чтобы мяч не добрался до Ли Кан-Ина, игрок бахрейнской команды выбивает его в аут.
    • 34'
      В коллективный отбор вступают бахрейнцы перед своей штрафной площадкой и втроём обезоруживают одного оппонента, без фола причём действуют.
    • 33'
      Заброс следует у южнокорейцев в штрафную площадь бахрейнцев, однако не дотянуться до этого мяча Хын Мин Сону.
    • Опасный момент
      33'
      Абдулла аль-Хашшаш проникающим пасом опасно вывел Али Мадана на чужие ворота, а тому не суждено было попасть в ближний (левый) угол. 
    • 32'
      Амине Бенадди сыграл головой в своей штрафной площадке и выбил мяч за боковую линию, когда южнокорейцы подали своё стандартное положение.
    • Желтая карточка
      31'
      Али Мадан, против которого грубо играют сегодня, решил направить свою месть на фланге в адрес Хван Ин-Бома, которого уронил подкатом. Следом ещё раз Мадан подкатился с фолом и тут уже получил жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      30'
      Ну это надо было забивать - как можно так промахнуться?! Сон Хын Мин прострелил с левой стороны в центр штрафной площади, а Гуэ-Сон Чо умудрился в падении направить мяч гораздо выше створа.
    • Травма, повреждение
      29'
      Уже второй раз за первые полчаса матча игрок сборной Бахрейна Али Мадан получает медицинскую помощь.
    • Желтая карточка
      28'
      Только что южнокорейцы бесполезно подали угловой с правого фланга, а теперь они получают третью жёлтую карточку на стартовый состав. Ли Ки Че на чужой половине поля роняет Али Мадана и потом видит перед собой "горчичник".
    • Судья
      27'
      Ли Кан-Ин на правом фланге нападения наткнулся на соперника, потерял мяч и рассчитывал на штрафной удар, но судья решил, что там не было нарушения правил.
    • 26'
      Длительная позиционная атака наблюдается в исполнении сборной Южной Кореи. Двигают номинальные хозяева мяч с одного фланга на другой.
    • 25'
      Бахрейнцы при возможности стремятся переходить на половину поля соперника и обосновываться там, но надолго делать это у них не получается.
    • Опасный момент
      24'
      Ух ты! Али Мадан получил некую возможность открыть счёт в сегодняшней встрече после передачи с левого фланга, но с нескольких метров не смог толком пробить по воротам, защитники помешали.
    • 23'
      Пак Ен-У решился на удар по чужим воротам из-за пределов штрафной площади. Мяч проследовал выше створа.
    • 22'
      За исключением предыдущего эпизода, справляются бахрейнцы со своими задачами в разрушении при позиционном характере игры.
    • Опасный момент
      21'
      Первый опасный момент у сборной Южной Кореи! Подача пошла с левого фланга практически от лицевой линии, а Хван Ин-Бом упал рыбкой и пробил головой правее створа.
    • 20'
      67 на 33 - это процентная статистика владения мячом в первые почти 20 минут матча. Получается, в два раза больше мяч находится под контролем южнокорейцев.
    • 19'
      Не хватает южнокорейцам выверенных действий в финальной трети поля. Доводят они туда мяч, а вот дальше не удаётся обострять ситуацию "азиатским тиграм".
    • Фол, нарушение
      18'
      Теперь в центре поля небольшое нарушение правил от южнокорейцев. Че Ли Ки не по правилам обошёлся с Али Маданом.
    • Фол, нарушение
      17'
      Сын-Хен Чжон сфолил на чужой половине поля против Абдуллы аль-Хашшаша. 15-й номер нарушил правила на 14-м.
    • Анонс
      16'
      Помимо Южной Кореи и Бахрейна, в группу E на текущем Кубке Азии угодили Малайзия и Иордания - они сыграют друг против друга сегодня позже.
    • 15'
      В центре поля едва не потеряли мяч южнокорейцы - успели исправить ситуацию. А то, глядишь, получили бы ещё одну жёлтую карточку за новый потенциальный срыв атаки соперника.
    • 14'
      Довольно активно пробуют сейчас атаковать бахрейнцы, следует у них низкая подача с левого фланга, но мяч перехватывают защитники южнокорейской команды.
    • Желтая карточка
      13'
      Ещё одна жёлтая карточка для сборной Южной Кореи. Ким Мин-Чжэ зарабатывает себе "горчичник", срывая чужую атаку фолом против Мохамеда Мархуна.
    • 12'
      Хван Ин-Бом не стал подавать в атаке с левого фланга, потому что был высок риск блокировки его доставки. В итоге потеряли мяч в той зоне южнокорейцы.
    • 11'
      Сейчас дают ещё повтор в чуть замедленном темпе, и там видно, что Ен-У Пак попал коленом по челюсти Али Мадана. Но с тем вроде всё нормально, и хорошо это.
    • Травма, повреждение
      10'
      Крайний нападающий сборной Бахрейна Али Мадан получает на футбольном поле медицинскую помощь. 
    • Желтая карточка
      9'
      Первая жёлтая карточка показана в матче. Её обладателем стал Ен-У Пак, на левом фланге чужой половины поля ударивший своей ногой по руке Али Мадана.
    • Фол, нарушение
      8'
      Штрафной удар зарабатывает Южная Корея в центре чужой половины поля. Нарушены были правила номинальными гостями, на газоне оказался Хван Ин-Бом.
    • 7'
      Несмотря на то что мяч в большей степени находился на старте матча в распоряжении южнокорейцев, первым опасным моментом на предыдущей минуте отметились бахрейнцы.
    • Опасный момент
      6'
      Камиль аль-Асвад выполнил подачу штрафного с левого фланга (это был почти что угловой удар), а Мохамед Мархун головой опасно пробил чуть выше створа.
    • Фол, нарушение
      5'
      Перспективный штрафной удар на левом фланге зарабатывает сборная Бахрейна. Там Мохамеда Мархуна уронил в подкате У Сон Ель.
    • Фол, нарушение
      4'
      Бывший полузащитник казанского "Рубина" Хван Ин-Бом нарушил правила на чужой половине поля, подтолкнув в единоборстве Джону Мозеса.
    • 3'
      Южная Корея является фаворитом сегодняшнего матча, всё-таки она регулярно участвует в чемпионатах мира, а Бахрейн идёт в нижней части первой сотни рейтинга ФИФА.
    • Угловой
      2'
      Южнокорейцы завладели мячом на старте матча и пошли в позиционную атаку, заработали угловой на левом фланге. После подачи корнера помешали друг другу вратарь и полевой игрок номинальных гостей, но обошлось без острого момента.
    • 2'
      Сборная Южной Кореи выступает в красной форме, а сборная Бахрейна появилась на футбольном поле в белой экипировке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В матче 1-го тура группового этапа Кубка Азии сборная Южной Кореи сыграет против сборной Бахрейна. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    Прогнозы 138
    Южная Корея 97.8% (135)
    X 2.2% (3)
    Бахрейн 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Южная Корея
    Ничья
    Бахрейн
    1.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Южная Корея 1:0 Бахрейн

    Исход игры
    Южная Корея
    97.2% (137)
    Ничья
    2.1% (3)
    Бахрейн
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.46% (56)
    Меньше
    52.54% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    31.36% (37)
    Нет
    68.64% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Южная Корея
    38.3% (54)
    2:1 Южная Корея
    14.9% (21)
    3:1 Южная Корея
    9.9% (14)
    3:0 Южная Корея
    9.2% (13)
    4:0 Южная Корея
    5.7% (8)
    1:0 Южная Корея
    4.3% (6)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
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