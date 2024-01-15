Тур: 1. Стадион: Яссим Бин Хамад.
1:0
Перерыв
0'
9' Желтая карточкаПак Ен-У
13' Желтая карточкаМин-Чжэ Ким
28' Желтая карточкаЛи Ки Че
31' Желтая карточкаМадан Али
1:0
39' ГолИн-Бом Хван
45' Желтая карточкаМозес Джона
Ход матча
9'
13'
28'
31'
39'
1:0
45'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Соль
Ен
У
15
Чжон
Сын-Хен
2
Ли
Ки
Че
18
Кан-Ин
Ли
5
Пак
Ен-У
19
Али
Хазаа
13
Мозес
Джона
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Соль Ен УЗащитник
-
15 Чжон Сын-ХенЗащитник
- Защитник
-
2 Ли Ки ЧеЗащитник
-
18 Кан-Ин ЛиПолузащитник
-
5 Пак Ен-УПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ли Чхэ-СонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бум-Гын СонВратарь
-
21 Хён-У ЧоВратарь
- Защитник
-
19 Ким Ён ГвонЗащитник
-
16 Пак Чжин СобЗащитник
-
25 Ким Джи СуЗащитник
-
24 Ким Чжу-СонЗащитник
- Полузащитник
-
17 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
-
14 Мун Сон-МинПолузащитник
-
13 Ли Сан-МинПолузащитник
-
20 О Хен-ГюНападающий
-
Главный тренер: Клинсманн Юрген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Али ХазааЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Мозес ДжонаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Джафер СайидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Али ХасанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Хлайф ДжасемНападающий
-
Главный тренер: Пицци Хуан Антонио
История личных встреч
Южная Корея
Бахрейн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Южная Корея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ин-Бом Хван
|1
|1
Бахрейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Южная Корея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ли Ки Че
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Пак Ен-У
|1
|0
Бахрейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мадан Али
|1
|0
Результаты последних матчей
Южная Корея
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ирак - Южная Корея 0:1 Китай - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Сингапур 5:0 Южная Корея - Вьетнам 6:0
Южная Корея - Тунис 4:0 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Уэльс - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Сальвадор 1:1 Южная Корея - Перу 0:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 Бразилия - Южная Корея 4:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Южная Корея - Гана 2:3 Уругвай - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Южная Корея - Камерун 1:0 Южная Корея - Коста-Рика 2:2 Япония - Южная Корея 3:0 Южная Корея - Гонконг 3:0
Бахрейн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бахрейн - Ангола 0:3 Бахрейн - Австралия 0:2 Бахрейн - ОАЭ 0:2 Йемен - Бахрейн 0:2
Бахрейн - Филиппины 1:0 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Бахрейн - Туркменистан 1:1 Бахрейн - Кувейт 1:3 Бахрейн - Сирия 1:0 Бахрейн - Оман 0:1 Бахрейн - Кувейт 1:1 Катар - Бахрейн 1:2 Бахрейн - ОАЭ 2:1 Бахрейн - Сербия 1:5 Бахрейн - Канада 2:2 Бахрейн - Панама 0:2 Бахрейн - Кабо-Верде 1:2 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Малайзия - Бахрейн 1:2 Бахрейн - Бангладеш 2:0
Группа E
Группа E
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Катар
|Афиф Акрам
|2
|Катар
|Али Алмоез
|1 (1)
|Иран
|Ансарифард Карим
|1
|Австралия
|Ирвайн Джексон
|1
|Катар
|Алаэльдин Ахмед
|1
|Таджикистан
|Умарбаев Парвизджон
|1
|Ливан
|Хайдар Мохамад
|1
|Китай
|Шангуань Ван
|1
|Южная Корея
|Ли Ки Че
|1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Южная Корея 1:0 Бахрейн
Исход игры
Южная Корея
97.2% (137)
Ничья
2.1% (3)
Бахрейн
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.46% (56)
Меньше
52.54% (62)
Обе команды забьют
Да
31.36% (37)
Нет
68.64% (81)
Популярный счёт
2:0 Южная Корея
38.3% (54)
2:1 Южная Корея
14.9% (21)
3:1 Южная Корея
9.9% (14)
3:0 Южная Корея
9.2% (13)
4:0 Южная Корея
5.7% (8)
1:0 Южная Корея
4.3% (6)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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