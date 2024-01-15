Сборная Бахрейна сейчас в позиционной атаке. Удар с подступов к штрафной площади подвергается блокировке. Дальше ничего интересного у номинальных гостей не получается.

Сейчас привычная картина для первого тайма: сборная Южной Кореи проводит очередную позиционную атаку. Завершается она нарушением правил в нападении.

Главный арбитр матча на поле медицинскую бригаду, чтобы она оказала помощь по своему профилю защитнику сборной Бахрейна Амине Бенадди.

Вратарь номинальных гостей Эбрахим Лутфалла делает характерный жест, показывая, что потребуется вынужденная замена его партнёру. Арбитр демонстрирует, что нужны носилки. Но всё же Амине Бенадди покидает пределы поля без них. Замены пока нет - наверно, она произойдёт уже в перерыве. Подвернул ногу Бенадди без контакта с соперником.

Конец первого тайма. 1:0. Сборная Южной Кореи выигрывает у сборной Бахрейна с минимальным счётом по итогам первой половины встречи. После перерыва, как обычно, будет второй тайм.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Хван Ин-Бом! Прострел с левого полуфланга состоялся у южнокорейцев, два игрока в красной форме оказались не на пути мяча, зато в нужном месте был Хван Ин-Бом, вкрутивший сферу в левый угол.

Можно сказать, сборная Южной Кореи реализовала своё территориальное преимущество, но расслабляться ей ещё рано, ведь впереди много игрового времени.

Также сегодня в рамках Кубка Азии пройдёт матч между сборными Индонезии и Ирака с текстовой трансляцией на LiveResult.Ru.

Сборная Южной Кореи не прочь ещё забить в первом тайме в чужие ворота, поэтому продолжает позиционно атаковать, не откатывается назад.

Хын Мин Сон на подступах к чужой штрафной площади стал смещаться левее, и его уронил на газон Джона Мозес. Перспективный стандарт исполнит команда Южной Кореи.

Напрямую со штрафного удара пробил Ли Кан-Ин. Мяч подбросился над стенкой и перелетел также через перекладину в районе правой девятки.

Напомним, что в одно время с Кубком Азии проходит и Кубок Африки, то есть тем, кто любит футбол именно сборных, есть на что посмотреть.

Джона Мозес упал в середине чужой половины поля и хотел штрафной удар в пользу сборной Южной Кореи, однако арбитр не дал свисток. Тогда лёжа на газоне Мозес забрал мяч руками, за что получил жёлтую карточку.

Уже второй раз за первые полчаса матча игрок сборной Бахрейна Али Мадан получает медицинскую помощь.

Ну это надо было забивать - как можно так промахнуться?! Сон Хын Мин прострелил с левой стороны в центр штрафной площади, а Гуэ-Сон Чо умудрился в падении направить мяч гораздо выше створа.

Али Мадан, против которого грубо играют сегодня, решил направить свою месть на фланге в адрес Хван Ин-Бома, которого уронил подкатом. Следом ещё раз Мадан подкатился с фолом и тут уже получил жёлтую карточку.

Амине Бенадди сыграл головой в своей штрафной площадке и выбил мяч за боковую линию, когда южнокорейцы подали своё стандартное положение.

Абдулла аль-Хашшаш проникающим пасом опасно вывел Али Мадана на чужие ворота, а тому не суждено было попасть в ближний (левый) угол.

Заброс следует у южнокорейцев в штрафную площадь бахрейнцев, однако не дотянуться до этого мяча Хын Мин Сону.

В коллективный отбор вступают бахрейнцы перед своей штрафной площадкой и втроём обезоруживают одного оппонента, без фола причём действуют.

Перевод на правый фланг у южнокорейской сборной, и чтобы мяч не добрался до Ли Кан-Ина, игрок бахрейнской команды выбивает его в аут.

Подача с правого фланга полетела у номинальных хозяев, Чо-Гуэ-Сон не дотянулся до мяча в падении головой, ну и Ли Чхэ-Сону не удалось как следует замкнуть дальнюю штангу.

Ли Чхэ -Сон принял перевод на левом фланге, оторвался от Мохамеда Аделя и прострелил прямо в руки Эбрахима Лутфаллы.

28' Только что южнокорейцы бесполезно подали угловой с правого фланга, а теперь они получают третью жёлтую карточку на стартовый состав. Ли Ки Че на чужой половине поля роняет Али Мадана и потом видит перед собой "горчичник".

27' Ли Кан-Ин на правом фланге нападения наткнулся на соперника, потерял мяч и рассчитывал на штрафной удар, но судья решил, что там не было нарушения правил.

26' Длительная позиционная атака наблюдается в исполнении сборной Южной Кореи. Двигают номинальные хозяева мяч с одного фланга на другой.

25' Бахрейнцы при возможности стремятся переходить на половину поля соперника и обосновываться там, но надолго делать это у них не получается.

24' Ух ты! Али Мадан получил некую возможность открыть счёт в сегодняшней встрече после передачи с левого фланга, но с нескольких метров не смог толком пробить по воротам, защитники помешали.

23' Пак Ен-У решился на удар по чужим воротам из-за пределов штрафной площади. Мяч проследовал выше створа.

22' За исключением предыдущего эпизода, справляются бахрейнцы со своими задачами в разрушении при позиционном характере игры.

21' Первый опасный момент у сборной Южной Кореи! Подача пошла с левого фланга практически от лицевой линии, а Хван Ин-Бом упал рыбкой и пробил головой правее створа.

20' 67 на 33 - это процентная статистика владения мячом в первые почти 20 минут матча. Получается, в два раза больше мяч находится под контролем южнокорейцев.

19' Не хватает южнокорейцам выверенных действий в финальной трети поля. Доводят они туда мяч, а вот дальше не удаётся обострять ситуацию "азиатским тиграм".

18' Теперь в центре поля небольшое нарушение правил от южнокорейцев. Че Ли Ки не по правилам обошёлся с Али Маданом.

17' Сын-Хен Чжон сфолил на чужой половине поля против Абдуллы аль-Хашшаша. 15-й номер нарушил правила на 14-м.

16' Помимо Южной Кореи и Бахрейна, в группу E на текущем Кубке Азии угодили Малайзия и Иордания - они сыграют друг против друга сегодня позже.

15' В центре поля едва не потеряли мяч южнокорейцы - успели исправить ситуацию. А то, глядишь, получили бы ещё одну жёлтую карточку за новый потенциальный срыв атаки соперника.

14' Довольно активно пробуют сейчас атаковать бахрейнцы, следует у них низкая подача с левого фланга, но мяч перехватывают защитники южнокорейской команды.

13' Ещё одна жёлтая карточка для сборной Южной Кореи. Ким Мин-Чжэ зарабатывает себе "горчичник", срывая чужую атаку фолом против Мохамеда Мархуна.

12' Хван Ин-Бом не стал подавать в атаке с левого фланга, потому что был высок риск блокировки его доставки. В итоге потеряли мяч в той зоне южнокорейцы.

11' Сейчас дают ещё повтор в чуть замедленном темпе, и там видно, что Ен-У Пак попал коленом по челюсти Али Мадана. Но с тем вроде всё нормально, и хорошо это.

10' Крайний нападающий сборной Бахрейна Али Мадан получает на футбольном поле медицинскую помощь.

9' Первая жёлтая карточка показана в матче. Её обладателем стал Ен-У Пак, на левом фланге чужой половины поля ударивший своей ногой по руке Али Мадана.

8' Штрафной удар зарабатывает Южная Корея в центре чужой половины поля. Нарушены были правила номинальными гостями, на газоне оказался Хван Ин-Бом.

7' Несмотря на то что мяч в большей степени находился на старте матча в распоряжении южнокорейцев, первым опасным моментом на предыдущей минуте отметились бахрейнцы.

6' Камиль аль-Асвад выполнил подачу штрафного с левого фланга (это был почти что угловой удар), а Мохамед Мархун головой опасно пробил чуть выше створа.

5' Перспективный штрафной удар на левом фланге зарабатывает сборная Бахрейна. Там Мохамеда Мархуна уронил в подкате У Сон Ель.

4' Бывший полузащитник казанского "Рубина" Хван Ин-Бом нарушил правила на чужой половине поля, подтолкнув в единоборстве Джону Мозеса.

3' Южная Корея является фаворитом сегодняшнего матча, всё-таки она регулярно участвует в чемпионатах мира, а Бахрейн идёт в нижней части первой сотни рейтинга ФИФА.

2' Южнокорейцы завладели мячом на старте матча и пошли в позиционную атаку, заработали угловой на левом фланге. После подачи корнера помешали друг другу вратарь и полевой игрок номинальных гостей, но обошлось без острого момента.

2' Сборная Южной Кореи выступает в красной форме, а сборная Бахрейна появилась на футбольном поле в белой экипировке.