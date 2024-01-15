Фердинан попробовал обыграться в штрафной со Стрёйком, а затем отскочил мяч от Хубнера и ушёл за лицевую.

Накоротке разыграли индонезийцы угловой слева, а проникновение в штрафную на дриблинге затем не получилось.

Сулаеман сзади въехал в ноги Ресану при выходе Ирака из обороны, обошлось без жёлтой.

Аль-Аммари едва не забил гол, который стал бы очень похожим на знаменитый трюк Марко ван Бастена в матче с СССР на Евро-1988. Прямо "облизнул" практически мяч верхнюю стойку после удара Амира с лёта из правой части штрафной.

57' После подачи справа Стрёйк исполняет что-то среднее между скидкой и ударом головой в дальний угол. Технически не удаётся исполнить толком в динамике.

56' Отличная передача прошла в исполнении Ридхо на позицию центрфорварда, где оказался Фердинан, однако тот не справился с обработкой.

54' Джасим из левого полуфланга наносит обводящий удар в дальний угол, мимо створа.

53' Возвращаясь всё-таки ещё раз к голу Рашида, который никак не выходит из головы, там офсайд был вообще гигантский, а объяснений, почему его не зафиксировали, наверное, может быть два: либо мяч отскочил от соперника, либо где-то задержался игрок, который просто никаким образом не попал в кадр.

52' Огромное позиционное преимущество было сейчас у Бэгготта перед Моханадом Али, но всё равно опередил его включивший сумасшедшую скорость соперник. Впрочем, удар в динамике не получился у форварда Ирака.

50' Не засчитывают судьи гол аль-Аммари и подтверждают затем офсайд в ходе атаки у Моханада Али после видеопросмотра.

48' Не получилось у Стрёйка слева обыграться со свежим Сулаеманом, и не нашла логического завершения потенциально острая атака индонезийцев.