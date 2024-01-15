Тур: 1. Стадион: Ахмед бин Али.
0'
2' Желтая карточкаБэгготт Элкан
0:1
17' ГолАли Моханад
1:1
37' ГолФердинан Марселино
1:2
45' ГолРашид Осама
Ход матча
17'
0:1
37'
1:1
45'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
24
Йеннер
Ивар
20
Рашид
Осама
11
Икбал
Зидан
17
Джасим
Али
10
Али
Моханад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Йеннер ИварПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Клок МаркПолузащитник
-
15 Камбуйа РикиПолузащитник
-
17 Сетьяно АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Маулана ЭгиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tae-Yong Shin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рашид ОсамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Икбал ЗиданПолузащитник
-
17 Джасим АлиПолузащитник
-
10 Али МоханадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Базиль АхмедВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тахсин ЗаидЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ресан БашарПолузащитник
-
21 Алли АхмадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ахмед ЯхьяНападающий
-
Главный тренер: Jesus Casas
История личных встреч
Индонезия
Ирак
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Индонезия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фердинан Марселино
|1
|1
|Саюри Якоб
|0
|0
Ирак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рашид Осама
|1
|1
|Али Моханад
|1
|1
Карточки
Индонезия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бэгготт Элкан
|1
|0
Ирак
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Индонезия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Индонезия - Иран 0:5 Индонезия - Ливия 1:2 Индонезия - Ливия 0:4 Филиппины - Индонезия 1:1
Ирак - Индонезия 5:1 Бруней - Индонезия 0:6 Индонезия - Бруней 6:0 Индонезия - Туркменистан 2:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Индонезия - Палестина 0:0 Индонезия - Бурунди 2:2 Индонезия - Бурунди 3:1 Вьетнам - Индонезия 2:0 Индонезия - Вьетнам 0:0 Филиппины - Индонезия 1:2 Индонезия - Таиланд 1:1 Бруней - Индонезия 0:7 Индонезия - Камбоджа 2:1 Индонезия - Кюрасао 2:1 Индонезия - Кюрасао 3:2
Ирак
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ирак - Южная Корея 0:1 Вьетнам - Ирак 0:1 Ирак - Индонезия 5:1 Ирак - Иордания 2:2
Ирак - Катар 0:0 Таиланд - Ирак 2:2 Ирак - Индия 2:2 Колумбия - Ирак 1:0 РОССИЯ - Ирак 2:0 Ирак - Оман 3:2 Ирак - Катар 2:1 Ирак - Йемен 5:0 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Ирак - Оман 0:0 Ирак - Кувейт 1:0 Эквадор - Ирак 0:0 Мексика - Ирак 4:0 Ирак - Сирия 1:0 Ирак - Оман 1:1 Сирия - Ирак 1:1
Группа D
Группа D
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Катар
|Афиф Акрам
|2
|Южная Корея
|Кан-Ин Ли
|2
|Катар
|Али Алмоез
|1 (1)
|Южная Корея
|Ин-Бом Хван
|1 (1)
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|1
|Катар
|Алаэльдин Ахмед
|1
|Таджикистан
|Умарбаев Парвизджон
|1
|Ливан
|Хайдар Мохамад
|1
|Китай
|Шангуань Ван
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Индонезия 1:2 Ирак
Исход игры
Индонезия
11.5% (15)
Ничья
13.1% (17)
Ирак
75.4% (98)
Тотал 2.5
Больше
47.46% (56)
Меньше
52.54% (62)
Обе команды забьют
Да
58.47% (69)
Нет
41.53% (49)
Популярный счёт
1:2 Ирак
26.9% (35)
0:1 Ирак
16.2% (21)
0:2 Ирак
14.6% (19)
1:1 Ничья
13.1% (17)
2:1 Индонезия
5.4% (7)
1:3 Ирак
4.6% (6)
1:0 Индонезия
3.1% (4)
0:3 Ирак
3.1% (4)
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