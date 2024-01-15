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  3. Кубок Азии 2024
Тур: 1. Стадион: .
Индонезия
FIFA #146
1:2
Второй тайм: 66'
Ирак
FIFA #63
0'
2' Желтая карточка
Бэгготт Элкан
0:1
17' Гол
Али Моханад
1:1
37' Гол
Фердинан Марселино
1:2
45' Гол
Рашид Осама

Ход матча

2'
Бэгготт Элкан
 
17'
0:1
Али Моханад
37'
Фердинан Марселино
(Саюри Якоб)
1:1
45'
1:2
Рашид Осама
46'
Сулаеман Витан
Мангкуалам Аснави
 
60'
 
Ресан Башар
Али Моханад
60'
 
Хуссейн Аймен
Икбал Зидан
Прогнозы 130
Индонезия 11.5% (15)
X 13.1% (17)
Ирак 75.4% (98)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индонезия
Ничья
Ирак
9.50
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7.92
8.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Сутариади
Эрнандо
Ари
5
Ридхо
Ризки
4
Амат
Хорди
3
Бэгготт
Элкан
14
Мангкуалам
Аснави
12
Архан
Прамата
2
Саюри
Якоб
24
Йеннер
Ивар
25
Хубнер
Джастин
7
Фердинан
Марселино
11
Стрёйк
Рафаэль
12
Хассан
Джалал
3
Али
Хусейн
4
Натик
Саад
6
Аднан
Али
23
Доски
Мерхауз
20
Рашид
Осама
16
Аль-Аммари
Амир
8
Байеш
Ибрагим
11
Икбал
Зидан
17
Джасим
Али
10
Али
Моханад
Индонезия
Ирак

История личных встреч

Индонезия
Ирак

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ОМА
5:1
ММ
0:2
ММ
1:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Индонезия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фердинан Марселино 1 1
Саюри Якоб 0 0
Ирак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рашид Осама 1 1
Али Моханад 1 1

Карточки

Индонезия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бэгготт Элкан 1 0
Ирак
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Индонезия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Индонезия - Иран 0:5 Индонезия - Ливия 1:2 Индонезия - Ливия 0:4 Филиппины - Индонезия 1:1
Ирак - Индонезия 5:1 Бруней - Индонезия 0:6 Индонезия - Бруней 6:0 Индонезия - Туркменистан 2:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Индонезия - Палестина 0:0 Индонезия - Бурунди 2:2 Индонезия - Бурунди 3:1 Вьетнам - Индонезия 2:0 Индонезия - Вьетнам 0:0 Филиппины - Индонезия 1:2 Индонезия - Таиланд 1:1 Бруней - Индонезия 0:7 Индонезия - Камбоджа 2:1 Индонезия - Кюрасао 2:1 Индонезия - Кюрасао 3:2
Ирак
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ирак - Южная Корея 0:1 Вьетнам - Ирак 0:1 Ирак - Индонезия 5:1 Ирак - Иордания 2:2
Ирак - Катар 0:0 Таиланд - Ирак 2:2 Ирак - Индия 2:2 Колумбия - Ирак 1:0 РОССИЯ - Ирак 2:0 Ирак - Оман 3:2 Ирак - Катар 2:1 Ирак - Йемен 5:0 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Ирак - Оман 0:0 Ирак - Кувейт 1:0 Эквадор - Ирак 0:0 Мексика - Ирак 4:0 Ирак - Сирия 1:0 Ирак - Оман 1:1 Сирия - Ирак 1:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Ирак
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Индонезия
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Вьетнам
 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Вьетнам
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ирак
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индонезия
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Индонезия
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Япония
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вьетнам
 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Катар Афиф Акрам 2
Южная Корея Кан-Ин Ли 2
Катар Али Алмоез 1 (1)
Южная Корея Ин-Бом Хван 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Хын Мин Сон 1
Катар Алаэльдин Ахмед 1
Таджикистан Умарбаев Парвизджон 1
Ливан Хайдар Мохамад 1
Китай Шангуань Ван 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Аль-Аммари едва не забил гол, который стал бы очень похожим на знаменитый трюк Марко ван Бастена в матче с СССР на Евро-1988. Прямо "облизнул" практически мяч верхнюю стойку после удара Амира с лёта из правой части штрафной.
  • Фол, нарушение
    64'
    Сулаеман сзади въехал в ноги Ресану при выходе Ирака из обороны, обошлось без жёлтой.
  • 62'
    Фердинан открывался слева под передачу на ход, опередил его Хусейн Али.
  • Замена
    60'
    Двойная замена у Ирака. Ресан и Хуссейн вместо Икбала и Моханада Али.
  • Угловой
    59'
    Накоротке разыграли индонезийцы угловой слева, а проникновение в штрафную на дриблинге затем не получилось.
  • 58'
    Стрёйк активно сыграл в левом полуфланге и заработал корнер.
  • 58'
    Фердинан попробовал обыграться в штрафной со Стрёйком, а затем отскочил мяч от Хубнера и ушёл за лицевую.
  • 57'
    После подачи справа Стрёйк исполняет что-то среднее между скидкой и ударом головой в дальний угол. Технически не удаётся исполнить толком в динамике.
  • 56'
    Отличная передача прошла в исполнении Ридхо на позицию центрфорварда, где оказался Фердинан, однако тот не справился с обработкой.
  • 54'
    Джасим из левого полуфланга наносит обводящий удар в дальний угол, мимо створа.
  • 53'
    Возвращаясь всё-таки ещё раз к голу Рашида, который никак не выходит из головы, там офсайд был вообще гигантский, а объяснений, почему его не зафиксировали, наверное, может быть два: либо мяч отскочил от соперника, либо где-то задержался игрок, который просто никаким образом не попал в кадр.
  • 52'
    Огромное позиционное преимущество было сейчас у Бэгготта перед Моханадом Али, но всё равно опередил его включивший сумасшедшую скорость соперник. Впрочем, удар в динамике не получился у форварда Ирака.
  • Видеоповтор
    50'
    Не засчитывают судьи гол аль-Аммари и подтверждают затем офсайд в ходе атаки у Моханада Али после видеопросмотра.
  • 48'
    Не получилось у Стрёйка слева обыграться со свежим Сулаеманом, и не нашла логического завершения потенциально острая атака индонезийцев.
  • 46'
    Удалось в перерыве застать кусочек разговора главного тренера сборной Индонезии с одним из арбитров, и, кажется, говорил наставник о том, что было всё-таки "вне игры" в моменте со вторым голом иракцев. Тоже так показалось на самом деле, в идеале пересмотреть бы эпизод ещё раз. Возможно, какой-то нюанс остался незамеченным, из-за которого, собственно, и был засчитан гол.
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    • Замена
      46'
      Первая замена у Индонезии в перерыве. Сулаеман вместо Мангкуалама.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. Серьёзное сопротивление оказывает мобильная и техничная сборная Индонезии фавориту, однако плотности в обороне хватает не всегда, что и позволило Ираку всё-таки вернуть преимущество в счёте под самый занавес первой половины встречи. Очень динамичная и увлекательная игра, остаётся надеяться, что и во втором тайме скорости и желания у соперников не убавится.
    • Видеоповтор
      45'
      Проверили гол на предмет офсайда в ходе атаки и засчитали всё-таки мяч.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-Л! Рашид, 1:2!
      В первой фазе атаки выручил Сутариади, однако не смогли индонезийцы отвести угрозу от ворот. Справился затем кипер и с сильным ударом Джасима низом, однако отразил прямо на Рашида, который из пределов вратарской уже переправил в ворота.
    • 45'
      Решился Стрёйк на дальний удар низом, далековато от створа пошёл мяч, удар от ворот.
    • 45'
      Хубнер в неигровом эпизоде придержал Байеша, который резко отреагировал, и небольшое недопонимание возникло между игроками. Впрочем, в серьёзный конфликт не переросло.
    • Фол, нарушение
      45'
      Мангкуалам пошёл прессинговать Доски на чужой половине и подтолкнул соперника, свисток в пользу иракцев.
    • Дополнительное время
      45'
      Шесть минут добавлено.
    • 45'
      Джасим сместился слева к центру примерно в опорную и нанёс дальний удар. Ощутимо выше створа получилось.
    • 44'
      Владеет в последние пару минут мячом сборная Ирака, но всё без обострения пока что.
    • 42'
      Сборная Индонезии четырежды принимала участие на Кубке Азии и одержала только 2 победы в 12 матчах, ни разу не преодолев групповой этап. Так что после забитого мяча в ворота такого серьёзного соперника многочисленные влюблённые в футбол индонезийские болельщики на трибунах фактически устроили праздник.
    • 40'
      Заброс из глубины в линию атаки иракцев в расчёте на Моханада Али, плотно там действуют индонезийцы в обороне.
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-Л! Фердинан, 1:1!
      Забил активный Марселино Фердинан, но всё здесь сделал Якоб Саюри, заложивший сумасшедший финт на правом фланге и прокинувший мяч между ног сопернику, а затем оформивший ювелирную передачу к линии вратарской. Фердинану оставалось только технично переправить уже фактически в пустые ворота при отыгранном голкипере.
    • 35'
      Сильная передача вдоль левого края атаки ближневосточной команды на Джасима. Тоже тут перебор, за лицевую уходит мяч.
    • 33'
      Хорошую по задумке передачу исполняет Бэгготт вдоль левого полуфланга на ход Фердинану, однако получается слишком сильно, удар от ворот.
    • Фол, нарушение
      33'
      Байеш у центральной линии подтолкнул в спину Фердинана, тормознув атаку индонезийцев.
    • Травма, повреждение
      31'
      Оказывают помощь Амату, неудачно упавшему на газон после столкновения в воздухе с Мангкуаламом.
    • 29'
      Моханад Али замыкал возле линии вратарской подачу Джасима слева и пробил головой чуть выше перекладины.
    • 28'
      Тащил теперь сам из глубины Стрёйк, не успев сделать передачу открывавшемуся левее Фердинану, отобрали мяч иракцы.
    • 27'
      В целом, весьма успешно проводят индонезийцы контрвыпады, хотя и не всегда гладко обстоят дела с выходом из обороны.
    • 26'
      Саюри в быстрой атаке протащил по правому краю и отдал в штрафную на Стрёйка, который в борьбе так и не сумел в хорошей позиции найти момент для удара.
    • 24'
      Архан открылся на пространстве слева и навесил на дальнюю штангу, где совсем чуть-чуть не успел замкнуть Саюри, успели против него на опережение сыграть.
    • 23'
      Хубнер выносит в аут после прерванной подачи с правого фланга.
    • 22'
      Красивая атака прошла у Индонезии, особенно эффектным был техничный отыгрыш Фердинана пяткой чуть назад в пределах штрафной. Но в итоге выдавили иракские защитники соперника подальше от ворот.
    • Травма, повреждение
      20'
      Ридхо фолит на Моханаде Али в середине поля, повреждение у автора гола.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-Л! Моханад Али, 0:1!
      Несколько раз продавливал форвард Ирака центр обороны индонезийцев, и, наконец, продавил, оставив за спиной защитников, выйдя фактически на рандеву с голкипером и отправив мяч над Сутариади в сетку.
    • 16'
      Байеш ушёл от опеки Бэгготта на правом фланге и навесил к линии вратарской, где уверенно зафиксировал мяч Сутариади.
    • Штанга
      14'
      Штанга! Не хватило сейчас, видимо, в штрафной получающего медпомощь за пределами поля Бэгготта, и после подачи от левого углового флажка едва не срезал в собственные ворота мяч Амат. От его головы отскочил мяч в газон, а затем в стойку.
    • 13'
      После потери индонезийцев на своей половине была сделана передача на ход Моханаду Али, который едва не протиснулся между двумя центральными защитниками. Выручил уже "висящий" на карточке Бэгготт, в чистом подкате выбив мяч из-под ног соперника.
    • 12'
      Джасим замкнул подачу Хусейна Али от правой бровки, пробив головой чуть мимо створа.
    • Угловой
      11'
      В следующей же фазе атаки углового добились справа иракцы, и Али Аднан довольно низко подал к линии вратарской, где справились "красно-белые".
    • 9'
      Выдавили Байеша во фланг, однако всё же нашёл он момент для навеса и в итоге заработал аут для Ирака.
    • 8'
      Моханад Али ускорился по центру в опорной, но плотно с ним сыграли, успев накрыть и отобрать мяч.
    • 7'
      Натик сыграл на подстраховке, опередив в обороне Фердинана, после этого же неудачно выбивал мяч Хассан, и едва не случилась очередная потеря у номинальных гостей. В целом, несколько нервно и небрежно действует Ирак у своих ворот в дебюте встречи.
    • Штанга
      5'
      Марселино Фердинан с подбора из опорной нанёс удар "парашютиком", перекинув Хассана и угодив в перекладину!
    • 3'
      Рашид в центре штрафной выиграл верх после подачи со стандарта и нанёс неплохой удар головой, немного мимо створа.
    • Желтая карточка
      2'
      Первое же условное обострение со стороны иракцев на чужой половине приводит к нарушению и карточке. Жёлтую за подкат в ноги Хусейну Али получает Бэгготт.
    • 1'
      С контроля Ирака на своей половине стартует игра, сборная Индонезии же обозначает прессинг, но особо не выдёргивается.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Анонс
      Добро пожаловать на матч 1-го тура группового этапа Кубка Азии, в котором сборная Индонезии встретится с национальной командой Ирака. Текстовую трансляцию встречи проведёт Артур Гаямов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится победой Индонезия.
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      BetBoom
      1.31 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 130
    Индонезия 11.5% (15)
    X 13.1% (17)
    Ирак 75.4% (98)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Индонезия
    Ничья
    Ирак
    9.50
    Реклама, pari.ru
    7.92
    8.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Индонезия 1:2 Ирак

    Исход игры
    Индонезия
    11.5% (15)
    Ничья
    13.1% (17)
    Ирак
    75.4% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.46% (56)
    Меньше
    52.54% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    58.47% (69)
    Нет
    41.53% (49)
    Популярный счёт
    1:2 Ирак
    26.9% (35)
    0:1 Ирак
    16.2% (21)
    0:2 Ирак
    14.6% (19)
    1:1 Ничья
    13.1% (17)
    2:1 Индонезия
    5.4% (7)
    1:3 Ирак
    4.6% (6)
    1:0 Индонезия
    3.1% (4)
    0:3 Ирак
    3.1% (4)
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