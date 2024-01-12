Тур: 1. Стадион: Ахмед бин Али.
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Главный тренер: Tae-Yong Shin
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Главный тренер: Jesus Casas
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Индонезия
Ирак
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Индонезия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Индонезия - Иран 0:5 Индонезия - Ливия 1:2 Индонезия - Ливия 0:4 Филиппины - Индонезия 1:1
Ирак - Индонезия 5:1 Бруней - Индонезия 0:6 Индонезия - Бруней 6:0 Индонезия - Туркменистан 2:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Индонезия - Палестина 0:0 Индонезия - Бурунди 2:2 Индонезия - Бурунди 3:1 Вьетнам - Индонезия 2:0 Индонезия - Вьетнам 0:0 Филиппины - Индонезия 1:2 Индонезия - Таиланд 1:1 Бруней - Индонезия 0:7 Индонезия - Камбоджа 2:1 Индонезия - Кюрасао 2:1 Индонезия - Кюрасао 3:2
Ирак
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ирак - Южная Корея 0:1 Вьетнам - Ирак 0:1 Ирак - Индонезия 5:1 Ирак - Иордания 2:2
Ирак - Катар 0:0 Таиланд - Ирак 2:2 Ирак - Индия 2:2 Колумбия - Ирак 1:0 РОССИЯ - Ирак 2:0 Ирак - Оман 3:2 Ирак - Катар 2:1 Ирак - Йемен 5:0 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Ирак - Оман 0:0 Ирак - Кувейт 1:0 Эквадор - Ирак 0:0 Мексика - Ирак 4:0 Ирак - Сирия 1:0 Ирак - Оман 1:1 Сирия - Ирак 1:1
Группа D
Группа D
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Катар
|Афиф Акрам
|2
|Катар
|Али Алмоез
|1 (1)
|Катар
|Ваад Мохаммед
|0 (1)
|Катар
|Алаэльдин Ахмед
|1
|Ливан
|Хайдар Мохамад
|1
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|1
|Ливан
|Сроур Хасан
|1
Прогнозы на матч Индонезия - Ирак
Исход игры
Индонезия
19.5% (8)
Ничья
26.8% (11)
Ирак
53.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
40% (16)
Меньше
60% (24)
Обе команды забьют
Да
67.5% (27)
Нет
32.5% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.8% (11)
1:2 Ирак
22% (9)
2:1 Индонезия
14.6% (6)
0:2 Ирак
14.6% (6)
0:1 Ирак
12.2% (5)
1:0 Индонезия
4.9% (2)
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