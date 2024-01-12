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Тур: 1. Стадион: .
Индонезия
FIFA #146
 
Позже
Ирак
FIFA #63
Прогнозы 41
Индонезия 19.5% (8)
X 26.8% (11)
Ирак 53.7% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Индонезия
Ничья
Ирак
9.00
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5.35
10.50
Все Коэффициенты
Индонезия
Ирак

История личных встреч

Индонезия
Ирак

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ОМА
5:1
ММ
0:2
ММ
1:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Индонезия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Индонезия - Иран 0:5 Индонезия - Ливия 1:2 Индонезия - Ливия 0:4 Филиппины - Индонезия 1:1
Ирак - Индонезия 5:1 Бруней - Индонезия 0:6 Индонезия - Бруней 6:0 Индонезия - Туркменистан 2:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Индонезия - Палестина 0:0 Индонезия - Бурунди 2:2 Индонезия - Бурунди 3:1 Вьетнам - Индонезия 2:0 Индонезия - Вьетнам 0:0 Филиппины - Индонезия 1:2 Индонезия - Таиланд 1:1 Бруней - Индонезия 0:7 Индонезия - Камбоджа 2:1 Индонезия - Кюрасао 2:1 Индонезия - Кюрасао 3:2
Ирак
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ирак - Южная Корея 0:1 Вьетнам - Ирак 0:1 Ирак - Индонезия 5:1 Ирак - Иордания 2:2
Ирак - Катар 0:0 Таиланд - Ирак 2:2 Ирак - Индия 2:2 Колумбия - Ирак 1:0 РОССИЯ - Ирак 2:0 Ирак - Оман 3:2 Ирак - Катар 2:1 Ирак - Йемен 5:0 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Ирак - Оман 0:0 Ирак - Кувейт 1:0 Эквадор - Ирак 0:0 Мексика - Ирак 4:0 Ирак - Сирия 1:0 Ирак - Оман 1:1 Сирия - Ирак 1:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Вьетнам
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ирак
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индонезия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индонезия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ирак
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Вьетнам
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Япония
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индонезия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ирак
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Вьетнам
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Япония
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 2
Катар Али Алмоез 1 (1)
Катар Ваад Мохаммед 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Катар Алаэльдин Ахмед 1
Ливан Хайдар Мохамад 1
Катар Ро-Ро Педро Мигел 1
Ливан Сроур Хасан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Индонезия - Ирак от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 41
    Индонезия 19.5% (8)
    X 26.8% (11)
    Ирак 53.7% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Индонезия
    Ничья
    Ирак
    9.00
    Реклама, betcity.ru
    5.35
    10.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Индонезия - Ирак

    Исход игры
    Индонезия
    19.5% (8)
    Ничья
    26.8% (11)
    Ирак
    53.7% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (16)
    Меньше
    60% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (27)
    Нет
    32.5% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.8% (11)
    1:2 Ирак
    22% (9)
    2:1 Индонезия
    14.6% (6)
    0:2 Ирак
    14.6% (6)
    0:1 Ирак
    12.2% (5)
    1:0 Индонезия
    4.9% (2)
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    Индонезия
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