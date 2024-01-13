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Тур: 1. Стадион: .
Малайзия
FIFA #130
 
Позже
Иордания
FIFA #87
Прогнозы 41
Малайзия 43.9% (18)
X 29.3% (12)
Иордания 26.8% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Малайзия
Ничья
Иордания
4.70
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3.70
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4.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Малайзия
Иордания

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
4:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Результаты последних матчей

Малайзия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сирия - Малайзия 2:2 Тайвань - Малайзия 0:1 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Малайзия - Таджикистан 0:2
Малайзия - Индия 4:2 Китай - Малайзия 1:1 Сирия - Малайзия 2:2 Малайзия - Папуа — Новая Гвинея 10:0 Малайзия - Соломоновы острова 4:1 Малайзия - Гонконг 2:0 Малайзия - Туркменистан 1:0 Таиланд - Малайзия 3:0 Малайзия - Таиланд 1:0 Малайзия - Сингапур 4:1 Вьетнам - Малайзия 3:0 Малайзия - Лаос 5:0 Мьянма - Малайзия 0:1 Малайзия - Мальдивы 3:0 Малайзия - Камбоджа 4:0 Малайзия - Таджикистан 0:0
Иордания
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Япония - Иордания 6:1 Катар - Иордания 1:2 Ливан - Иордания 2:1 Иордания - Саудовская Аравия 0:2
Таджикистан - Иордания 1:1 Ирак - Иордания 2:2 Иордания - Иран 1:3 Азербайджан - Иордания 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2 Иордания - Филиппины 4:0 Иордания - Испания 1:3 Иордания - Оман 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Иордания - Кувейт 3:0 Индонезия - Иордания 0:1 Иордания - Непал 2:0 Австралия - Иордания 2:1 Индия - Иордания 0:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Южная Корея
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Бахрейн
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Малайзия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Иордания
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иордания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Малайзия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бахрейн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Южная Корея
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иордания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Малайзия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бахрейн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Южная Корея
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 2
Катар Али Алмоез 1 (1)
Катар Ваад Мохаммед 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Катар Алаэльдин Ахмед 1
Ливан Хайдар Мохамад 1
Катар Ро-Ро Педро Мигел 1
Ливан Сроур Хасан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Малайзия - Иордания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 января 2024, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 41
    Малайзия 43.9% (18)
    X 29.3% (12)
    Иордания 26.8% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Малайзия
    Ничья
    Иордания
    4.70
    Реклама, pari.ru
    3.70
    Реклама, betcity.ru
    4.90
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    Прогнозы на матч Малайзия - Иордания

    Исход игры
    Малайзия
    43.9% (18)
    Ничья
    29.3% (12)
    Иордания
    26.8% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    35% (14)
    Меньше
    65% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (25)
    Нет
    37.5% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.8% (11)
    2:1 Малайзия
    24.4% (10)
    0:1 Иордания
    17.1% (7)
    1:2 Иордания
    9.8% (4)
    1:0 Малайзия
    9.8% (4)
    2:0 Малайзия
    7.3% (3)
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    Малайзия
    Иордания
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