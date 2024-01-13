Тур: 1. Стадион: Эль-Джануб Стадиум.
История личных встреч
Малайзия
Иордания
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Результаты последних матчей
Малайзия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сирия - Малайзия 2:2 Тайвань - Малайзия 0:1 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Малайзия - Таджикистан 0:2
Малайзия - Индия 4:2 Китай - Малайзия 1:1 Сирия - Малайзия 2:2 Малайзия - Папуа — Новая Гвинея 10:0 Малайзия - Соломоновы острова 4:1 Малайзия - Гонконг 2:0 Малайзия - Туркменистан 1:0 Таиланд - Малайзия 3:0 Малайзия - Таиланд 1:0 Малайзия - Сингапур 4:1 Вьетнам - Малайзия 3:0 Малайзия - Лаос 5:0 Мьянма - Малайзия 0:1 Малайзия - Мальдивы 3:0 Малайзия - Камбоджа 4:0 Малайзия - Таджикистан 0:0
Иордания
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Япония - Иордания 6:1 Катар - Иордания 1:2 Ливан - Иордания 2:1 Иордания - Саудовская Аравия 0:2
Таджикистан - Иордания 1:1 Ирак - Иордания 2:2 Иордания - Иран 1:3 Азербайджан - Иордания 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2 Иордания - Филиппины 4:0 Иордания - Испания 1:3 Иордания - Оман 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Иордания - Кувейт 3:0 Индонезия - Иордания 0:1 Иордания - Непал 2:0 Австралия - Иордания 2:1 Индия - Иордания 0:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Катар
|Афиф Акрам
|2
|Катар
|Али Алмоез
|1 (1)
|Катар
|Ваад Мохаммед
|0 (1)
|Катар
|Алаэльдин Ахмед
|1
|Ливан
|Хайдар Мохамад
|1
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|1
|Ливан
|Сроур Хасан
|1
Прогнозы на матч Малайзия - Иордания
Исход игры
Малайзия
43.9% (18)
Ничья
29.3% (12)
Иордания
26.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
35% (14)
Меньше
65% (26)
Обе команды забьют
Да
62.5% (25)
Нет
37.5% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.8% (11)
2:1 Малайзия
24.4% (10)
0:1 Иордания
17.1% (7)
1:2 Иордания
9.8% (4)
1:0 Малайзия
9.8% (4)
2:0 Малайзия
7.3% (3)
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