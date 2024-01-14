Тур: 1. Стадион: Халифа Интернейшнл.
История личных встреч
Саудовская Аравия
Оман
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.38
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
240
90
Результаты последних матчей
Саудовская Аравия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Иордания - Саудовская Аравия 0:2
Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Йемен - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Панама - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Исландия 1:0
Оман
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ОАЭ - Оман 0:1 Китай - Оман 0:2 Кыргызстан - Оман 1:0 Оман - Тайвань 3:0
США - Оман 4:0 Оман - Палестина 2:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Туркменистан - Оман 0:2 Оман - Таджикистан 1:1 Узбекистан - Оман 3:0 Ирак - Оман 3:2 Бахрейн - Оман 0:1 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Оман - Йемен 3:2 Ирак - Оман 0:0 Оман - Сирия 1:0 Сирия - Оман 1:2 Оман - Беларусь 2:0 Оман - Германия 0:1 Иордания - Оман 1:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Катар
|Афиф Акрам
|2
|Катар
|Али Алмоез
|1 (1)
|Австралия
|Ирвайн Джексон
|1
|Австралия
|Бос Джордан
|1
|Австралия
|Макгри Райли
|0 (1)
|Катар
|Алаэльдин Ахмед
|1
|Таджикистан
|Умарбаев Парвизджон
|1
|Ливан
|Хайдар Мохамад
|1
|Китай
|Шангуань Ван
|1
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|1
Прогнозы на матч Саудовская Аравия - Оман
Исход игры
Саудовская Аравия
94.2% (49)
Ничья
5.8% (3)
Оман
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.73% (18)
Меньше
63.27% (31)
Обе команды забьют
Да
38.78% (19)
Нет
61.22% (30)
Популярный счёт
1:0 Саудовская Аравия
30.8% (16)
2:1 Саудовская Аравия
25% (13)
2:0 Саудовская Аравия
23.1% (12)
1:1 Ничья
5.8% (3)
3:0 Саудовская Аравия
3.8% (2)
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