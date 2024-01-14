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Тур: 1. Стадион: .
Саудовская Аравия
FIFA #56
 
Позже
Оман
FIFA #74
Прогнозы 52
Саудовская Аравия 94.2% (49)
X 5.8% (3)
Оман 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Саудовская Аравия
Ничья
Оман
1.63
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4.10
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6.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Саудовская Аравия
Оман

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

КНПЗ
1:2
ЧМКА3ЙР
1:0
ЧМКА3ЙР
0:1
КНПЗ
1:3
КНПЗ
0:2
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
0:0
КНПЗ
0:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.38
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

240
90

Результаты последних матчей

Саудовская Аравия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Иордания - Саудовская Аравия 0:2
Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Йемен - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Панама - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Исландия 1:0
Оман
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ОАЭ - Оман 0:1 Китай - Оман 0:2 Кыргызстан - Оман 1:0 Оман - Тайвань 3:0
США - Оман 4:0 Оман - Палестина 2:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Туркменистан - Оман 0:2 Оман - Таджикистан 1:1 Узбекистан - Оман 3:0 Ирак - Оман 3:2 Бахрейн - Оман 0:1 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Оман - Йемен 3:2 Ирак - Оман 0:0 Оман - Сирия 1:0 Сирия - Оман 1:2 Оман - Беларусь 2:0 Оман - Германия 0:1 Иордания - Оман 1:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кыргызстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Таиланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Саудовская Аравия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Оман
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оман
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Саудовская Аравия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Таиланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кыргызстан
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оман
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Саудовская Аравия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Таиланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кыргызстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 2
Катар Али Алмоез 1 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 1
Австралия Бос Джордан 1
Австралия Макгри Райли 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Катар Алаэльдин Ахмед 1
Таджикистан Умарбаев Парвизджон 1
Ливан Хайдар Мохамад 1
Китай Шангуань Ван 1
Катар Ро-Ро Педро Мигел 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Саудовская Аравия - Оман от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2024, осталось 2 дня 8 часов 51 минуту.



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    • Прогнозы 52
    Саудовская Аравия 94.2% (49)
    X 5.8% (3)
    Оман 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саудовская Аравия
    Ничья
    Оман
    1.63
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    4.10
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    6.00
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    Прогнозы на матч Саудовская Аравия - Оман

    Исход игры
    Саудовская Аравия
    94.2% (49)
    Ничья
    5.8% (3)
    Оман
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.73% (18)
    Меньше
    63.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    38.78% (19)
    Нет
    61.22% (30)
    Популярный счёт
    1:0 Саудовская Аравия
    30.8% (16)
    2:1 Саудовская Аравия
    25% (13)
    2:0 Саудовская Аравия
    23.1% (12)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    3:0 Саудовская Аравия
    3.8% (2)
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    Саудовская Аравия
    Оман
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