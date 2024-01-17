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Тур: 2. Стадион: .
Таджикистан
FIFA #106
 
Позже
Катар
FIFA #58
Прогнозы 185
Таджикистан 29.7% (55)
X 15.1% (28)
Катар 55.1% (102)
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Таджикистан
Ничья
Катар
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1
Ятимов
Рустам
5
Сафаров
Манучехр
6
Ханонов
Вахдат
2
Джурабаев
Зоир
19
Назаров
Ахтам
13
Камолов
Амадони
7
Умарбаев
Парвизджон
14
Шукуров
Алишер
17
Панджшанбе
Эхсони
9
Соиров
Рустам
10
Джалилов
Алишер
22
Баршам
Мешаал
15
Аль-Рави
Бассам
5
Сальман
Тарек
12
Мендес
Лукас
4
Ваад
Мохаммед
23
Машааль
Мустафа
20
Фати
Ахмед
24
Габер
Джассем
17
Мохаммед
Исмаиль
19
Али
Алмоез
11
Афиф
Акрам
Таджикистан
Катар

Бомбардиры внутри турнира

Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афиф Акрам 2 2
Али Алмоез 1 1
Ваад Мохаммед 0 0

Карточки

Таджикистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умарбаев Парвизджон 1 0
Самиев Шахром 1 0
Катар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаэльдин Ахмед 1 0
Ро-Ро Педро Мигел 1 0

Результаты матчей

Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Катар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Таджикистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Катар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Таджикистан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1
Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0
Катар
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Катар - Ливан 3:0 Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3
Катар - Афганистан 8:1 Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Катар - Кения 1:2 Панама - Катар 4:0 Мексика - Катар 0:1 Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2 Ирак - Катар 2:1 Катар - ОАЭ 1:1 Катар - Бахрейн 1:2 Кувейт - Катар 0:2 Нидерланды - Катар 2:0

Результаты матчей

Таджикистан
Катар

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Таджикистан
Катар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Катар
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Китай
 2 0 2 0 0 - 0 2
3.
Таджикистан
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ливан
 2 0 1 1 0 - 3 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Катар
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливан
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Китай
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Таджикистан
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Таджикистан
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Китай
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Катар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ливан
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Катар Афиф Акрам 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Таиланд Джайдед Супачай 2
Южная Корея Кан-Ин Ли 2
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Хын Мин Сон 1
Катар Алаэльдин Ахмед 1
Таджикистан Умарбаев Парвизджон 1
Ливан Хайдар Мохамад 1
Китай Шангуань Ван 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии сборная Таджикистана сыграет против сборной Катара. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Таджикистан - Катар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 января 2024, осталось 19 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 185
Таджикистан 29.7% (55)
X 15.1% (28)
Катар 55.1% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Таджикистан
Ничья
Катар
9.80
5.40
Реклама, betcity.ru
4.90
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Таджикистан - Катар онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Таджикистан - Катар

Исход игры
Таджикистан
30% (57)
Ничья
15.3% (29)
Катар
54.7% (104)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
60.53% (69)
Нет
39.47% (45)
Популярный счёт
1:2 Катар
21.1% (40)
0:2 Катар
11.1% (21)
0:1 Катар
9.5% (18)
1:1 Ничья
8.9% (17)
1:3 Катар
3.2% (6)
2:1 Таджикистан
2.1% (4)
1:0 Таджикистан
1.1% (2)
2:3 Катар
1.1% (2)
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