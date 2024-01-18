Тур: 2. Стадион: Яссим Бин Хамад.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Крума
Таер
18
Элиас
Халиль
11
Саббаг
Пабло
21
Эсар
Ибраим
25
Джонс
Гетин
19
Суттар
Гарри
16
Бехич
Азиз
13
О'Нил
Эйден
15
Дюк
Митчелл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Крума ТаерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Элиас ХалильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саббаг ПаблоНападающий
-
21 Эсар ИбраимНападающий
- Запасные игроки
-
23 Моса ТахаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юссеф ФахдЗащитник
- Защитник
-
20 Якуб АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Анз МохаммадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Купер Эктор
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джонс ГетинЗащитник
-
19 Суттар ГарриЗащитник
- Защитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Дюк МитчеллНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Госи ДжоВратарь
-
20 Миллер ЛьюисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Макгри РайлиПолузащитник
-
23 Гудвин КрейгПолузащитник
-
17 Баккус КенауПолузащитник
-
11 Тилио МаркоПолузащитник
-
24 Язбек ПатрикПолузащитник
-
10 Йенги КусиниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
История личных встреч
Сирия
Австралия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Сирия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Австралия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ирвайн Джексон
|1
|0.5
|Бос Джордан
|1
|0.5
|Макгри Райли
|0
|0
Карточки
Сирия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Асвад Махмуд
|1
|0
Австралия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Сирия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Австралия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Сирия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Австралия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сирия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Узбекистан - Сирия 0:0 Сирия - Малайзия 2:2 Кыргызстан - Сирия 1:1 Сирия - Япония 0:5
Сирия - КНДР 1:0 Сирия - Кувейт 1:2 Китай - Сирия 0:1 Сирия - Малайзия 2:2 Вьетнам - Сирия 1:0 Бахрейн - Сирия 1:0 Оман - Сирия 1:0 Сирия - Оман 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Сирия - Беларусь 0:1 Сирия - Алжир 0:1 Ирак - Сирия 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Сирия - Ирак 1:1 Ливан - Сирия 0:3
Австралия
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Австралия - Индия 2:0 Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0
Австралия - Новая Зеландия 2:0 Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0 ОАЭ - Австралия 1:2 Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0
Результаты матчей
Сирия
Австралия
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сирия
Австралия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
Группа B
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Катар
|Афиф Акрам
|3
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Иордания
|Аль-Марди Махмуд
|2
|Таиланд
|Джайдед Супачай
|2
|Южная Корея
|Кан-Ин Ли
|2
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|2
|Таджикистан
|Камолов Амадони
|1
|Катар
|Фати Ахмед
|1
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|1
|Катар
|Алаэльдин Ахмед
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сирия 0:0 Австралия
Исход игры
Сирия
4.6% (6)
Ничья
6.2% (8)
Австралия
89.2% (116)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (53)
Меньше
53.91% (62)
Обе команды забьют
Да
43.48% (50)
Нет
56.52% (65)
Популярный счёт
0:2 Австралия
33.1% (43)
1:2 Австралия
26.2% (34)
0:1 Австралия
10% (13)
1:3 Австралия
6.2% (8)
0:3 Австралия
3.8% (5)
1:1 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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