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Тур: 2. Стадион: .
Сирия
FIFA #91
0:0
Первый тайм: 22'
Австралия
FIFA #25
0'
Прогнозы 130
Сирия 4.6% (6)
X 6.2% (8)
Австралия 89.2% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сирия
Ничья
Австралия
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4.90
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4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Мадания
Ахмад
24
Ус
Абдул
Рахман
2
Оусоу
Айхам
13
Крума
Таер
3
Аджан
Моаяд
25
Аль-Асвад
Махмуд
18
Элиас
Халиль
4
Хэм
Эзекиль
12
Рамадан
Аммар
11
Саббаг
Пабло
21
Эсар
Ибраим
1
Райан
Мэттью
25
Джонс
Гетин
19
Суттар
Гарри
21
Берджесс
Кэмерон
16
Бехич
Азиз
8
Меткалф
Коннор
13
О'Нил
Эйден
22
Ирвайн
Джексон
6
Бойл
Мартин
15
Дюк
Митчелл
5
Бос
Джордан
Сирия
Австралия

История личных встреч

Сирия
Австралия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

КА
3:2
ОМА
2:1
ОМА
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Сирия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ирвайн Джексон 1 0.5
Бос Джордан 1 0.5
Макгри Райли 0 0

Карточки

Сирия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Асвад Махмуд 1 0
Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Сирия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Австралия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Сирия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Австралия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сирия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Узбекистан - Сирия 0:0 Сирия - Малайзия 2:2 Кыргызстан - Сирия 1:1 Сирия - Япония 0:5
Сирия - КНДР 1:0 Сирия - Кувейт 1:2 Китай - Сирия 0:1 Сирия - Малайзия 2:2 Вьетнам - Сирия 1:0 Бахрейн - Сирия 1:0 Оман - Сирия 1:0 Сирия - Оман 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Сирия - Беларусь 0:1 Сирия - Алжир 0:1 Ирак - Сирия 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Сирия - Ирак 1:1 Ливан - Сирия 0:3
Австралия
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Австралия - Индия 2:0 Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0
Австралия - Новая Зеландия 2:0 Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0 ОАЭ - Австралия 1:2 Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0

Результаты матчей

Сирия
Австралия

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сирия
Австралия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Сирия
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
3.
Узбекистан
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Индия
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Сирия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Узбекистан
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Индия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сирия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Австралия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Узбекистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индия
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Таиланд Джайдед Супачай 2
Южная Корея Кан-Ин Ли 2
Весь список

Топ нарушителей
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
Таджикистан Камолов Амадони 1
Катар Фати Ахмед 1
Южная Корея Хын Мин Сон 1
Катар Алаэльдин Ахмед 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    19'
    Бойл получил мяч на правом фланге фланге и готов был создавать новый опасный момент, но решил исполнить подачу прямо в игрока оппонентов и заработал корнер.
  • Опасный момент
    18'
    ИРВАЙН!!! Как опасно! Исполнил партнёр подачу на дальнюю штангу, где Ирвайн в падении пробил головой - мяч в сантиметрах от перекладины ворот сирийцев просвистел, выше!
  • Фол, нарушение
    17'
    Штрафной на левом фланге заработали австралийцы, толкнул О'Нила оппонент в метрах 30 от ворот.
  • 17'
    Четверть часа позади, с мячом по-прежнему игроки сборной Австралии. Более агрессивно стали "соккеруз" контролировать сферу.
  • 15'
    Наконец, сирийцам удалось на чужой половине фол заработать - на Эсаре фолит игрок команды австралийцев, но ничего после розыгрыша свободного удара в метрах 40 от ворот у Сирии создать не получилось.
  • 14'
    И снова нельзя не отметить правый фланг австралийцев, Бойл исполнял навес на линию штрафной на Дюка, тому не хватило сноровки эту передачу поймать, обработать и опасный момент создать.
  • Фол, нарушение
    13'
    Как же активно проводит первый тайм Саббаг и не всегда с плюсом для своей команды. Срубил в центре поля он Боса, на жёлтую фол тянул, но пожалел рефери форварда.
  • 12'
    И слабенький удар в итоге последовал по воротам сборной Сирии. Это, как говорится, даже комментировать не охота. О'Нил пробил сильно правее штанги с метров 20-25.
  • 12'
    Бойл с мячом на правом фланге задумал завершить атаку кроссом в штрафную - ликвидирует Оусоу навес.
  • 11'
    И снова мяч у сборной Австралии. Контролируют "соккеруз" ход матча, за исключением одного момента у Саббага, который с натяжкой можно назвать опасным, но острым - однознанчо.
  • 10'
    На дальнюю штангу от Ирвайна подача пошла, с трудом и не без нервов отбиваются сирийцы от этого навеса! К счастью для ближневосточной команды, никто до мяча из игроков в тёмно-синей форме не добрался.
  • 9'
    Ирвайн у мяча. Что делать будет? 
  • Фол, нарушение
    7'
    Играет на выходе после корнера Мадания, выбивая мяч. Но у австралийцев сфера осталась. А после на правом фланге обороны Саббаг фолит на Дюке, привозя своей команде опасный штрафной...
  • Угловой
    6'
    Снова австралийцы с мячом и снова активен Бос! Прорывался он по левому флангу в штрафную сирийцев, из под ног у него защитник мяч выбил на первый в игре угловой.
  • Штанга
    5'
    А вот и первый момент от сборной Сирии! Саббага выводил партнёр на ударную позицию, форвард нанёс не слишком опасный удар по воротам Райана - штанга!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      А вот что-то похожее на опасный момент было в исполнении сборной Австралии, Хэм в штрафной сирийцев создал блокаду Босу, но рефери в эпизоде пенальти не усмотрел.
    • 3'
      Отвечают сирийцы на стартовые атаки сборной Австралии прессингом. Пока уступают они преимущество на поле оппонентам, но и близко к своим воротам не дают подобраться.
    • 2'
      И с небольшого навала на чужие ворота сразу стартовали австралийцы, с места в карьер как говорится. Но опасной атака по центральному направлению у них не получилась.
    • 1'
      И разыграли мяч с центра поля австралийцы! Сегодня в тёмно-синей форме они сыграют. В белом комплекте предстали игроки сборной Сирии.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал, поехали!!!
    • До матча
    • В солнечной Дохе на арене "Яссим Бин Хамад" пройдёт наш матч, +23 градуса на термометре - идеальнее и придумать нельзя. Пять минут до стартового свистка, а команды появляются на поле!
    • Австралийцы в своём первом матче на турнире закономерно обыграли сборную Индии, 2:0. Сирийская сборная поделила очки с Узбекистаном, команды так и не забили друг другу. "Соккеруз", что логично, возглавляют квартет с тремя очками, команды Сирии и Узбекистана с одним баллом делят второе место.
    • Здравствуйте, дорогие гости нашего портала! LiveResult.ru начинает текстовую трансляцию поединка из группы В Кубка Азии, в рамках которого сборная Сирии встречается с командой Австралии. До матча второго тура группового этапа остаётся менее часа. Проведу онлайн-трансляцию матч для Вас я, Серёдкин Григорий. Добро пожаловать!
    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 130
    Сирия 4.6% (6)
    X 6.2% (8)
    Австралия 89.2% (116)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сирия
    Ничья
    Австралия
    9.50
    Реклама, betcity.ru
    4.90
    Реклама, pari.ru
    4.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сирия 0:0 Австралия

    Исход игры
    Сирия
    4.6% (6)
    Ничья
    6.2% (8)
    Австралия
    89.2% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.09% (53)
    Меньше
    53.91% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    43.48% (50)
    Нет
    56.52% (65)
    Популярный счёт
    0:2 Австралия
    33.1% (43)
    1:2 Австралия
    26.2% (34)
    0:1 Австралия
    10% (13)
    1:3 Австралия
    6.2% (8)
    0:3 Австралия
    3.8% (5)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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