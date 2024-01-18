Как же активно проводит первый тайм Саббаг и не всегда с плюсом для своей команды. Срубил в центре поля он Боса, на жёлтую фол тянул, но пожалел рефери форварда.

И снова нельзя не отметить правый фланг австралийцев, Бойл исполнял навес на линию штрафной на Дюка, тому не хватило сноровки эту передачу поймать, обработать и опасный момент создать.

Наконец, сирийцам удалось на чужой половине фол заработать - на Эсаре фолит игрок команды австралийцев, но ничего после розыгрыша свободного удара в метрах 40 от ворот у Сирии создать не получилось.

Штрафной на левом фланге заработали австралийцы, толкнул О'Нила оппонент в метрах 30 от ворот.

ИРВАЙН!!! Как опасно! Исполнил партнёр подачу на дальнюю штангу, где Ирвайн в падении пробил головой - мяч в сантиметрах от перекладины ворот сирийцев просвистел, выше!

Бойл получил мяч на правом фланге фланге и готов был создавать новый опасный момент, но решил исполнить подачу прямо в игрока оппонентов и заработал корнер.

12' И слабенький удар в итоге последовал по воротам сборной Сирии. Это, как говорится, даже комментировать не охота. О'Нил пробил сильно правее штанги с метров 20-25.

12' Бойл с мячом на правом фланге задумал завершить атаку кроссом в штрафную - ликвидирует Оусоу навес.

11' И снова мяч у сборной Австралии. Контролируют "соккеруз" ход матча, за исключением одного момента у Саббага, который с натяжкой можно назвать опасным, но острым - однознанчо.

10' На дальнюю штангу от Ирвайна подача пошла, с трудом и не без нервов отбиваются сирийцы от этого навеса! К счастью для ближневосточной команды, никто до мяча из игроков в тёмно-синей форме не добрался.

9' Ирвайн у мяча. Что делать будет?

7' Играет на выходе после корнера Мадания, выбивая мяч. Но у австралийцев сфера осталась. А после на правом фланге обороны Саббаг фолит на Дюке, привозя своей команде опасный штрафной...

6' Снова австралийцы с мячом и снова активен Бос! Прорывался он по левому флангу в штрафную сирийцев, из под ног у него защитник мяч выбил на первый в игре угловой.