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Тур: 2. Стадион: .
Сирия
FIFA #91
 
Позже
Австралия
FIFA #25
Прогнозы 53
Сирия 3.8% (2)
X 7.5% (4)
Австралия 88.7% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сирия
Ничья
Австралия
8.20
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5.14
4.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сирия
Австралия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

КА
3:2
ОМА
2:1
ОМА
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Сирия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ирвайн Джексон 1 1
Бос Джордан 1 1
Макгри Райли 0 0

Карточки

Сирия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Асвад Махмуд 1 0
Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Сирия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Австралия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Сирия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Австралия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сирия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Узбекистан - Сирия 0:0 Сирия - Малайзия 2:2 Кыргызстан - Сирия 1:1 Сирия - Япония 0:5
Сирия - КНДР 1:0 Сирия - Кувейт 1:2 Китай - Сирия 0:1 Сирия - Малайзия 2:2 Вьетнам - Сирия 1:0 Бахрейн - Сирия 1:0 Оман - Сирия 1:0 Сирия - Оман 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Сирия - Беларусь 0:1 Сирия - Алжир 0:1 Ирак - Сирия 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Сирия - Ирак 1:1 Ливан - Сирия 0:3
Австралия
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Австралия - Индия 2:0 Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0
Австралия - Новая Зеландия 2:0 Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0 ОАЭ - Австралия 1:2 Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0

Результаты матчей

Сирия
Австралия

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сирия
Австралия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Узбекистан
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сирия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Индия
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Узбекистан
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Индия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сирия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сирия
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Узбекистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Австралия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индия
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Катар Афиф Акрам 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Южная Корея Кан-Ин Ли 2
Иордания Аль-Тамари Мусса 2
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Хын Мин Сон 1
Катар Алаэльдин Ахмед 1
Таджикистан Умарбаев Парвизджон 1
Ливан Хайдар Мохамад 1
Китай Шангуань Ван 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сирия - Австралия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 января 2024, осталось 2 дня 6 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 53
    Сирия 3.8% (2)
    X 7.5% (4)
    Австралия 88.7% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сирия
    Ничья
    Австралия
    8.20
    Реклама, tennisi.bet
    5.14
    4.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Сирия - Австралия

    Исход игры
    Сирия
    3.8% (2)
    Ничья
    7.5% (4)
    Австралия
    88.7% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    58% (29)
    Меньше
    42% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    56% (28)
    Нет
    44% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Австралия
    37.7% (20)
    0:2 Австралия
    18.9% (10)
    0:1 Австралия
    15.1% (8)
    0:3 Австралия
    7.5% (4)
    1:3 Австралия
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
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