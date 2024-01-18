Тур: 2. Стадион: Ахмед бин Али.
0:2
Первый тайм: 32'
Ход матча
4'
18'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
19
Лаленгмавия
14
Сингх
Наорем
11
Чхетри
Сунил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 ЛаленгмавияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сингх НаоремПолузащитник
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Каит ВишалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Сингх МехтабЗащитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
-
16 Правин РахулПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пандита ИшанНападающий
-
-
Главный тренер: Штимац Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урунов ОстонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Катанец Сречко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Индия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0.5
|Шукуров Отабек
|0
|0
Карточки
Индия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Пратап Викрам
|1
|0
Узбекистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
Результаты матчей
Индия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Индия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Индия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Австралия - Индия 2:0 Индия - Катар 0:3 Кувейт - Индия 0:1 Малайзия - Индия 4:2
Ливан - Индия 1:0 Ирак - Индия 2:2 Индия - Ливан 2:0 Индия - Ливан 0:0 Вануату - Индия 0:1 Индия - Монголия 2:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Индия 0:1 Индия - Вьетнам 0:3 Сингапур - Индия 1:1 Индия - Гонконг 4:0 Афганистан - Индия 1:2 Индия - Камбоджа 2:0 Индия - Иордания 0:2 Индия - Беларусь 0:3 Индия - Бахрейн 1:2
Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2
Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0
Результаты матчей
Индия
Узбекистан
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Индия
Узбекистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
Группа B
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Катар
|Афиф Акрам
|3
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Австралия
|Ирвайн Джексон
|2
|Иордания
|Аль-Марди Махмуд
|2
|Таиланд
|Джайдед Супачай
|2
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|2
|Таджикистан
|Камолов Амадони
|1
|Катар
|Фати Ахмед
|1
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|1
|Катар
|Алаэльдин Ахмед
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Индия 0:2 Узбекистан
Исход игры
Индия
5.1% (9)
Ничья
8.4% (15)
Узбекистан
86.5% (154)
Тотал 2.5
Больше
38.26% (44)
Меньше
61.74% (71)
Обе команды забьют
Да
37.39% (43)
Нет
62.61% (72)
Популярный счёт
0:2 Узбекистан
18% (32)
0:1 Узбекистан
15.2% (27)
1:2 Узбекистан
13.5% (24)
1:3 Узбекистан
3.9% (7)
1:1 Ничья
3.9% (7)
0:3 Узбекистан
2.8% (5)
2:1 Индия
2.2% (4)
0:4 Узбекистан
1.7% (3)
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