  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Азии 2024
Тур: 2. Стадион: .
Индия
FIFA #102
0:2
Первый тайм: 32'
Узбекистан
FIFA #68

Ход матча

4'
0:1
Файзуллаев Аббосбек
(Шукуров Отабек)
18'
0:2
Сергеев Игорь
Прогнозы 178
Индия 5.1% (9)
X 8.4% (15)
Узбекистан 86.5% (154)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индия
Ничья
Узбекистан
35.00
Реклама, fon.bet
7.45
Реклама, melbet.ru
8.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сандху
Гурприт
21
Пуджари
Никхил
5
Джинган
Сандеш
2
Бхеке
Рахул
6
Мишра
Акаш
8
Сингх
Суреш
19
Лаленгмавия
9
Сингх
Манвир
7
Тапа
Анируд
14
Сингх
Наорем
11
Чхетри
Сунил
1
Юсупов
Уткир
4
Сайфиев
Фаррух
25
Хусанов
Абдукодир
15
Эшмурадов
Умар
13
Насруллаев
Шерзод
11
Урунов
Остон
9
Хамробеков
Одилжон
7
Шукуров
Отабек
10
Машарипов
Джалолиддин
22
Файзуллаев
Аббосбек
21
Сергеев
Игорь
Индия
Узбекистан

Бомбардиры внутри турнира

Индия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Файзуллаев Аббосбек 1 0.5
Шукуров Отабек 0 0

Карточки

Индия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Пратап Викрам 1 0
Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хусанов Абдукодир 1 0

Результаты матчей

Индия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Индия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Австралия - Индия 2:0 Индия - Катар 0:3 Кувейт - Индия 0:1 Малайзия - Индия 4:2
Ливан - Индия 1:0 Ирак - Индия 2:2 Индия - Ливан 2:0 Индия - Ливан 0:0 Вануату - Индия 0:1 Индия - Монголия 2:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Индия 0:1 Индия - Вьетнам 0:3 Сингапур - Индия 1:1 Индия - Гонконг 4:0 Афганистан - Индия 1:2 Индия - Камбоджа 2:0 Индия - Иордания 0:2 Индия - Беларусь 0:3 Индия - Бахрейн 1:2
Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2
Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0

Результаты матчей

Индия
Узбекистан

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Индия
Узбекистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Узбекистан
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Сирия
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Индия
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Узбекистан
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сирия
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Индия
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Австралия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сирия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Индия
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Таиланд Джайдед Супачай 2
Весь список

Топ нарушителей
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
Таджикистан Камолов Амадони 1
Катар Фати Ахмед 1
Южная Корея Хын Мин Сон 1
Катар Алаэльдин Ахмед 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    48% против 52%. Сейчас по владению игровым снарядом значительно лучше дела обстоят у Индии. В плане движения команда добавила, но не более того. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Подустали, такое ощущение, игроки сборной Индии. Ничего в отборе не получается у них. Сейчас, например, был сбит Машарипов в центре поля.
  • 26'
    Заработала Индия сейчас штрафной удар слева. Готовятся хозяева выполнить навес в центр штрафной. Посмотрим, что получится из этого. 
  • 25'
    Подача на Сергеева с левого фланга снова прошла. На выходе сыграл голкипер, который спокойно мяч в свои перчатки поймал. Сыграл вратарь очень уверенно. 
  • 23'
    Середина первого тайма у нас идет. Складывается такое ощущение, что на поле лишь одна команда, которая владеет инициативой и активно давит.
  • Фол, нарушение
    22'
    Сергеев сейчас в центре поля нарушил правила против соперника. Рефери тут же зафиксировал нарушение правил. Желтой карточки рефери не показал. 
  • Офсайд
    21'
    Опасную ситуацию сейчас Узбекистан пытался организовать. В итоге Сингх попал в положение "вне игры", что тут же зафиксировала бригада рефери. 
  • 19'
    Заслуженный второй гол забивает Узбекистан. Эта команда действовала активнее и наиграла на забитый мяч. Теперь отыграться Индии будет крайне непросто. 
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СЕРГЕЕВ! 0:2!
    Второй гол забивают гости! Мощная контратака Узбекистана. Отбор сделал сам же Игорь. Отдал он пас на Файзуллаева. Тот прострелил мяч в центр. Защитник в подкате переправил мяч в перекладину, а по отскочившему снаряду сыграл уже Сергеев. 
  • 17'
    33% против 67% по проценту владения мячом. Понятное дело, что впереди игроки Узбекистана, которые продолжают владеть игровым снарядом довольно активно. 
  • 15'
    Сборная Индии в атаке себя не проявляет никак. От слова "совсем". Будем надеяться, что в нашей встрече хоть какая-то интрига будет. 
  • 14'
    Владение мячом за Узбекистаном сейчас, пожалуй. В счете ведет коллектив гостей, и продолжает активнейшим образом проявлять себя в атаке.
  • 13'
    Файзуллаев сумел с левой бровки подать на дальнюю штангу. Сергеев до мяча не добрался. Кто-то из защитников сумел сыграть в сторону от ворот. 
  • 11'
    Аут на правом фланге заработал Машарипов для своей команды. Увидели мы подачу в центр штрафной, но слишком удобным для вратаря был этот навес. 
  • Опасный момент
    10'
    МОМЕНТИЩЕ! Сергеев с линии штрафной сейчас наносил удар по воротам соперника. Мяч под левую штангу полетел, но голкипер добрался до снаряда и перевел его в сторону от рамки.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 9'
      Теперь Машарипов с левого края подавал мяч на дальнюю штангу, где не дотянулся немного до снаряда Файзуллаев. Вынос следует далее. 
    • 8'
      Машарипов сейчас сбросил мяч на своего партнера, и Шукуров не смог должным образом подать мяч в центр штрафной. Соперники справились с угрозой. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Смогли игроки Узбекистана выйти вперед, и теперь они будут пытаться укрепить свои позиции и забить еще гол - другой. Ну, и на левом фланге клуб зарабатывает штрафной удар. 
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФАЙЗУЛЛАЕВ! 0:1!
      Выходит вперед Узбекистан! С левого фланга на голову Шукурову прошел пас. Тот скинул снаряд на партнера, и Файзуллаев из центра спокойно переправил снаряд в сетку!
    • 4'
      Узбекистану сегодня нужно забивать и побеждать, ведь в первом туре команда сыграла вничью. В плей-офф позволит оказаться только победа. Дальше игра с Австралией 
    • 3'
      На первых же минутах матчах Узбекистан пытается контролировать мяч, но пока без особых продвижений вперед у команды гостей. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброй ночи вам, уважаемые поклонники футбола! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках одного из поединков Кубка Азии сыграют между собой в сборные Индии и Узбекистана. Встреча состоится в Аль-Райяне, на арене «Ахмад Бин Али» (42 032 зрителя).

      Вместе с вами за ходом событий на поле будет следить Козырев Вячеслав. Рад приветствовать всех на игре!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 87% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.15. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.15 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 178
    Индия 5.1% (9)
    X 8.4% (15)
    Узбекистан 86.5% (154)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Индия
    Ничья
    Узбекистан
    35.00
    Реклама, fon.bet
    7.45
    Реклама, melbet.ru
    8.00
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Индия 0:2 Узбекистан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Индия 0:2 Узбекистан

    Исход игры
    Индия
    5.1% (9)
    Ничья
    8.4% (15)
    Узбекистан
    86.5% (154)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.26% (44)
    Меньше
    61.74% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    37.39% (43)
    Нет
    62.61% (72)
    Популярный счёт
    0:2 Узбекистан
    18% (32)
    0:1 Узбекистан
    15.2% (27)
    1:2 Узбекистан
    13.5% (24)
    1:3 Узбекистан
    3.9% (7)
    1:1 Ничья
    3.9% (7)
    0:3 Узбекистан
    2.8% (5)
    2:1 Индия
    2.2% (4)
    0:4 Узбекистан
    1.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Индия
    Узбекистан
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный