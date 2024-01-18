Опасную ситуацию сейчас Узбекистан пытался организовать. В итоге Сингх попал в положение "вне игры", что тут же зафиксировала бригада рефери.

Сергеев сейчас в центре поля нарушил правила против соперника. Рефери тут же зафиксировал нарушение правил. Желтой карточки рефери не показал.

Середина первого тайма у нас идет. Складывается такое ощущение, что на поле лишь одна команда, которая владеет инициативой и активно давит.

Подача на Сергеева с левого фланга снова прошла. На выходе сыграл голкипер, который спокойно мяч в свои перчатки поймал. Сыграл вратарь очень уверенно.

Заработала Индия сейчас штрафной удар слева. Готовятся хозяева выполнить навес в центр штрафной. Посмотрим, что получится из этого.

Подустали, такое ощущение, игроки сборной Индии. Ничего в отборе не получается у них. Сейчас, например, был сбит Машарипов в центре поля.

48% против 52%. Сейчас по владению игровым снарядом значительно лучше дела обстоят у Индии. В плане движения команда добавила, но не более того.

19' Заслуженный второй гол забивает Узбекистан. Эта команда действовала активнее и наиграла на забитый мяч. Теперь отыграться Индии будет крайне непросто.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СЕРГЕЕВ! 0:2!

Второй гол забивают гости! Мощная контратака Узбекистана. Отбор сделал сам же Игорь. Отдал он пас на Файзуллаева. Тот прострелил мяч в центр. Защитник в подкате переправил мяч в перекладину, а по отскочившему снаряду сыграл уже Сергеев.

17' 33% против 67% по проценту владения мячом. Понятное дело, что впереди игроки Узбекистана, которые продолжают владеть игровым снарядом довольно активно.

15' Сборная Индии в атаке себя не проявляет никак. От слова "совсем". Будем надеяться, что в нашей встрече хоть какая-то интрига будет.

14' Владение мячом за Узбекистаном сейчас, пожалуй. В счете ведет коллектив гостей, и продолжает активнейшим образом проявлять себя в атаке.

13' Файзуллаев сумел с левой бровки подать на дальнюю штангу. Сергеев до мяча не добрался. Кто-то из защитников сумел сыграть в сторону от ворот.

11' Аут на правом фланге заработал Машарипов для своей команды. Увидели мы подачу в центр штрафной, но слишком удобным для вратаря был этот навес.