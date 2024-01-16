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Тур: 2. Стадион: .
Индия
FIFA #102
 
Позже
Узбекистан
FIFA #68
Прогнозы 58
Индия 6.9% (4)
X 10.3% (6)
Узбекистан 82.8% (48)
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Индия
Ничья
Узбекистан
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Индия
Узбекистан

Бомбардиры внутри турнира

Индия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Индия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Пратап Викрам 1 0
Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хусанов Абдукодир 1 0

Результаты матчей

Индия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Индия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Австралия - Индия 2:0 Индия - Катар 0:3 Кувейт - Индия 0:1 Малайзия - Индия 4:2
Ливан - Индия 1:0 Ирак - Индия 2:2 Индия - Ливан 2:0 Индия - Ливан 0:0 Вануату - Индия 0:1 Индия - Монголия 2:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Индия 0:1 Индия - Вьетнам 0:3 Сингапур - Индия 1:1 Индия - Гонконг 4:0 Афганистан - Индия 1:2 Индия - Камбоджа 2:0 Индия - Иордания 0:2 Индия - Беларусь 0:3 Индия - Бахрейн 1:2
Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2
Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0

Результаты матчей

Индия
Узбекистан

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Индия
Узбекистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Узбекистан
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сирия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Индия
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Узбекистан
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Индия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сирия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сирия
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Узбекистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Австралия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индия
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Катар Афиф Акрам 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Южная Корея Кан-Ин Ли 2
Иордания Аль-Тамари Мусса 2
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Хын Мин Сон 1
Катар Алаэльдин Ахмед 1
Таджикистан Умарбаев Парвизджон 1
Ливан Хайдар Мохамад 1
Китай Шангуань Ван 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Индия - Узбекистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 58
    Индия 6.9% (4)
    X 10.3% (6)
    Узбекистан 82.8% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Индия
    Ничья
    Узбекистан
    29.00
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    7.60
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    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Индия - Узбекистан

    Исход игры
    Индия
    6.9% (4)
    Ничья
    10.3% (6)
    Узбекистан
    82.8% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (21)
    Меньше
    53.33% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (25)
    Нет
    44.44% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Узбекистан
    27.6% (16)
    0:2 Узбекистан
    17.2% (10)
    0:1 Узбекистан
    12.1% (7)
    1:1 Ничья
    8.6% (5)
    2:1 Индия
    3.4% (2)
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    Индия
    Узбекистан
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