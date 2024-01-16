Тур: 2. Стадион: Ахмед бин Али.
Позже
-
Главный тренер: Штимац Игор
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Главный тренер: Катанец Сречко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Индия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Индия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Пратап Викрам
|1
|0
Узбекистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
Результаты матчей
Индия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Индия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Индия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Австралия - Индия 2:0 Индия - Катар 0:3 Кувейт - Индия 0:1 Малайзия - Индия 4:2
Ливан - Индия 1:0 Ирак - Индия 2:2 Индия - Ливан 2:0 Индия - Ливан 0:0 Вануату - Индия 0:1 Индия - Монголия 2:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Индия 0:1 Индия - Вьетнам 0:3 Сингапур - Индия 1:1 Индия - Гонконг 4:0 Афганистан - Индия 1:2 Индия - Камбоджа 2:0 Индия - Иордания 0:2 Индия - Беларусь 0:3 Индия - Бахрейн 1:2
Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2
Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0
Результаты матчей
Индия
Узбекистан
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Индия
Узбекистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Катар
|Афиф Акрам
|2
|Иордания
|Аль-Марди Махмуд
|2
|Южная Корея
|Кан-Ин Ли
|2
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|2
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|1
|Катар
|Алаэльдин Ахмед
|1
|Таджикистан
|Умарбаев Парвизджон
|1
|Ливан
|Хайдар Мохамад
|1
|Китай
|Шангуань Ван
|1
Прогнозы на матч Индия - Узбекистан
Исход игры
Индия
6.9% (4)
Ничья
10.3% (6)
Узбекистан
82.8% (48)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (21)
Меньше
53.33% (24)
Обе команды забьют
Да
55.56% (25)
Нет
44.44% (20)
Популярный счёт
1:2 Узбекистан
27.6% (16)
0:2 Узбекистан
17.2% (10)
0:1 Узбекистан
12.1% (7)
1:1 Ничья
8.6% (5)
2:1 Индия
3.4% (2)
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