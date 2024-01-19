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Тур: 2. Стадион: .
Ирак
FIFA #63
 
Позже
Япония
FIFA #17
Прогнозы 124
Ирак 1.6% (2)
X 6.5% (8)
Япония 91.9% (114)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ирак
Ничья
Япония
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хассан
Джалал
5
Путрос
Франс
Диа
2
Сулака
Ребин
3
Али
Хусейн
4
Натик
Саад
8
Байеш
Ибрагим
16
Аль-Аммари
Амир
25
Ахмед
Яхья
7
Амин
Юссеф
17
Джасим
Али
18
Хуссейн
Аймен
23
Судзуки
Дзион
2
Сугавара
Юкинари
4
Итакура
Ко
3
Танигути
Сёго
21
Ито
Хироки
6
Эндо
Ватару
5
Морита
Хидемаса
14
Ито
Дзюня
20
Кубо
Такефуса
8
Минамино
Такуми
18
Асано
Такума
Ирак
Япония

История личных встреч

Ирак
Япония

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ОМА
1:1
ОМА
2:1
ТМС
4:0
КА
0:1
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Среднее время на гол

270
270

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Ирак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рашид Осама 1 1
Хуссейн Аймен 1 1
Али Моханад 1 1
Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 2 2
Накамура Кейто 1 1
Уэда Аясэ 1 1
Эндо Ватару 0 0
Кубо Такефуса 0 0

Карточки

Ирак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Япония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сугавара Юкинари 1 0

Результаты матчей

Ирак
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Япония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Ирак
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Япония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ирак
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Индонезия - Ирак 1:3 Ирак - Южная Корея 0:1 Вьетнам - Ирак 0:1 Ирак - Индонезия 5:1
Ирак - Иордания 2:2 Ирак - Катар 0:0 Таиланд - Ирак 2:2 Ирак - Индия 2:2 Колумбия - Ирак 1:0 РОССИЯ - Ирак 2:0 Ирак - Оман 3:2 Ирак - Катар 2:1 Ирак - Йемен 5:0 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Ирак - Оман 0:0 Ирак - Кувейт 1:0 Эквадор - Ирак 0:0 Мексика - Ирак 4:0 Ирак - Сирия 1:0 Ирак - Оман 1:1
Япония
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Япония - Вьетнам 4:2 Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5
Япония - Мьянма 5:0 Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2 Япония - Канада 1:2 Япония - Эквадор 0:0 Япония - США 2:0

Результаты матчей

Ирак
Япония

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ирак
Япония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Ирак
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Вьетнам
 1 0 0 1 2 - 4 0
4.
Индонезия
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Ирак
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Вьетнам
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индонезия
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Индонезия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Япония
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вьетнам
 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Таиланд Джайдед Супачай 2
Весь список

Топ нарушителей
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
ОАЭ Альхаммади Халифа 1
Таджикистан Камолов Амадони 1
Катар Фати Ахмед 1
Южная Корея Хын Мин Сон 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции матча 2-го тура группового этапа Кубка Азии между сборными Ирака и Японии. Помогать вам следить за ходом событий в этой встрече на LiveResult.Ru будет Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ирак - Япония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2024, осталось считанные секунды.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 81% завершится победой Япония.
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    1.24 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 124
Ирак 1.6% (2)
X 6.5% (8)
Япония 91.9% (114)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ирак
Ничья
Япония
12.91
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ирак - Япония

Исход игры
Ирак
1.6% (2)
Ничья
6.3% (8)
Япония
92.1% (117)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (69)
Меньше
37.84% (42)
Обе команды забьют
Да
61.26% (68)
Нет
38.74% (43)
Популярный счёт
1:2 Япония
36.2% (46)
0:2 Япония
21.3% (27)
1:3 Япония
10.2% (13)
0:1 Япония
7.9% (10)
1:1 Ничья
3.9% (5)
0:3 Япония
3.9% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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