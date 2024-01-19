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Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции матча 2-го тура группового этапа Кубка Азии между сборными Ирака и Японии. Помогать вам следить за ходом событий в этой встрече на LiveResult.Ru будет Кирилл Иванцов.