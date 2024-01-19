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  3. Кубок Азии 2024
Тур: 2. Стадион: .
Вьетнам
FIFA #94
 
Позже
Индонезия
FIFA #146
Прогнозы 117
Вьетнам 65.8% (77)
X 20.5% (24)
Индонезия 13.7% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Вьетнам
Ничья
Индонезия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нгуиэн
Филип
6
Нгуен
Тхань
Бинь
20
Вьет
Ань
Буи
Хоанг
12
Фан
Туан
Тай
7
Фам
Хуан
Ман
16
Нгуен
Тай
Сон
11
Нгуиен
Туан
Анх
3
Минь
Тронг
Во
24
Нгуен
Ван
Тунг
10
Фам
Туан
19
Нгуен
Куанг
Хай
III
21
Сутариади
Эрнандо
Ари
14
Мангкуалам
Аснави
6
Уолш
Сэнди
4
Амат
Хорди
12
Архан
Прамата
2
Саюри
Якоб
24
Йеннер
Ивар
25
Хубнер
Джастин
7
Фердинан
Марселино
10
Маулана
Эги
11
Стрёйк
Рафаэль
Вьетнам
Индонезия

История личных встреч

Вьетнам
Индонезия

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

18.2%
81.8%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЧА
2:0
ЧА
0:0
ЧА
0:0
ЧМ2АК2Р
4:0
ЧМ2АК2Р
1:3
КС
2:2
КС
2:1
ТМС
3:2
ТМС
2:2
ММ
2:2
ММ
0:0

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.17
1.2

Среднее время на гол

41
75

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Вьетнам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фам Туан 1 1
Нгуен Динь Бак 1 1
До Хунг Дунг 0 0
Индонезия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фердинан Марселино 1 1
Саюри Якоб 0 0

Карточки

Вьетнам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индонезия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клок Марк 1 0
Бэгготт Элкан 1 0

Результаты матчей

Вьетнам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Индонезия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
0
Вьетнам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Индонезия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вьетнам
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Япония - Вьетнам 4:2 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Вьетнам - Ирак 0:1 Филиппины - Вьетнам 0:2
Южная Корея - Вьетнам 6:0 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Китай - Вьетнам 2:0 Вьетнам - Палестина 2:0 Вьетнам - Сирия 1:0 Вьетнам - Гонконг 1:0 Таиланд - Вьетнам 1:0 Вьетнам - Таиланд 2:2 Вьетнам - Индонезия 2:0 Индонезия - Вьетнам 0:0 Вьетнам - Мьянма 3:0 Сингапур - Вьетнам 0:0 Вьетнам - Малайзия 3:0 Лаос - Вьетнам 0:6 Вьетнам - Филиппины 1:0 Индия - Вьетнам 0:3
Индонезия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Индонезия - Ирак 1:3 Индонезия - Иран 0:5 Индонезия - Ливия 1:2 Индонезия - Ливия 0:4
Филиппины - Индонезия 1:1 Ирак - Индонезия 5:1 Бруней - Индонезия 0:6 Индонезия - Бруней 6:0 Индонезия - Туркменистан 2:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Индонезия - Палестина 0:0 Индонезия - Бурунди 2:2 Индонезия - Бурунди 3:1 Вьетнам - Индонезия 2:0 Индонезия - Вьетнам 0:0 Филиппины - Индонезия 1:2 Индонезия - Таиланд 1:1 Бруней - Индонезия 0:7 Индонезия - Камбоджа 2:1 Индонезия - Кюрасао 2:1

Результаты матчей

Вьетнам
Индонезия

Точный счет

4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

4:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вьетнам
Индонезия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Япония
 2 1 0 1 5 - 4 3
3.
Вьетнам
 1 0 0 1 2 - 4 0
4.
Индонезия
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Ирак
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Вьетнам
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индонезия
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Индонезия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Япония
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Вьетнам
 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3
Ирак Хуссейн Аймен 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Весь список

Топ нарушителей
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
ОАЭ Альхаммади Халифа 1
Таджикистан Камолов Амадони 1
Катар Фати Ахмед 1
Южная Корея Хын Мин Сон 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вьетнам - Индонезия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2024, осталось 27 минут.



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    • Прогнозы 117
    Вьетнам 65.8% (77)
    X 20.5% (24)
    Индонезия 13.7% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вьетнам
    Ничья
    Индонезия
    2.00
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    3.95
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    4.37
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вьетнам - Индонезия

    Исход игры
    Вьетнам
    65.3% (77)
    Ничья
    21.2% (25)
    Индонезия
    13.6% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (57)
    Меньше
    50% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (76)
    Нет
    33.33% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Вьетнам
    29.7% (35)
    1:0 Вьетнам
    24.6% (29)
    1:1 Ничья
    18.6% (22)
    1:2 Индонезия
    8.5% (10)
    3:1 Вьетнам
    4.2% (5)
    0:1 Индонезия
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    3:0 Вьетнам
    1.7% (2)
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