Тур: 2. Стадион: Абдулла бин Халифа.
История личных встреч
Вьетнам
Индонезия
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
18.2%
81.8%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.17
1.2
Среднее время на гол
41
75
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.09
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
82
Бомбардиры внутри турнира
Вьетнам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фам Туан
|1
|1
|Нгуен Динь Бак
|1
|1
|До Хунг Дунг
|0
|0
Индонезия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фердинан Марселино
|1
|1
|Саюри Якоб
|0
|0
Карточки
Вьетнам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Индонезия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клок Марк
|1
|0
|Бэгготт Элкан
|1
|0
Результаты матчей
Вьетнам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Индонезия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
0
Вьетнам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Индонезия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вьетнам
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Япония - Вьетнам 4:2 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Вьетнам - Ирак 0:1 Филиппины - Вьетнам 0:2
Южная Корея - Вьетнам 6:0 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Китай - Вьетнам 2:0 Вьетнам - Палестина 2:0 Вьетнам - Сирия 1:0 Вьетнам - Гонконг 1:0 Таиланд - Вьетнам 1:0 Вьетнам - Таиланд 2:2 Вьетнам - Индонезия 2:0 Индонезия - Вьетнам 0:0 Вьетнам - Мьянма 3:0 Сингапур - Вьетнам 0:0 Вьетнам - Малайзия 3:0 Лаос - Вьетнам 0:6 Вьетнам - Филиппины 1:0 Индия - Вьетнам 0:3
Индонезия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Индонезия - Ирак 1:3 Индонезия - Иран 0:5 Индонезия - Ливия 1:2 Индонезия - Ливия 0:4
Филиппины - Индонезия 1:1 Ирак - Индонезия 5:1 Бруней - Индонезия 0:6 Индонезия - Бруней 6:0 Индонезия - Туркменистан 2:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Индонезия - Палестина 0:0 Индонезия - Бурунди 2:2 Индонезия - Бурунди 3:1 Вьетнам - Индонезия 2:0 Индонезия - Вьетнам 0:0 Филиппины - Индонезия 1:2 Индонезия - Таиланд 1:1 Бруней - Индонезия 0:7 Индонезия - Камбоджа 2:1 Индонезия - Кюрасао 2:1
Результаты матчей
Вьетнам
Индонезия
Точный счет
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
4:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Вьетнам
Индонезия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
Группа D
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Катар
|Афиф Акрам
|2
|Иордания
|Аль-Марди Махмуд
|2
|Таиланд
|Джайдед Супачай
|2
|Южная Корея
|Кан-Ин Ли
|2
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|1
|Катар
|Алаэльдин Ахмед
|1
|Таджикистан
|Умарбаев Парвизджон
|1
|Ливан
|Хайдар Мохамад
|1
|Китай
|Шангуань Ван
|1
Прогнозы на матч Вьетнам - Индонезия
Исход игры
Вьетнам
56.6% (30)
Ничья
24.5% (13)
Индонезия
18.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
40.38% (21)
Меньше
59.62% (31)
Обе команды забьют
Да
59.62% (31)
Нет
40.38% (21)
Популярный счёт
1:0 Вьетнам
28.3% (15)
2:1 Вьетнам
26.4% (14)
1:1 Ничья
20.8% (11)
1:2 Индонезия
11.3% (6)
0:1 Индонезия
5.7% (3)
0:0 Ничья
3.8% (2)
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