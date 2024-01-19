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Тур: 2. Стадион: .
Гонконг
FIFA #150
0:1
Первый тайм: 45+'
Иран
FIFA #21
0'
0:1
24' Гол
Гайеди Мехди
38' Желтая карточка
Ву Чун-Минг

Ход матча

24'
0:1
Гайеди Мехди
(Мохаммади Милад)
38'
Ву Чун-Минг
 
Прогнозы 125
Гонконг 8% (10)
X 8.8% (11)
Иран 83.2% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Гонконг
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Япп
Хун
Фай
21
Юэ
Тзе
Нам
3
Гербиг
Оливер
4
Нуньес
Вас
17
Чань
Шиничи
6
Ву
Чун-Минг
8
Тан
Чун
Лок
11
Камарго
Эвертон
16
Чань
Сю-Квань
23
Сунь
Мин
Хим
9
Эллиот
Мэттью
1
Бейранванд
Алиреза
23
Резаэян
Рамин
13
Канаани
Хоссейн
19
Хоссейни
Маджид
5
Мохаммади
Милад
14
Годдос
Саман
15
Чешми
Рузбех
7
Джаханбахш
Алиреза
9
Тареми
Мехди
18
Гайеди
Мехди
26
Моганлу
Шахрияр
Гонконг
Иран

История личных встреч

Гонконг
Иран

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ОМА
4:0
ЧМ2АК2Р
3:1
ЧМ2АК2Р
0:2

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Гонконг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чань Сю-Квань 1 0.5
Камарго Эвертон 0 0
Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайеди Мехди 2 1
Ансарифард Карим 1 0.5
Азмун Сердар 1 0.5
Халилзаде Шоджа 1 0.5
Годдос Саман 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Мохаммади Милад 0 0

Карточки

Гонконг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гербиг Оливер 1 0
Юэ Тзе Нам 1 0
Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канаани Хоссейн 1 0

Результаты матчей

Гонконг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Гонконг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гонконг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ОАЭ - Гонконг 3:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Китай - Гонконг 1:2
Гонконг - Туркменистан 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Бутан - Гонконг 2:0 Гонконг - Бутан 4:0 Гонконг - Бруней 10:0 Камбоджа - Гонконг 1:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Вьетнам - Гонконг 1:0 Малайзия - Гонконг 2:0 Гонконг - Сингапур 1:1 Гонконг - Мьянма 0:0 Гонконг - Мьянма 2:0 Китай - Гонконг 1:0 Южная Корея - Гонконг 3:0 Япония - Гонконг 6:0 Индия - Гонконг 4:0
Иран
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2
Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0 Сенегал - Иран 1:1

Результаты матчей

Гонконг
Иран

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гонконг
Иран

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ОАЭ
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Палестина
 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Гонконг
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ОАЭ
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Палестина
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гонконг
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ОАЭ
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Гонконг
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Палестина
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3
Ирак Хуссейн Аймен 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
ОАЭ Альхаммади Халифа 1
Таджикистан Камолов Амадони 1
Катар Фати Ахмед 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Совсем скоро станет понятно сколько арбитр компенсирует времени к первому тайму, а пока команды будто ждут его решения, никуда не торопятся.
  • 43'
    После двух моментов у разных ворот успокоилась игра, футболисты Ирана владеют мячом в середине поля без особого продвижения вперед.
  • 42'
    Задумчив Галеной, не совсем его устраивает игра в исполнении своих футболистов, но скоро перерыв, можно будет внести корректировки на второй тайм.
  • Офсайд
    41'
    Классная передача пошла на Моганлу с правого фланга. Нападающий пробил в одно касание головой и тут уже Япп Хун Фай вытащил мяч из угла, но было положение вне игры у форварда.
  • 40'
    Гонконг продолжает транжирить свои моменты, в этом всё и отличие между сборными. Иран создает намного меньше, но исполняет свои шансы.
  • Опасный момент
    39'
    Снова Гонконг создают классный момент. Пошла прострельная передача в штрафную Ирана, на мяч вышел голкипер, но Мохаммади срезал снаряд. Через голкипера полетела сфера, но успел Бейранванд отбить мяч с ленточки, после чего с метров 11-ти бил Чань, но снова не попал, как следует по сфере, и она прилетела в руки вратарю.
  • 38'
    Попробовали номинальные гости исполнить стандарт, но мяч с головы игрока Ирана срезался мимо ворот. Слишком далеко улетел снаряд, чтобы считать это за момент.
  • Желтая карточка
    37'
    В грубом подкате сзади сносит Ву футболиста соперника, арбитр сразу достает желтую карточку. Первое предупреждение у нас в матче.
  • 35'
    Джаханбахш бьет метров с 30, снаряд летит в створ ворот, но голкипер не ошибается и первым движением фиксирует мяч. Второй удар в створ от Ирана.
  • 34'
    Показывает Йорн Андерсен, чтобы продолжала его команда играть в такой футбол. Понравился эпизод, созданный его футболистами, одобряет он такое.
  • 33'
    Неплохо разыграли мяч игроки Гонконга, вошли в штрафную зону, началась толкотня там и выкатил Эллиот под удар Чаню, но тот с левой ноги пробил далеко от створа ворот.
  • 32'
    Нарушают правила номинальные хозяева в атаке, попытались футболисты Ирана провести контратаку, но Эллиот сорвал её. Не стал арбитр наказывать игрока желтой карточкой, хотя нарушение тянуло на нее.
  • 31'
    Остается до перерыва около 15 минут, встреча проходит в спокойном ключе, Гонконг контролирует мяч на своей половине поля, а Иран соглашается поиграть вторым номером.
  • 30'
    Пожарят номинальные гости на своей половине поля, ошибки в передачах, но не пользуются игроки Гонконга такими подарками, мяч снова у Ирана.
  • 29'
    Проходит игра в середине поля, чуть успокоились футболисты Ирана, хватило им нескольких минут игры на высоких скоростях, чтобы выйти вперед.
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    • 27'
      Перестали номинальные хозяева доставлять мяч на половину поля соперника, проигрывают футболисты верховую борьбу, стоило Ирану взвинтить темп, так пропала игра у Гонконга.
    • 26'
      Резаэян вошел в штрафную по правому флангу и попробовал пробить в ближний угол, но мяч полетел мимо ворот, еще один подход от Ирана.
    • 25'
      Сказался класс Ирана, создали они за пару минут два классных момента, один из которых закончился взятием ворот, а Гонконг свои шансы не смог реализовать.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!! ГАЙЕДИ! Мохаммади прорвался по левому флангу и отдал передачу в центр на Гайеди, который вошел в штрафную и пробил в дальний угол. Скажем, что не совсем сильно летел снаряд,но Япп Хун Фай не смог справиться с ударом!
    • 23'
      Начинают взвинчивать скорости номинальные гости, становится трудно Гонконгу, пока что коллектив терпит, но это только первый тайм.
    • Штанга
      22'
      Что за момент был у Ирана. Прострел с правого фланга дошел до Моганлу и форвард в падении в борьбе с защитником бил головой в пустой угол, но попал в штангу!
    • 20'
      Практически половина первого тайма подошла к концу, а Иран не показал свою мощь, нет у команды моментов от слова совсем, надо что-то менять коллективу.
    • 19'
      Очень огорчен тренер сборной Гонконга, что не использовала его команда такие шансы, не может найти себе место специалист, присел он на скамейку.
    • 18'
      По стартовым минутам можно отметить очень активную игру Гонконга. Должна была сборная выходить вперед, но в завершающей стадии сказалось исполнительское мастерство.
    • 17'
      Небольшое повреждение у Эллиота. Оказывают ему помощь врачи, скорее всего в том моменте получил небольшую травму игрок, но вроде бы с ним всё нормально.
    • Опасный момент
      16'
      Должен был открывать счет Эллиот, получил он мяч от партнера, вошел в штрафную, обыграл голкипера и пробил по пустым воротам мимо, правда стоит отметить, что успели отскочить защитники на линию ворот, но при точном ударе не смогли бы они помочь.
    • 15'
      Создают полумомент номинальные гости. Пошла подача с левого фланга атаки в штрафную, но Гайеди немного не рассчитал и мяч опустился на сетку ворот.
    • 13'
      Болельщики создают классную шумовую поддержку, не всегда даже в матчах топовых лиг так активно проявляют себя трибуны, а здесь прям загляденье.
    • 12'
      Наконец-то начинают приходить в себя футболисты Ирана. Всё больше мы видим их на чужой половине поля, правда до моментов пока не доходит.
    • 11'
      А теперь с правого фланга сместился ближе к центру Камарго и пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой, но голкипер видел момент удара и всё контролировал.
    • 10'
      Используют номинальные хозяева высокий прессинг, пока что Иран не может приспособиться к такому футболу, мало что у них получается, а Гонконг выглядит интереснее.
    • 9'
      Первый удар по воротам Ирана. Эллиот двинул из-за пределов штрафной, мяч достаточно плотно полетел в дальний угол, но Бейранванд не подвел своих партнеров.
    • 8'
      Достойно на первых минутах действуют игроки Гонконга, всё-таки от них мало чего ждут специалисты в конкретном матче, к тому же последние три встречи Гонконг проиграл.
    • 6'
      Попытались номинальные хозяева выйти на чужую половину поля, но мяч был быстро потерян, снова под контроль сферу берут футболисты Ирана.
    • 5'
      Обе команды используют схему игры с одним чистым форвардом. Если у Гонконга эта роль отведена Эллиоту, то у Ирана - Моганлу.
    • 4'
      Тотальное преимущество по владению мячом у Ирана, около 70 процентов по первым минутам, ну этого и стоило ожидать, именно номинальные гости являются фаворитом встречи.
    • 3'
      Очень много болельщиков на трибунах, все-таки вызывает этот турнир большой интерес среди местных жителей, отметим, что Иран играет в белом комплекте формы, а Гонконг в красном.
    • 2'
      Начало игры остается за сборной Ирана, активнее они действуют на первых минутах. Сразу же заработали штрафной на чужой половине поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартует первый тайм!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В матче второго тура Кубка Азии на стадионе "Халифа Интернейшнл" встречаются сборные Гонконга и Ирана. Команды представляют группу С. В первом туре Кубка Азии Иран обыграл Палестину со счетом 4:1, а Гонконг уступил ОАЭ - 1:3. Если сборная Ирана сегодня выиграет, то обеспечит себе выход из группы. Стоит отметить, что история противостояний насчитывает шесть матчей между странами, и все игры остались за Ираном. Так что Гонконгу необходимо творить историю, чтобы разжиться очками в сегодняшней встрече. Вместе с вами за ходом матча будет следить Колесников Александр. Ждём результативного футбола!
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 125
    Гонконг 8% (10)
    X 8.8% (11)
    Иран 83.2% (104)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гонконг
    Ничья
    Иран
    41.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гонконг 0:1 Иран онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гонконг 0:1 Иран

    Исход игры
    Гонконг
    8% (10)
    Ничья
    8.8% (11)
    Иран
    83.2% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.31% (63)
    Меньше
    45.69% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    28.45% (33)
    Нет
    71.55% (83)
    Популярный счёт
    0:2 Иран
    28.8% (36)
    0:3 Иран
    21.6% (27)
    0:1 Иран
    7.2% (9)
    1:2 Иран
    7.2% (9)
    1:3 Иран
    5.6% (7)
    0:4 Иран
    4% (5)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    1:4 Иран
    3.2% (4)
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