Тур: 2. Стадион: Халифа Интернейшнл.
Ход матча
24'
0:1
38'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Юэ
Тзе
Нам
17
Чань
Шиничи
23
Сунь
Мин
Хим
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Юэ Тзе НамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Чань ШиничиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сунь Мин ХимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Це Ка ВинВратарь
-
18 Ын ВайхимВратарь
- Защитник
-
2 Це ШонЗащитник
-
13 Ли Нгаи ХоиЗащитник
-
10 Вон ВайПолузащитник
-
15 Чан Хей ИньПолузащитник
-
22 Ю Джой ИньПолузащитник
-
12 Лам Хин ТингПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пун Хин ПуйНападающий
-
Главный тренер: Йорн Андерсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
15 Чешми РузбехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гайеди МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Фаллах СаманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Азмун СердарНападающий
-
17 Голизаде АлиНападающий
-
11 Асади РезаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галеной Амир
История личных встреч
Гонконг
Иран
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
3.5
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
38
90
Бомбардиры внутри турнира
Гонконг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чань Сю-Квань
|1
|0.5
|Камарго Эвертон
|0
|0
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гайеди Мехди
|2
|1
|Ансарифард Карим
|1
|0.5
|Азмун Сердар
|1
|0.5
|Халилзаде Шоджа
|1
|0.5
|Годдос Саман
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Карточки
Гонконг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гербиг Оливер
|1
|0
|Юэ Тзе Нам
|1
|0
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канаани Хоссейн
|1
|0
Результаты матчей
Гонконг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Гонконг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гонконг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ОАЭ - Гонконг 3:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Китай - Гонконг 1:2
Гонконг - Туркменистан 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Бутан - Гонконг 2:0 Гонконг - Бутан 4:0 Гонконг - Бруней 10:0 Камбоджа - Гонконг 1:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Вьетнам - Гонконг 1:0 Малайзия - Гонконг 2:0 Гонконг - Сингапур 1:1 Гонконг - Мьянма 0:0 Гонконг - Мьянма 2:0 Китай - Гонконг 1:0 Южная Корея - Гонконг 3:0 Япония - Гонконг 6:0 Индия - Гонконг 4:0
Иран
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2
Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0 Сенегал - Иран 1:1
Результаты матчей
Гонконг
Иран
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Гонконг
Иран
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
Группа C
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Катар
|Афиф Акрам
|3
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|3
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Австралия
|Ирвайн Джексон
|2
|Иордания
|Аль-Марди Махмуд
|2
|Вьетнам
|Ле Фам Тхань Лонг
|1 1
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|2
|ОАЭ
|Альхаммади Халифа
|1
|Таджикистан
|Камолов Амадони
|1
|Катар
|Фати Ахмед
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гонконг 0:1 Иран
Исход игры
Гонконг
8% (10)
Ничья
8.8% (11)
Иран
83.2% (104)
Тотал 2.5
Больше
54.31% (63)
Меньше
45.69% (53)
Обе команды забьют
Да
28.45% (33)
Нет
71.55% (83)
Популярный счёт
0:2 Иран
28.8% (36)
0:3 Иран
21.6% (27)
0:1 Иран
7.2% (9)
1:2 Иран
7.2% (9)
1:3 Иран
5.6% (7)
0:4 Иран
4% (5)
1:1 Ничья
4% (5)
1:4 Иран
3.2% (4)
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