Попробовали номинальные гости исполнить стандарт, но мяч с головы игрока Ирана срезался мимо ворот. Слишком далеко улетел снаряд, чтобы считать это за момент.

Снова Гонконг создают классный момент. Пошла прострельная передача в штрафную Ирана, на мяч вышел голкипер, но Мохаммади срезал снаряд. Через голкипера полетела сфера, но успел Бейранванд отбить мяч с ленточки, после чего с метров 11-ти бил Чань, но снова не попал, как следует по сфере, и она прилетела в руки вратарю.

Гонконг продолжает транжирить свои моменты, в этом всё и отличие между сборными. Иран создает намного меньше, но исполняет свои шансы.

Классная передача пошла на Моганлу с правого фланга. Нападающий пробил в одно касание головой и тут уже Япп Хун Фай вытащил мяч из угла, но было положение вне игры у форварда.

Задумчив Галеной, не совсем его устраивает игра в исполнении своих футболистов, но скоро перерыв, можно будет внести корректировки на второй тайм.

После двух моментов у разных ворот успокоилась игра, футболисты Ирана владеют мячом в середине поля без особого продвижения вперед.

Совсем скоро станет понятно сколько арбитр компенсирует времени к первому тайму, а пока команды будто ждут его решения, никуда не торопятся.

Проходит игра в середине поля, чуть успокоились футболисты Ирана, хватило им нескольких минут игры на высоких скоростях, чтобы выйти вперед.

Пожарят номинальные гости на своей половине поля, ошибки в передачах, но не пользуются игроки Гонконга такими подарками, мяч снова у Ирана.

Остается до перерыва около 15 минут, встреча проходит в спокойном ключе, Гонконг контролирует мяч на своей половине поля, а Иран соглашается поиграть вторым номером.

Нарушают правила номинальные хозяева в атаке, попытались футболисты Ирана провести контратаку, но Эллиот сорвал её. Не стал арбитр наказывать игрока желтой карточкой, хотя нарушение тянуло на нее.

Неплохо разыграли мяч игроки Гонконга, вошли в штрафную зону, началась толкотня там и выкатил Эллиот под удар Чаню, но тот с левой ноги пробил далеко от створа ворот.

Показывает Йорн Андерсен, чтобы продолжала его команда играть в такой футбол. Понравился эпизод, созданный его футболистами, одобряет он такое.

Джаханбахш бьет метров с 30, снаряд летит в створ ворот, но голкипер не ошибается и первым движением фиксирует мяч. Второй удар в створ от Ирана.

В грубом подкате сзади сносит Ву футболиста соперника, арбитр сразу достает желтую карточку. Первое предупреждение у нас в матче.

27' Перестали номинальные хозяева доставлять мяч на половину поля соперника, проигрывают футболисты верховую борьбу, стоило Ирану взвинтить темп, так пропала игра у Гонконга.

26' Резаэян вошел в штрафную по правому флангу и попробовал пробить в ближний угол, но мяч полетел мимо ворот, еще один подход от Ирана.

25' Сказался класс Ирана, создали они за пару минут два классных момента, один из которых закончился взятием ворот, а Гонконг свои шансы не смог реализовать.

24' ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!! ГАЙЕДИ! Мохаммади прорвался по левому флангу и отдал передачу в центр на Гайеди, который вошел в штрафную и пробил в дальний угол. Скажем, что не совсем сильно летел снаряд,но Япп Хун Фай не смог справиться с ударом!

23' Начинают взвинчивать скорости номинальные гости, становится трудно Гонконгу, пока что коллектив терпит, но это только первый тайм.

22' Что за момент был у Ирана. Прострел с правого фланга дошел до Моганлу и форвард в падении в борьбе с защитником бил головой в пустой угол, но попал в штангу!

20' Практически половина первого тайма подошла к концу, а Иран не показал свою мощь, нет у команды моментов от слова совсем, надо что-то менять коллективу.

19' Очень огорчен тренер сборной Гонконга, что не использовала его команда такие шансы, не может найти себе место специалист, присел он на скамейку.

18' По стартовым минутам можно отметить очень активную игру Гонконга. Должна была сборная выходить вперед, но в завершающей стадии сказалось исполнительское мастерство.