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Тур: 2. Стадион: .
Гонконг
FIFA #150
 
Позже
Иран
FIFA #21
Прогнозы 49
Гонконг 8.2% (4)
X 14.3% (7)
Иран 77.6% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гонконг
Ничья
Иран
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Гонконг
Иран

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ОМА
4:0
ЧМ2АК2Р
3:1
ЧМ2АК2Р
0:2

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Гонконг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чань Сю-Квань 1 1
Камарго Эвертон 0 0
Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ансарифард Карим 1 1
Азмун Сердар 1 1
Гайеди Мехди 1 1
Халилзаде Шоджа 1 1
Годдос Саман 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0

Карточки

Гонконг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гербиг Оливер 1 0
Юэ Тзе Нам 1 0
Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канаани Хоссейн 1 0

Результаты матчей

Гонконг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Гонконг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гонконг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ОАЭ - Гонконг 3:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Китай - Гонконг 1:2
Гонконг - Туркменистан 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Бутан - Гонконг 2:0 Гонконг - Бутан 4:0 Гонконг - Бруней 10:0 Камбоджа - Гонконг 1:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Вьетнам - Гонконг 1:0 Малайзия - Гонконг 2:0 Гонконг - Сингапур 1:1 Гонконг - Мьянма 0:0 Гонконг - Мьянма 2:0 Китай - Гонконг 1:0 Южная Корея - Гонконг 3:0 Япония - Гонконг 6:0 Индия - Гонконг 4:0
Иран
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2
Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0 Сенегал - Иран 1:1

Результаты матчей

Гонконг
Иран

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гонконг
Иран

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ОАЭ
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Гонконг
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Палестина
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ОАЭ
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Палестина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гонконг
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОАЭ
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Иран
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гонконг
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Палестина
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Катар Афиф Акрам 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Таиланд Джайдед Супачай 2
Южная Корея Кан-Ин Ли 2
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Хын Мин Сон 1
Катар Алаэльдин Ахмед 1
Таджикистан Умарбаев Парвизджон 1
Ливан Хайдар Мохамад 1
Китай Шангуань Ван 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гонконг - Иран от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2024, осталось 2 дня 7 часов 41 минуту.



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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 49
    Гонконг 8.2% (4)
    X 14.3% (7)
    Иран 77.6% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гонконг
    Ничья
    Иран
    44.00
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    7.60
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    Прогнозы на матч Гонконг - Иран

    Исход игры
    Гонконг
    8.2% (4)
    Ничья
    14.3% (7)
    Иран
    77.6% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (21)
    Меньше
    56.25% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (16)
    Нет
    66.67% (32)
    Популярный счёт
    0:2 Иран
    28.6% (14)
    0:3 Иран
    16.3% (8)
    0:1 Иран
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    1:2 Иран
    8.2% (4)
    1:3 Иран
    6.1% (3)
    1:0 Гонконг
    4.1% (2)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
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