Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Команда Эксельсиор играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Хорошую попытку сделал Загре Артур . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Ольссон Симон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Эксельсиор

39' Сахрауи Осам не смог попасть в створ ударом издали

38' Удар от ворот произведет Херенвен

37' Пэрротт Трой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Oliver Braude ослабляет давление, выбив мяч.

33' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Херенвен

29' Кензо Гудмийн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' ШТАНГА! Пробил головой Науйокс Ноа прямо в каркас ворот!

29' ШТАНГА! Пробил головой Науйокс Ноа прямо в каркас ворот!

29' Хореман Сибе из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

28' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Брауэрс Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Тахири Анас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Халл Дензел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Г О О О О Л - Пэрротт Трой забивает ударом с левой ноги!

24' Волемарк Патрик плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

24' Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Кензо Гудмийн выиграл воздушное противоборство у Волемарк Патрик

23' Удар от ворот произведет Херенвен

23' Лампру Лазарос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

22' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Хайе Том тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

20' Удар от ворот произведет Эксельсиор

19' Команда Эксельсиор забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Кензо Гудмийн сделал ключевой пас для гола!

18' Пэрротт Трой из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Халл Дензел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Эксельсиор

14' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

13' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

13' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Oliver Braude выиграл воздушное противоборство у Хореман Сибе

10' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Эксельсиор

9' Волемарк Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Херенвен начинает с центра поля

1' Судья начинает матч