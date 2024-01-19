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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Эксельсиор
2:0
Второй тайм: 54'
Херенвен
0'
1:0
18' Гол
Дриауех Каухайб
22' Желтая карточка
Хайе Том
2:0
24' Гол
Пэрротт Трой
34' Желтая карточка
Лампру Лазарос

Ход матча

18'
Дриауех Каухайб
(Пэрротт Трой)
1:0
22'
 
Хайе Том
24'
Пэрротт Трой
2:0
34'
Лампру Лазарос
 
40'
 
Ван Амерсфоорт Пелле
Тахири Анас
40'
 
Нуннели Че
Волемарк Патрик

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 185 Количество передач 294
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эксельсиор
Ничья
Херенвен
3.25
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2.28
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Все Коэффициенты
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
4
Эль-Яакуби
Редуан
12
Загре
Артур
10
Гаудмейн
Кензо
33
Бас
Юлиан
14
Дриауех
Каухайб
15
Науйокс
Ноа
7
Лампру
Лазарос
9
Пэрротт
Трой
44
Нопперт
Андрис
2
Халл
Дензел
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
45
Брауде
Оливер
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
24
Волемарк
Патрик
20
Сахрауи
Осам
19
Ольссон
Симон
28
Брауэрс
Люк
Эксельсиор
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
Херенвен

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

22 матча

27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

Э
0:3
Э
0:0
ТМК
1:1
Э
0:1
ТМК
3:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
0:1
К
1:2
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
4:2
Э
0:5
Э
2:3
ТМС
1:2
Э
0:2
ПЛ
5:0

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.4
1.17

Среднее время на гол

64
77

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.83
1.8

Среднее время на гол

49
50

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.64
1.45

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

55
61

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 6 0.33
Аграфиотис Николас 5 0.28
Дриауех Каухайб 4 0.22
Удденес Оскар 3 0.17
Лампру Лазарос 2 0.11
Бас Юлиан 2 0.11
Хореман Сибе 1 0.06
Загре Артур 1 0.06
Оморова Ричи 1 0.06
Сандра Сиссе 1 0.06
Ньивпорт Свен 1 0.06
Виделль Каспер 1 0.06
Санчес-Фернандес Деренсили 1 0.06
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 4 0.22
Николаеску Йон 4 0.22
Брауэрс Люк 3 0.17
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0.17
Бохневич Павел 2 0.11
Хайе Том 2 (2) 0.11
Тахири Анас 2 (2) 0.11
Ольссон Симон 1 0.06
Нуннели Че 1 0.06
Волемарк Патрик 1 0.06
Ван Бик Свен 1 0.06
Карлсбакк Даниэль 1 0.06
Уэбстер Чарли 1 0.06
Кёлерт Матс 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 1
Лампру Лазарос 3 1
Бас Юлиан 4 0
Хореман Сибе 3 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Дриауех Каухайб 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Ньивпорт Свен 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 3 1
Кёлерт Матс 4 0
Волемарк Патрик 3 0
Ван Амерсфоорт Пелле 2 0
Ольссон Симон 2 0
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Тахири Анас 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Брауде Оливер 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Херенвен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

10
6
Эксельсиор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Херенвен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

10
13
Эксельсиор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Херенвен
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

20
19

Голы по времени матча

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
4
33%
5
45%
76-90

Пропущено

15
22
2 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
20%
2
9%
46-60
7
47%
6
27%
61-75
3
20%
4
18%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
20%
3
20%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
5
33%
61-75
4
27%
1
7%
76-90

Пропущено

21
10
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
3
14%
3
30%
31-45
7
33%
3
30%
46-60
4
19%
1
10%
61-75
4
19%
1
10%
76-90

Забито

27
26
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
3
11%
4
15%
1-15
4
15%
5
19%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
5
19%
6
23%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90

Пропущено

36
32
8 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
2
6%
3
9%
1-15
3
8%
6
19%
16-30
3
8%
6
19%
31-45
10
28%
5
16%
46-60
11
31%
7
22%
61-75
7
19%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1
Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2
Херенвен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2
ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1

Результаты матчей

Эксельсиор
Херенвен

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

3:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:2
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
4
10
7
1.5
8
9
2
15
2.5
5
12
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 17 0 0 59 - 7 51
2.
Фейеноорд
 Заявка 17 12 3 2 53 - 16 39
3.
Твенте
 Заявка 17 11 4 2 36 - 20 37
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 10 3 4 37 - 18 33
5.
Аякс
 Заявка 17 8 4 5 41 - 37 28
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 7 4 6 24 - 22 25
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 5 7 5 35 - 31 22
9.
Херенвен
 0:2 Заявка 18 6 2 10 26 - 34 20
10.
Эксельсиор
 2:0 Заявка 18 4 8 6 30 - 35 20
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 5 4 8 17 - 30 19
13.
Алмере Сити
 Заявка 17 5 4 8 19 - 34 19
14.
Хераклес
 Заявка 17 5 3 9 22 - 40 18
15.
Утрехт
 Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
16.
Валвейк
 Заявка 17 4 2 11 18 - 33 14
17.
Витесс
 Заявка 17 3 3 11 12 - 37 12
18.
Волендам
 Заявка 17 3 2 12 18 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 5 27
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
6.
Аякс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 5 1 3 22 - 12 16
8.
Херенвен
 0:2 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Эксельсиор
 2:0 Заявка 9 2 5 2 14 - 15 11
11.
Хераклес
 Заявка 8 3 1 4 10 - 19 10
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
15.
Волендам
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
16.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
17.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 30 - 2 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4.
Твенте
 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
Аякс
 Заявка 9 3 3 3 21 - 23 12
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
8.
Утрехт
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Алмере Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 17 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 4 2 15 - 16 10
11.
Эксельсиор
 2:0 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
12.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
13.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
15.
Херенвен
 0:2 Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
16.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
17.
Волендам
 Заявка 9 1 1 7 10 - 24 4
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 15 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 11 (4)
Аякс Бробби Брайан 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 48'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Виделль Каспер из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Загре Артур из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эксельсиор
    Ничья
    Херенвен
    3.25
    Реклама, pari.ru
    8.60
    Реклама, betcity.ru
    2.28
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