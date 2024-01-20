  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Нюрнберг
3:0
Второй тайм: 79'
Ганза
0'
1:0
15' Гол
Can Uzun
2:0
36' Гол
Can Uzun
3:0
51' Гол
Кастроп Йенс

Ход матча

15'
Can Uzun
(Браун Натаниэль)
1:0
36'
Can Uzun
2:0
51'
Кастроп Йенс
3:0
64'
 
Переа Хуан
Ингельссон Сванте
64'
 
Шумахер Кевин
Рейн Симон
64'
 
Dennis Dressel
Кинсомби Кристиан
70'
Хаяси Даити
Андерссон Себастьян
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
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Нюрнберг
Ничья
Ганза
3.85
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Клаус
Карл
22
Валентини
Энрико
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
42
Can
Uzun
14
Голлер
Беньямин
20
Андерссон
Себастьян
11
Окунуки
Кандзи
23
Кёрбер
Нильс
7
Найдхарт
Нико
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
26
Бахманн
Яник
8
Рейн
Симон
28
Сингх
Сарприт
27
Кинсомби
Кристиан
9
Прёгер
Кай
14
Ингельссон
Сванте
Нюрнберг
4-3-3
Ганза
4-2-2-2

История личных встреч

Нюрнберг
Ганза

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

К
3:2
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
1:0
К
2:2
Б2
0:0
Б2
4:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 8 (2) 0.44
Шлаймер Лукас 3 0.17
Окунуки Кандзи 3 0.17
Кастроп Йенс 3 0.17
Хандверкер Тим 2 (1) 0.11
Голлер Беньямин 2 0.11
Хаяси Даити 2 0.11
Гиамера Ян 1 0.06
Лохкемпер Феликс 1 0.06
Флик Флориан 1 0.06
Браун Натаниэль 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.17
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.17
Ван дер Верфф Яспер 2 0.11
Россбах Дамиан 1 0.06
Фролинг Нильс 1 0.06
Dennis Dressel 1 0.06
Штраус Джон-Патрик 1 0.06
Прёгер Кай 1 0.06
Кинсомби Кристиан 1 0.06
Brumado Junior 1 0.06
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Шумахер Кевин 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 8 1
Хорн Яннес 5 0
Матения Кристиан 3 1
Маркес Иван 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Гиамера Ян 3 0
Флик Флориан 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Дели Матс Мёллер 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Окунуки Кандзи 2 0
Голлер Беньямин 2 0
Хаяси Даити 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Думан Тайлан 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 6 0
Россипаль Александер 5 0
Россбах Дамиан 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Прёгер Кай 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Кольке Маркус 1 1
Брумадо Жуниор 1 1
Хюсинг Оливер 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Dennis Dressel 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Бахманн Яник 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ганза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
4
Нюрнберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ганза
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

11
5
Нюрнберг
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Ганза
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

17
17

Упущенные победы

15
9

Голы по времени матча

Забито

9
7
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
20%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
4
27%
4
29%
76-90

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
6
43%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
11%
1
7%
1-15
4
21%
4
27%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
37%
3
20%
76-90

Забито

23
16
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
1
4%
1
6%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
7
30%
4
25%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
6
26%
4
25%
76-90

Пропущено

34
29
15 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
5
15%
3
10%
1-15
5
15%
6
21%
16-30
5
15%
5
17%
31-45
5
15%
5
17%
46-60
3
9%
3
10%
61-75
11
32%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1
Ганза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0
Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1

Результаты матчей

Нюрнберг
Ганза

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
3
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
5
1.5
3
5
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
6
11
3
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 2:0 18 9 9 0 33 - 15 36
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Нюрнберг
 3:0 18 8 3 7 27 - 33 27
8.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
9.
Эльвeрсберг
 2:2 18 7 4 7 28 - 31 25
10.
Ганновер 96
 2:2 18 6 7 5 32 - 25 25
11.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
12.
Веен Висбаден
 17 6 4 7 19 - 22 22
13.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
14.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
15.
Кайзерслаутерн
 0:2 18 5 3 10 28 - 38 18
16.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
17.
Ганза
 0:3 18 5 2 11 17 - 31 17
18.
Оснабрюк
 18 1 6 11 16 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 2:0 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
5.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
6.
Ганновер 96
 2:2 8 4 3 1 19 - 8 15
7.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
8.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
9.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
10.
Нюрнберг
 3:0 9 4 2 3 13 - 14 14
11.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
12.
Кайзерслаутерн
 0:2 9 4 1 4 17 - 17 13
13.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
14.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
15.
Эльвeрсберг
 2:2 9 3 2 4 13 - 15 11
16.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
17.
Ганза
 0:3 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 2:0 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 2:2 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 3:0 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Ганновер 96
 2:2 10 2 4 4 13 - 17 10
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Ганза
 0:3 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 0:2 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 9 (8)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Г О О О О Л - Can Uzun бьет в цель!
  • 15'
    Браун Натаниэль сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Can Uzun бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Ганза
3.85
3.65
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