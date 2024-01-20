Тур: 18. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
Ход матча
15'
1:0
36'
2:0
51'
3:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Can UzunПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Ельч ФиннЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Основной состав
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Ланг ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Нюрнберг
Ганза
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|8 (2)
|0.44
|Шлаймер Лукас
|3
|0.17
|Окунуки Кандзи
|3
|0.17
|Кастроп Йенс
|3
|0.17
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.11
|Голлер Беньямин
|2
|0.11
|Хаяси Даити
|2
|0.11
|Гиамера Ян
|1
|0.06
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.06
|Флик Флориан
|1
|0.06
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.17
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.17
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.11
|Россбах Дамиан
|1
|0.06
|Фролинг Нильс
|1
|0.06
|Dennis Dressel
|1
|0.06
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.06
|Прёгер Кай
|1
|0.06
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.06
|Brumado Junior
|1
|0.06
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|8
|1
|Хорн Яннес
|5
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Маркес Иван
|3
|1
|Браун Натаниэль
|4
|0
|Гиамера Ян
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Окунуки Кандзи
|2
|0
|Голлер Беньямин
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|6
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Прёгер Кай
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Кольке Маркус
|1
|1
|Брумадо Жуниор
|1
|1
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Dennis Dressel
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ганза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
4
Нюрнберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ганза
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
11
5
Нюрнберг
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Ганза
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
17
Упущенные победы
15
9
Голы по времени матча
Забито
9
7
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
20%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
4
27%
4
29%
76-90
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
6
43%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
11%
1
7%
1-15
4
21%
4
27%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
37%
3
20%
76-90
Забито
23
16
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
1
4%
1
6%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
7
30%
4
25%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
6
26%
4
25%
76-90
Пропущено
34
29
15 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
5
15%
3
10%
1-15
5
15%
6
21%
16-30
5
15%
5
17%
31-45
5
15%
5
17%
46-60
3
9%
3
10%
61-75
11
32%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1
Ганза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0
Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1
Результаты матчей
Нюрнберг
Ганза
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
35
36
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
44
45
35
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
116
710
611
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|18
|9
|9
|0
|33 - 15
|36
|2.
|18
|11
|2
|5
|34 - 25
|35
|3.
|17
|9
|4
|4
|33 - 22
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|37 - 21
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|27 - 20
|29
|6.
|17
|8
|3
|6
|28 - 28
|27
|7.
|3:0
|18
|8
|3
|7
|27 - 33
|27
|8.
|17
|7
|4
|6
|33 - 26
|25
|9.
|2:2
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|10.
|2:2
|18
|6
|7
|5
|32 - 25
|25
|11.
|18
|6
|6
|6
|32 - 31
|24
|12.
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|13.
|17
|6
|2
|9
|31 - 35
|20
|14.
|17
|5
|5
|7
|30 - 28
|20
|15.
|0:2
|18
|5
|3
|10
|28 - 38
|18
|16.
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|17.
|0:3
|18
|5
|2
|11
|17 - 31
|17
|18.
|18
|1
|6
|11
|16 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|2:0
|10
|5
|5
|0
|20 - 7
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|20 - 18
|16
|6.
|2:2
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|19 - 7
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|9.
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|10.
|3:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|11.
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|12.
|0:2
|9
|4
|1
|4
|17 - 17
|13
|13.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|14.
|8
|3
|2
|3
|18 - 15
|11
|15.
|2:2
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|17.
|0:3
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|18.
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|20 - 6
|16
|3.
|2:0
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|4.
|2:2
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|6.
|3:0
|9
|4
|1
|4
|14 - 19
|13
|7.
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|10.
|2:2
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|8 - 13
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|13.
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|14.
|0:3
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|16.
|9
|2
|0
|7
|7 - 17
|6
|17.
|0:2
|9
|1
|2
|6
|11 - 21
|5
|18.
|9
|0
|3
|6
|6 - 24
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|9 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (6)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4