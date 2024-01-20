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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 27763
Нюрнберг
3:0
Конец матча
Ганза
0'
1:0
15' Гол
Can Uzun
2:0
36' Гол
Can Uzun
3:0
51' Гол
Кастроп Йенс
90'+4

Ход матча

15'
Can Uzun
(Браун Натаниэль)
1:0
36'
Can Uzun
2:0
51'
Кастроп Йенс
(Флик Флориан)
3:0
64'
 
Переа Хуан
Ингельссон Сванте
64'
 
Шумахер Кевин
Кинсомби Кристиан
65'
 
Dennis Dressel
Рейн Симон
70'
Хаяси Даити
Андерссон Себастьян
 
79'
Шлаймер Лукас
Can Uzun
 
81'
 
Фролинг Нильс
Сингх Сарприт
81'
 
Ланг Яннис
Найдхарт Нико
84'
Гайс Йоханнес
Кастроп Йенс
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 335 Количество передач 485
  • 46 Владение мячом, % 54
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Клаус
Карл
22
Валентини
Энрико
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
42
Can
Uzun
14
Голлер
Беньямин
20
Андерссон
Себастьян
11
Окунуки
Кандзи
23
Кёрбер
Нильс
7
Найдхарт
Нико
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
26
Бахманн
Яник
8
Рейн
Симон
28
Сингх
Сарприт
27
Кинсомби
Кристиан
9
Прёгер
Кай
14
Ингельссон
Сванте
Нюрнберг
4-3-3
Ганза
4-2-2-2

История личных встреч

Нюрнберг
Ганза

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

К
3:2
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
1:0
К
2:2
Б2
0:0
Б2
4:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 8 (2) 0.44
Шлаймер Лукас 3 0.17
Окунуки Кандзи 3 0.17
Кастроп Йенс 3 0.17
Хандверкер Тим 2 (1) 0.11
Голлер Беньямин 2 0.11
Хаяси Даити 2 0.11
Гиамера Ян 1 0.06
Лохкемпер Феликс 1 0.06
Флик Флориан 1 0.06
Браун Натаниэль 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.17
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.17
Ван дер Верфф Яспер 2 0.11
Россбах Дамиан 1 0.06
Фролинг Нильс 1 0.06
Dennis Dressel 1 0.06
Штраус Джон-Патрик 1 0.06
Прёгер Кай 1 0.06
Кинсомби Кристиан 1 0.06
Brumado Junior 1 0.06
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Шумахер Кевин 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 8 1
Хорн Яннес 5 0
Матения Кристиан 3 1
Маркес Иван 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Гиамера Ян 3 0
Флик Флориан 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Дели Матс Мёллер 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Окунуки Кандзи 2 0
Голлер Беньямин 2 0
Хаяси Даити 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Думан Тайлан 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 6 0
Россипаль Александер 5 0
Россбах Дамиан 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Прёгер Кай 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Кольке Маркус 1 1
Брумадо Жуниор 1 1
Хюсинг Оливер 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Dennis Dressel 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Бахманн Яник 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ганза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
4
Нюрнберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ганза
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

11
5
Нюрнберг
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Ганза
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
17

Упущенные победы

15
9

Голы по времени матча

Забито

12
7
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
20%
3
18%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
4
27%
4
24%
76-90

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
6
43%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
11%
1
7%
1-15
4
21%
4
27%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
37%
3
20%
76-90

Забито

26
16
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
2
8%
1
6%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
8
31%
4
25%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
6
23%
4
25%
76-90

Пропущено

34
32
15 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
5
15%
4
13%
1-15
5
15%
6
19%
16-30
5
15%
6
19%
31-45
5
15%
6
19%
46-60
3
9%
3
9%
61-75
11
32%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1
Ганза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0
Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1

Результаты матчей

Нюрнберг
Ганза

Точный счет

0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
7
8
10
1.5
6
12
4
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 18 9 9 0 33 - 15 36
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Нюрнберг
 18 8 3 7 27 - 33 27
8.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
9.
Эльвeрсберг
 18 7 4 7 28 - 31 25
10.
Ганновер 96
 18 6 7 5 32 - 25 25
11.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
12.
Веен Висбаден
 17 6 4 7 19 - 22 22
13.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
14.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
15.
Кайзерслаутерн
 18 5 3 10 28 - 38 18
16.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
17.
Ганза
 18 5 2 11 17 - 31 17
18.
Оснабрюк
 18 1 6 11 16 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
5.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
6.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
7.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
8.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
9.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
10.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
11.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
12.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
13.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
14.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
15.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
16.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
17.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 9 (8)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Г О О О О Л - Can Uzun бьет в цель!
  • 15'
    Браун Натаниэль сделал результативную передачу.
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    • 15'
      Г О О О О Л - Can Uzun бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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