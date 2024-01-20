Тур: 18. Стадион: Ursapharm-Arena.
2:2
Второй тайм: 77'
0'
0:1
8' ГолNicolo Tresoldi
1:1
57' ГолJannik Rochelt
2:1
60' ГолЯкель Фредерик
69' Желтая карточкаPaul Stock
2:2
69' ГолNicolo Tresoldi
Ход матча
8'
0:1
57'
1:1
60'
2:1
69'
69'
2:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
21
Paul
Stock
17
Ваннер
Пауль
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Antonio Foti
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эльвeрсберг
Ганновер 96
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|5
|0.28
|Jannik Rochelt
|4
|0.22
|Paul Stock
|3
|0.17
|Фагир Вахид
|3
|0.17
|Ваннер Пауль
|2
|0.11
|Maurice Neubauer
|2
|0.11
|Manuel Feil
|2
|0.11
|Якобсен Торе
|2 (1)
|0.11
|Semih Sahin
|1
|0.06
|Сикингер Карло
|1
|0.06
|Якель Фредерик
|1
|0.06
|Коррейя Марсель
|1
|0.06
|Боямба Джозеф
|1
|0.06
|Robin Fellhauer
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|8 (6)
|0.44
|Нильсен Ховард
|5
|0.28
|Nicolo Tresoldi
|4
|0.22
|Кён Деррик
|3
|0.17
|Хальстенберг Марсель
|3 (2)
|0.17
|Фогльзаммер Андреас
|3
|0.17
|Enzo Leopold
|2
|0.11
|Шауб Луис
|1
|0.06
|Нойман Фил
|1
|0.06
|Кунце Фабиан
|1
|0.06
|Муроя Сэй
|1
|0.06
|Дем Янник
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|7
|0
|Якобсен Торе
|5
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Вандермерш Юго
|3
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Maurice Neubauer
|2
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Нильсен Ховард
|1
|1
|Кристиансен Макс
|1
|1
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ганновер 96
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
6
Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
10
20
Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Ганновер 96
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
12
26
Голы по времени матча
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
5
42%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
17%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
5
38%
5
36%
76-90
Забито
15
20
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
3
20%
4
20%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
3
20%
6
30%
61-75
2
13%
4
20%
76-90
Пропущено
16
7
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
2
29%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
5
31%
1
14%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Забито
26
32
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
5
19%
6
19%
1-15
5
19%
6
19%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
6
23%
5
16%
46-60
3
12%
6
19%
61-75
3
12%
6
19%
76-90
Пропущено
29
21
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
17%
0
0%
1-15
5
17%
4
19%
16-30
5
17%
5
24%
31-45
2
7%
4
19%
46-60
6
21%
3
14%
61-75
6
21%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1
Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3
Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Ганновер 96
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
6 раз 75%
0
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
6 раз 67%
1
3 раза 33%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
9 раз 53%
0
4 раза 24%
1
2 раза 12%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
71
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
98
116
215
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|18
|9
|9
|0
|33 - 15
|36
|2.
|18
|11
|2
|5
|34 - 25
|35
|3.
|17
|9
|4
|4
|33 - 22
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|37 - 21
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|27 - 20
|29
|6.
|17
|8
|3
|6
|28 - 28
|27
|7.
|3:0
|18
|8
|3
|7
|27 - 33
|27
|8.
|17
|7
|4
|6
|33 - 26
|25
|9.
|2:2
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|10.
|2:2
|18
|6
|7
|5
|32 - 25
|25
|11.
|18
|6
|6
|6
|32 - 31
|24
|12.
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|13.
|17
|6
|2
|9
|31 - 35
|20
|14.
|17
|5
|5
|7
|30 - 28
|20
|15.
|0:2
|18
|5
|3
|10
|28 - 38
|18
|16.
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|17.
|0:3
|18
|5
|2
|11
|17 - 31
|17
|18.
|18
|1
|6
|11
|16 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|2:0
|10
|5
|5
|0
|20 - 7
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|20 - 18
|16
|6.
|2:2
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|19 - 7
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|9.
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|10.
|3:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|11.
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|12.
|0:2
|9
|4
|1
|4
|17 - 17
|13
|13.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|14.
|8
|3
|2
|3
|18 - 15
|11
|15.
|2:2
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|17.
|0:3
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|18.
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|20 - 6
|16
|3.
|2:0
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|4.
|2:2
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|6.
|3:0
|9
|4
|1
|4
|14 - 19
|13
|7.
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|10.
|2:2
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|8 - 13
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|13.
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|14.
|0:3
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|16.
|9
|2
|0
|7
|7 - 17
|6
|17.
|0:2
|9
|1
|2
|6
|11 - 21
|5
|18.
|9
|0
|3
|6
|6 - 24
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|9 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (6)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4