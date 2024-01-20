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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Эльвeрсберг
2:2
Второй тайм: 77'
Ганновер 96
0'
0:1
8' Гол
Nicolo Tresoldi
1:1
57' Гол
Jannik Rochelt
2:1
60' Гол
Якель Фредерик
69' Желтая карточка
Paul Stock
2:2
69' Гол
Nicolo Tresoldi

Ход матча

8'
0:1
Nicolo Tresoldi
(Кён Деррик)
57'
Jannik Rochelt
1:1
60'
Якель Фредерик
2:1
65'
 
Нильсен Ховард
Kolja Oudenne
65'
 
Тойхерт Седрик
Фогльзаммер Андреас
69'
Paul Stock
 
69'
2:2
Nicolo Tresoldi
70'
Manuel Feil
Ваннер Пауль
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Ганновер 96
5.95
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Все Коэффициенты
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
5
Якель
Фредерик
33
Maurice
Neubauer
21
Paul
Stock
14
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
17
Ваннер
Пауль
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
10
Jannik
Rochelt
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
34
Yannik
Luehrs
23
Хальстенберг
Марсель
18
Кён
Деррик
10
Эрнст
Себастьян
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
29
Kolja
Oudenne
9
Nicolo
Tresoldi
32
Фогльзаммер
Андреас
Эльвeрсберг
4-3-3
Ганновер 96
4-3-1-2

История личных встреч

Эльвeрсберг
Ганновер 96

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
2:2
К
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Pascal Schnellbacher 5 0.28
Jannik Rochelt 4 0.22
Paul Stock 3 0.17
Фагир Вахид 3 0.17
Ваннер Пауль 2 0.11
Maurice Neubauer 2 0.11
Manuel Feil 2 0.11
Якобсен Торе 2 (1) 0.11
Semih Sahin 1 0.06
Сикингер Карло 1 0.06
Якель Фредерик 1 0.06
Коррейя Марсель 1 0.06
Боямба Джозеф 1 0.06
Robin Fellhauer 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 8 (6) 0.44
Нильсен Ховард 5 0.28
Nicolo Tresoldi 4 0.22
Кён Деррик 3 0.17
Хальстенберг Марсель 3 (2) 0.17
Фогльзаммер Андреас 3 0.17
Enzo Leopold 2 0.11
Шауб Луис 1 0.06
Нойман Фил 1 0.06
Кунце Фабиан 1 0.06
Муроя Сэй 1 0.06
Дем Янник 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 7 0
Якобсен Торе 5 0
Paul Stock 4 0
Вандермерш Юго 3 0
Semih Sahin 3 0
Конрад Кевин 2 0
Maurice Neubauer 2 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цилер Рон-Роберт 3 0
Дем Янник 3 0
Нойман Фил 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Кён Деррик 3 0
Нильсен Ховард 1 1
Кристиансен Макс 1 1
Хальстенберг Марсель 2 0
Шауб Луис 0 1
Фогльзаммер Андреас 1 0
Муроя Сэй 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ганновер 96
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
6
Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

10
20
Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Ганновер 96
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

12
26

Голы по времени матча

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
5
42%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
5
38%
5
36%
76-90

Забито

15
20
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
3
20%
4
20%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
3
20%
6
30%
61-75
2
13%
4
20%
76-90

Пропущено

16
7
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
2
29%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
5
31%
1
14%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Забито

26
32
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
5
19%
6
19%
1-15
5
19%
6
19%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
6
23%
5
16%
46-60
3
12%
6
19%
61-75
3
12%
6
19%
76-90

Пропущено

29
21
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
17%
0
0%
1-15
5
17%
4
19%
16-30
5
17%
5
24%
31-45
2
7%
4
19%
46-60
6
21%
3
14%
61-75
6
21%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1
Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3
Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Ганновер 96

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
6 раз 75%
0
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
6 раз 67%
1
3 раза 33%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
9 раз 53%
0
4 раза 24%
1
2 раза 12%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
7
1
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
11
6
2
15
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 2:0 18 9 9 0 33 - 15 36
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Нюрнберг
 3:0 18 8 3 7 27 - 33 27
8.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
9.
Эльвeрсберг
 2:2 18 7 4 7 28 - 31 25
10.
Ганновер 96
 2:2 18 6 7 5 32 - 25 25
11.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
12.
Веен Висбаден
 17 6 4 7 19 - 22 22
13.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
14.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
15.
Кайзерслаутерн
 0:2 18 5 3 10 28 - 38 18
16.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
17.
Ганза
 0:3 18 5 2 11 17 - 31 17
18.
Оснабрюк
 18 1 6 11 16 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 2:0 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
5.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
6.
Ганновер 96
 2:2 8 4 3 1 19 - 8 15
7.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
8.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
9.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
10.
Нюрнберг
 3:0 9 4 2 3 13 - 14 14
11.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
12.
Кайзерслаутерн
 0:2 9 4 1 4 17 - 17 13
13.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
14.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
15.
Эльвeрсберг
 2:2 9 3 2 4 13 - 15 11
16.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
17.
Ганза
 0:3 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 2:0 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 2:2 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 3:0 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Ганновер 96
 2:2 10 2 4 4 13 - 17 10
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Ганза
 0:3 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 0:2 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 9 (8)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 8'
    Кён Деррик сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Nicolo Tresoldi бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Ганновер 96
5.95
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