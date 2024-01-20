Тур: 18. Стадион: Ursapharm-Arena. Зрители: 8150
2:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолNicolo Tresoldi
1:1
57' ГолJannik Rochelt
2:1
60' ГолЯкель Фредерик
68' Желтая карточкаPaul Stock
2:2
69' ГолNicolo Tresoldi
90'+7
Ход матча
8'
0:1
57'
60'
68'
69'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
449 Количество передач 493
-
47 Владение мячом, % 53
21
Paul
Stock
17
Ваннер
Пауль
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Antonio Foti
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эльвeрсберг
Ганновер 96
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|5
|0.28
|Jannik Rochelt
|4
|0.22
|Paul Stock
|3
|0.17
|Фагир Вахид
|3
|0.17
|Ваннер Пауль
|2
|0.11
|Maurice Neubauer
|2
|0.11
|Manuel Feil
|2
|0.11
|Якобсен Торе
|2 (1)
|0.11
|Semih Sahin
|1
|0.06
|Сикингер Карло
|1
|0.06
|Якель Фредерик
|1
|0.06
|Коррейя Марсель
|1
|0.06
|Боямба Джозеф
|1
|0.06
|Robin Fellhauer
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|8 (6)
|0.44
|Нильсен Ховард
|5
|0.28
|Nicolo Tresoldi
|4
|0.22
|Кён Деррик
|3
|0.17
|Хальстенберг Марсель
|3 (2)
|0.17
|Фогльзаммер Андреас
|3
|0.17
|Enzo Leopold
|2
|0.11
|Шауб Луис
|1
|0.06
|Нойман Фил
|1
|0.06
|Кунце Фабиан
|1
|0.06
|Муроя Сэй
|1
|0.06
|Дем Янник
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|7
|0
|Якобсен Торе
|5
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Вандермерш Юго
|3
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Maurice Neubauer
|2
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Нильсен Ховард
|1
|1
|Кристиансен Макс
|1
|1
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ганновер 96
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
8
Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
10
20
Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Ганновер 96
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
14
28
Голы по времени матча
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
15%
3
21%
1-15
1
8%
5
36%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
7
54%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
8%
2
14%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
5
33%
5
31%
76-90
Забито
15
20
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
20%
4
20%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
3
20%
6
30%
61-75
2
13%
4
20%
76-90
Пропущено
16
7
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
2
29%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
5
31%
1
14%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Забито
28
34
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
5
18%
7
21%
1-15
5
18%
6
18%
16-30
4
14%
3
9%
31-45
8
29%
5
15%
46-60
3
11%
7
21%
61-75
3
11%
6
18%
76-90
Пропущено
31
23
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
6
19%
0
0%
1-15
5
16%
4
17%
16-30
5
16%
5
22%
31-45
2
6%
6
26%
46-60
7
23%
3
13%
61-75
6
19%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1
Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3
Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Ганновер 96
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
6 раз 75%
0
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 67%
1
3 раза 33%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
5 раз 28%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
10 раз 56%
0
4 раза 22%
1
2 раза 11%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
45
71
27
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
144
108
126
216
216
117
117
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|9 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (6)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4