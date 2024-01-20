  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 8150
Эльвeрсберг
2:2
Конец матча
Ганновер 96
0'
0:1
8' Гол
Nicolo Tresoldi
1:1
57' Гол
Jannik Rochelt
2:1
60' Гол
Якель Фредерик
68' Желтая карточка
Paul Stock
2:2
69' Гол
Nicolo Tresoldi
90'+7

Ход матча

8'
0:1
Nicolo Tresoldi
(Кён Деррик)
57'
Jannik Rochelt
(Luca Pascal Schnellbacher)
1:1
60'
Якель Фредерик
(Robin Fellhauer)
2:1
65'
 
Нильсен Ховард
Kolja Oudenne
65'
 
Тойхерт Седрик
Фогльзаммер Андреас
68'
Paul Stock
 
69'
2:2
Nicolo Tresoldi
(Нильсен Ховард)
70'
Manuel Feil
Ваннер Пауль
 
82'
 
Аррей-Мби Брайт
Кён Деррик
85'
Якобсен Торе
Paul Stock
 
87'
 
Дамар Мухаммед
Эрнст Себастьян
87'
 
Шауб Луис
Enzo Leopold
89'
Фагир Вахид
Luca Pascal Schnellbacher
 
89'
Боямба Джозеф
Jannik Rochelt
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 449 Количество передач 493
  • 47 Владение мячом, % 53
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
5
Якель
Фредерик
33
Maurice
Neubauer
21
Paul
Stock
14
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
17
Ваннер
Пауль
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
10
Jannik
Rochelt
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
34
Yannik
Luehrs
23
Хальстенберг
Марсель
18
Кён
Деррик
10
Эрнст
Себастьян
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
29
Kolja
Oudenne
9
Nicolo
Tresoldi
32
Фогльзаммер
Андреас
Эльвeрсберг
4-3-3
Ганновер 96
4-3-1-2

История личных встреч

Эльвeрсберг
Ганновер 96

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
2:2
К
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Pascal Schnellbacher 5 0.28
Jannik Rochelt 4 0.22
Paul Stock 3 0.17
Фагир Вахид 3 0.17
Ваннер Пауль 2 0.11
Maurice Neubauer 2 0.11
Manuel Feil 2 0.11
Якобсен Торе 2 (1) 0.11
Semih Sahin 1 0.06
Сикингер Карло 1 0.06
Якель Фредерик 1 0.06
Коррейя Марсель 1 0.06
Боямба Джозеф 1 0.06
Robin Fellhauer 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 8 (6) 0.44
Нильсен Ховард 5 0.28
Nicolo Tresoldi 4 0.22
Кён Деррик 3 0.17
Хальстенберг Марсель 3 (2) 0.17
Фогльзаммер Андреас 3 0.17
Enzo Leopold 2 0.11
Шауб Луис 1 0.06
Нойман Фил 1 0.06
Кунце Фабиан 1 0.06
Муроя Сэй 1 0.06
Дем Янник 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 7 0
Якобсен Торе 5 0
Paul Stock 4 0
Вандермерш Юго 3 0
Semih Sahin 3 0
Конрад Кевин 2 0
Maurice Neubauer 2 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цилер Рон-Роберт 3 0
Дем Янник 3 0
Нойман Фил 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Кён Деррик 3 0
Нильсен Ховард 1 1
Кристиансен Макс 1 1
Хальстенберг Марсель 2 0
Шауб Луис 0 1
Фогльзаммер Андреас 1 0
Муроя Сэй 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ганновер 96
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
8
Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

10
20
Эльвeрсберг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Ганновер 96
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

14
28

Голы по времени матча

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
15%
3
21%
1-15
1
8%
5
36%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
7
54%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
5
33%
5
31%
76-90

Забито

15
20
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
20%
4
20%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
3
20%
6
30%
61-75
2
13%
4
20%
76-90

Пропущено

16
7
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
2
29%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
5
31%
1
14%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Забито

28
34
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
5
18%
7
21%
1-15
5
18%
6
18%
16-30
4
14%
3
9%
31-45
8
29%
5
15%
46-60
3
11%
7
21%
61-75
3
11%
6
18%
76-90

Пропущено

31
23
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
6
19%
0
0%
1-15
5
16%
4
17%
16-30
5
16%
5
22%
31-45
2
6%
6
26%
46-60
7
23%
3
13%
61-75
6
19%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1
Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3
Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Ганновер 96

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
6 раз 75%
0
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 67%
1
3 раза 33%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
5 раз 28%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
10 раз 56%
0
4 раза 22%
1
2 раза 11%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
7
1
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
10
8
1.5
12
6
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 18 9 9 0 33 - 15 36
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Нюрнберг
 18 8 3 7 27 - 33 27
8.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
9.
Эльвeрсберг
 18 7 4 7 28 - 31 25
10.
Ганновер 96
 18 6 7 5 32 - 25 25
11.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
12.
Веен Висбаден
 17 6 4 7 19 - 22 22
13.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
14.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
15.
Кайзерслаутерн
 18 5 3 10 28 - 38 18
16.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
17.
Ганза
 18 5 2 11 17 - 31 17
18.
Оснабрюк
 18 1 6 11 16 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
5.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
6.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
7.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
8.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
9.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
10.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
11.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
12.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
13.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
14.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
15.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
16.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
17.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 9 (8)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Luca Schnellbacher сделал результативную передачу.
    • 57'
      Г О О О О Л - Jannik Rochelt бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 8'
      Кён Деррик сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Nicolo Tresoldi бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный