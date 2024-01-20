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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Шальке 04
0:2
Второй тайм: 56'
Гамбург
0'
0:1
22' Гол
Ферай Иммануэль
33' Желтая карточка
Бруннер Седрик
0:2
35' Гол
Бенеш Ласло
44' Желтая карточка
Каминьски Марцин

Ход матча

22'
0:1
Ферай Иммануэль
(Ван дер Бремпт Игнасе)
33'
Бруннер Седрик
 
35'
0:2
Бенеш Ласло
(Жан-Люк Домпе)
44'
Каминьски Марцин
 
46'
Шалленберг Рон
Идризи Бленди
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Гамбург
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ферманн
Ральф
27
Бруннер
Седрик
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
18
Идризи
Бленди
7
Зегуйн
Пауль
29
Мор
Тобиас
19
Караман
Кенан
9
Теродде
Симон
42
Keke
Topp
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
35
Амброзиус
Стефан
13
Рамос
Гильерме
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
Шальке 04
4-3-1-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Шальке 04
Гамбург

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

27 матчей

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б2
5:3
Б2
1:1
Б2
1:3
ТМК
0:4
Б
3:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:3
Б
4:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:1
ТМС
2:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.85
1.64

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.57
1.46

Среднее время на гол

57
61

Всего голов

46
42

Голов в среднем за матч

1.7
1.56

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

52
57

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 5 0.28
Теродде Симон 3 (1) 0.17
Полтер Себастьян 3 (1) 0.17
Ласм Бриан 3 0.17
Оуведжан Томас 2 0.11
Каминьски Марцин 2 0.11
Yusuf Kabadayi 2 0.11
Мёркин Дерри 1 0.06
Зегуйн Пауль 1 0.06
Идризи Бленди 1 0.06
Мор Тобиас 1 0.06
Темпельман Лино 1 0.06
Форсан Эудраого 1 0.06
Латца Данни 1 0.06
Дрекслер Доминик 1 0.06
Калаш Томаш 1 0.06
Keke Topp 1 0.06
Шалленберг Рон 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 12 0.67
Бенеш Ласло 9 (3) 0.5
Джатта Бейкери 3 0.17
Ферай Иммануэль 3 0.17
Жан-Люк Домпе 2 0.11
Мухайм Миро 2 0.11
Рейс Людовит 1 0.06
Мефферт Йонас 1 0.06
Хайер Моритц 1 0.06
Рамос Гильерме 1 0.06
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёркин Дерри 5 1
Шалленберг Рон 4 1
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 4 0
Караман Кенан 2 1
Полтер Себастьян 3 0
Зегуйн Пауль 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Yusuf Kabadayi 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Ласм Бриан 1 0
Идризи Бленди 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 6 0
Джатта Бейкери 6 0
Хайер Моритц 5 0
Хаджикадунич Деннис 5 0
Мухайм Миро 3 1
Рамос Гильерме 3 1
Бенеш Ласло 4 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Рейс Людовит 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Ферай Иммануэль 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Гамбург
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
13
Шальке 04
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гамбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

5
17
Шальке 04
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Гамбург
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

25
2

Упущенные победы

9
30

Голы по времени матча

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
6
35%
6
38%
61-75
4
24%
5
31%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
14%
4
27%
1-15
3
21%
3
20%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Забито

14
18
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
0
0%
2
11%
1-15
2
14%
4
22%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
5
36%
1
6%
61-75
3
21%
4
22%
76-90

Пропущено

21
6
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 3
1
5%
0
0%
1-15
6
29%
2
33%
16-30
2
10%
1
17%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
1
5%
3
50%
61-75
6
29%
0
0%
76-90

Забито

31
34
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 12
2 Не забивали 0
1
3%
4
12%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
5
16%
4
12%
31-45
3
10%
5
15%
46-60
11
35%
7
21%
61-75
7
23%
9
26%
76-90

Пропущено

35
21
15 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
3
9%
4
19%
1-15
9
26%
5
24%
16-30
3
9%
2
10%
31-45
9
26%
3
14%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
8
23%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2
Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4
Гамбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2
Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4

Результаты матчей

Шальке 04
Гамбург

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

5:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
2
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
6
2
4
4
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
9
8
1.5
11
6
6
11
2.5
3
14
2
15
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 18 9 9 0 33 - 15 36
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 2:0 18 10 4 4 35 - 22 34
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Нюрнберг
 18 8 3 7 27 - 33 27
8.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
9.
Эльвeрсберг
 18 7 4 7 28 - 31 25
10.
Ганновер 96
 18 6 7 5 32 - 25 25
11.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
12.
Веен Висбаден
 17 6 4 7 19 - 22 22
13.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
14.
Шальке 04
 0:2 18 6 2 10 31 - 37 20
15.
Кайзерслаутерн
 18 5 3 10 28 - 38 18
16.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
17.
Ганза
 18 5 2 11 17 - 31 17
18.
Оснабрюк
 18 1 6 11 16 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2:0 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
5.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
6.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
7.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
8.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
9.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
10.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
11.
Шальке 04
 0:2 9 4 1 4 18 - 15 13
12.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
13.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
14.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
15.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
16.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
17.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Гамбург
 2:0 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
9.
Веен Висбаден
 9 3 1 5 11 - 13 10
10.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Шальке 04
 0:2 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 9 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 9 (6)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Идризи Бленди уходит с поля. Шалленберг Рон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 22'
    Ван дер Бремпт Игнасе сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Иммануэль Ферай бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Гамбург
5.16
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9.30
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3.65
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Шальке 04
Гамбург
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