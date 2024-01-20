Тур: 18. Стадион: Фелтинс-Арена. Зрители: 60000
0'
0:1
22' ГолФерай Иммануэль
33' Желтая карточкаБруннер Седрик
0:2
35' ГолБенеш Ласло
44' Желтая карточкаКаминьски Марцин
60' Желтая карточкаШалленберг Рон
64' Желтая карточкаМефферт Йонас
67' Желтая карточкаХайер Моритц
90'+6
Ход матча
22'
33'
35'
0:2
44'
60'
64'
65'
67'
Статистика матча
-
23 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
11 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
450 Количество передач 390
-
52 Владение мячом, % 48
26
Калаш
Томаш
29
Мор
Тобиас
42
Keke
Topp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Keke ToppНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Шальке 04
Гамбург
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
27 матчей
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.85
1.64
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.57
1.46
Среднее время на гол
57
61
Всего голов
46
42
Голов в среднем за матч
1.7
1.56
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
52
57
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|5
|0.28
|Теродде Симон
|3 (1)
|0.17
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.17
|Ласм Бриан
|3
|0.17
|Оуведжан Томас
|2
|0.11
|Каминьски Марцин
|2
|0.11
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.11
|Мёркин Дерри
|1
|0.06
|Зегуйн Пауль
|1
|0.06
|Идризи Бленди
|1
|0.06
|Мор Тобиас
|1
|0.06
|Темпельман Лино
|1
|0.06
|Форсан Эудраого
|1
|0.06
|Латца Данни
|1
|0.06
|Дрекслер Доминик
|1
|0.06
|Калаш Томаш
|1
|0.06
|Keke Topp
|1
|0.06
|Шалленберг Рон
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|12
|0.67
|Бенеш Ласло
|9 (3)
|0.5
|Джатта Бейкери
|3
|0.17
|Ферай Иммануэль
|3
|0.17
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.11
|Мухайм Миро
|2
|0.11
|Рейс Людовит
|1
|0.06
|Мефферт Йонас
|1
|0.06
|Хайер Моритц
|1
|0.06
|Рамос Гильерме
|1
|0.06
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|5
|1
|Мёркин Дерри
|5
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Зегуйн Пауль
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Yusuf Kabadayi
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Идризи Бленди
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефферт Йонас
|7
|0
|Хайер Моритц
|6
|0
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|Мухайм Миро
|3
|1
|Рамос Гильерме
|3
|1
|Бенеш Ласло
|4
|0
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
|Ферай Иммануэль
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Гамбург
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
13
Шальке 04
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гамбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
5
17
Шальке 04
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Гамбург
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
25
2
Упущенные победы
9
30
Голы по времени матча
Забито
17
18
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
6
35%
6
33%
61-75
4
24%
5
28%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
13%
4
27%
1-15
4
25%
3
20%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
25%
3
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Забито
14
18
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
0
0%
2
11%
1-15
2
14%
4
22%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
5
36%
1
6%
61-75
3
21%
4
22%
76-90
Пропущено
21
6
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 3
1
5%
0
0%
1-15
6
29%
2
33%
16-30
2
10%
1
17%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
1
5%
3
50%
61-75
6
29%
0
0%
76-90
Забито
31
36
10 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 13
3 Не забивали 0
1
3%
4
11%
1-15
4
13%
6
17%
16-30
5
16%
5
14%
31-45
3
10%
5
14%
46-60
11
35%
7
19%
61-75
7
23%
9
25%
76-90
Пропущено
37
21
17 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 10
3
8%
4
19%
1-15
10
27%
5
24%
16-30
4
11%
2
10%
31-45
9
24%
3
14%
46-60
3
8%
3
14%
61-75
8
22%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2
Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4
Гамбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2
Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4
Результаты матчей
Шальке 04
Гамбург
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
5:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
9 раз 50%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
62
45
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
64
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
99
126
612
315
216
117
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|9 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|9 (6)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4