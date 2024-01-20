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Тур: 2. Стадион: .
Иордания
FIFA #87
0:0
Первый тайм: 8'
Южная Корея
FIFA #23
0'
Прогнозы 122
Иордания 2.5% (3)
X 2.5% (3)
Южная Корея 95.1% (116)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Иордания
Ничья
Южная Корея
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Абу
Лайла
Язид
3
Насиб
Абдалла
5
Аль-Араб
Язан
17
Аль-Аджалин
Салем
23
Хаддад
Эхсан
13
Аль-Марди
Махмуд
21
Аль-Рашдан
Низар
14
Айед
Раджай
10
Аль-Тамари
Мусса
9
Ольван
Али
11
Альнаимат
Язан
21
Хён-У
Чо
22
Соль
Ен
У
15
Чжон
Сын-Хен
4
Мин-Чжэ
Ким
2
Ли
Ки
Че
18
Кан-Ин
Ли
5
Пак
Ен-У
6
Ин-Бом
Хван
10
Чхэ-Сон
Ли
II
7
Хын
Мин
Сон
9
Гуэ-Сон
Чо
Иордания
Южная Корея

История личных встреч

Иордания
Южная Корея

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ММ
0:1
ТМС
1:0
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
2:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
90

Бомбардиры внутри турнира

Иордания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Марди Махмуд 2 1
Аль-Тамари Мусса 2 (1) 1
Альнаимат Язан 0 0
Хамад Анас 0 0
Южная Корея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кан-Ин Ли 2 1
Ин-Бом Хван 1 0.5
Мин-Чжэ Ким 0 0

Карточки

Иордания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашдан Низар 1 0
Южная Корея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хын Мин Сон 1 0
Ли Ки Че 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Пак Ен-У 1 0
Гуэ-Сон Чо 1 0

Результаты матчей

Иордания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Южная Корея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Иордания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Южная Корея
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Иордания
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Малайзия - Иордания 0:4 Япония - Иордания 6:1 Катар - Иордания 1:2 Ливан - Иордания 2:1
Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Таджикистан - Иордания 1:1 Ирак - Иордания 2:2 Иордания - Иран 1:3 Азербайджан - Иордания 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Ямайка - Иордания 1:2 Сербия - Иордания 3:2 Иордания - Филиппины 4:0 Иордания - Испания 1:3 Иордания - Оман 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Иордания - Кувейт 3:0 Индонезия - Иордания 0:1 Иордания - Непал 2:0 Австралия - Иордания 2:1
Южная Корея
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Южная Корея - Бахрейн 3:1 Ирак - Южная Корея 0:1 Китай - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Сингапур 5:0
Южная Корея - Вьетнам 6:0 Южная Корея - Тунис 4:0 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Уэльс - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Сальвадор 1:1 Южная Корея - Перу 0:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 Бразилия - Южная Корея 4:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Южная Корея - Гана 2:3 Уругвай - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Южная Корея - Камерун 1:0 Южная Корея - Коста-Рика 2:2 Япония - Южная Корея 3:0

Результаты матчей

Иордания
Южная Корея

Точный счет

0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Иордания
Южная Корея

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иордания
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Южная Корея
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Бахрейн
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Малайзия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Южная Корея
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Иордания
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бахрейн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Малайзия
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иордания
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Южная Корея
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Малайзия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бахрейн
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3
Ирак Хуссейн Аймен 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
ОАЭ Альхаммади Халифа 1
Таджикистан Камолов Амадони 1
Катар Фати Ахмед 1
Весь список
  • Текстовая трансляция еще не началась.
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 35.2% пользователей.
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    • Прогнозы 122
    Иордания 2.5% (3)
    X 2.5% (3)
    Южная Корея 95.1% (116)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Иордания
    Ничья
    Южная Корея
    9.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Иордания 0:0 Южная Корея

    Исход игры
    Иордания
    3.2% (4)
    Ничья
    2.4% (3)
    Южная Корея
    94.4% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.46% (66)
    Меньше
    44.54% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    49.58% (59)
    Нет
    50.42% (60)
    Популярный счёт
    1:2 Южная Корея
    35.2% (44)
    0:2 Южная Корея
    33.6% (42)
    1:3 Южная Корея
    8.8% (11)
    0:1 Южная Корея
    6.4% (8)
    0:3 Южная Корея
    5.6% (7)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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    Южная Корея
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