Тур: 18. Стадион: Millerntor Stadion.
2:0
Второй тайм: 74'
0'
1:0
34' ГолСаад Элиас
43' Желтая карточкаТреу Филипп
50' Желтая карточкаВаль Хауке
55' Желтая карточкаТомяк Борис
2:0
64' ГолХартель Марсель
73' Желтая карточкаРиттер Марлон
73' Желтая карточкаСмит Эрик
Ход матча
34'
1:0
43'
50'
55'
64'
2:0
73'
73'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
23
Треу
Филипп
26
Саад
Элиас
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
26
Калоч
Филип
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Санкт-Паули
Кайзерслаутерн
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
24 матча
41.7%
12.5%
45.8%
10 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
3 победы 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
27
11
Голов в среднем за матч
1.93
1.1
Среднее время на гол
46
81
Всего голов
42
27
Голов в среднем за матч
1.75
1.13
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
51
80
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|9 (2)
|0.5
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.33
|Саад Элиас
|4
|0.22
|Ирвайн Джексон
|3
|0.17
|Афолайян Оладапо
|2
|0.11
|Меткалф Коннор
|2
|0.11
|Смит Эрик
|1
|0.06
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.06
|Салиакас Манолис
|1
|0.06
|Рицка Ларс
|1
|0.06
|Бухальфа Карло
|1
|0.06
|Треу Филипп
|1
|0.06
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|6
|0.33
|Риттер Марлон
|4
|0.22
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.22
|Тачи Ричмонд
|2
|0.11
|Бойд Терренс
|2
|0.11
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.11
|Циммер Жан
|1
|0.06
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.06
|Рашль Тобиас
|1
|0.06
|Туре Альмами
|1
|0.06
|Опоку Аарон
|1
|0.06
|Нихус Юлиан
|1
|0.06
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Саад Элиас
|4
|0
|Смит Эрик
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Валь Хауке
|2
|0
|Афолайян Оладапо
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|4
|2
|Пухач Тымотеуш
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Нихус Юлиан
|4
|0
|Риттер Марлон
|3
|0
|Редондо Кенни
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Циммер Жан
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краус Кевин II
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
7
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Кайзерслаутерн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
13
15
Санкт-Паули
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Кайзерслаутерн
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
17
9
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
24%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
6
35%
1
11%
76-90
Пропущено
8
21
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
3
38%
3
14%
16-30
1
13%
4
19%
31-45
3
38%
4
19%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
1
13%
2
10%
76-90
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
15%
2
12%
1-15
4
31%
7
41%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
1
8%
4
24%
76-90
Пропущено
8
17
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
5
63%
1
6%
76-90
Забито
30
26
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
6
20%
3
12%
1-15
5
17%
9
35%
16-30
2
7%
4
15%
31-45
7
23%
2
8%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
7
23%
5
19%
76-90
Пропущено
16
38
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 17
2
13%
3
8%
1-15
3
19%
7
18%
16-30
1
6%
6
16%
31-45
3
19%
9
24%
46-60
1
6%
10
26%
61-75
6
38%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4
Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1
Результаты матчей
Санкт-Паули
Кайзерслаутерн
Точный счет
0:0
3 раза 33%
5:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
1
6 раз 35%
3
6 раз 35%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
54
54
36
54
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
107
89
413
611
215
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|18
|9
|9
|0
|33 - 15
|36
|2.
|18
|11
|2
|5
|34 - 25
|35
|3.
|17
|9
|4
|4
|33 - 22
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|37 - 21
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|27 - 20
|29
|6.
|17
|8
|3
|6
|28 - 28
|27
|7.
|3:0
|18
|8
|3
|7
|27 - 33
|27
|8.
|17
|7
|4
|6
|33 - 26
|25
|9.
|2:2
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|10.
|2:2
|18
|6
|7
|5
|32 - 25
|25
|11.
|18
|6
|6
|6
|32 - 31
|24
|12.
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|13.
|17
|6
|2
|9
|31 - 35
|20
|14.
|17
|5
|5
|7
|30 - 28
|20
|15.
|0:2
|18
|5
|3
|10
|28 - 38
|18
|16.
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|17.
|0:3
|18
|5
|2
|11
|17 - 31
|17
|18.
|18
|1
|6
|11
|16 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|2:0
|10
|5
|5
|0
|20 - 7
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|20 - 18
|16
|6.
|2:2
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|19 - 7
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|9.
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|10.
|3:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|11.
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|12.
|0:2
|9
|4
|1
|4
|17 - 17
|13
|13.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|14.
|8
|3
|2
|3
|18 - 15
|11
|15.
|2:2
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|17.
|0:3
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|18.
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|20 - 6
|16
|3.
|2:0
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|4.
|2:2
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|6.
|3:0
|9
|4
|1
|4
|14 - 19
|13
|7.
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|10.
|2:2
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|8 - 13
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|13.
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|14.
|0:3
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|16.
|9
|2
|0
|7
|7 - 17
|6
|17.
|0:2
|9
|1
|2
|6
|11 - 21
|5
|18.
|9
|0
|3
|6
|6 - 24
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|9 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (6)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4