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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Санкт-Паули
2:0
Второй тайм: 74'
Кайзерслаутерн
0'
1:0
34' Гол
Саад Элиас
43' Желтая карточка
Треу Филипп
50' Желтая карточка
Валь Хауке
55' Желтая карточка
Томяк Борис
2:0
64' Гол
Хартель Марсель
73' Желтая карточка
Риттер Марлон
73' Желтая карточка
Смит Эрик

Ход матча

34'
Саад Элиас
(Хартель Марсель)
1:0
43'
Треу Филипп
 
50'
Валь Хауке
 
55'
 
Томяк Борис
63'
 
Ахе Рагнар
Ганслик Даниэль
63'
 
Симакала Ба-Муака
Рашль Тобиас
64'
Хартель Марсель
2:0
73'
 
Риттер Марлон
73'
Смит Эрик
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Кайзерслаутерн
1.51
7.64
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6.20
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Все Коэффициенты
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
36
Кемляйн
Алеша
10
Хартель
Марсель
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
18
Краль
Юлиан
6
Туре
Альмами
2
Томяк
Борис
33
Эльведи
Ян
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
26
Калоч
Филип
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
7
Риттер
Марлон
19
Ганслик
Даниэль
Санкт-Паули
3-4-3
Кайзерслаутерн
3-4-2-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Кайзерслаутерн

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

41.7%
12.5%
45.8%
10 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
3 победы 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
5:2
Б2
1:2
Б2
0:2
ТМК
1:0
Б2
1:3
Б2
2:3
Б2
4:1
Б2
1:2
Б2
1:0
Б
2:0
Б
1:0
Б2
3:0
Б2
1:2
Б2
2:0
ТМС
4:2
Б2
4:1
Б2
2:0

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

1.93
1.1

Среднее время на гол

46
81

Всего голов

42
27

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

51
80

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 9 (2) 0.5
Эггештайн Йоханнес 6 0.33
Саад Элиас 4 0.22
Ирвайн Джексон 3 0.17
Афолайян Оладапо 2 0.11
Меткалф Коннор 2 0.11
Смит Эрик 1 0.06
Аменийдо Этьенн 1 0.06
Салиакас Манолис 1 0.06
Рицка Ларс 1 0.06
Бухальфа Карло 1 0.06
Треу Филипп 1 0.06
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 6 0.33
Риттер Марлон 4 0.22
Томяк Борис 4 (2) 0.22
Тачи Ричмонд 2 0.11
Бойд Терренс 2 0.11
Краус Кевин II 2 (1) 0.11
Циммер Жан 1 0.06
Пухач Тымотеуш 1 0.06
Рашль Тобиас 1 0.06
Туре Альмами 1 0.06
Опоку Аарон 1 0.06
Нихус Юлиан 1 0.06
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Меткалф Коннор 4 0
Саад Элиас 4 0
Смит Эрик 3 0
Метс Кароль 1 1
Салиакас Манолис 2 0
Валь Хауке 2 0
Афолайян Оладапо 2 0
Немет Давид 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Синани Данел 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 4 2
Пухач Тымотеуш 4 0
Сольдо Никола 4 0
Нихус Юлиан 4 0
Риттер Марлон 3 0
Редондо Кенни 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Бойд Терренс 2 0
Циммер Жан 2 0
Эльведи Ян 2 0
Краль Юлиан 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краус Кевин II 1 0
Тачи Ричмонд 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
7
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Кайзерслаутерн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

13
15
Санкт-Паули
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Кайзерслаутерн
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

17
9
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
24%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
6
35%
1
11%
76-90

Пропущено

8
21
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
3
38%
3
14%
16-30
1
13%
4
19%
31-45
3
38%
4
19%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
1
13%
2
10%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
15%
2
12%
1-15
4
31%
7
41%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Пропущено

8
17
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
5
63%
1
6%
76-90

Забито

30
26
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
6
20%
3
12%
1-15
5
17%
9
35%
16-30
2
7%
4
15%
31-45
7
23%
2
8%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
7
23%
5
19%
76-90

Пропущено

16
38
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 17
2
13%
3
8%
1-15
3
19%
7
18%
16-30
1
6%
6
16%
31-45
3
19%
9
24%
46-60
1
6%
10
26%
61-75
6
38%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4
Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1

Результаты матчей

Санкт-Паули
Кайзерслаутерн

Точный счет

0:0
3 раза 33%
5:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
1
6 раз 35%
3
6 раз 35%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
5
4
3
6
2.5
5
4
2
7
3.5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
10
7
1.5
8
9
4
13
2.5
6
11
2
15
3.5
2
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 2:0 18 9 9 0 33 - 15 36
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Нюрнберг
 3:0 18 8 3 7 27 - 33 27
8.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
9.
Эльвeрсберг
 2:2 18 7 4 7 28 - 31 25
10.
Ганновер 96
 2:2 18 6 7 5 32 - 25 25
11.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
12.
Веен Висбаден
 17 6 4 7 19 - 22 22
13.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
14.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
15.
Кайзерслаутерн
 0:2 18 5 3 10 28 - 38 18
16.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
17.
Ганза
 0:3 18 5 2 11 17 - 31 17
18.
Оснабрюк
 18 1 6 11 16 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 2:0 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
5.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
6.
Ганновер 96
 2:2 8 4 3 1 19 - 8 15
7.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
8.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
9.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
10.
Нюрнберг
 3:0 9 4 2 3 13 - 14 14
11.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
12.
Кайзерслаутерн
 0:2 9 4 1 4 17 - 17 13
13.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
14.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
15.
Эльвeрсберг
 2:2 9 3 2 4 13 - 15 11
16.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
17.
Ганза
 0:3 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 2:0 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 2:2 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 3:0 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Ганновер 96
 2:2 10 2 4 4 13 - 17 10
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Ганза
 0:3 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 0:2 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 9 (8)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Треу Филипп получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Хартель Марсель сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Саад Элиас бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится победой Санкт-Паули.
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Санкт-Паули
Ничья
Кайзерслаутерн
1.51
7.64
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