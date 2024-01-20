Тур: 18. Стадион: Millerntor Stadion. Зрители: 29546
2:0
Конец матча
0'
1:0
34' ГолСаад Элиас
43' Желтая карточкаТреу Филипп
50' Желтая карточкаВаль Хауке
55' Желтая карточкаТомяк Борис
2:0
64' ГолХартель Марсель
73' Желтая карточкаРиттер Марлон
73' Желтая карточкаСмит Эрик
90'+4
Ход матча
34'
1:0
43'
50'
55'
64'
2:0
73'
73'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 10
-
9 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
520 Количество передач 377
-
60 Владение мячом, % 40
23
Треу
Филипп
26
Саад
Элиас
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
26
Калоч
Филип
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Санкт-Паули
Кайзерслаутерн
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
24 матча
41.7%
12.5%
45.8%
10 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
3 победы 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
27
11
Голов в среднем за матч
1.93
1.1
Среднее время на гол
46
81
Всего голов
42
27
Голов в среднем за матч
1.75
1.13
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
51
80
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|9 (2)
|0.5
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.33
|Саад Элиас
|4
|0.22
|Ирвайн Джексон
|3
|0.17
|Афолайян Оладапо
|2
|0.11
|Меткалф Коннор
|2
|0.11
|Смит Эрик
|1
|0.06
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.06
|Салиакас Манолис
|1
|0.06
|Рицка Ларс
|1
|0.06
|Бухальфа Карло
|1
|0.06
|Треу Филипп
|1
|0.06
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|6
|0.33
|Риттер Марлон
|4
|0.22
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.22
|Тачи Ричмонд
|2
|0.11
|Бойд Терренс
|2
|0.11
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.11
|Циммер Жан
|1
|0.06
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.06
|Рашль Тобиас
|1
|0.06
|Туре Альмами
|1
|0.06
|Опоку Аарон
|1
|0.06
|Нихус Юлиан
|1
|0.06
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Саад Элиас
|4
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Валь Хауке
|2
|0
|Афолайян Оладапо
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|4
|2
|Риттер Марлон
|4
|0
|Пухач Тымотеуш
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Нихус Юлиан
|4
|0
|Редондо Кенни
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Циммер Жан
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краус Кевин II
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
7
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Кайзерслаутерн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
13
15
Санкт-Паули
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
19
9
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
4
21%
1
11%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
2
11%
3
33%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
6
32%
1
11%
76-90
Пропущено
8
23
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
2
9%
1-15
3
38%
3
13%
16-30
1
13%
5
22%
31-45
3
38%
4
17%
46-60
0
0%
7
30%
61-75
1
13%
2
9%
76-90
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
15%
2
12%
1-15
4
31%
7
41%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
1
8%
4
24%
76-90
Пропущено
8
17
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
5
63%
1
6%
76-90
Забито
32
26
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
6
19%
3
12%
1-15
5
16%
9
35%
16-30
3
9%
4
15%
31-45
7
22%
2
8%
46-60
4
13%
3
12%
61-75
7
22%
5
19%
76-90
Пропущено
16
40
6 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 23
3 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 18
2
13%
3
8%
1-15
3
19%
7
18%
16-30
1
6%
7
18%
31-45
3
19%
9
23%
46-60
1
6%
11
28%
61-75
6
38%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4
Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1
Результаты матчей
Санкт-Паули
Кайзерслаутерн
Точный счет
0:0
3 раза 30%
5:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
6 раз 33%
3
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
64
54
37
54
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
53
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
117
810
414
612
216
216
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|9 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (6)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4