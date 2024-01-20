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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 29546
Санкт-Паули
2:0
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
1:0
34' Гол
Саад Элиас
43' Желтая карточка
Треу Филипп
50' Желтая карточка
Валь Хауке
55' Желтая карточка
Томяк Борис
2:0
64' Гол
Хартель Марсель
73' Желтая карточка
Риттер Марлон
73' Желтая карточка
Смит Эрик
90'+4

Ход матча

34'
Саад Элиас
(Хартель Марсель)
1:0
43'
Треу Филипп
 
50'
Валь Хауке
 
55'
 
Томяк Борис
63'
 
Ахе Рагнар
Ганслик Даниэль
63'
 
Симакала Ба-Муака
Рашль Тобиас
64'
Хартель Марсель
2:0
73'
 
Риттер Марлон
73'
Смит Эрик
 
81'
 
Опоку Аарон
Риттер Марлон
81'
 
Редондо Кенни
Пухач Тымотеуш
84'
Аменийдо Этьенн
Афолайян Оладапо
 
84'
Мауридес Жуниор
Эггештайн Йоханнес
 
90'
Бухальфа Карло
Саад Элиас
 
90'
Рицка Ларс
Салиакас Манолис
 
90'
Джигала Адам
Кемляйн Алеша
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 10
  • 9 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 520 Количество передач 377
  • 60 Владение мячом, % 40
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
36
Кемляйн
Алеша
10
Хартель
Марсель
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
18
Краль
Юлиан
6
Туре
Альмами
2
Томяк
Борис
33
Эльведи
Ян
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
26
Калоч
Филип
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
7
Риттер
Марлон
19
Ганслик
Даниэль
Санкт-Паули
3-4-3
Кайзерслаутерн
3-4-2-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Кайзерслаутерн

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

41.7%
12.5%
45.8%
10 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
3 победы 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
5:2
Б2
1:2
Б2
0:2
ТМК
1:0
Б2
1:3
Б2
2:3
Б2
4:1
Б2
1:2
Б2
1:0
Б
2:0
Б
1:0
Б2
3:0
Б2
1:2
Б2
2:0
ТМС
4:2
Б2
4:1
Б2
2:0

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

1.93
1.1

Среднее время на гол

46
81

Всего голов

42
27

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

51
80

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 9 (2) 0.5
Эггештайн Йоханнес 6 0.33
Саад Элиас 4 0.22
Ирвайн Джексон 3 0.17
Афолайян Оладапо 2 0.11
Меткалф Коннор 2 0.11
Смит Эрик 1 0.06
Аменийдо Этьенн 1 0.06
Салиакас Манолис 1 0.06
Рицка Ларс 1 0.06
Бухальфа Карло 1 0.06
Треу Филипп 1 0.06
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 6 0.33
Риттер Марлон 4 0.22
Томяк Борис 4 (2) 0.22
Тачи Ричмонд 2 0.11
Бойд Терренс 2 0.11
Краус Кевин II 2 (1) 0.11
Циммер Жан 1 0.06
Пухач Тымотеуш 1 0.06
Рашль Тобиас 1 0.06
Туре Альмами 1 0.06
Опоку Аарон 1 0.06
Нихус Юлиан 1 0.06
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Смит Эрик 4 0
Меткалф Коннор 4 0
Саад Элиас 4 0
Метс Кароль 1 1
Салиакас Манолис 2 0
Валь Хауке 2 0
Афолайян Оладапо 2 0
Немет Давид 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Синани Данел 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 4 2
Риттер Марлон 4 0
Пухач Тымотеуш 4 0
Сольдо Никола 4 0
Нихус Юлиан 4 0
Редондо Кенни 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Бойд Терренс 2 0
Циммер Жан 2 0
Эльведи Ян 2 0
Краль Юлиан 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краус Кевин II 1 0
Тачи Ричмонд 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
7
Санкт-Паули
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Кайзерслаутерн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

13
15
Санкт-Паули
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

19
9
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
4
21%
1
11%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
2
11%
3
33%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
6
32%
1
11%
76-90

Пропущено

8
23
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
2
9%
1-15
3
38%
3
13%
16-30
1
13%
5
22%
31-45
3
38%
4
17%
46-60
0
0%
7
30%
61-75
1
13%
2
9%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
15%
2
12%
1-15
4
31%
7
41%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Пропущено

8
17
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
5
63%
1
6%
76-90

Забито

32
26
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
6
19%
3
12%
1-15
5
16%
9
35%
16-30
3
9%
4
15%
31-45
7
22%
2
8%
46-60
4
13%
3
12%
61-75
7
22%
5
19%
76-90

Пропущено

16
40
6 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 23
3 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 18
2
13%
3
8%
1-15
3
19%
7
18%
16-30
1
6%
7
18%
31-45
3
19%
9
23%
46-60
1
6%
11
28%
61-75
6
38%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4
Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1

Результаты матчей

Санкт-Паули
Кайзерслаутерн

Точный счет

0:0
3 раза 30%
5:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
6 раз 33%
3
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
6
4
1.5
5
4
3
7
2.5
5
4
2
8
3.5
2
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
3
1.5
3
6
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
11
7
1.5
8
10
4
14
2.5
6
12
2
16
3.5
2
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 18 9 9 0 33 - 15 36
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Нюрнберг
 18 8 3 7 27 - 33 27
8.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
9.
Эльвeрсберг
 18 7 4 7 28 - 31 25
10.
Ганновер 96
 18 6 7 5 32 - 25 25
11.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
12.
Веен Висбаден
 17 6 4 7 19 - 22 22
13.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
14.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
15.
Кайзерслаутерн
 18 5 3 10 28 - 38 18
16.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
17.
Ганза
 18 5 2 11 17 - 31 17
18.
Оснабрюк
 18 1 6 11 16 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
5.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
6.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
7.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
8.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
9.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
10.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
11.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
12.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
13.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
14.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
15.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
16.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
17.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 9 (8)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Треу Филипп получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Хартель Марсель сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Саад Элиас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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