Тур: 18. Стадион: Европа-парк-Штадион. Главный судья: Штегеманн Саша
0:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Рохль
Мерлин
34
Нсоки
Стенли
16
Стах
Антон
20
Беккер
Финн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Нападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Фрайбург
Хоффенхайм
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
30 матчей
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
29
Голов в среднем за матч
1.71
1.81
Среднее время на гол
52
49
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.43
Среднее время на гол
60
63
Всего голов
48
49
Голов в среднем за матч
1.6
1.63
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
56
55
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёлер Лукас
|5 (1)
|0.28
|Грифо Винченцо
|3 (3)
|0.17
|Грегорич Михаэль
|3
|0.17
|Шаллаи Роланд
|2
|0.11
|Рохль Мерлин
|1
|0.06
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.06
|Гульде Мануэль
|1
|0.06
|Хёфлер Николас
|1
|0.06
|Филипп Максимилиан
|1
|0.06
|Линхарт Филипп
|1
|0.06
|Доан Рицу
|1
|0.06
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|6 (4)
|0.33
|Бейер Максимилиан
|6
|0.33
|Вегхорст Ваут
|4 (1)
|0.22
|Сков Роберт
|3
|0.17
|Бебу Ила
|3
|0.17
|Прёмель Гриша
|2
|0.11
|Кабак Озан
|2
|0.11
|Бюльтер Мариус
|1
|0.06
|Гриллич Флориан
|1
|0.06
|Кадержабек Павел
|1
|0.06
|Брукс Джон
|1
|0.06
|Стах Антон
|1
|0.06
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
|Тохумджу Умут
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|1
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Рохль Мерлин
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Сильдиллия Килианн
|2
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|7
|1
|Акпогума Кевин
|5
|0
|Гриллич Флориан
|4
|0
|Кабак Озан
|4
|0
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Кадержабек Павел
|3
|0
|Брукс Джон
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Бебу Ила
|2
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Стах Антон
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
6
3
Фрайбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Хоффенхайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
3
9
Фрайбург
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Хоффенхайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
17
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
15%
3
18%
1-15
1
8%
5
29%
29%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
4
24%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
3
19%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
1
11%
5
33%
46-60
4
44%
2
13%
61-75
1
11%
1
7%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
19%
2
12%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
2
13%
7
41%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
3
18%
76-90
Забито
22
32
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
3
14%
5
16%
1-15
1
5%
7
22%
16-30
6
27%
5
16%
31-45
2
9%
7
22%
46-60
6
27%
3
9%
61-75
4
18%
5
16%
76-90
Пропущено
25
33
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 16
5
20%
2
6%
1-15
6
24%
6
18%
16-30
3
12%
8
24%
31-45
3
12%
4
12%
46-60
2
8%
7
21%
61-75
6
24%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0
Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2
Результаты матчей
Фрайбург
Хоффенхайм
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:3
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:3
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
27
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
161
710
98
116
710
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 12
|45
|2.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 15
|41
|3.
|0:0 Заявка
|18
|11
|2
|5
|38 - 22
|35
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 18
|33
|5.
|1:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 25
|33
|6.
|0:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|27 - 20
|28
|7.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 26
|26
|8.
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 33
|25
|9.
|1:0 Заявка
|18
|7
|2
|9
|22 - 28
|23
|10.
|0:1 Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 34
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|34 - 36
|20
|12.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 32
|18
|13.
|0:0 Заявка
|18
|3
|9
|6
|19 - 34
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|17.
|0:1 Заявка
|18
|2
|5
|11
|11 - 30
|11
|18.
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|20 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|33 - 5
|22
|3.
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 7
|20
|5.
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|6.
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 15
|16
|7.
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|8.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|13.
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|17.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|4.
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 11
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 15
|13
|7.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|8.
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|16.
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
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|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (5)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
|Майнц
|Кор Доминик
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Хоффенхайм
Исход игры
Фрайбург
70% (84)
Ничья
20% (24)
Хоффенхайм
10% (12)
Тотал 2.5
Больше
73.73% (87)
Меньше
26.27% (31)
Обе команды забьют
Да
88.98% (105)
Нет
11.02% (13)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
52.5% (63)
1:1 Ничья
15% (18)
1:2 Хоффенхайм
10% (12)
1:0 Фрайбург
7.5% (9)
2:2 Ничья
4.2% (5)
3:2 Фрайбург
3.3% (4)
2:0 Фрайбург
3.3% (4)
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