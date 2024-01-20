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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Фрайбург
0:0
Первый тайм: 25'
Хоффенхайм
0'
8' Желтая карточка
Кадержабек Павел

Ход матча

8'
 
Кадержабек Павел

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 120
Фрайбург 70% (84)
X 20% (24)
Хоффенхайм 10% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фрайбург
Ничья
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1
Атуболу
Ноа
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
5
Гульде
Мануэль
33
Макенго
Жорди
8
Эггештайн
Максимилиан
22
Шаллаи
Роланд
34
Рохль
Мерлин
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
9
Хёлер
Лукас
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
11
Гриллич
Флориан
34
Нсоки
Стенли
16
Стах
Антон
3
Кадержабек
Павел
27
Крамарич
Андрей
20
Беккер
Финн
21
Бюльтер
Мариус
10
Вегхорст
Ваут
14
Бейер
Максимилиан
Фрайбург
4-1-3-2
Хоффенхайм
3-1-4-2

История личных встреч

Фрайбург
Хоффенхайм

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

30 матчей

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:4
К
1:4
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
0:3
Б
2:4
Б
3:1
Б
1:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
3:3
Б
1:1
Б
3:3
Б
2:1
Б
5:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:1
К
3:1
Б2
2:0

Голы

Всего голов

24
29

Голов в среднем за матч

1.71
1.81

Среднее время на гол

52
49

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.43

Среднее время на гол

60
63

Всего голов

48
49

Голов в среднем за матч

1.6
1.63

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

56
55

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёлер Лукас 5 (1) 0.28
Грифо Винченцо 3 (3) 0.17
Грегорич Михаэль 3 0.17
Шаллаи Роланд 2 0.11
Рохль Мерлин 1 0.06
Вайсхаупт Ноа 1 0.06
Гульде Мануэль 1 0.06
Хёфлер Николас 1 0.06
Филипп Максимилиан 1 0.06
Линхарт Филипп 1 0.06
Доан Рицу 1 0.06
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 6 (4) 0.33
Бейер Максимилиан 6 0.33
Вегхорст Ваут 4 (1) 0.22
Сков Роберт 3 0.17
Бебу Ила 3 0.17
Прёмель Гриша 2 0.11
Кабак Озан 2 0.11
Бюльтер Мариус 1 0.06
Гриллич Флориан 1 0.06
Кадержабек Павел 1 0.06
Брукс Джон 1 0.06
Стах Антон 1 0.06
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Тохумджу Умут 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 1
Эггештайн Максимилиан 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Рохль Мерлин 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Гинтер Маттиас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Грифо Винченцо 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 7 1
Акпогума Кевин 5 0
Гриллич Флориан 4 0
Кабак Озан 4 0
Крамарич Андрей 3 0
Кадержабек Павел 3 0
Брукс Джон 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Фогт Кевин 2 0
Бебу Ила 2 0
Сков Роберт 2 0
Стах Антон 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

6
3
Фрайбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Хоффенхайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

3
9
Фрайбург
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Хоффенхайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
17

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
15%
3
18%
1-15
1
8%
5
29%
29%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
4
24%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
3
19%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
1
11%
5
33%
46-60
4
44%
2
13%
61-75
1
11%
1
7%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
19%
2
12%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
2
13%
7
41%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
3
18%
76-90

Забито

22
32
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
3
14%
5
16%
1-15
1
5%
7
22%
16-30
6
27%
5
16%
31-45
2
9%
7
22%
46-60
6
27%
3
9%
61-75
4
18%
5
16%
76-90

Пропущено

25
33
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 16
5
20%
2
6%
1-15
6
24%
6
18%
16-30
3
12%
8
24%
31-45
3
12%
4
12%
46-60
2
8%
7
21%
61-75
6
24%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0
Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2

Результаты матчей

Фрайбург
Хоффенхайм

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:3
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:3
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
16
1
7
10
1.5
9
8
1
16
2.5
7
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 0:0 Заявка 18 11 2 5 38 - 22 35
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 18 9 6 3 34 - 25 33
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 18 7 7 4 27 - 20 28
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 18 7 5 6 21 - 26 26
8.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 18 7 4 7 32 - 33 25
9.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 18 7 2 9 22 - 28 23
10.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 18 6 3 9 26 - 34 21
11.
Боруссия М
 Заявка 17 5 5 7 34 - 36 20
12.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
13.
Бохум
 0:0 Заявка 18 3 9 6 19 - 34 18
14.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
17.
Кёльн
 0:1 Заявка 18 2 5 11 11 - 30 11
18.
Дармштадт
 0:0 Заявка 18 2 5 11 20 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 0:0 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 9 5 1 3 17 - 15 16
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 9 4 4 1 13 - 9 16
8.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
9.
Боруссия М
 Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
10.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
13.
Бохум
 0:0 Заявка 9 2 6 1 13 - 10 12
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 0:1 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6
17.
Дармштадт
 0:0 Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
4.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 9 4 4 1 18 - 11 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Штутгарт
 0:0 Заявка 9 4 1 4 12 - 15 13
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 0:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 0:0 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 0:1 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Весь список
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    Прогнозы 120
    Фрайбург 70% (84)
    X 20% (24)
    Хоффенхайм 10% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Хоффенхайм
    2.08
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    4.00
    Реклама, betcity.ru
    3.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Хоффенхайм

    Исход игры
    Фрайбург
    70% (84)
    Ничья
    20% (24)
    Хоффенхайм
    10% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.73% (87)
    Меньше
    26.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    88.98% (105)
    Нет
    11.02% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    52.5% (63)
    1:1 Ничья
    15% (18)
    1:2 Хоффенхайм
    10% (12)
    1:0 Фрайбург
    7.5% (9)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    3:2 Фрайбург
    3.3% (4)
    2:0 Фрайбург
    3.3% (4)
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