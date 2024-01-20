Практически без остановок проходит наша игра. Вспоминаем только одну большую паузу, вызванную уборкой поля от золотых шоколадных монет. Предположу, что шесть минут к первому тайму добавит Шлагер.

В очередной раз затишье в нашем матче. Очень неспешный футбол сегодня в Кёльне, хотя по такой погоде футболисты должны очень активно двигаться.

Любичич от правой бровки выполнил навес в центр штрафной соперника, Зюле без помех вынес сферу подальше от собственных владений. Пытаются хозяева добавить в концовке первого тайма.

Угловой на левом фланге заработал Финкгрефе. Кайнц выполнил очень опасный навес на ближнюю штангу, Фюллькруг головой вынес за лицевую. Ещё один корнер для хозяев.

Восемь минут к первому тайму компенсировал Шлагер.

Санчо от правого края штрафной выполнил пас низом немного назад, Мален оказался первым на мяче, вот только пробить ему не позволил защитник, сыгравший плотно против футболиста "Боруссии".

Штрафной на левом фланге заработали хозяева. Кайнц выполнил острый навес к ближней штанге, Хюберс головой скинул сферу дальше, а там никого из игроков "Кёльна" не оказалось.

Зюле под прессингом Кайнца неудачно откинул сферу своему голкиперу, однако Кобель с достоинством вышел из непростой ситуации и в одно касание выбил мяч на чужую половину.

МОМЕНТИЩЕ! Мёнье справа ворвался в штрафную соперника и прострелил вдоль ворот, Фюллькруг в упор пробивал в падении, но попал точно в голкипера "Кёльна"!

Сразу несколько столкновений на ближней бровке мы сейчас увидели, а закончилось всё откровенным нарушением Шабо, который кинул через бедро Забитцера.

Мален после классной длинной передачи с правого края штрафной выполнил скидку в центр на Фюллькруга, однако форвард не смог ничего придумать у ворот Швебе.

Эзкан получает жёлтую карточку у "Боруссии". Сначала в центре поля турок нарушил правила, а затем откинул сферу в сторону. Шлагер такое поведение терпеть не стал.

ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали гости, Брандт выполнил неудачный навес, однако сфера проскочила всю штрафную и пришла к Мёнье, который в одно касание пробил в левый угол, вот только немного промахнулся!

Майна по левому флангу ускакал от Мёнье и с края штрафной выполнил перспективный навес в центр, Шлоттербек головой вынес игровой снаряд обратно на фланг.

Финкгрефе с левого фланга классно выбросил аут в центр, Любичич получил сферу перед штрафной соперника и отдал направо разрезающий пас, Матсен в подкате перехватил!

Продолжают атаковать футболисты "Кёльна". Майна получил игровой снаряд в правой части штрафной соперника, однако уйти от двух защитников у него не получилось.

Первый офсайд в нашем матче. Тилманн получил сферу в линии атаки, однако лайнсмен сразу же поднял флажок, сигнализируя о положении вне игры у футболиста "Кёльна".

Гусенбашич неаккуратно сыграл на чужой половине поля и нарушил правила против Забитцера. Недовольно свистят болельщики, но свисток арбитра справедлив.

В очередной раз игра задержалась в центре поля. Хозяева перекатывают сферу на своей половине поля, не понимая как действовать. Спокойно дортмундцы держат атаки соперника.

Эзкан неудачно сыграл на своей половине поля и потерял мяч, однако сразу три футболиста "Кёльна" не разобрались кто должен разгонять атаку, поэтому момент был упущен.

Кайнц с левого фланга классный навес в сторону ворот выполнил, Кобель выскочил из рамки и забрал сферу в свои перчатки. Удаётся хозяевам подбираться к штрафной "Боруссии".

Первая жёлтая карточка в нашем матче. Мёнье наказан у "Боруссии". Неаккуратно сыграл защитник гостей против Финкгрефе и откровенно сорвал атаку соперника.

Майна очень здорово опередил Кобеля на углу штрафной, вот только далеко прокинул сферу в левый фланг, поэтому опасного момента у ворот "Боруссии" мы не увидели.

Кайнц из глубины выполнил перспективный пас в штрафную соперника, Майна уже готов был вырваться на рандеву с Кобелем, но в последний момент передачу перехватил Зюле.

Совсем без моментов проходит наша встреча. Команды попеременно владеют мячом, вот только ударов по воротам практически нет. Повезло гостям, что смогли они быстро забить.

22' Угловой на правом фланге заработали хозяева. Кайнц выполнил неудачный навес на ближнюю штангу, а там защитники "Боруссии" спокойно вынесли сферу.

21' Наконец-то возобновил игру Даниэль Шлагер. Около пяти минут ушло на эту паузу, значит добавленных минут к первому тайму будет много. С мячом сейчас футболисты "Кёльна".

20' Довольно-таки холодно сегодня в Кёльне, поэтому футболисты активно проводят паузы. Хозяева устроили перепасовку на своей половине поля, гости же просто двигаются, дабы не застояться.

19' Гораздо быстрее работников стадиона справились дортмундцы. Возвращаются футболисты на свои позиции, а значит совсем скоро продолжим наш матч.

18' А теперь уже фанаты "Боруссии" с трибун начали бросать золотые монеты. Игроки дортмундцев сами потянулись к своей штрафной, дабы быстрее очистить поле.

17' Футболисты уже заняли свои позиции и готовы к продолжению матча. Работники стадиона по-прежнему пытаются оперативно очистить штрафную "Кёльна", которой досталось больше всего.

16' Ещё раз нам повторили забитый мяч "Боруссии". Очень здорово разыграли гости, а вот оборона хозяев допустила очевидный просчёт, за Маленом не досмотрел Майна.

15' Пользуются паузой оба главных тренера, которые проводят беседу со своими футболистами. Работники стадиона довольно быстро очищают поле от золотых монет.

14' Остановлена игра, но команды остались на поле, поэтому в ближайшее время продолжим. Причиной стали золотые шоколадные монеты, которые фанаты начали бросать с трибун.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! МАЛЕН! Угловой на правом фланге заработали дортмундцы, Брандт не стал навешивать, а выполнил пас низом на одиннадцатиметровую отметку, Мален оторвался от соперника и пробил точно в левый угол! Хитрющий розыгрыш стандарта!

12' Санчо получил мяч на левом фланге и успел отдать пас вперёд, а Мартель откровенно ударил англичанина по ногам. Шлагер провёл беседу с игроком "Кёльна".

11' Любичич получил мяч в 27 метрах от ворот и нанёс плотный удар, однако получилось крайне неточно, игровой снаряд прошёл гораздо выше перекладины.

10' Снова хозяева очень красиво разыграли комбинацию перед штрафной соперника, Карстенсен с правого фланга выполнил навес в центр, защитники "Боруссии" справились.

9' Первый хороший момент хозяев! Любичич получил мяч в правой части штрафной и очень опасно прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, Мёнье вынес сферу подальше от ворот!

8' Майна от центра поля умчался на левый фланг атаки, но дальнейшего продолжения эта атака хозяев не получила, так как без поддержки остался форвард.

7' Санчо получил мяч на левом фланге и пытался за счёт дриблинга ворваться в штрафную "Кёльна", вот только против него классно сыграл Карстенсен и сумел забрать сферу себе.

6' МОМЕНТ! Санчо отдал передачу к линии штрафной, Брандт с 15 метров пробил точно в голкипера, на отскоке первым оказался Фюллькруг, однако добить ему помешал Хюберс!

5' Очень низкий темп в стартовые минуты. Никуда не спешат команды, гости спокойно перекатывают сферу на своей половине поля, особого рвения в атаку мы пока не наблюдаем.

4' Удалось в центре поля футболистам "Боруссии" красиво выбраться на левый фланг, Санчо рвался вперёд по левой бровке, однако сразу два соперника вынесли мяч за боковую.

3' Спокойно начинается наша встреча. Гости попытались организовать прессинг в стартовые минуты, однако Брандт нарушил правила против Любичича.

2' Хозяева вышли на эту встречу в белом комплекте формы, дортмундцы играют в жёлтых футболках и чёрных трусах. Ворота Кобеля в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.