Тур: 18. Стадион: Рейн Энерги. Главный судья: Шлагер Даниэль
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
12'
0:1
27'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Шабо
Юлиан
37
Майна
Линтон
29
Тилманн
Ян
24
Мёнье
Тома
25
Зюле
Никлас
22
Матсен
Ян
19
Брандт
Юлиан
10
Санчо
Джедон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Диль ЮстинНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
-
22 Матсен ЯнЗащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Санчо ДжедонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Вольф МариусЗащитник
-
42 Бланк ХендриЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
30 Польманн ОлеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Кёльн
Боруссия Д
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
26 матчей
19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.4%
34.6%
50%
4 победы 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.46
0.54
Среднее время на гол
61
167
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
2.46
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
51
33
Голов в среднем за матч
1.96
1.27
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|5
|0.28
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.17
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.11
|Майна Линтон
|1
|0.06
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|6
|0.33
|Мален Дониэлл
|6
|0.33
|Фюллькруг Никлас
|5
|0.28
|Ройс Марко
|4
|0.22
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.17
|Забитцер Марсель
|2
|0.11
|Хуммельс Матс
|2
|0.11
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.11
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.06
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.06
|Зюле Никлас
|1
|0.06
|Шлоттербек Нико
|1
|0.06
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Санчо Джедон
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|4
|1
|Хюберс Тимо
|3
|0
|Любичич Деян
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Кайнц Флориан
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Джан Эмре
|3
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Боруссия Д
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
7
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Боруссия Д
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
3
14
Кёльн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Боруссия Д
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
7
21
Голы по времени матча
Забито
7
17
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
14%
2
12%
1-15
2
29%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
6
35%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
2
18%
1-15
3
27%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Забито
4
17
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
50%
4
24%
31-45
2
50%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
4
31%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
5
28%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
6
33%
3
23%
76-90
Забито
11
34
5 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 1
1
9%
5
15%
1-15
2
18%
4
12%
16-30
2
18%
8
24%
31-45
3
27%
5
15%
46-60
1
9%
3
9%
61-75
2
18%
9
26%
76-90
Пропущено
29
24
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
2
7%
6
25%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
5
17%
5
21%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
7
24%
3
13%
61-75
7
24%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0
Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2
Боруссия Д
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0
Результаты матчей
Кёльн
Боруссия Д
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
4:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
4:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
17
45
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
161
116
89
116
611
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 12
|45
|2.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 15
|41
|3.
|0:0 Заявка
|18
|11
|2
|5
|38 - 22
|35
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 18
|33
|5.
|1:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 25
|33
|6.
|1:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 20
|30
|7.
|1:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 26
|28
|8.
|0:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|32 - 34
|24
|9.
|1:0 Заявка
|18
|7
|2
|9
|22 - 28
|23
|10.
|0:1 Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 34
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|34 - 36
|20
|12.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 32
|18
|13.
|0:0 Заявка
|18
|3
|9
|6
|19 - 34
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|17.
|0:1 Заявка
|18
|2
|5
|11
|11 - 30
|11
|18.
|0:1 Заявка
|18
|2
|4
|12
|20 - 45
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|33 - 5
|22
|3.
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 7
|20
|5.
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|6.
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|7.
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 15
|16
|8.
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|13.
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|18.
|0:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 11
|16
|4.
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 17
|16
|5.
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|7.
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 15
|13
|8.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|16.
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
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|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (5)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
|Майнц
|Кор Доминик
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Боруссия Д
Исход игры
Кёльн
2.4% (3)
Ничья
6.3% (8)
Боруссия Д
91.3% (115)
Тотал 2.5
Больше
68.38% (80)
Меньше
31.62% (37)
Обе команды забьют
Да
72.65% (85)
Нет
27.35% (32)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
48.4% (61)
0:2 Боруссия Д
16.7% (21)
1:3 Боруссия Д
10.3% (13)
0:1 Боруссия Д
6.3% (8)
1:1 Ничья
4.8% (6)
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