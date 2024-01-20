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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Кёльн
0:1
Первый тайм: 45+'
Боруссия Д
0'
0:1
12' Гол
Мален Дониэлл
27' Желтая карточка
Эзкан Салих

Ход матча

12'
0:1
Мален Дониэлл
(Брандт Юлиан)
27'
 
Эзкан Салих

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 126
Кёльн 2.4% (3)
X 6.3% (8)
Боруссия Д 91.3% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кёльн
Ничья
Боруссия Д
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
35
Финкгрефе
Макс
7
Любичич
Деян
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
37
Майна
Линтон
29
Тилманн
Ян
11
Кайнц
Флориан
1
Кобель
Грегор
24
Мёнье
Тома
25
Зюле
Никлас
4
Шлоттербек
Нико
22
Матсен
Ян
19
Брандт
Юлиан
6
Эзкан
Салих
20
Забитцер
Марсель
21
Мален
Дониэлл
14
Фюллькруг
Никлас
10
Санчо
Джедон
Кёльн
4-4-2
Боруссия Д
4-3-3

История личных встреч

Кёльн
Боруссия Д

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

26 матчей

19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.4%
34.6%
50%
4 победы 9 ничьих 13 побед

История матчей

Б
1:0
Б
6:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:3
Б
2:3
Б
5:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1
ТМС
1:0
Б
1:6
Б
5:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.46
0.54

Среднее время на гол

61
167

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

2.46
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

51
33

Голов в среднем за матч

1.96
1.27

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 5 0.28
Кайнц Флориан 3 (3) 0.17
Вальдшмидт Лука 2 0.11
Майна Линтон 1 0.06
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 6 0.33
Мален Дониэлл 6 0.33
Фюллькруг Никлас 5 0.28
Ройс Марко 4 0.22
Рюэрсон Юлиан 3 0.17
Забитцер Марсель 2 0.11
Хуммельс Матс 2 0.11
Мукоко Юссуфа 2 0.11
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.06
Джан Эмре 1 (1) 0.06
Зюле Никлас 1 0.06
Шлоттербек Нико 1 0.06
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Санчо Джедон 0 0
Адейеми Карим 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 4 1
Хюберс Тимо 3 0
Любичич Деян 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Кайнц Флориан 2 0
Зельке Дейви 2 0
Мартель Эрик 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Тилманн Ян 1 0
Гусенбашич Денис 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 3 0
Эзкан Салих 3 0
Забитцер Марсель 2 0
Аллер Себастьян 2 0
Вольф Мариус 2 0
Адейеми Карим 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Кобель Грегор 1 0
Матсен Ян 1 0
Рейна Джованни 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

Кёльн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Боруссия Д
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
7
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Боруссия Д
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

3
14
Кёльн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Боруссия Д
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

7
21

Голы по времени матча

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
14%
2
12%
1-15
2
29%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
6
35%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
2
18%
1-15
3
27%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Забито

4
17
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
50%
4
24%
31-45
2
50%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
4
31%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
5
28%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
6
33%
3
23%
76-90

Забито

11
34
5 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 1
1
9%
5
15%
1-15
2
18%
4
12%
16-30
2
18%
8
24%
31-45
3
27%
5
15%
46-60
1
9%
3
9%
61-75
2
18%
9
26%
76-90

Пропущено

29
24
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
2
7%
6
25%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
5
17%
5
21%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
7
24%
3
13%
61-75
7
24%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0
Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2
Боруссия Д
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0

Результаты матчей

Кёльн
Боруссия Д

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
4:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
4:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
1
7
1.5
4
5
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
16
1
1
16
1.5
8
9
1
16
2.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 0:0 Заявка 18 11 2 5 38 - 22 35
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 18 9 6 3 34 - 25 33
6.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 18 8 6 4 28 - 20 30
7.
Фрайбург
 1:0 Заявка 18 8 4 6 22 - 26 28
8.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 18 7 3 8 32 - 34 24
9.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 18 7 2 9 22 - 28 23
10.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 18 6 3 9 26 - 34 21
11.
Боруссия М
 Заявка 17 5 5 7 34 - 36 20
12.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
13.
Бохум
 0:0 Заявка 18 3 9 6 19 - 34 18
14.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
17.
Кёльн
 0:1 Заявка 18 2 5 11 11 - 30 11
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 18 2 4 12 20 - 45 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 0:0 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Фрайбург
 1:0 Заявка 9 5 3 1 14 - 9 18
6.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
7.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 9 5 1 3 17 - 15 16
8.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
9.
Боруссия М
 Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
10.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
13.
Бохум
 0:0 Заявка 9 2 6 1 13 - 10 12
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 0:1 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6
17.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 10 1 2 7 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 9 4 4 1 18 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 10 5 1 4 17 - 17 16
5.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
7.
Штутгарт
 0:0 Заявка 9 4 1 4 12 - 15 13
8.
Фрайбург
 1:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 0:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 0:1 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 0:1 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Штрафной на левом фланге заработали хозяева. Кайнц выполнил острый навес к ближней штанге, Хюберс головой скинул сферу дальше, а там никого из игроков "Кёльна" не оказалось. 
  • 45'
    Санчо от правого края штрафной выполнил пас низом немного назад, Мален оказался первым на мяче, вот только пробить ему не позволил защитник, сыгравший плотно против футболиста "Боруссии". 
  • Дополнительное время
    45'
    Восемь минут к первому тайму компенсировал Шлагер. 
  • Угловой
    44'
    Угловой на левом фланге заработал Финкгрефе. Кайнц выполнил очень опасный навес на ближнюю штангу, Фюллькруг головой вынес за лицевую. Ещё один корнер для хозяев. 
  • 43'
    Любичич от правой бровки выполнил навес в центр штрафной соперника, Зюле без помех вынес сферу подальше от собственных владений. Пытаются хозяева добавить в концовке первого тайма. 
  • 42'
    В очередной раз затишье в нашем матче. Очень неспешный футбол сегодня в Кёльне, хотя по такой погоде футболисты должны очень активно двигаться. 
  • 41'
    Практически без остановок проходит наша игра. Вспоминаем только одну большую паузу, вызванную уборкой поля от золотых шоколадных монет. Предположу, что шесть минут к первому тайму добавит Шлагер. 
  • 40'
    Финкгрефе с левого фланга классно выбросил аут в центр, Любичич получил сферу перед штрафной соперника и отдал направо разрезающий пас, Матсен в подкате перехватил! 
  • 39'
    Майна по левому флангу ускакал от Мёнье и с края штрафной выполнил перспективный навес в центр, Шлоттербек головой вынес игровой снаряд обратно на фланг. 
  • Опасный момент
    38'
    ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали гости, Брандт выполнил неудачный навес, однако сфера проскочила всю штрафную и пришла к Мёнье, который в одно касание пробил в левый угол, вот только немного промахнулся!
  • Желтая карточка
    37'
    Эзкан получает жёлтую карточку у "Боруссии". Сначала в центре поля турок нарушил правила, а затем откинул сферу в сторону. Шлагер такое поведение терпеть не стал. 
  • 36'
    Мален после классной длинной передачи с правого края штрафной выполнил скидку в центр на Фюллькруга, однако форвард не смог ничего придумать у ворот Швебе. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Сразу несколько столкновений на ближней бровке мы сейчас увидели, а закончилось всё откровенным нарушением Шабо, который кинул через бедро Забитцера. 
  • Опасный момент
    34'
    МОМЕНТИЩЕ! Мёнье справа ворвался в штрафную соперника и прострелил вдоль ворот, Фюллькруг в упор пробивал в падении, но попал точно в голкипера "Кёльна"!
  • 33'
    Зюле под прессингом Кайнца неудачно откинул сферу своему голкиперу, однако Кобель с достоинством вышел из непростой ситуации и в одно касание выбил мяч на чужую половину. 
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    • 32'
      Совсем без моментов проходит наша встреча. Команды попеременно владеют мячом, вот только ударов по воротам практически нет. Повезло гостям, что смогли они быстро забить. 
    • 31'
      Кайнц из глубины выполнил перспективный пас в штрафную соперника, Майна уже готов был вырваться на рандеву с Кобелем, но в последний момент передачу перехватил Зюле. 
    • 30'
      Майна очень здорово опередил Кобеля на углу штрафной, вот только далеко прокинул сферу в левый фланг, поэтому опасного момента у ворот "Боруссии" мы не увидели. 
    • Желтая карточка
      29'
      Первая жёлтая карточка в нашем матче. Мёнье наказан у "Боруссии". Неаккуратно сыграл защитник гостей против Финкгрефе и откровенно сорвал атаку соперника. 
    • 28'
      Кайнц с левого фланга классный навес в сторону ворот выполнил, Кобель выскочил из рамки и забрал сферу в свои перчатки. Удаётся хозяевам подбираться к штрафной "Боруссии". 
    • 27'
      Эзкан неудачно сыграл на своей половине поля и потерял мяч, однако сразу три футболиста "Кёльна" не разобрались кто должен разгонять атаку, поэтому момент был упущен. 
    • 26'
      В очередной раз игра задержалась в центре поля. Хозяева перекатывают сферу на своей половине поля, не понимая как действовать. Спокойно дортмундцы держат атаки соперника. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Гусенбашич неаккуратно сыграл на чужой половине поля и нарушил правила против Забитцера. Недовольно свистят болельщики, но свисток арбитра справедлив. 
    • Офсайд
      24'
      Первый офсайд в нашем матче. Тилманн получил сферу в линии атаки, однако лайнсмен сразу же поднял флажок, сигнализируя о положении вне игры у футболиста "Кёльна". 
    • 23'
      Продолжают атаковать футболисты "Кёльна". Майна получил игровой снаряд в правой части штрафной соперника, однако уйти от двух защитников у него не получилось.
    • Угловой
      22'
      Угловой на правом фланге заработали хозяева. Кайнц выполнил неудачный навес на ближнюю штангу, а там защитники "Боруссии" спокойно вынесли сферу. 
    • 21'
      Наконец-то возобновил игру Даниэль Шлагер. Около пяти минут ушло на эту паузу, значит добавленных минут к первому тайму будет много. С мячом сейчас футболисты "Кёльна". 
    • 20'
      Довольно-таки холодно сегодня в Кёльне, поэтому футболисты активно проводят паузы. Хозяева устроили перепасовку на своей половине поля, гости же просто двигаются, дабы не застояться. 
    • 19'
      Гораздо быстрее работников стадиона справились дортмундцы. Возвращаются футболисты на свои позиции, а значит совсем скоро продолжим наш матч. 
    • 18'
      А теперь уже фанаты "Боруссии" с трибун начали бросать золотые монеты. Игроки дортмундцев сами потянулись к своей штрафной, дабы быстрее очистить поле. 
    • 17'
      Футболисты уже заняли свои позиции и готовы к продолжению матча. Работники стадиона по-прежнему пытаются оперативно очистить штрафную "Кёльна", которой досталось больше всего. 
    • 16'
      Ещё раз нам повторили забитый мяч "Боруссии". Очень здорово разыграли гости, а вот оборона хозяев допустила очевидный просчёт, за Маленом не досмотрел Майна. 
    • 15'
      Пользуются паузой оба главных тренера, которые проводят беседу со своими футболистами. Работники стадиона довольно быстро очищают поле от золотых монет. 
    • 14'
      Остановлена игра, но команды остались на поле, поэтому в ближайшее время продолжим. Причиной стали золотые шоколадные монеты, которые фанаты начали бросать с трибун. 
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! МАЛЕН! Угловой на правом фланге заработали дортмундцы, Брандт не стал навешивать, а выполнил пас низом на одиннадцатиметровую отметку, Мален оторвался от соперника и пробил точно в левый угол! Хитрющий розыгрыш стандарта! 
    • Фол, нарушение
      12'
      Санчо получил мяч на левом фланге и успел отдать пас вперёд, а Мартель откровенно ударил англичанина по ногам. Шлагер провёл беседу с игроком "Кёльна". 
    • 11'
      Любичич получил мяч в 27 метрах от ворот и нанёс плотный удар, однако получилось крайне неточно, игровой снаряд прошёл гораздо выше перекладины. 
    • 10'
      Снова хозяева очень красиво разыграли комбинацию перед штрафной соперника, Карстенсен с правого фланга выполнил навес в центр, защитники "Боруссии" справились. 
    • 9'
      Первый хороший момент хозяев! Любичич получил мяч в правой части штрафной и очень опасно прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, Мёнье вынес сферу подальше от ворот!
    • 8'
      Майна от центра поля умчался на левый фланг атаки, но дальнейшего продолжения эта атака хозяев не получила, так как без поддержки остался форвард. 
    • 7'
      Санчо получил мяч на левом фланге и пытался за счёт дриблинга ворваться в штрафную "Кёльна", вот только против него классно сыграл Карстенсен и сумел забрать сферу себе. 
    • Опасный момент
      6'
      МОМЕНТ! Санчо отдал передачу к линии штрафной, Брандт с 15 метров пробил точно в голкипера, на отскоке первым оказался Фюллькруг, однако добить ему помешал Хюберс! 
    • 5'
      Очень низкий темп в стартовые минуты. Никуда не спешат команды, гости спокойно перекатывают сферу на своей половине поля, особого рвения в атаку мы пока не наблюдаем. 
    • 4'
      Удалось в центре поля футболистам "Боруссии" красиво выбраться на левый фланг, Санчо рвался вперёд по левой бровке, однако сразу два соперника вынесли мяч за боковую. 
    • 3'
      Спокойно начинается наша встреча. Гости попытались организовать прессинг в стартовые минуты, однако Брандт нарушил правила против Любичича. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в белом комплекте формы, дортмундцы играют в жёлтых футболках и чёрных трусах. Ворота Кобеля в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Боруссия Д

    Исход игры
    Кёльн
    2.4% (3)
    Ничья
    6.3% (8)
    Боруссия Д
    91.3% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.38% (80)
    Меньше
    31.62% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    72.65% (85)
    Нет
    27.35% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    48.4% (61)
    0:2 Боруссия Д
    16.7% (21)
    1:3 Боруссия Д
    10.3% (13)
    0:1 Боруссия Д
    6.3% (8)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
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    Боруссия Д
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