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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Кёльн
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 41
Кёльн 0% (0)
X 4.9% (2)
Боруссия Д 95.1% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Боруссия Д
4.60
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4.37
4.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Кёльн
Боруссия Д

История личных встреч

Кёльн
Боруссия Д

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

26 матчей

19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.4%
34.6%
50%
4 победы 9 ничьих 13 побед

История матчей

Б
1:0
Б
6:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:3
Б
2:3
Б
5:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1
ТМС
1:0
Б
1:6
Б
5:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.46
0.54

Среднее время на гол

61
167

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

2.46
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

51
33

Голов в среднем за матч

1.96
1.27

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 5 0.29
Кайнц Флориан 3 (3) 0.18
Вальдшмидт Лука 2 0.12
Майна Линтон 1 0.06
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 6 0.35
Фюллькруг Никлас 5 0.29
Мален Дониэлл 5 0.29
Ройс Марко 4 0.24
Рюэрсон Юлиан 3 0.18
Забитцер Марсель 2 0.12
Хуммельс Матс 2 0.12
Мукоко Юссуфа 2 0.12
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.06
Джан Эмре 1 (1) 0.06
Зюле Никлас 1 0.06
Шлоттербек Нико 1 0.06
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Санчо Джедон 0 0
Адейеми Карим 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 4 1
Хюберс Тимо 3 0
Любичич Деян 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Кайнц Флориан 2 0
Зельке Дейви 2 0
Мартель Эрик 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Тилманн Ян 1 0
Гусенбашич Денис 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 3 0
Забитцер Марсель 2 0
Аллер Себастьян 2 0
Вольф Мариус 2 0
Эзкан Салих 2 0
Адейеми Карим 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Кобель Грегор 1 0
Матсен Ян 1 0
Рейна Джованни 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

Кёльн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Боруссия Д
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
7
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Боруссия Д
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

3
14
Кёльн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Боруссия Д
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

7
21

Голы по времени матча

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
14%
2
12%
1-15
2
29%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
6
35%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
2
18%
1-15
3
27%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Забито

4
17
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
50%
4
24%
31-45
2
50%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
4
31%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
5
28%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
6
33%
3
23%
76-90

Забито

11
34
5 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 1
1
9%
5
15%
1-15
2
18%
4
12%
16-30
2
18%
8
24%
31-45
3
27%
5
15%
46-60
1
9%
3
9%
61-75
2
18%
9
26%
76-90

Пропущено

29
24
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
2
7%
6
25%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
5
17%
5
21%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
7
24%
3
13%
61-75
7
24%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0
Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2
Боруссия Д
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0

Результаты матчей

Кёльн
Боруссия Д

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
4:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
4:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
1
7
1.5
4
5
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
16
1
1
16
1.5
8
9
1
16
2.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 Заявка 17 11 1 5 38 - 22 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 6 3 33 - 25 30
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
7.
Фрайбург
 Заявка 17 7 4 6 21 - 26 25
8.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 3 7 32 - 33 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 33 21
10.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 2 9 21 - 28 20
11.
Боруссия М
 Заявка 17 5 5 7 34 - 36 20
12.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
13.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
14.
Бохум
 Заявка 17 3 8 6 19 - 34 17
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Кёльн
 Заявка 17 2 5 10 11 - 29 11
17.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
18.
Дармштадт
 Заявка 17 2 4 11 20 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Хайденхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Фрайбург
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
9.
Боруссия М
 Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
10.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
13.
Бохум
 Заявка 8 2 5 1 13 - 10 11
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
18.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Хоффенхайм
 Заявка 9 5 1 3 17 - 16 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 3 4 1 17 - 11 13
6.
Штутгарт
 Заявка 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 1 6 9 - 19 7
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
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Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Дармштадт Маглица Матей 2 3
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2024, осталось 2 дня 6 часов 4 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 48.8% пользователей.
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    • Прогнозы 41
    Кёльн 0% (0)
    X 4.9% (2)
    Боруссия Д 95.1% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Боруссия Д
    4.60
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    4.37
    4.30
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    Прогнозы на матч Кёльн - Боруссия Д

    Исход игры
    Кёльн
    0% (0)
    Ничья
    4.9% (2)
    Боруссия Д
    95.1% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    55% (22)
    Меньше
    45% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (24)
    Нет
    40% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    48.8% (20)
    0:2 Боруссия Д
    29.3% (12)
    0:1 Боруссия Д
    9.8% (4)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
    1:3 Боруссия Д
    4.9% (2)
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