Тур: 18. Стадион: Рейн Энерги.
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Главный тренер: Шульц Тимо
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Главный тренер: Терзич Эдин
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- Не уточняется
История личных встреч
Кёльн
Боруссия Д
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
26 матчей
19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.4%
34.6%
50%
4 победы 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.46
0.54
Среднее время на гол
61
167
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
2.46
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
51
33
Голов в среднем за матч
1.96
1.27
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|5
|0.29
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.18
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.12
|Майна Линтон
|1
|0.06
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|6
|0.35
|Фюллькруг Никлас
|5
|0.29
|Мален Дониэлл
|5
|0.29
|Ройс Марко
|4
|0.24
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.18
|Забитцер Марсель
|2
|0.12
|Хуммельс Матс
|2
|0.12
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.12
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.06
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.06
|Зюле Никлас
|1
|0.06
|Шлоттербек Нико
|1
|0.06
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Санчо Джедон
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|4
|1
|Хюберс Тимо
|3
|0
|Любичич Деян
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Кайнц Флориан
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Джан Эмре
|3
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Эзкан Салих
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Боруссия Д
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
7
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Боруссия Д
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
3
14
Кёльн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Боруссия Д
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
7
21
Голы по времени матча
Забито
7
17
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
14%
2
12%
1-15
2
29%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
6
35%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
2
18%
1-15
3
27%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Забито
4
17
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
50%
4
24%
31-45
2
50%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
6%
4
31%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
5
28%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
6
33%
3
23%
76-90
Забито
11
34
5 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 1
1
9%
5
15%
1-15
2
18%
4
12%
16-30
2
18%
8
24%
31-45
3
27%
5
15%
46-60
1
9%
3
9%
61-75
2
18%
9
26%
76-90
Пропущено
29
24
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
2
7%
6
25%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
5
17%
5
21%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
7
24%
3
13%
61-75
7
24%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0
Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2
Боруссия Д
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0
Результаты матчей
Кёльн
Боруссия Д
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
4:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
4:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
17
45
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
161
116
89
116
611
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 12
|45
|2.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 22
|34
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 18
|33
|5.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|33 - 25
|30
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 26
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|32 - 33
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 28
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|34 - 36
|20
|12.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 32
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 34
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|11 - 29
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|20 - 44
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|33 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|13.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 16
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|17 - 11
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 15
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
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|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 3
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
|Майнц
|Кор Доминик
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кёльн - Боруссия Д
Исход игры
Кёльн
0% (0)
Ничья
4.9% (2)
Боруссия Д
95.1% (39)
Тотал 2.5
Больше
55% (22)
Меньше
45% (18)
Обе команды забьют
Да
60% (24)
Нет
40% (16)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
48.8% (20)
0:2 Боруссия Д
29.3% (12)
0:1 Боруссия Д
9.8% (4)
1:1 Ничья
4.9% (2)
1:3 Боруссия Д
4.9% (2)
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