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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Дармштадт
0:1
Перерыв
Айнтрахт Фр
0'
19' Желтая карточка
Маглица Матей
0:1
33' Гол
Нкунку Нильс

Ход матча

19'
Маглица Матей
 
33'
0:1
Нкунку Нильс
(Эбимбе Эрик)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 120
Дармштадт 4.2% (5)
X 10.8% (13)
Айнтрахт Фр 85% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
38
Ридель
Клеменс
14
Кларер
Кристоф
5
Маглица
Матей
26
Бадер
Маттиас
15
Нюрнбергер
Фабиан
28
Франич
Бартол
32
Холланд
Фабиан
17
Юстван
Юлиан
27
Скарке
Тим
24
Пфайффер
Лука
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
36
Кнауфф
Ансгар
25
Ван
де
Бек
Донни
9
Калайджич
Саша
Дармштадт
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Дармштадт
Айнтрахт Фр

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:0
К
4:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
0:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 6 0.33
Мелем Марвин 3 0.17
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.17
Пфайффер Лука 1 0.06
Бадер Маттиас 1 0.06
Нюрнбергер Фабиан 1 0.06
Хонзак Матиас 1 0.06
Вильхельмссон Оскар 1 0.06
Маглица Матей 1 0.06
Холланд Фабиан 0 0
Кларер Кристоф 0 0
Франич Бартол 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 7 (1) 0.39
Кнауфф Ансгар 4 0.22
Эбимбе Эрик 3 0.17
Нкунку Нильс 2 0.11
Схири Эльес 2 0.11
Ларссон Хуго 2 0.11
Шаиби Фарес 1 0.06
Бута 1 0.06
Кох Робин 1 0.06
Коло-Муани Рандаль 1 0.06
Смолчич Хрвое 1 0.06
Ферри Начо 1 0.06
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 4 2
Кларер Кристоф 5 0
Холланд Фабиан 3 1
Скарке Тим 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Мюллер Янник 3 0
Мелем Марвин 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Торстен Либеркнехт 3 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Франич Бартол 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Карич Эмир 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармуш Омар 5 0
Гётце Марио 3 1
Кнауфф Ансгар 3 1
Кох Робин 4 0
Пачо Вильям 4 0
Бута 3 0
Макс Филипп 2 0
Эбимбе Эрик 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Топпмёллер Дино 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Айнтрахт Фр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
4
Дармштадт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Айнтрахт Фр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

22
3

Упущенные победы

6
14
Дармштадт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Айнтрахт Фр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

24
4

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

10
11
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
3
30%
4
36%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

19
13
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
11%
2
15%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
3
16%
4
31%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
4
21%
2
15%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
2
14%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Пропущено

27
9
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
4%
1
11%
1-15
4
15%
2
22%
16-30
4
15%
4
44%
31-45
5
19%
1
11%
46-60
8
30%
30%
0
0%
61-75
5
19%
1
11%
76-90

Забито

18
25
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
3
17%
6
24%
1-15
5
28%
2
8%
16-30
3
17%
5
20%
31-45
4
22%
3
12%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
1
6%
5
20%
76-90

Пропущено

46
22
16 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
3
7%
3
14%
1-15
7
15%
3
14%
16-30
6
13%
7
32%
31-45
8
17%
5
23%
46-60
13
28%
1
5%
61-75
9
20%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1
Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0
Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1

Результаты матчей

Дармштадт
Айнтрахт Фр

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
4
4
2
7
2.5
2
6
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
3
6
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
7
10
3
14
2.5
4
13
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 0:0 Заявка 18 11 2 5 38 - 22 35
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 18 9 6 3 34 - 25 33
6.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 18 8 6 4 28 - 20 30
7.
Фрайбург
 1:0 Заявка 18 8 4 6 22 - 26 28
8.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 18 7 3 8 32 - 34 24
9.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 18 6 4 8 27 - 34 22
10.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
11.
Боруссия М
 Заявка 17 5 5 7 34 - 36 20
12.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
13.
Бохум
 0:0 Заявка 18 3 9 6 19 - 34 18
14.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
17.
Кёльн
 0:1 Заявка 18 2 5 11 11 - 30 11
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 18 2 4 12 20 - 45 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 0:0 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Фрайбург
 1:0 Заявка 9 5 3 1 14 - 9 18
6.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
7.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
8.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
9.
Боруссия М
 Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
10.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
13.
Бохум
 0:0 Заявка 9 2 6 1 13 - 10 12
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 0:1 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6
17.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 10 1 2 7 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 9 4 4 1 18 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 0:1 Заявка 10 5 1 4 17 - 17 16
5.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
7.
Штутгарт
 0:0 Заявка 9 4 1 4 12 - 15 13
8.
Фрайбург
 1:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 0:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 0:1 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 0:1 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
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  • Первый тайм
  • 48'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 41%, Айнтрахт Фр: 59%.
  • 48'
    Команда Айнтрахт Фр имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Маглица Матей выиграл воздушное противоборство у Ван де Бек Донни.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
  • 46'
    Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 46'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Трапп Кевин из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Юстван Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Пачо Вильям успешно блокирует удар.
    • 42'
      Бадер Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Пфайффер Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Тута ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 41'
      Франич Бартол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Кнауфф Ансгар
    • 40'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 40'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 40'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 42%, Айнтрахт Фр: 58%.
    • 39'
      Кнауфф Ансгар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 39'
      Калайджич Саша создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
    • 39'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Ларссон Хуго успешно блокирует удар.
    • 38'
      Пфайффер Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Тута из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Юстван Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Ох, нехорошо это выглядит. Маглица Матей получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 36'
      Маглица Матей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Тута ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 35'
      Ридель Клеменс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 42%, Айнтрахт Фр: 58%.
    • 34'
      Команда Айнтрахт Фр забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 34'
      Калайджич Саша сделал ключевой пас для гола!
    • 33'
      Нкунку Нильс удалось забить из легкой позиции.
    • 33'
      Эбимбе Эрик сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Нкунку Нильс забивает с левой ноги!
    • 33'
      Эбимбе Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 33'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 32'
      Трапп Кевин из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Ларссон Хуго из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Бадер Маттиас
    • 31'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Калайджич Саша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 41%, Айнтрахт Фр: 59%.
    • 29'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 29'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 29'
      Шуэн Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 28'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 27'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 27'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 26'
      Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 26'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 25'
      Пфайффер Лука выиграл воздушное противоборство у Кох Робин.
    • 25'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 41%, Айнтрахт Фр: 59%.
    • 24'
      Юстван Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Тута из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Ларссон Хуго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 22'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 22'
      Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 44%, Айнтрахт Фр: 56%.
    • 20'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 47%, Айнтрахт Фр: 53%.
    • 19'
      Маглица Матей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 19'
      Безумный фол. Маглица Матей грубо играет против соперника. Пострадал Калайджич Саша
    • 19'
      Нкунку Нильс из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 18'
      Юстван Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
    • 18'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 17'
      Ридель Клеменс из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 17'
      Christoph Klarer ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Нкунку Нильс выиграл воздушное противоборство у Бадер Маттиас.
    • 16'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 15'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 15'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 49%, Айнтрахт Фр: 51%.
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Нкунку Нильс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Гётце Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Гётце Марио.
    • 13'
      Кох Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 12'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Ларссон Хуго.
    • 12'
      Кох Робин выиграл воздушное противоборство у Пфайффер Лука.
    • 12'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 11'
      Эбимбе Эрик из команды Айнтрахт Фр заходит слишком далеко, он валит Скарке Тим.
    • 11'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 11'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 10'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 48%, Айнтрахт Фр: 52%.
    • 10'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Калайджич Саша из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Холланд Фабиан
    • 9'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 8'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 8'
      Пфайффер Лука выиграл воздушное противоборство у Кох Робин.
    • 7'
      Ван де Бек Донни из команды Айнтрахт Фр в офсайде
    • 7'
      Christoph Klarer успешно блокирует удар.
    • 7'
      Эбимбе Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Маглица Матей ошибается в защите.
    • 7'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 6'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 6'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 5'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 32%, Айнтрахт Фр: 68%.
    • 5'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 4'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Пачо Вильям выиграл воздушное противоборство у Юстван Юлиан.
    • 3'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 3'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Нкунку Нильс пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 3'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Ван де Бек Донни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Франич Бартол ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 1'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Ридель Клеменс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Кнауфф Ансгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 1'
      СК Дармштадт начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится ничьей.
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      1.94 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 120
    Дармштадт 4.2% (5)
    X 10.8% (13)
    Айнтрахт Фр 85% (102)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дармштадт
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    4.86
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    5.10
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    3.65
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 0:1 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Дармштадт
    4.2% (5)
    Ничья
    10.8% (13)
    Айнтрахт Фр
    85% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.78% (67)
    Меньше
    43.22% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    64.41% (76)
    Нет
    35.59% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    46.7% (56)
    0:2 Айнтрахт Фр
    15.8% (19)
    0:1 Айнтрахт Фр
    14.2% (17)
    1:1 Ничья
    10% (12)
    0:3 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
    2:1 Дармштадт
    1.7% (2)
    1:0 Дармштадт
    1.7% (2)
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    Дармштадт
    Айнтрахт Фр
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