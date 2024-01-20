Тур: 18. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе. Зрители: 17750 Главный судья: Зиберт Даниэль
2:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаМаглица Матей
0:1
33' ГолНкунку Нильс
0:2
51' ГолКнауфф Ансгар
1:2
61' ГолЮстван Юлиан
68' Желтая карточкаБута
85' Желтая карточкаТоппмёллер Дино
2:2
90' ГолКларер Кристоф
90'+8
Ход матча
20'
33'
0:1
51'
0:2
61'
1:2
64'
68'
80'
85'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
535 Количество передач 576
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Юстван
Юлиан
27
Скарке
Тим
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юстван ЮлианПолузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
23 Хёуге ЙенсЗащитник
- Полузащитник
-
24 БутаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Дармштадт
Айнтрахт Фр
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|6
|0.33
|Мелем Марвин
|3
|0.17
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.17
|Пфайффер Лука
|1
|0.06
|Кларер Кристоф
|1
|0.06
|Бадер Маттиас
|1
|0.06
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.06
|Хонзак Матиас
|1
|0.06
|Юстван Юлиан
|1
|0.06
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.06
|Маглица Матей
|1
|0.06
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|7 (1)
|0.39
|Кнауфф Ансгар
|5
|0.28
|Эбимбе Эрик
|3
|0.17
|Нкунку Нильс
|2
|0.11
|Схири Эльес
|2
|0.11
|Ларссон Хуго
|2
|0.11
|Шаиби Фарес
|1
|0.06
|Бута
|1
|0.06
|Кох Робин
|1
|0.06
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.06
|Смолчич Хрвое
|1
|0.06
|Ферри Начо
|1
|0.06
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Гётце Марио
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|4
|2
|Кларер Кристоф
|5
|0
|Холланд Фабиан
|3
|1
|Скарке Тим
|4
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Мюллер Янник
|3
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Торстен Либеркнехт
|3
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Франич Бартол
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Карич Эмир
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармуш Омар
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Кох Робин
|4
|0
|Бута
|4
|0
|Пачо Вильям
|4
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Айнтрахт Фр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
6
Дармштадт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Айнтрахт Фр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
22
3
Упущенные победы
6
14
Дармштадт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Айнтрахт Фр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
11% (2)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
24
4
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
12
13
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
3
25%
4
31%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Пропущено
21
15
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
10%
2
13%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
4
19%
4
27%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
4
19%
3
20%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
1
13%
3
21%
76-90
Пропущено
27
9
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
4%
1
11%
1-15
4
15%
2
22%
16-30
4
15%
4
44%
31-45
5
19%
1
11%
46-60
8
30%
30%
0
0%
61-75
5
19%
1
11%
76-90
Забито
20
27
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
3
15%
6
22%
1-15
5
25%
2
7%
16-30
3
15%
6
22%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
2
10%
5
19%
76-90
Пропущено
48
24
17 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
3
6%
3
13%
1-15
7
15%
3
13%
16-30
7
15%
7
29%
29%
31-45
9
19%
5
21%
46-60
13
27%
2
8%
61-75
9
19%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1
Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0
Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1
Результаты матчей
Дармштадт
Айнтрахт Фр
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
71
37
44
28
26
19
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
82
35
46
17
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
153
612
810
315
414
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 12
|45
|2.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 15
|41
|3.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|38 - 23
|34
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 18
|33
|5.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 28
|28
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 36
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 34
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|34 - 36
|20
|12.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 34
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 32
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|11 - 33
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|22 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|33 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|12.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
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|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (5)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дармштадт 2:2 Айнтрахт Фр
Исход игры
Дармштадт
4.2% (5)
Ничья
10.8% (13)
Айнтрахт Фр
85% (102)
Тотал 2.5
Больше
56.78% (67)
Меньше
43.22% (51)
Обе команды забьют
Да
64.41% (76)
Нет
35.59% (42)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
46.7% (56)
0:2 Айнтрахт Фр
15.8% (19)
0:1 Айнтрахт Фр
14.2% (17)
1:1 Ничья
10% (12)
0:3 Айнтрахт Фр
2.5% (3)
2:1 Дармштадт
1.7% (2)
1:0 Дармштадт
1.7% (2)
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