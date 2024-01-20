Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Г О О О О Л - Christoph Klarer забивает с левой ноги!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

90' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Матч возобновлен

88' Калайджич Саша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' СК Дармштадт пытается что-то создать.

86' Оооо... вот это был удар! Холланд Фабиан должен был забить с этой позиции.

86' Холланд Фабиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Christoph Klarer из команды СК Дармштадт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

86' Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт подал угловой справа.

85' Рефери не любит споров - именно за это Топпмёллер Дино сейчас получил желтую

85' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

84' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

83' СК Дармштадт пытается что-то создать.

82' СК Дармштадт пытается что-то создать.

81' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Ридель Клеменс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

78' СК Дармштадт пытается что-то создать.

77' СК Дармштадт контролирует мяч.

76' Ларссон Хуго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' СК Дармштадт контролирует мяч.

74' Эбимбе Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Франич Бартол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Christoph Klarer наказан за толчок Калайджич Саша

72' Игра в одни ворота сейчас. СК Дармштадт доминирует и владеет мячом

72' СК Дармштадт пытается что-то создать.

71' СК Дармштадт пытается что-то создать.

70' Матч возобновлен

69' Трапп Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Бута совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Нкунку Нильс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' СК Дармштадт контролирует мяч.

67' СК Дармштадт пытается что-то создать.

67' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

65' СК Дармштадт пытается что-то создать.

63' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

62' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для СК Дармштадт.

62' Забив гол, СК Дармштадт сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

61' Г О О О О Л - Юстван Юлиан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

61' Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' СК Дармштадт пытается что-то создать.

61' СК Дармштадт контролирует мяч.

61' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

59' Трапп Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' СК Дармштадт начинает контратаку

59' Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Скарке Тим не смог попасть в створ ударом издали

58' СК Дармштадт пытается что-то создать.

58' Кох Робин выиграл воздушное противоборство у Christoph Klarer.

55' СК Дармштадт пытается что-то создать.

54' Юстван Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Хорошую попытку сделал Пфайффер Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Юстван Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' СК Дармштадт пытается что-то создать.

53' СК Дармштадт контролирует мяч.

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Айнтрахт Фр

51' Эбимбе Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

49' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде

48' СК Дармштадт контролирует мяч.

48' Ридель Клеменс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля