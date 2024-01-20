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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 17750 Главный судья: Зиберт Даниэль
Дармштадт
2:2
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
20' Желтая карточка
Маглица Матей
0:1
33' Гол
Нкунку Нильс
0:2
51' Гол
Кнауфф Ансгар
1:2
61' Гол
Юстван Юлиан
68' Желтая карточка
Бута
85' Желтая карточка
Топпмёллер Дино
2:2
90' Гол
Кларер Кристоф
90'+8

Ход матча

20'
Маглица Матей
 
33'
0:1
Нкунку Нильс
(Эбимбе Эрик)
46'
Мюллер Андреас
Маглица Матей
 
51'
0:2
Кнауфф Ансгар
(Калайджич Саша)
61'
Юстван Юлиан
1:2
64'
 
Бута
Ван де Бек Донни
68'
 
Бута
79'
Вильхельмссон Оскар
Нюрнбергер Фабиан
 
79'
Кемпе Тобиас
Франич Бартол
 
80'
Карич Эмир
Скарке Тим
 
85'
 
Топпмёллер Дино
89'
Циммерман Кристоф
Холланд Фабиан
 
89'
 
Нганкам Жессик
Калайджич Саша
89'
 
Хёуге Йенс
Кнауфф Ансгар
90'
 
Роде Себастьян
Эбимбе Эрик
90'
 
Смолчич Хрвое
Гётце Марио
90'
Кларер Кристоф
(Кемпе Тобиас)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 535 Количество передач 576
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Дармштадт 4.2% (5)
X 10.8% (13)
Айнтрахт Фр 85% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
38
Ридель
Клеменс
14
Кларер
Кристоф
5
Маглица
Матей
26
Бадер
Маттиас
15
Нюрнбергер
Фабиан
28
Франич
Бартол
32
Холланд
Фабиан
17
Юстван
Юлиан
27
Скарке
Тим
24
Пфайффер
Лука
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
36
Кнауфф
Ансгар
25
Ван
де
Бек
Донни
9
Калайджич
Саша
Дармштадт
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Дармштадт
Айнтрахт Фр

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:0
К
4:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
0:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 6 0.33
Мелем Марвин 3 0.17
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.17
Пфайффер Лука 1 0.06
Кларер Кристоф 1 0.06
Бадер Маттиас 1 0.06
Нюрнбергер Фабиан 1 0.06
Хонзак Матиас 1 0.06
Юстван Юлиан 1 0.06
Вильхельмссон Оскар 1 0.06
Маглица Матей 1 0.06
Холланд Фабиан 0 0
Франич Бартол 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 7 (1) 0.39
Кнауфф Ансгар 5 0.28
Эбимбе Эрик 3 0.17
Нкунку Нильс 2 0.11
Схири Эльес 2 0.11
Ларссон Хуго 2 0.11
Шаиби Фарес 1 0.06
Бута 1 0.06
Кох Робин 1 0.06
Коло-Муани Рандаль 1 0.06
Смолчич Хрвое 1 0.06
Ферри Начо 1 0.06
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 4 2
Кларер Кристоф 5 0
Холланд Фабиан 3 1
Скарке Тим 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Мюллер Янник 3 0
Мелем Марвин 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Торстен Либеркнехт 3 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Франич Бартол 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Карич Эмир 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармуш Омар 5 0
Гётце Марио 3 1
Кнауфф Ансгар 3 1
Кох Робин 4 0
Бута 4 0
Пачо Вильям 4 0
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Эбимбе Эрик 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Айнтрахт Фр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

8
6
Дармштадт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Айнтрахт Фр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

22
3

Упущенные победы

6
14
Дармштадт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Айнтрахт Фр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
11% (2)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

24
4

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

12
13
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
3
25%
4
31%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
10%
2
13%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
4
19%
4
27%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
4
19%
3
20%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Пропущено

27
9
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
4%
1
11%
1-15
4
15%
2
22%
16-30
4
15%
4
44%
31-45
5
19%
1
11%
46-60
8
30%
30%
0
0%
61-75
5
19%
1
11%
76-90

Забито

20
27
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
3
15%
6
22%
1-15
5
25%
2
7%
16-30
3
15%
6
22%
31-45
4
20%
4
15%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
2
10%
5
19%
76-90

Пропущено

48
24
17 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
3
6%
3
13%
1-15
7
15%
3
13%
16-30
7
15%
7
29%
29%
31-45
9
19%
5
21%
46-60
13
27%
2
8%
61-75
9
19%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1
Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0
Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1

Результаты матчей

Дармштадт
Айнтрахт Фр

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
1
3
7
1.5
4
4
2
8
2.5
2
6
1
9
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
5
1.5
4
6
1
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
3
6
12
1.5
8
10
3
15
2.5
4
14
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 Заявка 18 11 1 6 38 - 23 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
6.
Фрайбург
 Заявка 18 8 4 6 24 - 28 28
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 18 7 3 8 34 - 36 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 18 6 4 8 27 - 34 22
10.
Вольфсбург
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
11.
Боруссия М
 Заявка 17 5 5 7 34 - 36 20
12.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
13.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
14.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
17.
Кёльн
 Заявка 18 2 5 11 11 - 33 11
18.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
6.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
7.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
9.
Боруссия М
 Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
10.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
13.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 49%, Айнтрахт Фр: 51%.
  • 98'
    Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Ридель Клеменс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Ридель Клеменс из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    СК Дармштадт контролирует мяч.
  • 96'
    Команда СК Дармштадт сравняла счет! Игра продолжается!
  • 95'
    Кемпе Тобиас сделал результативную передачу.
  • 95'
    Г О О О О Л - Christoph Klarer забивает с левой ноги!
  • 95'
    Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 49%, Айнтрахт Фр: 51%.
  • 95'
    СК Дармштадт контролирует мяч.
  • 94'
    Удар от ворот произведет СК Дармштадт
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 90'
      Судья сигнализирует, что Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Тута
    • 90'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 48%, Айнтрахт Фр: 52%.
    • 90'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 89'
      Тактическая замена. Кнауфф Ансгар уходит с поля и его заменяет Хёуге Йенс
    • 89'
      Калайджич Саша получил травму и заменен. Нганкам Жессик выходит на поле.
    • 89'
      Тактическая замена. Холланд Фабиан уходит с поля и его заменяет Циммерман Кристоф
    • 88'
      Калайджич Саша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 88'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 87'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
    • 86'
      Оооо... вот это был удар! Холланд Фабиан должен был забить с этой позиции.
    • 86'
      Холланд Фабиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 86'
      Christoph Klarer из команды СК Дармштадт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 86'
      Юстван Юлиан из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 85'
      Рефери не любит споров - именно за это Топпмёллер Дино сейчас получил желтую
    • 85'
      Ларссон Хуго успешно блокирует удар.
    • 85'
      Пфайффер Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 85'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 47%, Айнтрахт Фр: 53%.
    • 85'
      Ларссон Хуго выиграл воздушное противоборство у Мюллер Андреас.
    • 84'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 84'
      Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
    • 84'
      Пачо Вильям из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Кнауфф Ансгар наказан за толчок Бадер Маттиас
    • 83'
      Нкунку Нильс из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 82'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 81'
      Кох Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 46%, Айнтрахт Фр: 54%.
    • 80'
      Тактическая замена. Скарке Тим уходит с поля и его заменяет Карич Эмир
    • 79'
      Тактическая замена. Франич Бартол уходит с поля и его заменяет Кемпе Тобиас
    • 79'
      Тактическая замена. Нюрнбергер Фабиан уходит с поля и его заменяет Вильхельмссон Оскар
    • 79'
      Ридель Клеменс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Пачо Вильям ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Пачо Вильям успешно блокирует удар.
    • 78'
      Холланд Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 78'
      Тута из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 77'
      Судья сигнализирует, что Франич Бартол из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Бута
    • 77'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 76'
      Ларссон Хуго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 75'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 46%, Айнтрахт Фр: 54%.
    • 75'
      Судья свистит. Ридель Клеменс атаковал сзади соперника. Это Калайджич Саша заработал своей команде штрафной
    • 74'
      Судья сигнализирует, что Бута из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Нюрнбергер Фабиан
    • 74'
      Айнтрахт Фр начинает контратаку
    • 74'
      Эбимбе Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Франич Бартол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Christoph Klarer наказан за толчок Калайджич Саша
    • 72'
      Игра в одни ворота сейчас. СК Дармштадт доминирует и владеет мячом
    • 72'
      Нкунку Нильс из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 71'
      Тута из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Пачо Вильям из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 70'
      Матч возобновлен
    • 70'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 43%, Айнтрахт Фр: 57%.
    • 69'
      Трапп Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 69'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 68'
      Бута совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 68'
      Безумный фол. Бута грубо играет против соперника. Пострадал Мюллер Андреас
    • 68'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Нкунку Нильс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 67'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 67'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Бута.
    • 66'
      Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
    • 66'
      Кох Робин из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 41%, Айнтрахт Фр: 59%.
    • 65'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 64'
      Тактическая замена. Ван де Бек Донни уходит с поля и его заменяет Бута
    • 63'
      Пфайффер Лука наказан за толчок Кох Робин
    • 63'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 62'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для СК Дармштадт.
    • 62'
      Забив гол, СК Дармштадт сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 61'
      Г О О О О Л - Юстван Юлиан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 61'
      Кох Робин успешно блокирует удар.
    • 61'
      Пфайффер Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 61'
      Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 61'
      Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 61'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 61'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Матч возобновлен
    • 60'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 40%, Айнтрахт Фр: 60%.
    • 59'
      Трапп Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 59'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 59'
      Пфайффер Лука наказан за толчок Трапп Кевин
    • 59'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 59'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
    • 58'
      Скарке Тим не смог попасть в створ ударом издали
    • 58'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 58'
      Кох Робин выиграл воздушное противоборство у Christoph Klarer.
    • 57'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 57'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 56'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 55'
      Эбимбе Эрик из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 41%, Айнтрахт Фр: 59%.
    • 54'
      Калайджич Саша из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Юстван Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 54'
      Трапп Кевин делает важнейший сейв!
    • 54'
      Хорошую попытку сделал Пфайффер Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 54'
      Юстван Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 54'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 53'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 52'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 52'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Айнтрахт Фр.
    • 51'
      Кнауфф Ансгар удалось забить из легкой позиции.
    • 51'
      Эбимбе Эрик сделал ключевой пас для гола!
    • 51'
      Калайджич Саша сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О О Л - Кнауфф Ансгар из команды Айнтрахт Фр легко посылает мяч в пустые ворота левой! Кнауфф Ансгар легко с этим справился!
    • 51'
      Калайджич Саша нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 51'
      Эбимбе Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 50'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 50'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 41%, Айнтрахт Фр: 59%.
    • 49'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 49'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 48'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 48'
      Ридель Клеменс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 46'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 46'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Маглица Матей уходит с поля и его заменяет Мюллер Андреас
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 41%, Айнтрахт Фр: 59%.
    • 48'
      Команда Айнтрахт Фр имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Маглица Матей выиграл воздушное противоборство у Ван де Бек Донни.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
    • 46'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 46'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 45'
      Ридель Клеменс из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 42%, Айнтрахт Фр: 58%.
    • 45'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 44'
      Калайджич Саша из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Christoph Klarer пострадал.
    • 44'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 43'
      Трапп Кевин из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Юстван Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Пачо Вильям успешно блокирует удар.
    • 42'
      Бадер Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Пфайффер Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Тута ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 41'
      Франич Бартол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Кнауфф Ансгар
    • 40'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 40'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 40'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 42%, Айнтрахт Фр: 58%.
    • 39'
      Кнауфф Ансгар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 39'
      Калайджич Саша создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
    • 39'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Ларссон Хуго успешно блокирует удар.
    • 38'
      Пфайффер Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Тута из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Юстван Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Ох, нехорошо это выглядит. Маглица Матей получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 36'
      Маглица Матей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Тута ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 35'
      Ридель Клеменс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 42%, Айнтрахт Фр: 58%.
    • 34'
      Команда Айнтрахт Фр забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 34'
      Калайджич Саша сделал ключевой пас для гола!
    • 33'
      Нкунку Нильс удалось забить из легкой позиции.
    • 33'
      Эбимбе Эрик сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Нкунку Нильс забивает с левой ноги!
    • 33'
      Эбимбе Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 33'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 32'
      Трапп Кевин из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Ларссон Хуго из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Бадер Маттиас
    • 31'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Калайджич Саша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 41%, Айнтрахт Фр: 59%.
    • 29'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 29'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 29'
      Шуэн Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 28'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 27'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 27'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 26'
      Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 26'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 25'
      Пфайффер Лука выиграл воздушное противоборство у Кох Робин.
    • 25'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 41%, Айнтрахт Фр: 59%.
    • 24'
      Юстван Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Тута из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Ларссон Хуго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 22'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 22'
      Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 44%, Айнтрахт Фр: 56%.
    • 20'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 47%, Айнтрахт Фр: 53%.
    • 20'
      Маглица Матей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 19'
      Безумный фол. Маглица Матей грубо играет против соперника. Пострадал Калайджич Саша
    • 19'
      Нкунку Нильс из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 18'
      Юстван Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
    • 18'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 17'
      Ридель Клеменс из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 17'
      Christoph Klarer ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Нкунку Нильс выиграл воздушное противоборство у Бадер Маттиас.
    • 16'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 15'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 15'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 49%, Айнтрахт Фр: 51%.
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Нкунку Нильс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Гётце Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Гётце Марио.
    • 13'
      Кох Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 12'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Ларссон Хуго.
    • 12'
      Кох Робин выиграл воздушное противоборство у Пфайффер Лука.
    • 12'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 11'
      Эбимбе Эрик из команды Айнтрахт Фр заходит слишком далеко, он валит Скарке Тим.
    • 11'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 11'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 10'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 48%, Айнтрахт Фр: 52%.
    • 10'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Калайджич Саша из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Холланд Фабиан
    • 9'
      Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 8'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 8'
      Пфайффер Лука выиграл воздушное противоборство у Кох Робин.
    • 7'
      Ван де Бек Донни из команды Айнтрахт Фр в офсайде
    • 7'
      Christoph Klarer успешно блокирует удар.
    • 7'
      Эбимбе Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Маглица Матей ошибается в защите.
    • 7'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 6'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 6'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 5'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 32%, Айнтрахт Фр: 68%.
    • 5'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 4'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Пачо Вильям выиграл воздушное противоборство у Юстван Юлиан.
    • 3'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 3'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Нкунку Нильс пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 3'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Ван де Бек Донни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Франич Бартол ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 1'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Ридель Клеменс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Кнауфф Ансгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 1'
      СК Дармштадт начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Дармштадт 4.2% (5)
    X 10.8% (13)
    Айнтрахт Фр 85% (102)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 2:2 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Дармштадт
    4.2% (5)
    Ничья
    10.8% (13)
    Айнтрахт Фр
    85% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.78% (67)
    Меньше
    43.22% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    64.41% (76)
    Нет
    35.59% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    46.7% (56)
    0:2 Айнтрахт Фр
    15.8% (19)
    0:1 Айнтрахт Фр
    14.2% (17)
    1:1 Ничья
    10% (12)
    0:3 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
    2:1 Дармштадт
    1.7% (2)
    1:0 Дармштадт
    1.7% (2)
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