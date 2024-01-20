Тур: 18. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Главный судья: Йолленбек Маттиас
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мбамба НоаЗащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
-
38 Изекор КенНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
РБ Лейпциг
Байер Л
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.43
1.75
Среднее время на гол
63
51
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
1.14
Среднее время на гол
55
78
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.53
1.47
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|11 (2)
|0.65
|Симонс Хави
|4
|0.24
|Поульсен Юссуф
|3
|0.18
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.18
|Шешко Беньямин
|3
|0.18
|Раум Давид
|2
|0.12
|Форсберг Эмиль
|2
|0.12
|Ольмо Дани
|2
|0.12
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.12
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.06
|Симакан Мохамед
|1
|0.06
|Кампль Кевин
|1
|0.06
|Клостерманн Лукас
|1
|0.06
|Люкеба Кастелло
|1
|0.06
|Шлагер Ксавер
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|10 (1)
|0.59
|Гримальдо Алехандро
|7
|0.41
|Фримпонг Жереми
|5
|0.29
|Вирц Флориан
|5
|0.29
|Хофманн Йонас
|4
|0.24
|Паласиос Эсекиэль
|3 (1)
|0.18
|Шик Патрик
|3 (1)
|0.18
|Та Джонатан
|3
|0.18
|Адли Амин
|1
|0.06
|Гложек Адам
|1
|0.06
|Коссуну Одилон
|1
|0.06
|Телла Нейтан
|1
|0.06
|Инкапье Пьеро
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опенда Лои
|4
|0
|Симакан Мохамед
|4
|0
|Симонс Хави
|4
|0
|Розе Марко
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Айдара Амаду
|3
|0
|Кампль Кевин
|2
|0
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Эсекиэль
|5
|0
|Та Джонатан
|4
|0
|Джака Гранит
|3
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Тапсоба Эдмон
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Байер Л
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
2
3
РБ Лейпциг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Байер Л
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
10
28
РБ Лейпциг
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Байер Л
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
12
31
Голы по времени матча
Забито
24
16
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
5
21%
3
19%
61-75
5
21%
3
19%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
57%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
13
28
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
1
8%
2
7%
1-15
1
8%
5
18%
16-30
1
8%
5
18%
31-45
4
31%
4
14%
46-60
3
23%
8
29%
61-75
3
23%
4
14%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
37
44
16 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
5
14%
4
9%
1-15
5
14%
7
16%
16-30
6
16%
8
18%
31-45
5
14%
7
16%
46-60
8
22%
11
25%
61-75
8
22%
7
16%
76-90
Пропущено
19
15
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
11%
3
20%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
8
42%
3
20%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
3
16%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1
РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2
Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0
Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Байер Л
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
3
3 раза 33%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:3
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:1
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 35%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
3
7 раз 41%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
81
54
72
27
45
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
62
35
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
116
143
89
116
215
413
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 12
|45
|2.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 15
|41
|3.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|38 - 23
|34
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 18
|33
|5.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 28
|28
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 36
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 34
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|34 - 36
|20
|12.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 34
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 32
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|11 - 33
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|22 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|33 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|12.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
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|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (5)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Байер Л
Исход игры
РБ Лейпциг
23.4% (30)
Ничья
39.8% (51)
Байер Л
36.7% (47)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (75)
Меньше
35.9% (42)
Обе команды забьют
Да
91.45% (107)
Нет
8.55% (10)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
25% (32)
1:1 Ничья
25% (32)
2:1 РБ Лейпциг
12.5% (16)
2:2 Ничья
10.9% (14)
1:0 РБ Лейпциг
3.9% (5)
1:3 Байер Л
3.1% (4)
0:1 Байер Л
2.3% (3)
2:3 Байер Л
1.6% (2)
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