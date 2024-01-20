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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Йолленбек Маттиас
РБ Лейпциг
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 127
РБ Лейпциг 23.6% (30)
X 40.2% (51)
Байер Л 36.2% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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РБ Лейпциг
Ничья
Байер Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
16
Клостерманн
Лукас
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
7
Ольмо
Дани
13
Зайвальд
Николас
24
Шлагер
Ксавер
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
30
Шешко
Беньямин
1
Градецки
Лукаш
2
Станишич
Йосип
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
РБ Лейпциг
4-4-2
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Байер Л

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Б
3:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:0
Б
2:3

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.43
1.75

Среднее время на гол

63
51

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1.14

Среднее время на гол

55
78

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.53
1.47

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 11 (2) 0.65
Симонс Хави 4 0.24
Поульсен Юссуф 3 0.18
Баумгартнер Кристоф 3 0.18
Шешко Беньямин 3 0.18
Раум Давид 2 0.12
Форсберг Эмиль 2 0.12
Ольмо Дани 2 0.12
Вернер Тимо 2 (1) 0.12
Хенрихс Бенджамин 1 0.06
Симакан Мохамед 1 0.06
Кампль Кевин 1 0.06
Клостерманн Лукас 1 0.06
Люкеба Кастелло 1 0.06
Шлагер Ксавер 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.59
Гримальдо Алехандро 7 0.41
Фримпонг Жереми 5 0.29
Вирц Флориан 5 0.29
Хофманн Йонас 4 0.24
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.18
Шик Патрик 3 (1) 0.18
Та Джонатан 3 0.18
Адли Амин 1 0.06
Гложек Адам 1 0.06
Коссуну Одилон 1 0.06
Телла Нейтан 1 0.06
Инкапье Пьеро 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опенда Лои 4 0
Симакан Мохамед 4 0
Симонс Хави 4 0
Розе Марко 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Айдара Амаду 3 0
Кампль Кевин 2 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Раум Давид 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Эсекиэль 5 0
Та Джонатан 4 0
Джака Гранит 3 0
Хофманн Йонас 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Коссуну Одилон 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Адли Амин 1 0
Вирц Флориан 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Байер Л
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

2
3
РБ Лейпциг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Байер Л
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

10
28
РБ Лейпциг
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Байер Л
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

12
31

Голы по времени матча

Забито

24
16
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
5
21%
3
19%
61-75
5
21%
3
19%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
57%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

13
28
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
1
8%
2
7%
1-15
1
8%
5
18%
16-30
1
8%
5
18%
31-45
4
31%
4
14%
46-60
3
23%
8
29%
61-75
3
23%
4
14%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

37
44
16 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
5
14%
4
9%
1-15
5
14%
7
16%
16-30
6
16%
8
18%
31-45
5
14%
7
16%
46-60
8
22%
11
25%
61-75
8
22%
7
16%
76-90

Пропущено

19
15
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
11%
3
20%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
8
42%
3
20%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
3
16%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1
РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2
Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0
Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Байер Л

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
3
3 раза 33%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:3
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:1
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
3
7 раз 41%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
1.5
8
1
5
4
2.5
7
2
2
7
3.5
4
5
2
7
4.5
1
8
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
6
2
3
5
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
6
1.5
14
3
8
9
2.5
11
6
2
15
3.5
4
13
2
15
4.5
1
16
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 Заявка 18 11 1 6 38 - 23 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
6.
Фрайбург
 Заявка 18 8 4 6 24 - 28 28
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 18 7 3 8 34 - 36 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 18 6 4 8 27 - 34 22
10.
Вольфсбург
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
11.
Боруссия М
 Заявка 17 5 5 7 34 - 36 20
12.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
13.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
14.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
17.
Кёльн
 Заявка 18 2 5 11 11 - 33 11
18.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
6.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
7.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
9.
Боруссия М
 Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
10.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
13.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Лейпциг" на своём поле будет принимать "Байер". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 января 2024, осталось 12 минут.

    Главный судья: Йолленбек Маттиас

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 127
РБ Лейпциг 23.6% (30)
X 40.2% (51)
Байер Л 36.2% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Байер Л
2.58
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3.85
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3.75
Все Коэффициенты
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Байер Л

Исход игры
РБ Лейпциг
23.4% (30)
Ничья
39.8% (51)
Байер Л
36.7% (47)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (75)
Меньше
35.9% (42)
Обе команды забьют
Да
91.45% (107)
Нет
8.55% (10)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
25% (32)
1:1 Ничья
25% (32)
2:1 РБ Лейпциг
12.5% (16)
2:2 Ничья
10.9% (14)
1:0 РБ Лейпциг
3.9% (5)
1:3 Байер Л
3.1% (4)
0:1 Байер Л
2.3% (3)
2:3 Байер Л
1.6% (2)
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