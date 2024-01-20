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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Герач Тимо
Хайденхайм
0:0
Первый тайм: 4'
Вольфсбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 123
Хайденхайм 27.6% (34)
X 41.5% (51)
Вольфсбург 30.9% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
8
Динкчи
Эрен
3
Шёппнер
Ян
33
Малони
Леннард
21
Бек
Адриан
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
1
Кастельс
Коэн
21
Меле
Йоаким
3
Борнаув
Себастьян
25
Дженц
Мориц
13
Рожерио
да
Силва
31
Герхардт
Янник
27
Арнольд
Максимилиан
7
Черны
Вацлав
19
Майер
Ловро
16
Каминьски
Якуб
23
Винд
Йонас
Хайденхайм
4-5-1
Вольфсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Хайденхайм
Вольфсбург

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Б
2:0
К
0:1
К
4:1
К
0:3

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 6 (2) 0.35
Динкчи Эрен 6 0.35
Бесте Ян-Никлас 5 0.29
Майнка Патрик 2 0.12
Пирингер Марвин 2 0.12
Шёппнер Ян 2 0.12
Гимбер Бенедикт 1 0.06
Бек Адриан 1 0.06
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Малони Леннард 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.53
Майер Ловро 2 (1) 0.12
Черны Вацлав 2 0.12
Сванберг Маттиас 1 0.06
Меле Йоаким 1 0.06
Арнольд Максимилиан 1 0.06
Герхардт Янник 1 0.06
Рожерио да Силва 1 0.06
Лакруа Максанс 1 0.06
Томаш Тьягу 1 0.06
Паредес Кевин 1 0.06
Дженц Мориц 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 6 0
Пирингер Марвин 5 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Гимбер Бенедикт 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Кляйндинст Тим 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Хактаб Траоре Омар 2 0
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Бек Адриан 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Шмидт Франк 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 2 2
Арнольд Максимилиан 5 0
Сванберг Маттиас 5 0
Вранкс Астер 5 0
Зесигер Седрик 4 0
Меле Йоаким 3 0
Винд Йонас 3 0
Кастельс Коэн 2 0
Черны Вацлав 2 0
Майер Ловро 2 0
Баку Ридле 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Дженц Мориц 2 0
Нико Ковач 1 0
Герхардт Янник 1 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Виммер Патрик 1 0
Паредес Кевин 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Вольфсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
7
Хайденхайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Вольфсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

4
10
Хайденхайм
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Вольфсбург
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

17
10
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
6%
1
10%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
5
50%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
3
30%
61-75
3
18%
1
10%
76-90

Пропущено

14
18
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
3
21%
6
33%
61-75
5
36%
4
22%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
10%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Пропущено

18
9
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
6
33%
2
22%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
22%
3
33%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Забито

27
22
9 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
2
7%
4
18%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
4
15%
9
41%
31-45
7
26%
1
5%
46-60
7
26%
4
18%
61-75
4
15%
2
9%
76-90

Пропущено

32
27
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
7
22%
2
7%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
2
6%
3
11%
46-60
7
22%
9
33%
61-75
7
22%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1
Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1
Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0

Результаты матчей

Хайденхайм
Вольфсбург

Точный счет

3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
5
3
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
7
10
3
14
2.5
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 Заявка 17 11 1 5 38 - 22 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 18 8 7 3 33 - 25 31
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 18 7 7 4 27 - 20 28
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 18 7 5 6 21 - 26 26
8.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 18 7 4 7 32 - 33 25
9.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 18 6 4 8 26 - 33 22
10.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 18 6 3 9 21 - 28 21
11.
Боруссия М
 Заявка 17 5 5 7 34 - 36 20
12.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
13.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
14.
Бохум
 Заявка 17 3 8 6 19 - 34 17
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 18 2 6 10 11 - 29 12
17.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
18.
Дармштадт
 0:0 Заявка 18 2 5 11 20 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 9 5 2 2 17 - 14 17
6.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 9 4 4 1 13 - 9 16
8.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
9.
Боруссия М
 Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
10.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
13.
Бохум
 Заявка 8 2 5 1 13 - 10 11
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 9 1 4 4 7 - 11 7
17.
Дармштадт
 0:0 Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 9 3 5 1 17 - 11 14
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
7.
Штутгарт
 Заявка 8 4 0 4 12 - 15 12
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 0:0 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Дармштадт Маглица Матей 2 3
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Майнц Кор Доминик 6
Весь список
  • 1'
    Хайденхайм начинает с центра поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
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  • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 123
Хайденхайм 27.6% (34)
X 41.5% (51)
Вольфсбург 30.9% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Вольфсбург
2.90
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3.60
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3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 Вольфсбург

Исход игры
Хайденхайм
27.9% (34)
Ничья
41% (50)
Вольфсбург
31.1% (38)
Тотал 2.5
Больше
46.61% (55)
Меньше
53.39% (63)
Обе команды забьют
Да
83.05% (98)
Нет
16.95% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (44)
1:2 Вольфсбург
18% (22)
2:1 Хайденхайм
17.2% (21)
0:1 Вольфсбург
8.2% (10)
1:0 Хайденхайм
4.9% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:3 Вольфсбург
2.5% (3)
3:2 Хайденхайм
2.5% (3)
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