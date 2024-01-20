Тур: 18. Стадион: Войт-Арена. Главный судья: Герач Тимо
0:0
Первый тайм: 4'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бек
Адриан
21
Меле
Йоаким
25
Дженц
Мориц
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Янеш ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Амоако КофиПолузащитник
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хайденхайм
Вольфсбург
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|6 (2)
|0.35
|Динкчи Эрен
|6
|0.35
|Бесте Ян-Никлас
|5
|0.29
|Майнка Патрик
|2
|0.12
|Пирингер Марвин
|2
|0.12
|Шёппнер Ян
|2
|0.12
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.06
|Бек Адриан
|1
|0.06
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.53
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.12
|Черны Вацлав
|2
|0.12
|Сванберг Маттиас
|1
|0.06
|Меле Йоаким
|1
|0.06
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.06
|Герхардт Янник
|1
|0.06
|Рожерио да Силва
|1
|0.06
|Лакруа Максанс
|1
|0.06
|Томаш Тьягу
|1
|0.06
|Паредес Кевин
|1
|0.06
|Дженц Мориц
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|6
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Гимбер Бенедикт
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Хактаб Траоре Омар
|2
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Шмидт Франк
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|2
|2
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Сванберг Маттиас
|5
|0
|Вранкс Астер
|5
|0
|Зесигер Седрик
|4
|0
|Меле Йоаким
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Майер Ловро
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Дженц Мориц
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Паредес Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Вольфсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
7
Хайденхайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Вольфсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
4
10
Хайденхайм
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Вольфсбург
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
17
10
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
6%
1
10%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
5
50%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
3
30%
61-75
3
18%
1
10%
76-90
Пропущено
14
18
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
3
21%
6
33%
61-75
5
36%
4
22%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
10%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Пропущено
18
9
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
6
33%
2
22%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
22%
3
33%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Забито
27
22
9 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
2
7%
4
18%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
4
15%
9
41%
31-45
7
26%
1
5%
46-60
7
26%
4
18%
61-75
4
15%
2
9%
76-90
Пропущено
32
27
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
7
22%
2
7%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
2
6%
3
11%
46-60
7
22%
9
33%
61-75
7
22%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1
Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1
Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0
Результаты матчей
Хайденхайм
Вольфсбург
Точный счет
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
62
53
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
89
710
314
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 12
|45
|2.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 22
|34
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 18
|33
|5.
|0:0 Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 25
|31
|6.
|0:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|27 - 20
|28
|7.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 26
|26
|8.
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 33
|25
|9.
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 33
|22
|10.
|0:0 Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 28
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|34 - 36
|20
|12.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 32
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 34
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|0:0 Заявка
|18
|2
|6
|10
|11 - 29
|12
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|18.
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|20 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|33 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 7
|20
|5.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|6.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|7.
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|8.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|13.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|17.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|4.
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 11
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 15
|12
|8.
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 3
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
|Майнц
|Кор Доминик
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 Вольфсбург
Исход игры
Хайденхайм
27.9% (34)
Ничья
41% (50)
Вольфсбург
31.1% (38)
Тотал 2.5
Больше
46.61% (55)
Меньше
53.39% (63)
Обе команды забьют
Да
83.05% (98)
Нет
16.95% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (44)
1:2 Вольфсбург
18% (22)
2:1 Хайденхайм
17.2% (21)
0:1 Вольфсбург
8.2% (10)
1:0 Хайденхайм
4.9% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:3 Вольфсбург
2.5% (3)
3:2 Хайденхайм
2.5% (3)
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