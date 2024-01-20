Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Рефери не любит споров - именно за это Герхардт Янник сейчас получил желтую

48' Нико Ковач получает желтую карточку за неспортивное поведение

47' Г О О О О Л - Дженц Мориц уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

47' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

47' Майер Ловро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Кляйндинст Тим нанес удар головой, но Кун Кастельс спокойно отбил мяч.

46' Динкчи Эрен из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Вольфсбург

44' Динкчи Эрен из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Рожерио да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

39' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Рожерио да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

35' Майер Ловро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Герхардт Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Хактаб Траоре Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Хорошую попытку сделал Шёппнер Ян . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Удар от ворот произведет Хайденхайм

30' Якуб Каминьский оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Вольфсбург

24' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Хайденхайм отменен из-за положения "вне игры".

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хайденхайм

21' Хорошую попытку сделал Кляйндинст Тим . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Кляйндинст Тим нанес удар головой, но Кун Кастельс спокойно отбил мяч.

21' Удар от ворот произведет Вольфсбург

21' Бек Адриан не смог попасть в створ ударом издали

20' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Бек Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Хайденхайм

17' Удар от ворот произведет Вольфсбург

17' Майнка Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Фёренбах Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Хайденхайм

12' Бесте Ян-Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Якуб Каминьский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Команда Вольфсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Г О О О О Л - Черны Вацлав забивает с левой ноги!

6' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Рожерио да Силва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Удар от ворот произведет Хайденхайм

2' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Хайденхайм начинает с центра поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.