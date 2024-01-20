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Тур: 18. Стадион: . Зрители: 15000 Главный судья: Герач Тимо
Хайденхайм
1:1
Конец матча
Вольфсбург
0'
0:1
7' Гол
Черны Вацлав
21' Undefined phrase: football_event_
Шёппнер Ян
1:1
45' Гол в свои ворота
Дженц Мориц
45' Желтая карточка
Нико Ковач
45' Желтая карточка
Герхардт Янник
64' Undefined phrase: football_event_
Кляйндинст Тим
90'+6

Ход матча

7'
0:1
Черны Вацлав
(Винд Йонас)
21'
Шёппнер Ян
 
45'
Дженц Мориц
1:1
45'
 
Нико Ковач
45'
 
Герхардт Янник
46'
 
Томаш Тьягу
Майер Ловро
62'
 
Паредес Кевин
Каминьски Якуб
64'
Кляйндинст Тим
 
72'
Сесса Кевин
Малони Леннард
 
76'
 
Пейчинович Дженан
Черны Вацлав
76'
 
Лакруа Максанс
Борнаув Себастьян
82'
Пик Флориан
Динкчи Эрен
 
89'
Доведан Никола
Бесте Ян-Никлас
 
90'
 
Амоако Кофи
Герхардт Янник

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 500 Количество передач 468
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Хайденхайм 27.6% (34)
X 41.5% (51)
Вольфсбург 30.9% (38)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
8
Динкчи
Эрен
3
Шёппнер
Ян
33
Малони
Леннард
21
Бек
Адриан
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
1
Кастельс
Коэн
21
Меле
Йоаким
3
Борнаув
Себастьян
25
Дженц
Мориц
13
Рожерио
да
Силва
31
Герхардт
Янник
27
Арнольд
Максимилиан
7
Черны
Вацлав
19
Майер
Ловро
16
Каминьски
Якуб
23
Винд
Йонас
Хайденхайм
4-5-1
Вольфсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Хайденхайм
Вольфсбург

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Б
2:0
К
0:1
К
4:1
К
0:3

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 6 (2) 0.33
Динкчи Эрен 6 0.33
Бесте Ян-Никлас 5 0.28
Майнка Патрик 2 0.11
Пирингер Марвин 2 0.11
Шёппнер Ян 2 0.11
Гимбер Бенедикт 1 0.06
Бек Адриан 1 0.06
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Малони Леннард 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.5
Черны Вацлав 3 0.17
Майер Ловро 2 (1) 0.11
Сванберг Маттиас 1 0.06
Меле Йоаким 1 0.06
Арнольд Максимилиан 1 0.06
Герхардт Янник 1 0.06
Рожерио да Силва 1 0.06
Лакруа Максанс 1 0.06
Томаш Тьягу 1 0.06
Паредес Кевин 1 0.06
Дженц Мориц 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 6 0
Пирингер Марвин 5 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Гимбер Бенедикт 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Кляйндинст Тим 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Хактаб Траоре Омар 2 0
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Бек Адриан 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Шмидт Франк 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 2 2
Арнольд Максимилиан 5 0
Сванберг Маттиас 5 0
Вранкс Астер 5 0
Зесигер Седрик 4 0
Меле Йоаким 3 0
Винд Йонас 3 0
Нико Ковач 2 0
Кастельс Коэн 2 0
Герхардт Янник 2 0
Черны Вацлав 2 0
Майер Ловро 2 0
Баку Ридле 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Дженц Мориц 2 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Виммер Патрик 1 0
Паредес Кевин 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Вольфсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
9
Хайденхайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Вольфсбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

4
10
Хайденхайм
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Вольфсбург
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

17
12
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
6%
2
17%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
6
50%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
3
25%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
6
33%
61-75
5
31%
4
22%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
10%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Пропущено

18
9
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
6
33%
2
22%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
22%
3
33%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Забито

27
24
9 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
7%
5
21%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
4
15%
10
42%
31-45
7
26%
1
4%
46-60
7
26%
4
17%
61-75
4
15%
2
8%
76-90

Пропущено

34
27
18 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
8
24%
2
7%
1-15
4
12%
4
15%
16-30
6
18%
5
19%
31-45
2
6%
3
11%
46-60
7
21%
9
33%
61-75
7
21%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1
Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1
Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0

Результаты матчей

Хайденхайм
Вольфсбург

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
7 раз 39%
0
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
3
1.5
5
3
3
6
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
2
7
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
3
8
10
1.5
7
11
3
15
2.5
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 Заявка 18 11 1 6 38 - 23 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
6.
Фрайбург
 Заявка 18 8 4 6 24 - 28 28
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 18 7 3 8 34 - 36 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 18 6 4 8 27 - 34 22
10.
Вольфсбург
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
11.
Боруссия М
 Заявка 17 5 5 7 34 - 36 20
12.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
13.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
14.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
17.
Кёльн
 Заявка 18 2 5 11 11 - 33 11
18.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
6.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
7.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
9.
Боруссия М
 Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
10.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
13.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Хайденхайм пытается что-то создать.
  • 96'
    Хайденхайм контролирует мяч.
  • 96'
    Вольфсбург начинает контратаку
  • 96'
    Винд Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Хайденхайм 27.6% (34)
    X 41.5% (51)
    Вольфсбург 30.9% (38)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 1:1 Вольфсбург

    Исход игры
    Хайденхайм
    27.6% (34)
    Ничья
    41.5% (51)
    Вольфсбург
    30.9% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.22% (55)
    Меньше
    53.78% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    83.19% (99)
    Нет
    16.81% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.6% (45)
    1:2 Вольфсбург
    17.9% (22)
    2:1 Хайденхайм
    17.1% (21)
    0:1 Вольфсбург
    8.1% (10)
    1:0 Хайденхайм
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    2:3 Вольфсбург
    2.4% (3)
    3:2 Хайденхайм
    2.4% (3)
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