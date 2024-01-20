Тур: 18. Стадион: Воновия Рурштадион. Главный судья: Данкерт Бастиан
0'
35' Желтая карточкаКаразор Атакан
36' Желтая карточкаБернардо Фернандес
41' Желтая карточкаАнтви-Аджей Кристофер
42' Желтая карточкаФёрстер Филипп
1:0
50' ГолБеро Матуш
90' Желтая карточкаМассимо Роберто
90' Желтая карточкаВагноман Жоша
90' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
90' Желтая карточкаБрошински Мориц
90'+8
Ход матча
35'
42'
50'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 7
-
4 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
294 Количество передач 493
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Оерманн
Тим
41
Лоосли
Ноа
19
Беро
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Оерманн ТимЗащитник
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Тиде НикласВратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
40 Раймунд ЛукаПолузащитник
-
43 Паула РаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Бохум
Штутгарт
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.78
0.63
Среднее время на гол
115
144
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2.25
1.11
Среднее время на гол
40
81
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.47
0.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
61
102
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|5
|0.28
|Штёгер Кевин
|4 (3)
|0.22
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.17
|Патрик Остерхаге
|2
|0.11
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.06
|Лосилья Антони
|1
|0.06
|Дашнер Лукас
|1
|0.06
|Беро Матуш
|1
|0.06
|Бернардо Фернандес
|1
|0.06
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.06
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|17 (3)
|0.94
|Ундав Дениз
|9
|0.5
|Фюрих Крис
|5
|0.28
|Мвумпа Силас
|3
|0.17
|Мийо Энцо
|2
|0.11
|Вагноман Жоша
|1
|0.06
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.06
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Левелинг Джейми
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штёгер Кевин
|6
|0
|Шлоттербек Кевен
|6
|0
|Гамбоа Кристиан
|5
|0
|Бернардо Фернандес
|5
|0
|Лосилья Антони
|4
|0
|Беро Матуш
|4
|0
|Машович Эрхан
|4
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|4
|0
|Риман Мануэль
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Брошински Мориц
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|5
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Ундав Дениз
|3
|0
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Руо Антони
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Вагноман Жоша
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Штутгарт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
2
Бохум
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Штутгарт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
4
25
Бохум
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Штутгарт
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
11% (2)
67% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
12
27
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
3
20%
5
38%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
2
22%
3
20%
76-90
Забито
7
27
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 9
1
14%
1
4%
1-15
1
14%
7
26%
16-30
2
29%
5
19%
31-45
1
14%
1
4%
46-60
1
14%
8
30%
30%
61-75
1
14%
5
19%
76-90
Пропущено
23
6
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
9%
1
17%
1-15
4
17%
1
17%
16-30
8
35%
2
33%
31-45
2
9%
1
17%
46-60
3
13%
1
17%
61-75
4
17%
0
0%
76-90
Забито
22
40
10 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
2
9%
2
5%
1-15
4
18%
9
23%
16-30
4
18%
7
18%
31-45
4
18%
3
8%
46-60
4
18%
9
23%
61-75
4
18%
10
25%
76-90
Пропущено
32
21
18 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
2
6%
3
14%
1-15
5
16%
2
10%
16-30
11
34%
2
10%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
3
9%
7
33%
61-75
6
19%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0
Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2
Штутгарт
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0
Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3
Результаты матчей
Бохум
Штутгарт
Точный счет
1:1
4 раза 44%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
5
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Бохум
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
81
27
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
153
513
126
216
711
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|47 - 12
|45
|2.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 15
|41
|3.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|38 - 23
|34
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 18
|33
|5.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 28
|28
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 36
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 34
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|34 - 36
|20
|12.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 34
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 32
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|16.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|11 - 33
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|22 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|33 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|12.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (5)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 1:0 Штутгарт
Исход игры
Бохум
10% (12)
Ничья
19.2% (23)
Штутгарт
70.8% (85)
Тотал 2.5
Больше
65.25% (77)
Меньше
34.75% (41)
Обе команды забьют
Да
78.81% (93)
Нет
21.19% (25)
Популярный счёт
1:2 Штутгарт
48.3% (58)
1:1 Ничья
15.8% (19)
0:1 Штутгарт
10% (12)
0:2 Штутгарт
5% (6)
2:1 Бохум
5% (6)
1:3 Штутгарт
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:0 Бохум
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!