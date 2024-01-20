Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Массимо Роберто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

90' Матч возобновлен

90' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

89' Удар от ворот произведет Бохум

89' Загаду Дан-Аксель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Штиллер Анджело из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

88' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Удар от ворот произведет Бохум

86' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Фюрих Крис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Хорошую попытку сделал Антон Вальдемар . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Ундав Дениз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Игрок из команды Штутгарт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Игрок из команды Штутгарт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Фюрих Крис из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Штутгарт

82' Беро Матуш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Брошински Мориц создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

78' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Штиллер Анджело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Риман Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Ундав Дениз из команды Штутгарт нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

77' Мийо Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Бохум

72' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Брошински Мориц создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

68' Удар от ворот произведет Бохум

68' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

67' Штиллер Анджело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Фюрих Крис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Ундав Дениз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Фёрстер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Бохум

61' Ундав Дениз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Вагноман Жоша из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Бохум

59' Антон Вальдемар из команды Штутгарт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

59' Фюрих Крис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

58' Удар от ворот произведет Бохум

58' Ундав Дениз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Фёрстер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Штутгарт

56' Фёрстер Филипп из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Удар от ворот произведет Штутгарт

53' Патрик Остерхаге оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Фёрстер Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Команда Бохум забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

50' Загаду Дан-Аксель плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

50' Г О О О О Л - Беро Матуш забивает с правой ноги!

50' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Удар от ворот произведет Бохум

47' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника