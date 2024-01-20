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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Бохум
1:0
Конец матча
Штутгарт
0'
35' Желтая карточка
Каразор Атакан
36' Желтая карточка
Бернардо Фернандес
41' Желтая карточка
Антви-Аджей Кристофер
42' Желтая карточка
Фёрстер Филипп
1:0
50' Гол
Беро Матуш
90' Желтая карточка
Массимо Роберто
90' Желтая карточка
Вагноман Жоша
90' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
90' Желтая карточка
Брошински Мориц
90'+8

Ход матча

35'
 
Каразор Атакан
36'
Бернардо Фернандес
 
41'
Антви-Аджей Кристофер
 
42'
Фёрстер Филипп
 
50'
Беро Матуш
(Антви-Аджей Кристофер)
1:0
64'
Брошински Мориц
Пасьенса Гонсало
 
64'
Ордец Иван
Фёрстер Филипп
 
75'
 
Массимо Роберто
Каразор Атакан
78'
Виттек Максимилиан
Антви-Аджей Кристофер
 
90'
 
Массимо Роберто
90'
 
Вагноман Жоша
90'
Виттек Максимилиан
 
90'
Беро Матуш
 
90'
Брошински Мориц
 
90'
Хофманн Филипп
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 7
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 294 Количество передач 493
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 120
Бохум 10% (12)
X 19.2% (23)
Штутгарт 70.8% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
14
Оерманн
Тим
4
Машович
Эрхан
41
Лоосли
Ноа
5
Бернардо
Фернандес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
19
Беро
Матуш
10
Фёрстер
Филипп
22
Антви-Аджей
Кристофер
9
Пасьенса
Гонсало
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Жоша
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
18
Левелинг
Джейми
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
Бохум
4-2-3-1
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Штутгарт

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед

История матчей

Б
5:0
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
0:0
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
ТМК
0:0
К
2:0
К
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.78
0.63

Среднее время на гол

115
144

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2.25
1.11

Среднее время на гол

40
81

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.47
0.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

61
102

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 5 0.28
Штёгер Кевин 4 (3) 0.22
Пасьенса Гонсало 3 0.17
Патрик Остерхаге 2 0.11
Антви-Аджей Кристофер 1 0.06
Лосилья Антони 1 0.06
Дашнер Лукас 1 0.06
Беро Матуш 1 0.06
Бернардо Фернандес 1 0.06
Шлоттербек Кевен 1 0.06
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 17 (3) 0.94
Ундав Дениз 9 0.5
Фюрих Крис 5 0.28
Мвумпа Силас 3 0.17
Мийо Энцо 2 0.11
Вагноман Жоша 1 0.06
Загаду Дан-Аксель 1 0.06
Штенцель Паскаль 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Ито Хироки 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Каразор Атакан 0 0
Левелинг Джейми 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 6 0
Шлоттербек Кевен 6 0
Гамбоа Кристиан 5 0
Бернардо Фернандес 5 0
Лосилья Антони 4 0
Беро Матуш 4 0
Машович Эрхан 4 0
Антви-Аджей Кристофер 4 0
Риман Мануэль 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Виттек Максимилиан 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Асано Такума 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Брошински Мориц 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 5 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Ундав Дениз 3 0
Антон Вальдемар 2 0
Мийо Энцо 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Штенцель Паскаль 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Фюрих Крис 1 0
Вагноман Жоша 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0

Результаты матчей

Бохум
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Штутгарт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
2
Бохум
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Штутгарт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

4
25
Бохум
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Штутгарт
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
11% (2)
67% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

12
27

Голы по времени матча

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
3
20%
5
38%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Забито

7
27
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 9
1
14%
1
4%
1-15
1
14%
7
26%
16-30
2
29%
5
19%
31-45
1
14%
1
4%
46-60
1
14%
8
30%
30%
61-75
1
14%
5
19%
76-90

Пропущено

23
6
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
9%
1
17%
1-15
4
17%
1
17%
16-30
8
35%
2
33%
31-45
2
9%
1
17%
46-60
3
13%
1
17%
61-75
4
17%
0
0%
76-90

Забито

22
40
10 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
2
9%
2
5%
1-15
4
18%
9
23%
16-30
4
18%
7
18%
31-45
4
18%
3
8%
46-60
4
18%
9
23%
61-75
4
18%
10
25%
76-90

Пропущено

32
21
18 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
2
6%
3
14%
1-15
5
16%
2
10%
16-30
11
34%
2
10%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
3
9%
7
33%
61-75
6
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0
Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2
Штутгарт
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0
Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3

Результаты матчей

Бохум
Штутгарт

Точный счет

1:1
4 раза 44%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
5
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Бохум
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
8
1
2
7
2.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
5
13
1.5
12
6
2
16
2.5
7
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 17 14 3 0 47 - 12 45
2.
Бавария
 Заявка 16 13 2 1 52 - 15 41
3.
Штутгарт
 Заявка 18 11 1 6 38 - 23 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 10 3 4 38 - 18 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
6.
Фрайбург
 Заявка 18 8 4 6 24 - 28 28
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 18 7 3 8 34 - 36 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 18 6 4 8 27 - 34 22
10.
Вольфсбург
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
11.
Боруссия М
 Заявка 17 5 5 7 34 - 36 20
12.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
13.
Аугсбург
 Заявка 17 4 6 7 24 - 32 18
14.
Вердер
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
16.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
17.
Кёльн
 Заявка 18 2 5 11 11 - 33 11
18.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 8 7 1 0 33 - 5 22
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 6 2 1 24 - 7 20
5.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
6.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
7.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
9.
Боруссия М
 Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
10.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
13.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
10.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
11.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
17.
Унион Берлин
 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Вердер
 Заявка 8 0 3 5 9 - 17 3
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Бохум вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Бохум: 37%, Штутгарт: 63%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Бохум
  • 97'
    Виттек Максимилиан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Антон Вальдемар из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Матч возобновлен
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Бохум 10% (12)
    X 19.2% (23)
    Штутгарт 70.8% (85)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 1:0 Штутгарт

    Исход игры
    Бохум
    10% (12)
    Ничья
    19.2% (23)
    Штутгарт
    70.8% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.25% (77)
    Меньше
    34.75% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    78.81% (93)
    Нет
    21.19% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    48.3% (58)
    1:1 Ничья
    15.8% (19)
    0:1 Штутгарт
    10% (12)
    0:2 Штутгарт
    5% (6)
    2:1 Бохум
    5% (6)
    1:3 Штутгарт
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:0 Бохум
    2.5% (3)
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