  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Генк
1:1
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
0:1
8' Гол
Денкей Кевин
38' Желтая карточка
Уткус Эдгарас
1:1
64' Гол
Зекири Анди
79' Желтая карточка
Лопес Леонардо
82' Желтая карточка
Куэста Карлос
90' Желтая карточка
Аль-Эйт-Хадж Ануар
90'+6
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
17
Грошовски
Патрик
25
Галарса
Матиас
14
Сор
Коллинс
24
Ойен
Люка
90
Баа
Кристофер
99
Арокодаре
Толуваласе
1
Варлесон
3
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
5
Попович
Борис
34
Сомерс
Тибо
20
Назиньо
Флавио
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
6
Лемарешаль
Феликс
22
Лопес
Леонардо
11
Минда
Алан
9
Денкей
Кевин
Генк
4-2-3-1
Серкль Брюгге
3-4-1-2

История личных встреч

Генк
Серкль Брюгге

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

27 матчей

59.3%
18.5%
22.2%
16 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

40.7%
51.9%
7.4%
11 побед 14 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:5
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
2:5
К
0:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
КБ
0:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
3:3
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

2
1.73

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

1.67
1.41

Тотал матчей

2.5
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

54
63

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пейнтсил Джозеф 6 0.29
Арокодаре Толуваласе 6 0.29
Хейнен Бриан 5 (2) 0.24
Муньос Даниэль 5 0.24
Сор Коллинс 4 0.19
Зекири Анди 4 0.19
Эль-Ханнус Билаль 3 0.14
Фадера Алию 3 0.14
Кайембе Йорис 1 0.05
Баа Кристофер 1 0.05
Куэста Карлос 1 0.05
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.05
Галарса Матиас 1 0.05
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Ойен Люка 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 15 (2) 0.71
Сомерс Тибо 4 0.19
Минда Алан 3 0.14
Лопес Леонардо 2 0.1
Олайгбе Казим 2 0.1
Гбоо Янн 0 0
Сике Уго 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Варлесон 0 0
Уткус Эдгарас 0 0
Попович Борис 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 2
Пейнтсил Джозеф 4 1
Муньос Даниэль 5 0
Куэста Карлос 4 0
Кайембе Йорис 3 0
Фадера Алию 3 0
Галарса Матиас 3 0
Эль-Ханнус Билаль 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Зекири Анди 2 0
Хейнен Бриан 2 0
Артеага Херардо 2 0
Маккензи Марк 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Вутер Вранкен 0 1
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 7 0
Уткус Эдгарас 6 0
Денкей Кевин 4 0
Попович Борис 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Лопес Леонардо 3 0
Сомерс Тибо 3 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Назиньо Флавио 2 0
Минда Алан 2 0
Лемарешаль Феликс 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Nils De Wilde 2 0
Даланн Йеспер 1 0
Деман Оливье 1 0
Мирон Муслич 1 0

Результаты матчей

Генк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Серкль Брюгге
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

10
5
Генк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Серкль Брюгге
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

14
14
Генк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Серкль Брюгге
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

24
19

Голы по времени матча

Забито

24
12
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
8%
2
17%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
2
17%
31-45
6
25%
2
17%
46-60
4
17%
4
33%
61-75
6
25%
2
17%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
25%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
4
25%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
4
24%
3
19%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Забито

41
28
15 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
2
5%
4
14%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
7
17%
6
21%
31-45
8
20%
6
21%
46-60
8
20%
7
25%
61-75
10
24%
5
18%
76-90

Пропущено

22
21
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
5
23%
4
19%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
18%
4
19%
31-45
1
5%
6
29%
46-60
6
27%
1
5%
61-75
5
23%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1
Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1

Результаты матчей

Генк
Серкль Брюгге

Точный счет

3:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 29%
3
6 раз 29%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
2
7 раз 33%
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Генк
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
3
7
4
1.5
6
4
6
5
2.5
2
8
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
5
5
1.5
3
8
3
7
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
15
6
12
9
1.5
9
12
9
12
2.5
2
19
3
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 20 15 3 2 44 - 20 48
2.
Андерлехт
 20 12 6 2 39 - 21 42
3.
Гент
 21 10 8 3 37 - 22 38
4.
Генк
 21 9 8 4 42 - 21 35
5.
Брюгге
 20 9 7 4 38 - 17 34
6.
Антверпен
 20 8 8 4 37 - 20 32
7.
Серкль Брюгге
 21 10 2 9 26 - 23 32
8.
Сент-Трейден
 20 6 9 5 23 - 29 27
9.
Мехелен
 21 7 4 10 22 - 26 25
10.
Стандард
 0:0 21 5 9 7 19 - 29 24
11.
Вестерло
 20 5 6 9 30 - 35 21
12.
Спортинг Шарлеруа
 20 5 6 9 21 - 30 21
13.
РВДМ 47
 20 5 6 9 22 - 40 21
14.
АХ Лёвен
 20 4 4 12 25 - 38 16
15.
Эйпен
 20 4 3 13 21 - 43 15
16.
Кортрейк
 0:0 21 2 5 14 12 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
3.
Антверпен
 10 6 4 0 24 - 6 22
4.
Гент
 11 6 4 1 24 - 12 22
5.
Брюгге
 10 5 5 0 21 - 8 20
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 10 5 3 2 17 - 15 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Стандард
 0:0 11 3 6 2 9 - 8 15
11.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
12.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
13.
АХ Лёвен
 10 3 2 5 15 - 11 11
14.
Вестерло
 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 0:0 10 2 2 6 8 - 18 8
16.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
5.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 11 4 2 5 11 - 11 14
7.
Сент-Трейден
 10 2 6 2 14 - 18 12
8.
Вестерло
 10 2 5 3 16 - 16 11
9.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
10.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
11.
Стандард
 0:0 10 2 3 5 10 - 21 9
12.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
13.
Эйпен
 10 2 1 7 8 - 20 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 10 0 3 7 4 - 15 3
16.
Кортрейк
 0:0 11 0 3 8 4 - 26 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Уткус Эдгарас получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Сомерс Тибо сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Генк 1:1 Серкль Брюгге онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный