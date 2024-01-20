Тур: 21. Стадион: Чегека Арена.
1:1
Конец матча
0'
0:1
8' ГолДенкей Кевин
38' Желтая карточкаУткус Эдгарас
1:1
64' ГолЗекири Анди
79' Желтая карточкаЛопес Леонардо
82' Желтая карточкаКуэста Карлос
90' Желтая карточкаАль-Эйт-Хадж Ануар
90'+6
Ход матча
8'
0:1
38'
64'
1:1
79'
82'
14
Сор
Коллинс
24
Ойен
Люка
1
Варлесон
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шамбаре ВикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Генк
Серкль Брюгге
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
27 матчей
59.3%
18.5%
22.2%
16 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
40.7%
51.9%
7.4%
11 побед 14 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
2
1.73
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
1.67
1.41
Тотал матчей
2.5
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
54
63
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.29
|Арокодаре Толуваласе
|6
|0.29
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.24
|Муньос Даниэль
|5
|0.24
|Сор Коллинс
|4
|0.19
|Зекири Анди
|4
|0.19
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.14
|Фадера Алию
|3
|0.14
|Кайембе Йорис
|1
|0.05
|Баа Кристофер
|1
|0.05
|Куэста Карлос
|1
|0.05
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.05
|Галарса Матиас
|1
|0.05
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Ойен Люка
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|15 (2)
|0.71
|Сомерс Тибо
|4
|0.19
|Минда Алан
|3
|0.14
|Лопес Леонардо
|2
|0.1
|Олайгбе Казим
|2
|0.1
|Гбоо Янн
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Уткус Эдгарас
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|2
|Пейнтсил Джозеф
|4
|1
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Куэста Карлос
|4
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Галарса Матиас
|3
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Вутер Вранкен
|0
|1
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|0
|Уткус Эдгарас
|6
|0
|Денкей Кевин
|4
|0
|Попович Борис
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Лопес Леонардо
|3
|0
|Сомерс Тибо
|3
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Назиньо Флавио
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Лемарешаль Феликс
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Даланн Йеспер
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Результаты матчей
Генк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Серкль Брюгге
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
10
5
Генк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Серкль Брюгге
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
14
14
Генк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Серкль Брюгге
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
24
19
Голы по времени матча
Забито
24
12
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
8%
2
17%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
2
17%
31-45
6
25%
2
17%
46-60
4
17%
4
33%
61-75
6
25%
2
17%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
25%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Забито
17
16
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
4
25%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
4
24%
3
19%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Забито
41
28
15 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
2
5%
4
14%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
7
17%
6
21%
31-45
8
20%
6
21%
46-60
8
20%
7
25%
61-75
10
24%
5
18%
76-90
Пропущено
22
21
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
5
23%
4
19%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
18%
4
19%
31-45
1
5%
6
29%
46-60
6
27%
1
5%
61-75
5
23%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1
Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1
Результаты матчей
Генк
Серкль Брюгге
Точный счет
3:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 29%
3
6 раз 29%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
2
7 раз 33%
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Генк
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
74
64
65
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
55
38
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
156
129
912
912
219
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|3
|2
|44 - 20
|48
|2.
|20
|12
|6
|2
|39 - 21
|42
|3.
|21
|10
|8
|3
|37 - 22
|38
|4.
|21
|9
|8
|4
|42 - 21
|35
|5.
|20
|9
|7
|4
|38 - 17
|34
|6.
|20
|8
|8
|4
|37 - 20
|32
|7.
|21
|10
|2
|9
|26 - 23
|32
|8.
|20
|6
|9
|5
|23 - 29
|27
|9.
|21
|7
|4
|10
|22 - 26
|25
|10.
|0:0
|21
|5
|9
|7
|19 - 29
|24
|11.
|20
|5
|6
|9
|30 - 35
|21
|12.
|20
|5
|6
|9
|21 - 30
|21
|13.
|20
|5
|6
|9
|22 - 40
|21
|14.
|20
|4
|4
|12
|25 - 38
|16
|15.
|20
|4
|3
|13
|21 - 43
|15
|16.
|0:0
|21
|2
|5
|14
|12 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|2.
|10
|8
|1
|1
|24 - 9
|25
|3.
|10
|6
|4
|0
|24 - 6
|22
|4.
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|5.
|10
|5
|5
|0
|21 - 8
|20
|6.
|10
|6
|0
|4
|15 - 12
|18
|7.
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|8.
|11
|4
|6
|1
|24 - 12
|18
|9.
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|10.
|0:0
|11
|3
|6
|2
|9 - 8
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|12.
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|13.
|10
|3
|2
|5
|15 - 11
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|15.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|8 - 18
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 11
|23
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 9
|17
|3.
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|4.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|5.
|10
|4
|2
|4
|17 - 9
|14
|6.
|11
|4
|2
|5
|11 - 11
|14
|7.
|10
|2
|6
|2
|14 - 18
|12
|8.
|10
|2
|5
|3
|16 - 16
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|10.
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|11.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|10 - 23
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|14.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|15.
|10
|0
|3
|7
|4 - 15
|3
|16.
|0:0
|11
|0
|3
|8
|4 - 26
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5