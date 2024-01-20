Тур: 21. Стадион: Ян Брейдель.
Ход матча
37'
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
18
Йоу
Гриффин
21
Даци
Эрдон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
91 Axl De Corte
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Полузащитник
-
25 Tuur RommensПолузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Даци ЭрдонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брюгге
Вестерло
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы
22 матча
72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
3.56
1.54
Среднее время на гол
25
58
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.54
0.67
Среднее время на гол
167
135
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
1.77
1.18
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
50
76
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|12 (5)
|0.57
|Сков-Ольсен Андреас
|8 (1)
|0.38
|Синкернагель Филип
|5
|0.24
|Ванакен Ханс
|4
|0.19
|Ютгла Ферран
|3
|0.14
|Бушанан Тажон
|2
|0.1
|Нуса Антонио
|2
|0.1
|Кюйпер Максим
|1
|0.05
|Мехеле Брэндон
|1
|0.05
|Саббе Кириани
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|8 (5)
|0.38
|Стассин Лукас
|6
|0.29
|Фриган Матия
|4
|0.19
|Йоу Гриффин
|3
|0.14
|Даци Эрдон
|3
|0.14
|Байрам Эмин
|1
|0.05
|Бос Джордан
|1
|0.05
|Сидорчук Сергей
|1
|0.05
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.05
|Tuur Rommens
|1
|0.05
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Томас ван ден Кейбус
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Ветлесен Уго
|4
|0
|Рафаэль Онедика
|4
|0
|Одои Денис
|3
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Родригеш Тьяго
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|5
|0
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|4
|0
|Arthur Piedfort
|3
|0
|Bakary Haidara
|3
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Tuur Rommens
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Вестерло
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
12
Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Вестерло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
14
8
Брюгге
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Вестерло
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
20
16
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
4
20%
4
25%
61-75
4
20%
8
50%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
22%
5
31%
61-75
1
11%
2
13%
76-90
Забито
17
14
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
3
18%
3
21%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
21%
61-75
1
6%
3
21%
76-90
Пропущено
9
19
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
2
22%
3
16%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
1
11%
4
21%
61-75
1
11%
7
37%
76-90
Забито
37
30
17 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
5
14%
3
10%
1-15
5
14%
5
17%
16-30
7
19%
3
10%
31-45
6
16%
1
3%
46-60
9
24%
7
23%
61-75
5
14%
11
37%
76-90
Пропущено
18
35
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
2
11%
4
11%
1-15
4
22%
2
6%
16-30
5
28%
6
17%
31-45
2
11%
5
14%
46-60
3
17%
9
26%
61-75
2
11%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6
Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1
Вестерло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0
Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3
Результаты матчей
Брюгге
Вестерло
Точный счет
1:1
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
1:3
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
1:3
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
55
46
28
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
28
64
28
19
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
173
713
1010
416
317
416
317
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|3
|2
|44 - 20
|48
|2.
|20
|12
|6
|2
|39 - 21
|42
|3.
|21
|10
|8
|3
|37 - 22
|38
|4.
|1:0
|21
|10
|7
|4
|39 - 17
|37
|5.
|21
|9
|8
|4
|42 - 21
|35
|6.
|20
|8
|8
|4
|37 - 20
|32
|7.
|21
|10
|2
|9
|26 - 23
|32
|8.
|20
|6
|9
|5
|23 - 29
|27
|9.
|21
|7
|4
|10
|22 - 26
|25
|10.
|21
|5
|8
|8
|19 - 30
|23
|11.
|20
|5
|6
|9
|21 - 30
|21
|12.
|20
|5
|6
|9
|22 - 40
|21
|13.
|0:1
|21
|5
|6
|10
|30 - 36
|21
|14.
|20
|4
|4
|12
|25 - 38
|16
|15.
|20
|4
|3
|13
|21 - 43
|15
|16.
|21
|3
|4
|14
|13 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|2.
|10
|8
|1
|1
|24 - 9
|25
|3.
|1:0
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|4.
|10
|6
|4
|0
|24 - 6
|22
|5.
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|6.
|10
|6
|0
|4
|15 - 12
|18
|7.
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|8.
|11
|4
|6
|1
|24 - 12
|18
|9.
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|11.
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|12.
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|13.
|10
|3
|2
|5
|15 - 11
|11
|14.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|8 - 18
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 11
|23
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 9
|17
|3.
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|4.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|5.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|17 - 9
|14
|6.
|11
|4
|2
|5
|11 - 11
|14
|7.
|10
|2
|6
|2
|14 - 18
|12
|8.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|9.
|0:1
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|10.
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|10 - 23
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|14.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|15.
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 15
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|12 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5