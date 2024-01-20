Тур: 22. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Marian Barbu
0:0
Перерыв
Ход матча
42'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
71
Seniko
Doua
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Нападающий
-
10 Брату МариоНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Амзар ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Гезали ЛаминНападающий
-
-
15 David Irimia
-
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
Динамо Бухарест
8 матчей
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
21 матч
9.5%
52.4%
38.1%
2 победы 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.08
1.36
Среднее время на гол
83
66
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.56
1.9
Среднее время на гол
57
47
Всего голов
27
34
Голов в среднем за матч
1.29
1.62
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
70
55
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|5
|0.23
|Грозав Георге-Теодор
|5 (1)
|0.23
|Муси Александру Мариан
|3
|0.14
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.14
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.09
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.05
|Петрович Зоран
|1
|0.05
|Папп Пол
|1
|0.05
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.05
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|5 (1)
|0.23
|Dennis Politic
|3
|0.14
|Абдалла Хаким
|2
|0.09
|Костин Кристиан
|1
|0.05
|Ларрусеа Горка
|1
|0.05
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Seniko Doua
|7
|0
|Мейхерс Барт
|5
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Диоманде Исмаэль
|2
|1
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Florin Pirvu
|2
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Муси Александру Мариан
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|7
|0
|Амзар Йонуц
|6
|0
|Рошу Нелуц
|5
|0
|Моура Габриэл
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Дани Иглесиас
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Омавоо Жозуэ
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Goncalo Gregorio
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
|Zeljko Kopic
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Динамо Бухарест
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
5
Петролул Плоешти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Динамо Бухарест
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
5
3
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (4)
76% (16)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Динамо Бухарест
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
14%
2
20%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
36%
2
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Пропущено
13
18
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
15%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
6
46%
4
22%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
5
38%
76-90
Забито
20
13
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
3
15%
3
23%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
6
30%
2
15%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
4
20%
4
31%
76-90
Пропущено
24
31
7 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
3
13%
4
13%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
2
8%
6
19%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
4
17%
2
6%
61-75
10
42%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0
Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0
Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Динамо Бухарест
Точный счет
0:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
4 раза 36%
Точный счет
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
7 раз 33%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
1
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
11 раз 52%
1
8 раз 38%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
47
55
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
64
29
28
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
1011
714
219
318
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|5
|3
|38 - 20
|44
|2.
|21
|10
|6
|5
|37 - 21
|36
|3.
|22
|9
|9
|4
|38 - 25
|36
|4.
|21
|9
|7
|5
|31 - 23
|34
|5.
|22
|9
|6
|7
|33 - 25
|33
|6.
|22
|8
|8
|6
|30 - 32
|32
|7.
|21
|8
|6
|7
|30 - 31
|30
|8.
|22
|6
|11
|5
|28 - 25
|29
|9.
|0:0
|22
|5
|13
|4
|22 - 22
|28
|10.
|22
|8
|3
|11
|36 - 37
|27
|11.
|21
|5
|11
|5
|22 - 22
|26
|12.
|21
|6
|6
|9
|26 - 34
|24
|13.
|21
|5
|9
|7
|23 - 28
|24
|14.
|22
|5
|8
|9
|25 - 37
|23
|15.
|0:0
|22
|4
|5
|13
|13 - 31
|17
|16.
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|4
|0
|20 - 4
|25
|2.
|11
|6
|4
|1
|21 - 11
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|5.
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|6.
|11
|5
|5
|1
|18 - 10
|20
|7.
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|8.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|10.
|0:0
|11
|3
|7
|1
|14 - 13
|16
|11.
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|13.
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|14.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|4 - 12
|9
|15.
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|16.
|10
|0
|6
|4
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|2.
|11
|5
|5
|1
|19 - 16
|20
|3.
|10
|4
|6
|0
|13 - 6
|18
|4.
|11
|3
|7
|1
|14 - 9
|16
|5.
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|6.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|9.
|0:0
|11
|2
|6
|3
|8 - 9
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|17 - 17
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|13.
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|16.
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|9 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 6