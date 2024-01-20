Тур: 22. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Marian Barbu
1:0
Конец матча
0'
42' Undefined phrase: football_event_Патрике Разван
50' Желтая карточкаМуси Александру Мариан
77' Желтая карточкаОмавоо Жозуэ
1:0
80' ГолЖаир
89' Желтая карточкаХужа Мариан Фернандо
90' Желтая карточкаХанка Серджу
90'+6
Ход матча
42'
77'
80'
1:0
90'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
71
Seniko
Doua
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Нападающий
-
10 Брату МариоНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Амзар ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Гезали ЛаминНападающий
-
-
15 David Irimia
-
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
Динамо Бухарест
8 матчей
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
21 матч
9.5%
52.4%
38.1%
2 победы 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.08
1.36
Среднее время на гол
83
66
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.56
1.9
Среднее время на гол
57
47
Всего голов
27
34
Голов в среднем за матч
1.29
1.62
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
70
55
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|6
|0.27
|Грозав Георге-Теодор
|5 (1)
|0.23
|Муси Александру Мариан
|3
|0.14
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.14
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.09
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.05
|Петрович Зоран
|1
|0.05
|Папп Пол
|1
|0.05
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.05
|Seniko Doua
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|5 (1)
|0.23
|Dennis Politic
|3
|0.14
|Абдалла Хаким
|2
|0.09
|Костин Кристиан
|1
|0.05
|Ларрусеа Горка
|1
|0.05
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Seniko Doua
|7
|0
|Мейхерс Барт
|5
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Диоманде Исмаэль
|2
|1
|Ханка Серджу
|3
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Florin Pirvu
|2
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|7
|0
|Амзар Йонуц
|6
|0
|Рошу Нелуц
|5
|0
|Моура Габриэл
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Омавоо Жозуэ
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Дани Иглесиас
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Goncalo Gregorio
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
|Zeljko Kopic
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Динамо Бухарест
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
5
Петролул Плоешти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Динамо Бухарест
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
5
3
Петролул Плоешти
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (4)
77% (17)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
Динамо Бухарест
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
15
10
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
33%
2
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
30%
76-90
Пропущено
13
19
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
15%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
2
15%
3
16%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
6
46%
5
26%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
5
38%
76-90
Забито
21
13
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
3
14%
3
23%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
6
29%
2
15%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
4
31%
76-90
Пропущено
24
32
7 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
3
13%
4
13%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
2
8%
6
19%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
4
17%
2
6%
61-75
10
42%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0
Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0
Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Динамо Бухарест
Точный счет
0:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
4 раза 36%
Точный счет
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
7 раз 32%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
12 раз 55%
1
8 раз 36%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
56
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
65
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
1012
715
220
319
121
121
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|9 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 6