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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Петролул Плоешти
1:0
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
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Патрике Разван
50' Желтая карточка
Муси Александру Мариан
77' Желтая карточка
Омавоо Жозуэ
1:0
80' Гол
Жаир
89' Желтая карточка
Хужа Мариан Фернандо
90' Желтая карточка
Ханка Серджу
90'+6
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
71
Seniko
Doua
5
Тичу
Валентин
Константин
6
Жефферсон
IV
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
99
Муси
Александру
Мариан
7
Грозав
Георге-Теодор
1
Голубович
Аднан
5
Лукао
II
23
Патрике
Разван
28
Омавоо
Жозуэ
98
Костин
Кристиан
18
Павичич
Домагой
16
Илич
Кристиан
31
Амзар
Йонуц
10
Дани
Иглесиас
7
Goncalo
Gregorio
19
Абдалла
Хаким
Петролул Плоешти
Динамо Бухарест

История личных встреч

Петролул Плоешти
Динамо Бухарест

8 матчей

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

21 матч

9.5%
52.4%
38.1%
2 победы 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ДА
0:0
К
2:1
ДА
1:1
ДА
1:5
ДА
2:2
ДА
1:2
ДА
3:3
ДА
1:1
К
1:2
ВД
2:2

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.08
1.36

Среднее время на гол

83
66

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.56
1.9

Среднее время на гол

57
47

Всего голов

27
34

Голов в среднем за матч

1.29
1.62

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

70
55

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 6 0.27
Грозав Георге-Теодор 5 (1) 0.23
Муси Александру Мариан 3 0.14
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.14
Будеску Константин 2 (1) 0.09
Тичу Валентин Константин 1 0.05
Петрович Зоран 1 0.05
Папп Пол 1 0.05
Хужа Мариан Фернандо 1 0.05
Seniko Doua 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 5 (1) 0.23
Dennis Politic 3 0.14
Абдалла Хаким 2 0.09
Костин Кристиан 1 0.05
Ларрусеа Горка 1 0.05
Амзар Йонуц 0 0
Патрике Разван 0 0
Илич Кристиан 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 6 1
Seniko Doua 7 0
Мейхерс Барт 5 0
Тичу Валентин Константин 3 1
Думитриу Лучан 4 0
Диоманде Исмаэль 2 1
Ханка Серджу 3 0
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Жаир 2 0
Грозав Георге-Теодор 2 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Хужа Мариан Фернандо 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Florin Pirvu 2 0
Зима Лукаш 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Iustin Raducan 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 7 0
Амзар Йонуц 6 0
Рошу Нелуц 5 0
Моура Габриэл 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Илич Кристиан 3 0
Лукао II 3 0
Омавоо Жозуэ 3 0
Патрике Разван 2 0
Дани Иглесиас 2 0
Голубович Аднан 2 0
Гезали Ламин 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Goncalo Gregorio 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0
Zeljko Kopic 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Динамо Бухарест
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
5
Петролул Плоешти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Динамо Бухарест
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

5
3
Петролул Плоешти
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (4)
77% (17)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
Динамо Бухарест
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

15
10
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
33%
2
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
30%
76-90

Пропущено

13
19
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
15%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
2
15%
3
16%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
6
46%
5
26%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
5
38%
76-90

Забито

21
13
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
3
14%
3
23%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
6
29%
2
15%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
4
31%
76-90

Пропущено

24
32
7 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
3
13%
4
13%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
2
8%
6
19%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
4
17%
2
6%
61-75
10
42%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0
Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0
Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Динамо Бухарест

Точный счет

0:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
4 раза 36%

Точный счет

0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
7 раз 32%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
12 раз 55%
1
8 раз 36%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
7
5
6
1.5
2
9
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
10
12
7
15
1.5
2
20
3
19
2.5
1
21
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 21 13 5 3 38 - 20 44
2.
ЧФР Клуж
 21 10 6 5 37 - 21 36
3.
Рапид Бухарест
 22 9 9 4 38 - 25 36
4.
Университатя Крайова
 21 9 7 5 31 - 23 34
5.
Сепси
 22 9 6 7 33 - 25 33
6.
Университатя Клуж
 22 8 8 6 30 - 32 32
7.
Фарул Констанца
 21 8 6 7 30 - 31 30
8.
Петролул Плоешти
 22 6 12 4 23 - 22 30
9.
Германнштадт
 22 6 11 5 28 - 25 29
10.
У Крайова 1948
 22 8 3 11 36 - 37 27
11.
Оцелул Галац
 21 5 11 5 22 - 22 26
12.
Волунтари
 21 6 6 9 26 - 34 24
13.
УТА Арад
 21 5 9 7 23 - 28 24
14.
Политехника Яссы
 22 5 8 9 25 - 37 23
15.
Динамо Бухарест
 22 4 4 14 13 - 32 16
16.
Ботошани
 21 1 9 11 20 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 11 7 4 0 20 - 4 25
2.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
3.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
4.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
5.
Рапид Бухарест
 11 6 2 3 24 - 16 20
6.
Германнштадт
 11 5 5 1 18 - 10 20
7.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 15 - 13 18
8.
Фарул Констанца
 11 4 5 2 17 - 12 17
9.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
10.
УТА Арад
 11 4 4 3 14 - 14 16
11.
Университатя Клуж
 11 3 3 5 11 - 16 12
12.
Волунтари
 10 3 2 5 12 - 16 11
13.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
14.
Динамо Бухарест
 11 2 3 6 4 - 12 9
15.
Оцелул Галац
 11 1 5 5 9 - 16 8
16.
Ботошани
 10 0 6 4 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 11 5 5 1 19 - 16 20
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 13 - 6 18
4.
Рапид Бухарест
 11 3 7 1 14 - 9 16
5.
Фарул Констанца
 10 4 1 5 13 - 19 13
6.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Волунтари
 11 3 4 4 14 - 18 13
8.
Политехника Яссы
 11 3 3 5 12 - 18 12
9.
Петролул Плоешти
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
ЧФР Клуж
 10 3 2 5 17 - 17 11
11.
Сепси
 11 3 2 6 12 - 14 11
12.
У Крайова 1948
 11 3 2 6 13 - 17 11
13.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 11 2 1 8 9 - 20 7
16.
Ботошани
 11 1 3 7 12 - 24 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (7)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Ботошани Флореску Эдуард 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Германнштадт Sota Mino 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Зима Лукаш из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Павичич Домагой навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Seniko Doua на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Хужа Мариан Фернандо из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Динамо Бухарест пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Петролул Плоешти 1:0 Динамо Бухарест онлайн

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