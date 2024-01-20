Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

54' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Жефферсон IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Матч возобновлен

51' Абдалла Хаким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Cristian Costin не смог попасть в створ ударом издали

49' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хорошую попытку сделал Абдалла Хаким . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

45' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' После проверки VAR рефери поменял решение - Петролул Плоешти не будет бить пенальти!

42' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Петролул Плоешти

42' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Тичу Валентин Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

34' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Илич Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Илич Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Cristian Costin пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

26' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Тичу Валентин Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Seniko Doua пробует нанести удар издали, но Adnan Golubovic держит все под контролем

20' Илич Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновится спорным мячом

9' Матч приостановлен из-за петард на поле

8' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хужа Мариан Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Судья начинает матч