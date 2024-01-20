Тур: 22. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Колтеску Себастьян
0:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
18'
Владение мячом
23
Илиев
Пламен
94
Бик
Овидиу
19
Попа
Даньел
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуНападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
43 Alin Chintes
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
-
31 Vlad MutiuВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Sota Mino
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Университатя Клуж
Германнштадт
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
10
Голов в среднем за матч
0.67
1.43
Среднее время на гол
135
63
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.57
1.33
Среднее время на гол
157
67
Всего голов
6
14
Голов в среднем за матч
0.6
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
150
64
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|9 (4)
|0.41
|Попа Даньел
|5
|0.23
|Стойка Янис
|5
|0.23
|Кипчу Александру
|4
|0.18
|Митря Богдан
|2
|0.09
|Кымпану Георге
|1
|0.05
|Мирон Джордже
|1
|0.05
|Георге Валентин
|1
|0.05
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.27
|Балауре Сильвиу
|5
|0.23
|Янку Габриэль
|3
|0.14
|Ороиан Александру
|2
|0.09
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.09
|Альхассан Баба
|2
|0.09
|Негуц Кристиан
|1
|0.05
|Petru Dragos
|1
|0.05
|Гэман Валеричэ
|1
|0.05
|Бейян Флориан
|1
|0.05
|Петреску Петришор
|1
|0.05
|Sota Mino
|1
|0.05
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|4
|0
|Нистор Дан
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|4
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Георге Валентин
|0
|1
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Filip Ilie
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|6
|1
|Альхассан Баба
|5
|0
|Негуц Кристиан
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Янку Габриэль
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Германнштадт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
5
Университатя Клуж
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Германнштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
19
18
Университатя Клуж
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Германнштадт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
26
23
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
5
36%
16-30
5
36%
2
14%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
2
14%
3
21%
76-90
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
3
16%
3
17%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
2
11%
7
39%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
4
21%
3
17%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
19%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
3
19%
4
40%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
1
10%
76-90
Забито
29
26
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
5
17%
4
15%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
4
14%
10
38%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
7
24%
5
19%
76-90
Пропущено
30
24
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
4
13%
1
4%
1-15
3
10%
6
25%
16-30
8
27%
6
25%
31-45
5
17%
5
21%
46-60
4
13%
2
8%
61-75
6
20%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0
Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2
Германнштадт
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0
Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2
Результаты матчей
Университатя Клуж
Германнштадт
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:4
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
92
28
65
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
64
56
28
38
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
156
714
813
417
318
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|5
|3
|38 - 20
|44
|2.
|21
|10
|6
|5
|37 - 21
|36
|3.
|22
|9
|9
|4
|38 - 25
|36
|4.
|21
|9
|7
|5
|31 - 23
|34
|5.
|22
|9
|6
|7
|33 - 25
|33
|6.
|21
|8
|6
|7
|30 - 31
|30
|7.
|0:0
|22
|7
|9
|6
|28 - 31
|30
|8.
|0:0
|22
|6
|12
|4
|27 - 23
|30
|9.
|21
|5
|12
|4
|22 - 22
|27
|10.
|22
|8
|3
|11
|36 - 37
|27
|11.
|21
|5
|11
|5
|22 - 22
|26
|12.
|21
|6
|6
|9
|26 - 34
|24
|13.
|21
|5
|9
|7
|23 - 28
|24
|14.
|22
|5
|8
|9
|25 - 37
|23
|15.
|21
|4
|4
|13
|13 - 31
|16
|16.
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|4
|0
|20 - 4
|25
|2.
|11
|6
|4
|1
|21 - 11
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|5.
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|6.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|18 - 10
|20
|7.
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|8.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|10.
|10
|3
|6
|1
|14 - 13
|15
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|13.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|14.
|11
|2
|3
|6
|4 - 12
|9
|15.
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|16.
|10
|0
|6
|4
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|2.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|19 - 16
|20
|3.
|10
|4
|6
|0
|13 - 6
|18
|4.
|11
|3
|7
|1
|14 - 9
|16
|5.
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|6.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|8 - 9
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|17 - 17
|11
|11.
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|13.
|0:0
|11
|1
|7
|3
|9 - 13
|10
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|16.
|11
|1
|3
|7
|12 - 24
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|9 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 6