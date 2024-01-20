16' Удар от ворот произведет Германнштадт

16' Robert Mihai Silaghi не смог попасть в створ ударом издали

15' Георге Валентин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Ciprian Biceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Alexandru Daniel Jipa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Рубен Фонсека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Германнштадт

6' Симон Габриэл не смог попасть в створ ударом издали

5' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Германнштадт

4' Попа Даньел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Бик Овидиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Германнштадт начинает с центра поля