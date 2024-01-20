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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Университатя Клуж
0:0
Первый тайм: 30'
Германнштадт
0'
18' Желтая карточка
Пициан Андрей

Ход матча

18'
Пициан Андрей
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Клуж
Ничья
Германнштадт
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23
Илиев
Пламен
2
Thalisson
17
Пициан
Андрей
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
20
Георге
Валентин
21
Фоссати
Марко
98
Симон
Габриэл
27
Кипчу
Александру
94
Бик
Овидиу
19
Попа
Даньел
96
Robert
Mihai
Silaghi
31
Vlad
Mutiu
51
Ороиан
Александру
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
17
Бутян
Михай
96
Балауре
Сильвиу
29
Ciprian
Biceanu
16
Мурджа
Алессандро
97
Alexandru
Daniel
Jipa
99
Фонсека
Рубен
10
Янку
Габриэль
Университатя Клуж
Германнштадт

История личных встреч

Университатя Клуж
Германнштадт

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:2
С
1:2
К
1:2
С
0:1
С
1:0
ЛI
1:2
ЛI
0:0
ЛI
0:2
LIQ
0:1
LIQ
0:2

Голы

Всего голов

2
10

Голов в среднем за матч

0.67
1.43

Среднее время на гол

135
63

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.57
1.33

Среднее время на гол

157
67

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

0.6
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

150
64

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 9 (4) 0.41
Попа Даньел 5 0.23
Стойка Янис 5 0.23
Кипчу Александру 4 0.18
Митря Богдан 2 0.09
Кымпану Георге 1 0.05
Мирон Джордже 1 0.05
Георге Валентин 1 0.05
Dorinel Oancea 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 (2) 0.27
Балауре Сильвиу 5 0.23
Янку Габриэль 3 0.14
Ороиан Александру 2 0.09
Alexandru Daniel Jipa 2 0.09
Альхассан Баба 2 0.09
Негуц Кристиан 1 0.05
Petru Dragos 1 0.05
Гэман Валеричэ 1 0.05
Бейян Флориан 1 0.05
Петреску Петришор 1 0.05
Sota Mino 1 0.05

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 4 0
Нистор Дан 4 0
Митря Богдан 4 0
Масоэро Лукас Габриэль 4 0
Бик Овидиу 4 0
Илиев Пламен 3 0
Пициан Андрей 3 0
Мирон Джордже 3 0
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Попа Даньел 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Георге Валентин 0 1
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Попадюк Дору 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Filip Ilie 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 6 1
Альхассан Баба 5 0
Негуц Кристиан 4 0
Бейян Флориан 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Янку Габриэль 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Гэман Валеричэ 1 0
Мурджа Алессандро 1 0
Летица Карло 1 0
Опрут Рауль 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Паращив Даниэль 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Германнштадт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
5
Университатя Клуж
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Германнштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

19
18
Университатя Клуж
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Германнштадт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

26
23

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
5
36%
16-30
5
36%
2
14%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
2
14%
3
21%
76-90

Забито

19
18
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
3
16%
3
17%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
2
11%
7
39%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
4
21%
3
17%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
19%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
3
19%
4
40%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
1
10%
76-90

Забито

29
26
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
5
17%
4
15%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
4
14%
10
38%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
7
24%
5
19%
76-90

Пропущено

30
24
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
4
13%
1
4%
1-15
3
10%
6
25%
16-30
8
27%
6
25%
31-45
5
17%
5
21%
46-60
4
13%
2
8%
61-75
6
20%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0
Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2
Германнштадт
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0
Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2

Результаты матчей

Университатя Клуж
Германнштадт

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:4
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
2
8
1.5
6
5
1
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
4
5
6
1.5
2
8
3
8
2.5
1
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
15
6
7
14
1.5
8
13
4
17
2.5
3
18
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 21 13 5 3 38 - 20 44
2.
ЧФР Клуж
 21 10 6 5 37 - 21 36
3.
Рапид Бухарест
 22 9 9 4 38 - 25 36
4.
Университатя Крайова
 21 9 7 5 31 - 23 34
5.
Сепси
 22 9 6 7 33 - 25 33
6.
Фарул Констанца
 21 8 6 7 30 - 31 30
7.
Университатя Клуж
 0:0 22 7 9 6 28 - 31 30
8.
Германнштадт
 0:0 22 6 12 4 27 - 23 30
9.
Петролул Плоешти
 21 5 12 4 22 - 22 27
10.
У Крайова 1948
 22 8 3 11 36 - 37 27
11.
Оцелул Галац
 21 5 11 5 22 - 22 26
12.
Волунтари
 21 6 6 9 26 - 34 24
13.
УТА Арад
 21 5 9 7 23 - 28 24
14.
Политехника Яссы
 22 5 8 9 25 - 37 23
15.
Динамо Бухарест
 21 4 4 13 13 - 31 16
16.
Ботошани
 21 1 9 11 20 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 11 7 4 0 20 - 4 25
2.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
3.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
4.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
5.
Рапид Бухарест
 11 6 2 3 24 - 16 20
6.
Германнштадт
 0:0 11 5 5 1 18 - 10 20
7.
Фарул Констанца
 11 4 5 2 17 - 12 17
8.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
9.
УТА Арад
 11 4 4 3 14 - 14 16
10.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 14 - 13 15
11.
Волунтари
 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
13.
Университатя Клуж
 0:0 11 2 4 5 9 - 15 10
14.
Динамо Бухарест
 11 2 3 6 4 - 12 9
15.
Оцелул Галац
 11 1 5 5 9 - 16 8
16.
Ботошани
 10 0 6 4 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 0:0 11 5 5 1 19 - 16 20
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 13 - 6 18
4.
Рапид Бухарест
 11 3 7 1 14 - 9 16
5.
Фарул Констанца
 10 4 1 5 13 - 19 13
6.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Волунтари
 11 3 4 4 14 - 18 13
8.
Политехника Яссы
 11 3 3 5 12 - 18 12
9.
Петролул Плоешти
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
ЧФР Клуж
 10 3 2 5 17 - 17 11
11.
Сепси
 11 3 2 6 12 - 14 11
12.
У Крайова 1948
 11 3 2 6 13 - 17 11
13.
Германнштадт
 0:0 11 1 7 3 9 - 13 10
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 2 1 7 9 - 19 7
16.
Ботошани
 11 1 3 7 12 - 24 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Ботошани Флореску Эдуард 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Германнштадт Sota Mino 1 6
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    Университатя Клуж
    Ничья
    Германнштадт
    2.16
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    3.00
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