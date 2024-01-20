Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Petrisor Petrescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Университатя Клуж играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Alexandru Daniel Jipa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Бутян Михай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Георге Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Бик Овидиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Бик Овидиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе

39' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Германнштадт

37' Кипчу Александру не смог попасть в створ ударом издали

36' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Германнштадт

34' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Хорошую попытку сделал Бик Овидиу . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Георге Валентин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Оооо... вот это был удар! Robert Mihai Silaghi должен был забить с этой позиции.

31' Robert Mihai Silaghi оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Попа Даньел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Масоэро Лукас Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Германнштадт

21' Янку Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Фоссати Марко пробует нанести удар издали, но Vlad Mutiu держит все под контролем

19' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Германнштадт

16' Robert Mihai Silaghi не смог попасть в створ ударом издали

15' Георге Валентин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Ciprian Biceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Alexandru Daniel Jipa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Рубен Фонсека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Германнштадт

6' Симон Габриэл не смог попасть в створ ударом издали

5' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Германнштадт

4' Попа Даньел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Бик Овидиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Германнштадт начинает с центра поля