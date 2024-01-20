Тур: 21. Стадион: Морис Дюфран.
Ход матча
34'
45'
0:1
77'
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
33
Сахабо
Хаким
18
Сова
Камал
95
Пирар
Люка
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
54
Оджо
Шейи
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Диркс ДанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
61 Cihan Canak
-
-
10 Noah Ohio
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Нападающий
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Dion De Neve
-
-
76 Djibi Seck
-
-
Главный тренер: Джозеф Акпала
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Стандард
Кортрейк
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
32 матча
50%
18.8%
31.2%
16 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
53.1%
21.9%
8 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.69
1.5
Среднее время на гол
53
60
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
51
40
Голов в среднем за матч
1.59
1.25
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.29
|Канга Вилфрид
|6 (1)
|0.29
|Сова Камал
|2
|0.1
|Альсате Стивен
|1
|0.05
|Бокади Мервей
|1
|0.05
|Прайс Айзек
|1
|0.05
|Драгус Денис
|1
|0.05
|Nathan Ngoy
|1
|0.05
|Фосси Марлон
|0
|0
|Cihan Canak
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|4
|0.19
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.14
|Dion De Neve
|2
|0.1
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.1
|Оджо Шейи
|1
|0.05
|Tom Vandenberghe
|1
|0.05
|Бруно Массимо
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|6
|0
|Хефкенс Карл
|4
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Дженепо Мусса
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|4
|1
|Кана Марко
|4
|1
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Мессату Наэль
|5
|0
|Сильва Жоао
|3
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Сиссако Абдулайе
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Abdelkahar Kadri
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Оджо Шейи
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Кортрейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
6
Стандард
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Кортрейк
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
9
6
Стандард
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Кортрейк
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
1
11%
2
29%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
9
24
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
4
44%
3
13%
16-30
1
11%
8
33%
31-45
0
0%
9
38%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
5
45%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Пропущено
20
18
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
15%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
1
5%
5
28%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
6
30%
6
33%
76-90
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
1
5%
2
13%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
3
15%
3
20%
76-90
Пропущено
29
42
15 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
3
10%
3
7%
1-15
6
21%
5
12%
16-30
6
21%
9
21%
31-45
1
3%
14
33%
46-60
4
14%
5
12%
61-75
9
31%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0
Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1
Кортрейк
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2
Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0
Результаты матчей
Стандард
Кортрейк
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
0
11 раз 52%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Стандард
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
64
29
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
47
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
1011
516
318
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|3
|2
|44 - 20
|48
|2.
|20
|12
|6
|2
|39 - 21
|42
|3.
|21
|10
|8
|3
|37 - 22
|38
|4.
|1:0
|21
|10
|7
|4
|39 - 17
|37
|5.
|21
|9
|8
|4
|42 - 21
|35
|6.
|20
|8
|8
|4
|37 - 20
|32
|7.
|21
|10
|2
|9
|26 - 23
|32
|8.
|20
|6
|9
|5
|23 - 29
|27
|9.
|21
|7
|4
|10
|22 - 26
|25
|10.
|21
|5
|8
|8
|19 - 30
|23
|11.
|20
|5
|6
|9
|21 - 30
|21
|12.
|20
|5
|6
|9
|22 - 40
|21
|13.
|0:1
|21
|5
|6
|10
|30 - 36
|21
|14.
|20
|4
|4
|12
|25 - 38
|16
|15.
|20
|4
|3
|13
|21 - 43
|15
|16.
|21
|3
|4
|14
|13 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|2.
|10
|8
|1
|1
|24 - 9
|25
|3.
|1:0
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|4.
|10
|6
|4
|0
|24 - 6
|22
|5.
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|6.
|10
|6
|0
|4
|15 - 12
|18
|7.
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|8.
|11
|4
|6
|1
|24 - 12
|18
|9.
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|11.
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|12.
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|13.
|10
|3
|2
|5
|15 - 11
|11
|14.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|8 - 18
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 11
|23
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 9
|17
|3.
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|4.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|5.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|17 - 9
|14
|6.
|11
|4
|2
|5
|11 - 11
|14
|7.
|10
|2
|6
|2
|14 - 18
|12
|8.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|9.
|0:1
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|10.
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|10 - 23
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|14.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|15.
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 15
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|13 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|12 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5