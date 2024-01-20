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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Стандард
0:1
Конец матча
Кортрейк
0'
34' Желтая карточка
Кана Марко
0:1
45' Гол
Авенатти Фелипе
90'+7
16
Бодар
Арно
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
4
Ванхесден
Зиньо
34
Лайфис
Константинос
13
Фосси
Марлон
19
Дженепо
Мусса
33
Сахабо
Хаким
8
Прайс
Айзек
22
Баликвиша
Вильям
18
Сова
Камал
14
Канга
Вилфрид
95
Пирар
Люка
4
Мампасси
Марк
Рене
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
6
Мессату
Наэль
16
Кана
Марко
10
Abdelkahar
Kadri
27
Сиссако
Абдулайе
54
Оджо
Шейи
20
Авенатти
Фелипе
39
Дэвис
Айзек
Стандард
3-4-1-2
Кортрейк
3-5-2

История личных встреч

Стандард
Кортрейк

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

32 матча

50%
18.8%
31.2%
16 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
53.1%
21.9%
8 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
0:2
ПДА
0:1
ПДА
0:1
ПДА
1:1
К
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ТМС
3:2
ПДА
3:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
3:1
ЛП
0:3
ЛП
3:3
ЛП
1:0
ЛП
1:1
К
2:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:5
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.69
1.5

Среднее время на гол

53
60

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

51
40

Голов в среднем за матч

1.59
1.25

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 6 0.29
Канга Вилфрид 6 (1) 0.29
Сова Камал 2 0.1
Альсате Стивен 1 0.05
Бокади Мервей 1 0.05
Прайс Айзек 1 0.05
Драгус Денис 1 0.05
Nathan Ngoy 1 0.05
Фосси Марлон 0 0
Cihan Canak 0 0
Доннум Арон 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 4 0.19
Авенатти Фелипе 3 (1) 0.14
Dion De Neve 2 0.1
Abdelkahar Kadri 2 0.1
Оджо Шейи 1 0.05
Tom Vandenberghe 1 0.05
Бруно Массимо 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 6 0
Хефкенс Карл 4 0
Хэйден Айзак 3 0
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Кавабэ Хаяо 2 0
О'Нил Эйден 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Доннум Арон 2 0
Дженепо Мусса 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Девале Жиль 1 0
Драгус Денис 1 0
Noah Ohio 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0
Lucas Noubi Ngnokam 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 4 1
Кана Марко 4 1
Малинов Кристиян 5 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Мессату Наэль 5 0
Сильва Жоао 3 0
Радованович Александар 3 0
Мампасси Марк Рене 3 0
Сиссако Абдулайе 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Abdelkahar Kadri 2 0
Бруно Массимо 1 0
Оджо Шейи 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

Стандард
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Кортрейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
6
Стандард
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Кортрейк
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

9
6
Стандард
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Кортрейк
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
1
11%
2
29%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

9
24
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
4
44%
3
13%
16-30
1
11%
8
33%
31-45
0
0%
9
38%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
5
45%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Пропущено

20
18
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
15%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
1
5%
5
28%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
6
30%
6
33%
76-90

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
1
5%
2
13%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
3
15%
3
20%
76-90

Пропущено

29
42
15 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
3
10%
3
7%
1-15
6
21%
5
12%
16-30
6
21%
9
21%
31-45
1
3%
14
33%
46-60
4
14%
5
12%
61-75
9
31%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0
Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1
Кортрейк
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2
Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0

Результаты матчей

Стандард
Кортрейк

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
0
11 раз 52%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Стандард
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
4
2
9
1.5
2
8
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
7
3
7
1.5
1
10
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
10
11
5
16
1.5
3
18
2
19
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 20 15 3 2 44 - 20 48
2.
Андерлехт
 20 12 6 2 39 - 21 42
3.
Гент
 21 10 8 3 37 - 22 38
4.
Брюгге
 1:0 21 10 7 4 39 - 17 37
5.
Генк
 21 9 8 4 42 - 21 35
6.
Антверпен
 20 8 8 4 37 - 20 32
7.
Серкль Брюгге
 21 10 2 9 26 - 23 32
8.
Сент-Трейден
 20 6 9 5 23 - 29 27
9.
Мехелен
 21 7 4 10 22 - 26 25
10.
Стандард
 21 5 8 8 19 - 30 23
11.
Спортинг Шарлеруа
 20 5 6 9 21 - 30 21
12.
РВДМ 47
 20 5 6 9 22 - 40 21
13.
Вестерло
 0:1 21 5 6 10 30 - 36 21
14.
АХ Лёвен
 20 4 4 12 25 - 38 16
15.
Эйпен
 20 4 3 13 21 - 43 15
16.
Кортрейк
 21 3 4 14 13 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
3.
Брюгге
 1:0 11 6 5 0 22 - 8 23
4.
Антверпен
 10 6 4 0 24 - 6 22
5.
Гент
 11 6 4 1 24 - 12 22
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 10 5 3 2 17 - 15 18
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Сент-Трейден
 10 4 3 3 9 - 11 15
10.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
11.
Стандард
 11 3 5 3 9 - 9 14
12.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
13.
АХ Лёвен
 10 3 2 5 15 - 11 11
14.
Вестерло
 0:1 10 3 1 6 14 - 19 10
15.
Кортрейк
 10 2 2 6 8 - 18 8
16.
Эйпен
 10 2 2 6 13 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 2 1 20 - 11 23
2.
Генк
 10 5 2 3 18 - 9 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
5.
Брюгге
 1:0 10 4 2 4 17 - 9 14
6.
Серкль Брюгге
 11 4 2 5 11 - 11 14
7.
Сент-Трейден
 10 2 6 2 14 - 18 12
8.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
9.
Вестерло
 0:1 11 2 5 4 16 - 17 11
10.
Антверпен
 10 2 4 4 13 - 14 10
11.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
12.
РВДМ 47
 10 2 2 6 10 - 23 8
13.
Эйпен
 10 2 1 7 8 - 20 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Кортрейк
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Спортинг Шарлеруа
 10 0 3 7 4 - 15 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 13 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 12 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Весь список
  • 55'
    Канга Вилфрид уходит с поля. Перица Стипе выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Г О О О О Л - Авенатти Фелипе бьет в цель!
  • 34'
    Кана Марко получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Стандард 0:1 Кортрейк онлайн

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